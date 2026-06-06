ВС РФ нанесли удары «Геранями» по целям в Запорожье и Днепропетровской области
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Днём 6 июня в Запорожье снова гремят взрывы. Около 15:00 местные каналы сообщили о работе местной ПВО и прилётах беспилотников. В одном из сообщений упомянули реактивный беспилотник, который заходит на город с юга. В это же время вышло предупреждение про КАБы над Днепропетровской областью.
В 15:30 в Запорожье снова зафиксированы взрывы. В Днепропетровском районе одноименной области удар пришелся по ремонтной базе для автомобильной техники. Нетрудно догадаться, что ещё кроме (или вместо) грузовиков там могли ремонтировать во благо ВСУ. Также появились фотографии крупного пожара на Запорожском шоссе в Днепропетровске.
Кроме того, в районе 15:45 появились предупреждения об активности российской тактической авиации на юго-восточном направлении. Также сообщается об угрозе применения баллистического вооружения по северо-восточному направлению.
ВС РФ продолжают методично разбирать объекты военной машины ВСУ в Запорожье. Вчера взрывы гремели как в черте города, так и в пригороде Днепропетровска. Уничтожены топливные хранилища, несколько АЗС и предприятие по ремонту техники.
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