«Это был Абрамович» - нардеп ВРУ о российском бизнесмене в Киеве
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Как и предполагалось в одном из наших утренних материалов, бизнесменом, который по приглашению Зеленского ездил в Киев, чтобы потом передать заявления главы киевского режима Владимиру Путину, - Роман Абрамович.
О том, что этим бизнесменом является именно Абрамович, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко (внесён в РФ в список экстремистов и террористов).
По словам нардепа ВРУ, Абрамович приезжал в Киев для встречи с Зеленским в конце мая. Гончаренко* добавил, что информацию подтверждают «его источники».
Напомним, что вслед за Абрамовичем в Россию было отправлено так называемое «открытое письмо» на имя Владимира Путина. Сам Путин заявил, что ознакомился с письмом вскользь, дав понять, что отвечать согласием на предложение Зеленского о личной встречи и «перемирии по линии соприкосновения» не намерен.
После отказа со стороны президента России киевский режим заявил о том, что его «санкциями» становятся дроны. Минобороны РФ сообщило о том, что сегодня с начала суток было сбито свыше 900 БПЛА противника. То есть, враг вышел на возможности использования для ударов по нашей стране порядка тысячи дальнобойных беспилотников в сутки.
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