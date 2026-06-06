«Это был Абрамович» - нардеп ВРУ о российском бизнесмене в Киеве

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«Это был Абрамович» - нардеп ВРУ о российском бизнесмене в Киеве

Как и предполагалось в одном из наших утренних материалов, бизнесменом, который по приглашению Зеленского ездил в Киев, чтобы потом передать заявления главы киевского режима Владимиру Путину, - Роман Абрамович.

О том, что этим бизнесменом является именно Абрамович, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко (внесён в РФ в список экстремистов и террористов).



По словам нардепа ВРУ, Абрамович приезжал в Киев для встречи с Зеленским в конце мая. Гончаренко* добавил, что информацию подтверждают «его источники».

Напомним, что вслед за Абрамовичем в Россию было отправлено так называемое «открытое письмо» на имя Владимира Путина. Сам Путин заявил, что ознакомился с письмом вскользь, дав понять, что отвечать согласием на предложение Зеленского о личной встречи и «перемирии по линии соприкосновения» не намерен.

После отказа со стороны президента России киевский режим заявил о том, что его «санкциями» становятся дроны. Минобороны РФ сообщило о том, что сегодня с начала суток было сбито свыше 900 БПЛА противника. То есть, враг вышел на возможности использования для ударов по нашей стране порядка тысячи дальнобойных беспилотников в сутки.
47 комментариев
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  1. SAG Звание
    SAG
    +11
    Сегодня, 16:12
    Когда уже надоест пытаться всучить тему с перемирием для перегруппировки... Самим то не надоело? Стадия отрицания затянулась.
    1. Майор_Том Звание
      Майор_Том
      +21
      Сегодня, 16:14
      Стадия отрицания пока у народа, а в верхах уже стадия принятия во всю кипит.
      1. SAG Звание
        SAG
        -6
        Сегодня, 16:18
        Выдаёте желаемое за действительное. Какое принятие...Наркоман санкциями грозится😅
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          +15
          Сегодня, 16:30
          Можно было бы конечно поржать с наркомана, но не смешно от действительности...
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +2
            Сегодня, 16:47
            Владимир М,было дело когда не так давно здесь споры возникали то основной контраргументы были они по нам едва 100 а мы по ним 700-800 типа почувствуйте разницу,теперь вона как оборачивается,хотя говорят что это разовая акция
            1. SAG Звание
              SAG
              +6
              Сегодня, 16:58
              Это не разовая акция, Европа все свои мощности напрягант на обеспечение Украины беспилотниками, раз люди заканчиваются.
              Мирное сосуществование с ними не возможно в принципе. Мао прав был!
              Всё только начинается.
              1. Самоед Звание
                Самоед
                +1
                Сегодня, 18:21
                Диёты в российском политикуме никак не усвоят, что запад воюет с Россией полтысячи лет. И цель их- уничтожить русских. Они ведь никак не могут быть поняты , перекуплены, перекрещены(как поляки)....Дем Бор!
            2. Владимир М Звание
              Владимир М
              +5
              Сегодня, 17:03
              Александр, может и разовая акция.
              Но Украина без проблем может нарастить удары по нам в нужный момент для запада, опираясь на экономику всей Европы. Да и США не отказываются от помощи Украине наплевав на "дух Анкориджа".
              А у нас Совбез почему-то переживает за Армению.
              1. Краснов
                Краснов
                -3
                Сегодня, 18:40
                Это Вы нам решили пересказать телеиарафон? Спасибо что подняли мне настроения. Леталки вислоухих дикарей, даже на тренировку нашему ПВО не очень, одним словом конструктор лего собранный руками домохозяек. До цивилизованых людей типа бородатые в тапках из Йемена, вислоухих далеко. Гейропа быстро превращается в большую Бангладеш. В вся что эти долгоносие Варвары могут произвести упирается в Китайские компоненты и редкоземы.У варварской гейропы даже тротил может производить всего один польский заводик, от тот от нас остался. А то что вислоухие тратят гиганские деньги не армию, а на голимые леталки для тренировки нашего ПВО это просто радует.
              2. Reptiloid Звание
                Reptiloid
                0
                Сегодня, 19:42
                Цитата: Владимир М
                ..... А у нас Совбез почему-то переживает за Армению.

                А также думает о помощи Таджикистану, Киргизии, Узбекистану request и помогает
          2. sub307 Звание
            sub307
            +1
            Сегодня, 17:03
            Не смешно...Да и выглядит неплохо для наркомана то....Странно. winked
        2. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          Сегодня, 19:44
          Цитата: SAG
          Выдаёте желаемое за действительное. Какое принятие...Наркоман санкциями грозится😅

          Читайте разную.прессу Внимательно
          1. SAG Звание
            SAG
            0
            Сегодня, 19:52
            Смысл вашего комментария не понятен абсолютно.
            P. S: Мойте руки перед едой!
    2. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 17:40
      Люди деньги зарабатывают, а у Вас дебильные вопросы.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -2
    Сегодня, 16:16
    У Ромуальда свои проблемы из миллиардера с 28 млрд $ наличности он упал до замухрышки с 5- 7 млрд капитализации.У Ромуальда проблемы - на его 3,2 млрд $ украинского фонда от продажи челси наложили ручки английские джентльмены- Рома ты нам должен!Рома ещё в бюджет англии 1 млрд £ должен ,но это не точно - может ещё больше.
    Влияние Ромы на Путина слишком преувеличено. Понеслась . bully
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      -1
      Сегодня, 16:32
      Ромуальд явно привёз от Путина неприемлемое предложение для Зели ,раз тот вдогонку отправил 900 дронов по России.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -3
        Сегодня, 16:52
        Роман Абрамович точно " агент " Путина .Рома подсуропил в жёны Руперту Мердоку свою бывшую " любимую " тёщу. laughing drinks
      2. Karabin Звание
        Karabin
        -1
        Сегодня, 17:31
        Ромуальд явно привёз от Путина неприемлемое предложение для Зели

        Явно - это издевательское послание от Зели. А то что Рома повез от Путина как раз не явно. И повез ли вообще что то.
    2. Карельский Звание
      Карельский
      +7
      Сегодня, 16:59
      Влияние Ромы на Путина слишком преувеличено
      Рома -один, из легиона.Гонец,из того же легиона.который реально верховодит.
  3. север 2 Звание
    север 2
    +16
    Сегодня, 16:22
    возможно , как раз Абрамович и его шайка и является теми "инкогнито" кто гаранта держат за фаберже , возможно , это они не дают добро до сих пор помножит на ноль многие предприятия и главные узлы логистики на Украине . Да и золотая жила Абрамовича - российская нефть , тоже наверное чудесным образом превращается в солярку для ВСУ , ну там через Венгрию или ещё через кого то . А интересно , Абрамовича к Зеленскому пригласили , или Абрамовича к Зеленскому послали...???
    1. Епифанцев Сергей Звание
      Епифанцев Сергей
      +9
      Сегодня, 16:35
      Вам не надоело, все мешают нашему "великому геостротегу", Абрамовичи, запад, мировое правительство, евреи, масоны, рептелойды и прочая нечисть. Абрамович всего лишь посыльный между их "элитой" и нашей.
    2. Алексий Звание
      Алексий
      +3
      Сегодня, 16:40
      А может вызвали?) Уже ничему не удивляюсь
    3. Обычный Звание
      Обычный
      0
      Сегодня, 17:17
      Хах)) Один уже пытался гнуть пальцы, потом в ИТК варежки шил, долго и старательно. Сами верите в то что пишите или так, от скуки?) То есть Рома держит за фаберже президента, но президент почему-то продолжает быть президентом)) Логика прочнее титана
      1. Ivan F Звание
        Ivan F
        +2
        Сегодня, 18:13
        Рома, это не Миша. Миша да, никто. А вот Рома, этот был кошельком "Семьи" которая приютила у себя, одного паренька из Ленинграда. Который очень благодарен за это и Роме в том числе.
        1. Обычный Звание
          Обычный
          -1
          Сегодня, 19:27
          Мне об этом неизвестно, думаю и вы свою информацию переоцениваете. Знаете как разные истории, которые начинают мусолить в интернете, с годами обрастают таинственностью? На раз. Каждый слово добавил и в оконцовке такое читаешь. Я не оспариваю вашу информацию, но и значение не придавал бы тому, что пишут. Разве что вы лично знаете обоих фигурантов.
    4. Мурзик Звание
      Мурзик
      +2
      Сегодня, 17:52
      Опять цару кто-то палки в колеса вставляет, если не можешь разобраться у себя в стране вали на пенсию!
    5. Lako Звание
      Lako
      +2
      Сегодня, 19:29
      Я надеялся, что Путин, сбрехнул, говоря о визите некого российского бизнесмена в Киев. Оказалось правда, да ещё и этим неизвестным бизнесменом оказался Абрамович. За Абрамовичем маячат ещё и Дьяченко с Юмашевым. А у них тоже и недвижимость в Европе и счета там имеются. Они и сделали из Ромы, бывшего на подхвате у Березовского-олигарха. А из Путина-Президента России.
    6. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 19:48
      Цитата: север 2
      ..... А интересно , Абрамовича к Зеленскому пригласили , или Абрамовича к Зеленскому послали...???
      очень интересно, каких успехов достиг как дипломат. Что его опять за уши притянули
  4. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    +1
    Сегодня, 16:25
    очень скоро возможно у нас ситуация с пво может стать аналогом сша против ирана
    1. isv000 Звание
      isv000
      +9
      Сегодня, 16:39
      Цитата: vitaliy20091959
      очень скоро возможно у нас ситуация с пво может стать аналогом сша против ирана

      А, меж тем, на складах лежит огромная номенклатура крупнокалиберного вооружения разных калибров, как современных так и не очень. Только ленивый тут не писал о возможности использования оного для борьбы с БПЛА но, видимо, в ГШ на то своё видение. А х.охлятские литаки, тем временем, кошмарят уже курортное побережье, ненцев в ЯНАО и пермякам жить не дают. Скоро ещё к Кольским створам пристреляются из норвежских шхер, Балтику накроют и будет нам несчастье. А там, глядишь, видя нашу косолапость, и "просвещённая Европа" уверует в свою бессмертность, пойдёт крестовым походом ошибки художника исправлять...
      1. bob03 Звание
        bob03
        0
        Сегодня, 19:04
        А, меж тем, на складах лежит огромная номенклатура крупнокалиберного вооружения разных калибров, как современных так и не очень


        Огласите весь список пожалуйста....
        Что у нас там ещё осталось кроме ТЯО.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 16:46
      Иран строил подземные фабрики и ракетные города, к которым едва ли можно пробиться. У нас все на поверхности, никто ничего не прячет
      1. Glock-17 Звание
        Glock-17
        +1
        Сегодня, 18:21
        Все это было построено при СССР. Ни у кого даже мысли в то время не было, что такое возможно.
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Сегодня, 16:28
    Конечно Вася,Вася,Вася кто его не знает!? Стиляга из Москвы . . . bully
  6. Mazunga Звание
    Mazunga
    +3
    Сегодня, 16:34
    Чоткий пацанчик и у нас в авторитете и в англии сэр и на украине господарь
  7. alexoff Звание
    alexoff
    +9
    Сегодня, 16:44
    А что получили в результате предыдущих переговоров Абрамовича? Позор и войну, и еще Медведчука в довесок?
    1. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 17:46
      Цитата: alexoff
      А что получили в результате предыдущих переговоров Абрамовича?

      Правила про мат не позволяют ответить на этот вопрос.
  8. faterdom Звание
    faterdom
    +6
    Сегодня, 16:47
    А разве Абрамович - российский бизнесмен?
    У него же справка есть, что он произошел от испанских евреев, пострадавших от инквизиции.
  9. Kvakosavrus Звание
    Kvakosavrus
    +4
    Сегодня, 16:56
    Интересно, подарил ли азовцам новые айфоны, тем то уже 4 года, не торт!
  10. Гаврило Принцип Звание
    Гаврило Принцип
    0
    Сегодня, 17:20
    Могли и на Банковой перетереть и в Верховной Раде. Это ведь не центры принятия решений. Да и шваль тогда западная приезжала в Куев к бандеровцам.
  11. asng Звание
    asng
    +7
    Сегодня, 17:22
    Недавно посмотрел видео о хамском поведении грефа в Горном Алтае. Что греф, что абрамович, что другие олигархи и их покровители/вассалы во власти не считают нас за людей. Они говорят, что им принадлежит всё, по тому что они построили, наладили, торгуют... Вот только забыли они, что земля и недра принадлежат народу, что построили они всё на земле, принадлежащей коренному населению этих территорий, что торгуют они украденным у народа. Не понимают они, что законные владельцы Земли Русской могут спросить за хамское отношение, воровство, а то и грабёж
    1. Антон Антонов_2 Звание
      Антон Антонов_2
      +1
      Сегодня, 18:52
      Полностью Вас поддерживаю, но почитайте внимательно Конституцию, ничего из вышеперечисленного Вами не принадлежит народу.
  12. Wildcat Звание
    Wildcat
    +1
    Сегодня, 17:34
    Как и предполагалось в одном из наших утренних материалов, бизнесменом, который по приглашению Зеленского ездил в Киев, чтобы потом передать заявления главы киевского режима Владимиру Путину, - Роман Абрамович.
    О том, что этим бизнесменом является именно Абрамович, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко (внесён в РФ в список экстремистов и террористов).
    С такими "источниками" - лучше вообще телефоны не брать и на звонки не отвечать.
    И надо бы предупредить кое-кого, чтобы при таких звонках не говорил данные карточки и код из СМС, а то потом опять начнется - "нас обманули".
    request
  13. Denissdaf Звание
    Denissdaf
    0
    Сегодня, 17:40
    Ну если тут Рома схемотехник уже бессилен, то что уж говорить про какого то Трампа laughing
  14. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 17:44
    «Это был Абрамович» - нардеп ВРУ о российском бизнесмене в Киеве

    Кто бы сомневался. sad
  15. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 18:49
    Абрамовичу (и прочим Фридманам) можно - они неприкасаемы...
  16. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 19:52
    Абрамович уже катал нациков на своем самолете.