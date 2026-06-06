На ЗАЭС восстановлено внешнее электропитание после ремонта ЛЭП «Ферросплавная-1»
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Запорожская атомная электростанция снова получает электроэнергию по штатной схеме. Специалисты восстановили линию 330 кВ «Ферросплавная-1», которая обеспечивает собственные нужды ЗАЭС. Резервные дизель-генераторы, поддерживавшие безопасность во время отключения, переведены в режим дежурной готовности. Все системы и оборудование работают в нормальном режиме.
ЗАЭС получает питание с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ «Днепровская» (отключена с конца марта из-за повреждения опор) и резервной 330 кВ. Теперь последняя снова в строю.
Утром в пятницу МАГАТЭ объявило о режиме прекращения огня для ремонта ЛЭП «Днепровская» с 6:00. Работы займут несколько дней.
Обстановка в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре при этом остаётся тревожной. Как сообщил мэр Максим Пухов, ВСУ сменили тактику. FPV-дронов-камикадзе стало меньше. Зато последние ночи по городу работают тяжёлые гексакоптеры «Баба-Яга». Они сбрасывают взрывчатку на гражданскую инфраструктуру.
За две ночи украинские формирования сожгли отделение почты, банк, партийную приёмную, спортивный магазин. Помещения, пристроенные к жилым домам. Повреждены около 20 автомобилей.
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