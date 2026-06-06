На ЗАЭС восстановлено внешнее электропитание после ремонта ЛЭП «Ферросплавная-1»

404 3
На ЗАЭС восстановлено внешнее электропитание после ремонта ЛЭП «Ферросплавная-1»


Запорожская атомная электростанция снова получает электроэнергию по штатной схеме. Специалисты восстановили линию 330 кВ «Ферросплавная-1», которая обеспечивает собственные нужды ЗАЭС. Резервные дизель-генераторы, поддерживавшие безопасность во время отключения, переведены в режим дежурной готовности. Все системы и оборудование работают в нормальном режиме.

ЗАЭС получает питание с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ «Днепровская» (отключена с конца марта из-за повреждения опор) и резервной 330 кВ. Теперь последняя снова в строю.

Утром в пятницу МАГАТЭ объявило о режиме прекращения огня для ремонта ЛЭП «Днепровская» с 6:00. Работы займут несколько дней.

Обстановка в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре при этом остаётся тревожной. Как сообщил мэр Максим Пухов, ВСУ сменили тактику. FPV-дронов-камикадзе стало меньше. Зато последние ночи по городу работают тяжёлые гексакоптеры «Баба-Яга». Они сбрасывают взрывчатку на гражданскую инфраструктуру.

За две ночи украинские формирования сожгли отделение почты, банк, партийную приёмную, спортивный магазин. Помещения, пристроенные к жилым домам. Повреждены около 20 автомобилей.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 16:36
    Катится колобок.Лиса говорит-Колобок ,я тебя съем!-Не съешь,потому что я ёжик из Чернобыля.. . .Надеюсь анекдотов про ёжиков из Запорожья не будет . . . hi
  2. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 16:52
    За две ночи украинские формирования сожгли отделение почты, банк, партийную приёмную, спортивный магазин
    СВО продолжается........
  3. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 17:01
    На месте левобережной Украины должна быть радиоактивная пустыня.