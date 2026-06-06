Китай и Лаос договорились защищать социализм и правящие Компартии

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Китай и Лаос договорились защищать социализм и правящие Компартии

В Пекине прошли переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. В ходе встречи лидер КНР обозначил четыре ключевые направления развития двусторонних отношений: следование социалистическому пути, создание прочной основы для взаимовыгодного сотрудничества, укрепление традиционной дружбы между народами двух стран и улучшение координации во внешней политике.

Как сообщает информационное агентство Синьхуа, стороны договорились совместно защищать социалистический строй и правящий статус Коммунистической партии, а также углублять обмен опытом в партийном и государственном управлении. Также по итогам встречи было принято решение ускорить развитие железнодорожного сообщения между Китаем, Лаосом и Таиландом. В рамках сотрудничества в сфере экономики и технологий предполагается, помимо традиционных отраслей (сельское хозяйство и энергетика), сделать акцент на искусственном интеллекте и цифровой экономике.

Для Тхонглуна Сисулита текущий визит стал первой зарубежной поездкой после его переизбрания на высшие партийные и государственные посты. Президент Лаоса назвал Китай «знаменем социалистической системы» и опорой в защите мира и построении многополярного мира. Вьентьян подтвердил незыблемость принципа «одного Китая» и выразил готовность совместно с Пекином бороться с внешними угрозами.

Китай, в свою очередь, надеется на более значительную роль Лаоса в международных и региональных делах и считает, что обе стороны должны тесно сотрудничать и совместно защищать общие интересы стран Глобального Юга.
11 комментариев
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  1. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -5
    Сегодня, 16:44
    В Китае и в Лаосе наверное собираются создать КСКП (Корпус Стражей Коммунистических Партий ) и этот корпус будет защищать коммунистов по всему миру! К Зюганову ,наверное,для охраны приставят дюжину китайских охранников и одного лаоского секьюрити. . . hi
    1. spektr9 Звание
      spektr9
      +1
      Сегодня, 16:54
      К Зюганову ,наверное,для охраны приставят дюжину китайских охранников и одного лаоского секьюрити

      Кто бы народу поставил охрану от дронов Украинских, а то нынешние капиталисты только могут как тараканы по шконку заползти и оттуда о красных линиях орать, да предупреждение раздавать
      1. K._2 Звание
        K._2
        +1
        Сегодня, 17:14
        Молодцы, Товарищи. Короткий пост.
      2. Обычный Звание
        Обычный
        0
        Сегодня, 17:21
        С облегчением.
        -----------------------
  2. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    -2
    Сегодня, 16:49
    Этот Лаос - кого надо Лаос, а вовсе не аллегория на ВО.
    Китай миллионом шажков постепенно формирует Великую Азиатскую Сферу Сопроцветания (с китайской спецификой). Интересно, какая роль при этом отводится Сибири и Дальнему Востоку?
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 18:44
      Да, конечно hi Виктор Ленинградец!
      Китай ...... формирует Великую Азиатскую Сферу Сопроцветания

      А ещё гораздо раньше Сталин собирался сформировать азиатские социалистические страны с опорой на СССР. О чем я прочёл в книге ДИн Мяло. Не случилось
  3. Гений Ё Звание
    Гений Ё
    +4
    Сегодня, 16:53
    А у нас - монетарный Феодализм!
    Похоже, пути опять расходятся... .
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +6
    Сегодня, 16:56
    Цитата: Гений Ё
    А у нас - монетарный Феодализм!
    У нас самая обыкновенная клептократия самого низкого пошиба
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 18:52
      Цитата: Schneeberg
      ...... У нас самая обыкновенная клептократия самого низкого пошиба

      Я бы иначе сказал
      необыкновенная оголтелая клептомания на высочвйшем уровне
  5. Гаврило Принцип Звание
    Гаврило Принцип
    +2
    Сегодня, 17:03
    Китай и Лаос договорились защищать социализм и правящие Компартии

    Верной дорогой идёте товарищи. Пролетарии всех стран, соединяйтесь.
  6. sdivt Звание
    sdivt
    +2
    Сегодня, 17:26
    ну, что тут можно сказать?
    свой социализм пролюбили
    хоть про чужой порассуждать...