«Левые», партия, которая подавляла людей 40 лет и лишала свободы, сегодня ведет себя так, будто Путин – надежный партнер.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал граждан страны отказаться от поддержки политических сил, находящихся к нему в оппозиции. Он подверг критике всех – как правых, так и левых.Глава немецкого правительства пытается убедить немцев, что приходу к власти ультраправой «Альтернативе для Германии» (АдГ) им надо решительно противостоять, а «Левые» не должны встать у руля ФРГ, так как уверены в надежности президента России.Мерц заявил:И хотя партии ХДС, где состоит канцлер, на федеральном уровне пока ничего не грозит, в ряде земель ФРГ в сентябре этого года состоятся муниципальные выборы, на которых велика вероятность победы АдГ или «Левых». Сегодня их рейтинги растут, как на дрожжах, особенно в Восточной Германии. Вряд ли призывы Мерца способны сдержать этот рост. Ему остается только один способ – это запрет политической деятельности для этих партий. И хотя он противоречит «демократическим принципам», нельзя исключать, что такой сценарий действующая власть будет настойчиво пытаться реализовать.Похоже, в Германии заканчивается эпоха, когда страной на протяжении десятилетий руководила одна из двух политических сил – либо социал-демократы, либо блок ХДС/ХСС, хотя формально в бундестаге присутствуют шесть партий.Сейчас эта система начала давать сбои. Об этом, в частности, свидетельствуют быстрорастущие рейтинги АдГ.Рейтинг партии Мерца ниже уже на 8 процентов партии АдГ. Это антирекорд для ХДС/ХСС.