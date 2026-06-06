Мерц: АдГ надо противостоять, а «Левые» уверены в надёжности президента России

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Мерц: АдГ надо противостоять, а «Левые» уверены в надёжности президента России


Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал граждан страны отказаться от поддержки политических сил, находящихся к нему в оппозиции. Он подверг критике всех – как правых, так и левых.



Глава немецкого правительства пытается убедить немцев, что приходу к власти ультраправой «Альтернативе для Германии» (АдГ) им надо решительно противостоять, а «Левые» не должны встать у руля ФРГ, так как уверены в надежности президента России.

Мерц заявил:

«Левые», партия, которая подавляла людей 40 лет и лишала свободы, сегодня ведет себя так, будто Путин – надежный партнер.

И хотя партии ХДС, где состоит канцлер, на федеральном уровне пока ничего не грозит, в ряде земель ФРГ в сентябре этого года состоятся муниципальные выборы, на которых велика вероятность победы АдГ или «Левых». Сегодня их рейтинги растут, как на дрожжах, особенно в Восточной Германии. Вряд ли призывы Мерца способны сдержать этот рост. Ему остается только один способ – это запрет политической деятельности для этих партий. И хотя он противоречит «демократическим принципам», нельзя исключать, что такой сценарий действующая власть будет настойчиво пытаться реализовать.

Похоже, в Германии заканчивается эпоха, когда страной на протяжении десятилетий руководила одна из двух политических сил – либо социал-демократы, либо блок ХДС/ХСС, хотя формально в бундестаге присутствуют шесть партий.

Сейчас эта система начала давать сбои. Об этом, в частности, свидетельствуют быстрорастущие рейтинги АдГ.

Рейтинг партии Мерца ниже уже на 8 процентов партии АдГ. Это антирекорд для ХДС/ХСС.
11 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:46
    Мерц собрался создать Ordnungpolizei ? Что там у Гитлера ещё было для порядка ?
    1. Отставной старлей Звание
      Отставной старлей
      +2
      Сегодня, 17:28
      Что там у Гитлера ещё было для порядка ?

      Гитлер ещё создал гестапо. Gestapo - сокращение от нем. Geheime Staatspolizei, «тайная государственная полиция». Именно о ней Мерц по-видимому мечтает и грустит.
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        0
        Сегодня, 17:44
        Цитата: Отставной старлей
        Что там у Гитлера ещё было для порядка ?

        Гитлер ещё создал гестапо. Gestapo - сокращение от нем. Geheime Staatspolizei, «тайная государственная полиция». Именно о ней Мерц по-видимому мечтает и грустит.

        Скорее всего, Мерц собирается быть вторым Мюллером... Отсюда и паника от растущих популярности АдГ и левых.
  2. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -5
    Сегодня, 16:52
    Помнится канцлер с инициалами А и Г чуть было не довёл Германию до исчезновения. Так что партия с такими же инициалами ,думаю, доведёт Германию до такого же места . . hi
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 17:42
      Где Вы нашли в названии ХДС буквы А и Г?
    2. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      +1
      Сегодня, 19:24
      комментарий от малограмотности)) название партии АдГ звучит и пишется так: Alternative für Deutschland...... читайте первоисточники, не выглядите бестолочью
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 16:53
    Чтобы до немцев начало доходить, в Германию должно прибыть ещё больше мигрантов! wink
  4. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +3
    Сегодня, 17:06
    В общем, как в старом анекдоте))) все кругом, нехорошие люди - один я д`Артаньян)))
  5. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 17:10
    Я-Я, надо радость и свободу через арбайтен им предоставить, а кто не захочет, будут Циклон-Б нюхать. Главное - решительно!
    1. Евгений_Свириденко Звание
      Евгений_Свириденко
      0
      Сегодня, 19:26
      Кстати с немцами поосторожнее со своим "Я-Я". Уж очень это выражение у них неоднозначное...
  6. Евгений_Свириденко Звание
    Евгений_Свириденко
    +1
    Сегодня, 19:36
    Кстати АДГ весьма здравая партия. Естественно их будут обвинять в национализме и нежелании целовать африканцев в опу, но эти господа просто хотят жить в своей стране, среди немцев, а не там где смешались в "Кучу кони люди" ... Ну и попутно избавиться от всяких "ересей" в виде зелёной энергетике и санкционной политики против России.