В НАТО обсуждают выделение Украине 70 млрд евро военной помощи в следующем году

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В НАТО обсуждают выделение Украине 70 млрд евро военной помощи в следующем году

После недавнего посещения генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Киева, в альянсе заговорили о выделении очередного транша военно-финансовой помощи Украине. Издание «Политико» пишет со ссылкой на неназванные источники в штаб-квартире альянса, что уже в следующем году Киеву может быть предоставлено военное финансирование в размере около 70 млрд евро.

Данный вопрос планируется обсудить на 36-м саммите Североатлантического альянса, который пройдет 7-8 июля в столице Турции. Судя по тому, что речь идет об европейской валюте, деньги будут собирать члены альянса из числа стран Европы. Администрация Трампа отказывается субсидировать Киев, но не прочь продавать оружие для ВСУ через механизм PURL за счет союзников.



Инициатором сбора средств для продолжения войны с Россией выступает Германия, которая теперь лидирует в части оказания помощи Киеву. Если вопрос решится положительно, то деньги будут предоставляться на особых условиях на фоне жалоб некоторых стран на то, что они несут непропорционально большую долю расходов на поддержку Киева. Будет усилен контроль за расходованием средств.

Представитель НАТО заявил «Политико»:

Продолжаются обсуждения того, как мы будем и дальше оказывать мощную поддержку Украине со стороны НАТО и обеспечивать более справедливое распределение бремени.

В период с января по апрель европейские страны выделяли Киеву военную помощь в размере 2 миллиардов евро в месяц. Это почти на полмиллиарда меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Вскоре к этим деньгам добавятся транши из двухлетнего кредита ЕС в размере 90 млрд евро. Но и этого мало, чтобы поддерживать боеспособность ВСУ хотя бы на нынешнем уровне.
9 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:55
    Уже июнь ,а траншей всё нет от 90 млрд €.Есть только траншеи.
    1. SAG Звание
      SAG
      +2
      Сегодня, 17:09
      Никуда не денутся, будут как миленькие снабжать Руину. ЕС чётко взяла курс на скатывание в экономическую пропасть. Да и никто не позволит ей выйти из этого пике уже.
  2. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 17:12
    Ну что за крохоборы?
    70?
    В следующем году?
    Нужно ведь хотя бы 300, но в этом! Это же Демократия! Торг неуместен!
  3. ASG7 Звание
    ASG7
    -1
    Сегодня, 17:22
    70 млд. - это, я так понимаю, стоимость 20 часов войны США в Иране.
  4. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 17:23
    Тут надо понимать : большая часть этих денег пойдёт на собственные заводы,производящие БПЛА и оборудование для кохлов,или эти деньги чистоганом пойдут на краину?
    Ну,в "чистогане" заинтересован "квартал 45",а производители-чтоб деньги плыли к ним...
    Конфликт интересов...но договорятся,и Урсуле перепадёт "трохи"...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 18:37
      НАМ ,к сожалению эти деньги полетят в Россию в ввиде БПЛА и прочего оружия,часть пойдет на оплату услуг "добрейшего" Маска и прочих разведок спутников. Вообщем не хорошая эта новость, если СМИ не врут.
  5. Себенза Звание
    Себенза
    0
    Сегодня, 17:27
    Комментарий из других вселенных,- Сколько поставится топлива, чтобы-бы убивать?
  6. Кепервеем72 Звание
    Кепервеем72
    0
    Сегодня, 18:23
    Нашла коса на камень. Германии нужны ресурсы и рынки сбыта, Франции колониальная Африка, Британии своя зона в Европе. И только Путину поставлять газ и покупать высокотехнологичные товары. Ну так ничего не покупайте и не продавайте. Готовьтесь к походу на Запад. Единственно верная стратегия выживания. Ядерной по морде, производство в Россию.
  7. Себенза Звание
    Себенза
    0
    Сегодня, 18:28
    Вопрос не изменился. Когда вы, нажрётесь?