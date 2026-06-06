В НАТО обсуждают выделение Украине 70 млрд евро военной помощи в следующем году
1 4339
После недавнего посещения генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Киева, в альянсе заговорили о выделении очередного транша военно-финансовой помощи Украине. Издание «Политико» пишет со ссылкой на неназванные источники в штаб-квартире альянса, что уже в следующем году Киеву может быть предоставлено военное финансирование в размере около 70 млрд евро.
Данный вопрос планируется обсудить на 36-м саммите Североатлантического альянса, который пройдет 7-8 июля в столице Турции. Судя по тому, что речь идет об европейской валюте, деньги будут собирать члены альянса из числа стран Европы. Администрация Трампа отказывается субсидировать Киев, но не прочь продавать оружие для ВСУ через механизм PURL за счет союзников.
Инициатором сбора средств для продолжения войны с Россией выступает Германия, которая теперь лидирует в части оказания помощи Киеву. Если вопрос решится положительно, то деньги будут предоставляться на особых условиях на фоне жалоб некоторых стран на то, что они несут непропорционально большую долю расходов на поддержку Киева. Будет усилен контроль за расходованием средств.
Представитель НАТО заявил «Политико»:
Продолжаются обсуждения того, как мы будем и дальше оказывать мощную поддержку Украине со стороны НАТО и обеспечивать более справедливое распределение бремени.
В период с января по апрель европейские страны выделяли Киеву военную помощь в размере 2 миллиардов евро в месяц. Это почти на полмиллиарда меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Вскоре к этим деньгам добавятся транши из двухлетнего кредита ЕС в размере 90 млрд евро. Но и этого мало, чтобы поддерживать боеспособность ВСУ хотя бы на нынешнем уровне.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация