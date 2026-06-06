Украинский нардеп: Россия может ударить ТЯО на фронте
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Похоже, единственными из представителей депутатского корпуса, уверенными в том, что Россия может ударить по Украине ядерным оружием, являются депутаты Верховной рады. Они уверены в этом даже после троекратного «холостого» применения «Орешника».
Так, секретарь комитета украинской Рады по вопросам обороны и безопасности депутат Роман Костенко заявил о том, что считает весьма вероятным применение российской армией тактического ядерного оружия. Причём не где-нибудь, а именно на фронте.
Украинский нардеп:
Тактическое ядерное оружие необходимо для прорыва переднего края обороны и выхода войск на оперативный простор.
По словам Костенко, ТЯО способно «нанести ущерб на площади до 100 квадратных километров, чего достаточно для прорыва войск».
Депутат ВРУ:
Нам нужно строить свою оборону, исходя из этого расчёта и понимания.
На самом деле, это заявление похоже на лукавство. Нардеп ВРУ прекрасно знает, что украинская линия обороны уже давно основывается не на сплошном использовании личного состава в режиме «один боец на один метр фронта». Командование ВРУ использует вариант очаговой обороны – таким образом, что если она начинает рассыпаться на одном участке, то к нему подтягиваются силы с другого, к которому в свою очередь выдвигаются резервы. Поэтому применение ТЯО на линии боевого соприкосновение в этом отношении – абсолютно бесполезная вещь.
Другое дело – систематическое использование абсолютно любого действенного оружия по пресловутым центрам принятия решений, чего, по тем или иным причинам, не происходит, что и даёт возможности спокойно размышлять о ситуации на фронте из своих просторных кабинетов таким персонам как тот же Костенко.
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