Украинский нардеп: Россия может ударить ТЯО на фронте

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Украинский нардеп: Россия может ударить ТЯО на фронте

Похоже, единственными из представителей депутатского корпуса, уверенными в том, что Россия может ударить по Украине ядерным оружием, являются депутаты Верховной рады. Они уверены в этом даже после троекратного «холостого» применения «Орешника».

Так, секретарь комитета украинской Рады по вопросам обороны и безопасности депутат Роман Костенко заявил о том, что считает весьма вероятным применение российской армией тактического ядерного оружия. Причём не где-нибудь, а именно на фронте.



Украинский нардеп:

Тактическое ядерное оружие необходимо для прорыва переднего края обороны и выхода войск на оперативный простор.

По словам Костенко, ТЯО способно «нанести ущерб на площади до 100 квадратных километров, чего достаточно для прорыва войск».

Депутат ВРУ:

Нам нужно строить свою оборону, исходя из этого расчёта и понимания.

На самом деле, это заявление похоже на лукавство. Нардеп ВРУ прекрасно знает, что украинская линия обороны уже давно основывается не на сплошном использовании личного состава в режиме «один боец на один метр фронта». Командование ВРУ использует вариант очаговой обороны – таким образом, что если она начинает рассыпаться на одном участке, то к нему подтягиваются силы с другого, к которому в свою очередь выдвигаются резервы. Поэтому применение ТЯО на линии боевого соприкосновение в этом отношении – абсолютно бесполезная вещь.

Другое дело – систематическое использование абсолютно любого действенного оружия по пресловутым центрам принятия решений, чего, по тем или иным причинам, не происходит, что и даёт возможности спокойно размышлять о ситуации на фронте из своих просторных кабинетов таким персонам как тот же Костенко.
19 комментариев
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  1. yu ging Звание
    yu ging
    -3
    Сегодня, 17:34
    如果用，只会是用来和北约同归于尽。但是看着普京的样子应该是选择“可耻的和平”这条道路。

    Если это и будет применено, то лишь для того, чтобы привести к взаимному уничтожению НАТО. Но, судя по действиям Путина, он, похоже, выбирает путь «позорного мира».
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +4
      Сегодня, 17:41
      С Тайванем разберитесь для начала. Всем рассказываете что Тайвань это Китай, но почему-то его США снабжают вооружениями против Китая. Китай при этом грозно надувает щёки. Это не позор?
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 18:08
      -Нардеп ВРУ прекрасно знает
      А может и не знает.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:39
    Может , но не будет засорять радиацией исконно русские земли.
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 17:49
      Если бабахнуть по западной, то исконно русские земли не пострадают.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 17:57
        Надо проникающей боевой частью, например по бескидскому тоннелю. Тогда всё аккуратно останется под землёй feel
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          0
          Сегодня, 19:44
          Даже если не под землей. Ну, максимум 100 км., так что все останется там, где России все равно ничего не нужно.
    2. Сергей3 Звание
      Сергей3
      0
      Сегодня, 18:06
      Там не такая сильная радиация, как от Чернобыльской АЭС, там несколько тонн радиоактивного топлива раскидало, а в тактической боеголовке всего 300 - 500 грамм делящегося вещества. И даже в большинстве мест зоны отчуждения Чернобыля радиация уже в норме. А те же Хиросима и Нагасаки заселены по полной, там живут и здравствуют и про радиацию не вспоминают.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 18:32
        Цитата: Сергей3
        в тактической боеголовке всего 300 - 500 грамм делящегося вещества

        где вы такой бред вычитали?
      2. Отставной старлей Звание
        Отставной старлей
        0
        Сегодня, 19:01
        а в тактической боеголовке всего 300 - 500 грамм делящегося вещества

        Нет, в ядерной боеголовке делящегося плутония-239 должно быть больше 7 кг, критической массы абсолютно чистого изотопа. Учитывая, что оружейный плутоний содержит до 10% неделящегося и тоже долгоживущего Рu-240, а так же его влияние на захват нейтронов без последующего деления атомов, то масса ядерного боеприпаса будет выше на несколько килограмм.
  3. Андрей Мишин Звание
    Андрей Мишин
    0
    Сегодня, 17:47
    Русская пословица - "украинец глупее вороны, а хитрее черта" (Словарь Даля). Как раз на фронте ядерное оружие неэффективно. Но очень эффективно для удара по Банковой и Конча-Заспе, если использовать нейтронную бомбу. Модератор заменил на "украинец", в словаре надо искать на букву х.
  4. Tagan Звание
    Tagan
    +2
    Сегодня, 17:49
    Как насчёт Львова? По-моему, достойный кандидат.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 18:28
      Цитата: Tagan
      Как насчёт Львова? По-моему, достойный кандидат.

      с одной стороны да, а с другой все от ветра зависит, слишком близко к нам
  5. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 17:53
    Тактическое ядерное оружие необходимо для прорыва переднего края обороны и выхода войск на оперативный простор.

    Совсем с ума сошли и держут нас за ид_иотов... fool
    Эти какелы думают, что у нас железные фарбеже и к радиации не подвержены.... fool wassat
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 17:54
    Поэтому применение ТЯО на линии боевого соприкосновение в этом отношении – абсолютно бесполезная вещь.


    Это называется "Стрелять из пушки по воробьям".

    Хотя всё меняется в этом мире. Если под "воробьями" подразумевать БПЛА самолетного типа, то и стрельба из пушки по ним оправдана.

    В России испытывают вариант стационарного ЗАК "Цитадель" со 100-мм пушкой

    Зенитное орудие, как ожидается, будет снаряжено 100-мм "умными" шрапнельными снарядами с дистанционным подрывом по дальности.

    Новый вариант "Цитадели" может увеличить высоту поражения цели типа дронов до 7 км.

    Таким образом, с высотными дронами ВСУ можно бороться без затраты дорогостоящих ракет. 100-мм пушку для ЗАК "Цитадели" взяли у флотского комплекса А-190.


    Впрочем, и флот может воспользоваться этой инновацией. Главное - целеуказание соответствующее текущему моменту должно быть.
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 18:08
      В России испытывают вариант стационарного ЗАК "Цитадель" со 100-мм пушкой

      Была информация, что "Цитадель" испытывался в реальных условиях и получил положительные отзывы.
    2. Сергей Смирнов_5 Звание
      Сергей Смирнов_5
      +3
      Сегодня, 18:13
      Просто Орешник надо было не по сараем запускать -а по Бескидскому тоннелю
  7. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 18:27
    а в чем смысл лупить ядерным оружием по своей земле?
    одно дело лондон, париж, берлин и совсем другое то, что мы хотим использовать?
  8. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +2
    Сегодня, 18:28
    Война пятый год и конца ей не видно. Бы завершить войну остаётся сдаться или как говорит секретарь Костенко, применить ТЯО. Путин как-то говорил, что неизвестно как США на это могут отреагировать. Ната не поддержало Трампу в войне против Ирана, потому Трампа может и разрешить применение ТЯО