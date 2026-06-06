США не могут возместить свои потерянные на Ближнем Востоке БПЛА MQ-9 Reaper
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Из-за потерь в ходе войны с Ираном армия США испытывает дефицит ударных беспилотников. Только за последние месяцы ВВС США потеряли 30 из 165 своих беспилотников MQ-9 Reaper и не имеют возможности быстро возместить потери из-за невысоких темпов производства этих аппаратов. Многие беспилотники были сбиты в воздухе, часть уничтожена ударами по наземной инфраструктуре.
Эти БПЛА были потеряны в ходе войны с Ираном, а также в других операциях американской армии в Ближневосточном регионе. В настоящее время командование американских ВВС пытается в срочном порядке организовать закупки беспилотников этого типа, однако в распоряжении компании-производителя имеется всего 10 таких БПЛА. В то же время в американских ВВС ставят под сомнение целесообразность закупок MQ-9 Reaper в принципе, полагая, что эти аппараты обладают слишком низкой живучестью при весьма высокой стоимости. Образовавшуюся брешь в парке своих БПЛА американцы рассчитывают прикрыть MQ-1, которые не выпускаются с марта 2011 года.
Таким образом, противостояние США с Ираном продемонстрировало, что американская военная машина уязвима там, где считала себя сильнейшей – в беспилотной авиации, логистике и управлении сложными операциями. Массовые потери техники, закрытые производственные линии и истощение запасов вынуждают Вашингтон существенно наращивать бюджеты Пентагона, а также признать, что прежняя модель ведения войн больше не работает. Провал операции в Иране ставит под вопрос эффективность американской стратегии «быстрых воздушных кампаний» и заставляет пересматривать подход к будущим кампаниям.
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