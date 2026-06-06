США не могут возместить свои потерянные на Ближнем Востоке БПЛА MQ-9 Reaper

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США не могут возместить свои потерянные на Ближнем Востоке БПЛА MQ-9 Reaper

Из-за потерь в ходе войны с Ираном армия США испытывает дефицит ударных беспилотников. Только за последние месяцы ВВС США потеряли 30 из 165 своих беспилотников MQ-9 Reaper и не имеют возможности быстро возместить потери из-за невысоких темпов производства этих аппаратов. Многие беспилотники были сбиты в воздухе, часть уничтожена ударами по наземной инфраструктуре.

Эти БПЛА были потеряны в ходе войны с Ираном, а также в других операциях американской армии в Ближневосточном регионе. В настоящее время командование американских ВВС пытается в срочном порядке организовать закупки беспилотников этого типа, однако в распоряжении компании-производителя имеется всего 10 таких БПЛА. В то же время в американских ВВС ставят под сомнение целесообразность закупок MQ-9 Reaper в принципе, полагая, что эти аппараты обладают слишком низкой живучестью при весьма высокой стоимости. Образовавшуюся брешь в парке своих БПЛА американцы рассчитывают прикрыть MQ-1, которые не выпускаются с марта 2011 года.

Таким образом, противостояние США с Ираном продемонстрировало, что американская военная машина уязвима там, где считала себя сильнейшей – в беспилотной авиации, логистике и управлении сложными операциями. Массовые потери техники, закрытые производственные линии и истощение запасов вынуждают Вашингтон существенно наращивать бюджеты Пентагона, а также признать, что прежняя модель ведения войн больше не работает. Провал операции в Иране ставит под вопрос эффективность американской стратегии «быстрых воздушных кампаний» и заставляет пересматривать подход к будущим кампаниям.
3 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 17:52
    Как выясняется при активной ПВО такой БПЛА тупиковый вариант - дорог ,маломанёвренен .Единственный вариант продлить жизнь БПЛА такого типа в опасном небе над противником - увеличить потолок БПЛА .
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +1
      Сегодня, 18:05
      Цитата: tralflot1832
      Единственный вариант продлить жизнь БПЛА такого типа в опасном небе над противником - увеличить потолок БПЛА .


      Это если противник вооружен только ПЗРК или ЗРК легкого типа. А если на вооружении есть что-то вроде нашего С-400 с высотой поражения до 300 км? На пропеллере вряд ли возможно забраться на такую высоту.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 19:40
        Из всей этой затеи с Ираном я в очередной раз убедился что матрасы чистой воды понтовщтки. Воевать они могут только с папуасами. А ведь помимо Ирана была Куба, Афган, Сирия, Вьетнам. И везде был одинаковый итог - давали по тапкам!