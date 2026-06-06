В Европарламенте потребовали лишить Зеленского ордена «За заслуги»
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Отношения между Варшавой и Киевом продолжают накаляться. Причина в героизации на Украине бандеровских преступников, повинных в массовых расправах над поляками в годы Второй мировой войны.
Очередную волну возмущения в польском обществе вызвало решение Зеленского присвоить подразделению Сил специальных операций ВСУ звания «имени героев УПА*». Эта националистическая организация фашистского толка запрещена в Польше.
Власти республики вынуждены реагировать на возмущения поляков. Правда, ответные действия выглядят скорее символически, в Киеве на них особого внимания не обращают.
Группа депутатов Европарламента, состоящая в основном из представителей Польши, выступила с инициативой лишить главу киевского режима награды «За заслуги». Этот орден считается одной из высших общеевропейских форм признания заслуг в сфере продвижения интеграции и ценностей Евросоюза. Он был вручен Зеленскому 19 мая 2026 года на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
Евродепутаты обратились к к председателю ЕП Роберте Метсоле с письмом, в котором потребовали забрать у Зеленского награду. В общей сложности обращение подписали более 30 депутатов. По их мнению, героизация украинских националистов противоречит основаниям, по которым вручается высшая европейская награда.
Свою реплику по этому поводу вбросил и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он призвал киевские власти пересмотреть решение о присвоении звания УПА* одному из подразделений ВСУ. Глава польского Минобороны подчеркнул, что Варшава и Киев остаются партнерами в сфере безопасности, однако исторические вопросы требуют откровенного диалога.
* Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации.
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