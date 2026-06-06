В Европарламенте потребовали лишить Зеленского ордена «За заслуги»

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В Европарламенте потребовали лишить Зеленского ордена «За заслуги»

Отношения между Варшавой и Киевом продолжают накаляться. Причина в героизации на Украине бандеровских преступников, повинных в массовых расправах над поляками в годы Второй мировой войны.

Очередную волну возмущения в польском обществе вызвало решение Зеленского присвоить подразделению Сил специальных операций ВСУ звания «имени героев УПА*». Эта националистическая организация фашистского толка запрещена в Польше.

Власти республики вынуждены реагировать на возмущения поляков. Правда, ответные действия выглядят скорее символически, в Киеве на них особого внимания не обращают.

Группа депутатов Европарламента, состоящая в основном из представителей Польши, выступила с инициативой лишить главу киевского режима награды «За заслуги». Этот орден считается одной из высших общеевропейских форм признания заслуг в сфере продвижения интеграции и ценностей Евросоюза. Он был вручен Зеленскому 19 мая 2026 года на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Евродепутаты обратились к к председателю ЕП Роберте Метсоле с письмом, в котором потребовали забрать у Зеленского награду. В общей сложности обращение подписали более 30 депутатов. По их мнению, героизация украинских националистов противоречит основаниям, по которым вручается высшая европейская награда.

Свою реплику по этому поводу вбросил и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он призвал киевские власти пересмотреть решение о присвоении звания УПА* одному из подразделений ВСУ. Глава польского Минобороны подчеркнул, что Варшава и Киев остаются партнерами в сфере безопасности, однако исторические вопросы требуют откровенного диалога.

* Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации.
14 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:38
    Видать команда сверху пришла , Зелядурика гнобить.
    1. старпом Лом Звание
      старпом Лом
      +1
      Сегодня, 18:00
      Зелядурик сам не просто так решил обострить вопрос героизации бандеровцев и других мясников. Явно "друзья" "подсказали" . В преддверии окончания войны при любом ее результате надо соскочить с обязанности финансировать все потребности бандеррейха под благовидным для "мировой общественности" предлогом. Одно дело поставлять оружие для войны с русскими , а другое - обеспечить потом окраине обещанный рай с зарплатами по 5 и пенсиями по 3 тыщи евров с автобанами и двухуровневыми квартирами для каждого наркомана. А тут такое дело - совершенно внезапно оказалось , что у власти окраины - нацисты ! Ай-яй-яй.....
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 19:05
        Азербайджанцы свое получили, турки тоже, румынам пока повезло, скоро и поляки получат.
        Я тут уже писал, не умеешь выбирать друзей, готовься к худшему!
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 17:43
    Количество депутатов в Европарламенте не должно превышать 750 штук .О принятии решения вроде надо 2/3 голосов.Так что орден сутулой Урсулы зеленский будет носить до гроба.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 18:44
      Цитата: tralflot1832
      .Так что орден сутулой Урсулы зеленский будет носить до гроба.

      Если ещё в гроб положат, а так в кювете закопают.
  3. Joker62 Звание
    Joker62
    +2
    Сегодня, 17:50
    Группа депутатов Европарламента, состоящая в основном из представителей Польши, выступила с инициативой лишить главу киевского режима награды «За заслуги». Этот орден считается одной из высших общеевропейских форм признания заслуг в сфере продвижения интеграции и ценностей Евросоюза. Он был вручен Зеленскому 19 мая 2026 года на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

    От поляков Зе ещё был вручён высший орден Пшекии - Белого Орла.
    Вопрос - а зачем его награждали Зе с высшими нааградами, когда прекрасно знали, что он клоун и наркоман???? fool
    Раз наградили - пеняйте на себя... А Зеля держит в своём кармане большую дулю. wassat
    1. Себенза Звание
      Себенза
      +1
      Сегодня, 18:01
      Я вот против всех награждений, но кто-же меня послушает?
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 18:14
      Иван, подождем до 8 июня, когда состоится заседание капитула ордена Белого Орла.
  4. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    +1
    Сегодня, 18:23
    Евродепутаты обратились к к председателю ЕП Роберте Метсоле с письмом, в котором потребовали забрать у Зеленского награду.

    Очень хотелось бы дожить и увидеть награждение Зели от России "орденом Сутулого" с закруткой на спине.
    Награду для Мазепы, Пётр I ранее отчеканил.
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 18:40
      Поржать мы можем, чем здесь и занимаемся. По факту- полная ...а, только смеяться не сильно интересно, а уже скучно.
  5. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    0
    Сегодня, 18:51
    Цитата: Себенза
    Поржать мы можем, чем здесь и занимаемся. По факту- полная ...а, только смеяться не сильно интересно, а уже скучно.


    "Жить без пищи можно сутки,
    Можно больше, но порой
    На войне одной минутки
    Не прожить без прибаутки,
    Шутки самой немудрой.

    Не прожить, как без махорки,
    От бомбежки до другой
    Без хорошей поговорки
    Или присказки какой, -

    Без тебя, Василий Теркин,
    Вася Теркин — мой герой.
    А всего иного пуще
    Не прожить наверняка —

    Без чего? Без правды сущей,
    Правды, прямо в душу бьющей,
    Да была б она погуще,
    Как бы ни была горька."

    Василий Тёркин /А.Т. Твардовский/

    А что Вы предлагаете, голову пеплом посыпать и рыдать-реветь?!
    Иногда можно и сарказм проявить, поиронизировать...

    Лично мне, много что не нравится, могу и поумничать, имея и опыт службы за плечами, начиная со срочной на Кавказе, с осени '99-го.
  6. Silbi Звание
    Silbi
    +1
    Сегодня, 18:53
    Не-е-е, панов явно не хватит лишить этого ордена, а своего Белого Орла, они явно отберут. Они и так уже возвели клоуна до небес, впору уже его спустить резко на пятую точку. Самое интересное начнётся тогда, когда эти ветераны начнут попадать в гейропу, к самим панам, если конечно, кто-нибудь останется из них.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 19:11
      Вот и я все время о том же. Это войско отморозков работать не пойдет, оно поедет грабить Европу!
  7. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 19:48
    Цитата: В. Высоцкий

    Отберите орден у Насера,
    Не подходит к ордену Насер.