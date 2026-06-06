Глава Пентагона призвал защищать пляжи Европы от «опасных идеологий»
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Американский министр войны Пит Хегсет заявил европейским руководителям о необходимости противодействовать вторжению в их страны, пока не поздно. Глава Пентагона призвал защищать пляжи Европы от опасных идеологий.
Данный призыв содержался в его выступлении на торжественном мероприятии в Нормандии, посвященном высадке американо-британских союзников во Франции в годы Второй мировой войны.
Чиновник заявил:
К сожалению, сегодня разные европейские пляжи захвачены разными опасными идеологиями. Пляжи в Испании, Италии, Греции и Болгарии – лодки и люди прибывают.
Такую странную параллель глава американского военного ведомства провел между высадкой союзников в Нормандии и прибывающими в европейские страны на различных плавсредствах нелегальными мигрантами из Африки и Ближнего Востока.
Хегсет заявил:
Когда европейские столицы что-то предпримут по поводу этого вторжения, или уже слишком поздно? Я молюсь и верю, что нет.
Министр войны США выступил на Американском кладбище в Коллевиль-сюр-Мер (Нормандия). Его выступление посвящено 82-й годовщине со дня, когда войска Соединенных Штатов и Великобритании, а также подразделения из ряда других стран, пересекли Ла-Манш и приступили к освобождению западноевропейских государств от нацистской оккупации.
Сегодня официальные лица США из администрации Трампа периодически контролируют страны Европы за неспособность контролировать миграционные потоки. В одном из документов эта ситуация была даже охарактеризована как «цивилизационное стирание».
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