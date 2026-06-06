Глава Пентагона призвал защищать пляжи Европы от «опасных идеологий»

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Глава Пентагона призвал защищать пляжи Европы от «опасных идеологий»


Американский министр войны Пит Хегсет заявил европейским руководителям о необходимости противодействовать вторжению в их страны, пока не поздно. Глава Пентагона призвал защищать пляжи Европы от опасных идеологий.



Данный призыв содержался в его выступлении на торжественном мероприятии в Нормандии, посвященном высадке американо-британских союзников во Франции в годы Второй мировой войны.

Чиновник заявил:

К сожалению, сегодня разные европейские пляжи захвачены разными опасными идеологиями. Пляжи в Испании, Италии, Греции и Болгарии – лодки и люди прибывают.

Такую странную параллель глава американского военного ведомства провел между высадкой союзников в Нормандии и прибывающими в европейские страны на различных плавсредствах нелегальными мигрантами из Африки и Ближнего Востока.

Хегсет заявил:

Когда европейские столицы что-то предпримут по поводу этого вторжения, или уже слишком поздно? Я молюсь и верю, что нет.

Министр войны США выступил на Американском кладбище в Коллевиль-сюр-Мер (Нормандия). Его выступление посвящено 82-й годовщине со дня, когда войска Соединенных Штатов и Великобритании, а также подразделения из ряда других стран, пересекли Ла-Манш и приступили к освобождению западноевропейских государств от нацистской оккупации.



Сегодня официальные лица США из администрации Трампа периодически контролируют страны Европы за неспособность контролировать миграционные потоки. В одном из документов эта ситуация была даже охарактеризована как «цивилизационное стирание».
9 комментариев
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  1. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +3
    Сегодня, 18:36
    Закрыть все пляжи в ЕС и поставить там зубы дракона в пять рядов.
    1. PN Звание
      PN
      +1
      Сегодня, 18:39
      И доты с крупнокалиберными пулемётами.
    2. Евгений_Свириденко Звание
      Евгений_Свириденко
      -1
      Сегодня, 19:13
      Ещё колючку в 3 ряда и вышки с пулемётами. И да мины конечно, куда же без них... Вот только это работает в обе стороны и может реально превратить страну в огромный концлагерь...
  2. Пленник Звание
    Пленник
    +2
    Сегодня, 18:40
    Голову похоже напекло или с Ирана ум за разум зашел. sad На пляже одна идеология- лежи, купайся, отдыхай. И чем она опасна? winked
  3. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    Сегодня, 18:46
    Что он несет? Трамп хотя бы старый дед, ему простительно нести чушь, а тут вроде молодой несет какую-то ересь
  4. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 18:51
    А разве уже не все люди братья?
    От расизма до нацизма шаг не велик.
    Да и голландцы наверное помнят испанцев пятисотлетней давности.
  5. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 19:03
    Ляжу на пляжу я млею - о жизни своей не жалею,
    И решу наболевший вопрос, улыбаясь промеж колес...
  6. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +1
    Сегодня, 19:15
    После пляжей Ирана ему только и осталось что советы раздавать.
  7. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 19:34
    Так он оказывается не только министр войны в сша, но и пляжей...