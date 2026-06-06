В Минобороны Украины пожаловались на атаки ВС РФ по трассе Харьков — Сумы

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В Минобороны Украины пожаловались на атаки ВС РФ по трассе Харьков — Сумы

Пока по прямому распоряжению Зеленского украинская армия прилагает усилия, чтобы нарушить логистику Крымского полуострова, наши военные в долгу не остаются, решая задачи нарушения транспортного сообщения во вражеском тылу. Советник министра обороны Украины Бескрестнов пожаловался на резко возросшие атаки российской армии по одному из участков трассы, соединяющей Харьков и Сумы.

К сожалению, не только мы понимаем важность атак на логистику. С начала месяца противник начал атаковать транспортное сообщение между Харьковом и Сумами. Просьбы к водителям быть осторожными в этой ситуации звучат бессмысленно, надо думать, что делать.

Бескрестнов приложил карту трассы, соединяющей два областных центра приграничных с Россией украинских регионов. Пишет, что массированным ударам беспилотников и и других средств поражения ВС РФ наиболее интенсивно подвергается участок дороги в районе Богодухова Харьковской области.



Через город проходят автодорога Р-45, соединяющая Сумы с Богодуховом, и трасса Р-46 Харьков — Ахтырка. Это важные логистические маршруты, обеспечивающие снабжение ВСУ сразу на нескольких направлениях. В нескольких километрах южнее города проходит дорога на Киев.

Участок дорожной магистрали в районе Богодухова находится примерно в 20 километрах от границы с Россией. Сам этот город превращен ВСУ в один из важнейших центров дислокации войск вблизи с российской границей. В прошлом месяце сюда были переброшены дополнительные подразделения противника. Из района Богодухова осуществляется запуск ударных БПЛА, атакующих как приграничные российские регионы, так и территории в глубине страны.

3 комментария
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  1. Silver99 Звание
    Silver99
    0
    Сегодня, 18:31
    Кто бы мог подумать, что артиллерия "Бог войны" или танки "машины поддержки и прорыва", или элита ВДВ по захвату тылов противника в современной войне останутся не удел.... и на первое место выйдут БПЛА распечатанные на 3D принтере, этак мы увидим рубку ИИ между собой.
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    -2
    Сегодня, 19:00
    Украинские юноши 18-20 лет, которым ВСУ предложили обменять свою жизнь на 15000 чизбургеров, возвращаются домой. Но есть нюанс.

    Чизбургеры им уже не нужны. Из выпечки понадобятся только поминальные пирожки родне.

    Касса закрыта.
  3. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 19:29
    В Минобороны Украины пожаловались на атаки ВС РФ по трассе Харьков — Сумы

    Ну начинается их любимое "а нас за шо?".