В Минобороны Украины пожаловались на атаки ВС РФ по трассе Харьков — Сумы
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Пока по прямому распоряжению Зеленского украинская армия прилагает усилия, чтобы нарушить логистику Крымского полуострова, наши военные в долгу не остаются, решая задачи нарушения транспортного сообщения во вражеском тылу. Советник министра обороны Украины Бескрестнов пожаловался на резко возросшие атаки российской армии по одному из участков трассы, соединяющей Харьков и Сумы.
К сожалению, не только мы понимаем важность атак на логистику. С начала месяца противник начал атаковать транспортное сообщение между Харьковом и Сумами. Просьбы к водителям быть осторожными в этой ситуации звучат бессмысленно, надо думать, что делать.
Бескрестнов приложил карту трассы, соединяющей два областных центра приграничных с Россией украинских регионов. Пишет, что массированным ударам беспилотников и и других средств поражения ВС РФ наиболее интенсивно подвергается участок дороги в районе Богодухова Харьковской области.
Через город проходят автодорога Р-45, соединяющая Сумы с Богодуховом, и трасса Р-46 Харьков — Ахтырка. Это важные логистические маршруты, обеспечивающие снабжение ВСУ сразу на нескольких направлениях. В нескольких километрах южнее города проходит дорога на Киев.
Участок дорожной магистрали в районе Богодухова находится примерно в 20 километрах от границы с Россией. Сам этот город превращен ВСУ в один из важнейших центров дислокации войск вблизи с российской границей. В прошлом месяце сюда были переброшены дополнительные подразделения противника. Из района Богодухова осуществляется запуск ударных БПЛА, атакующих как приграничные российские регионы, так и территории в глубине страны.
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