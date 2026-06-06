Премьер Польши «с пониманием» относится к прославлению на Украине нацистов

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Премьер Польши «с пониманием» относится к прославлению на Украине нацистов

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что он «с пониманием» относится к прославлению киевским режимом украинских нацистов. Туск считает, что украинцы в полном праве глорифицировать тех, кто воевал против «советских оккупантов».

Глава польского правительства убежден, что Киев постарается каким-то образом исправить ситуацию и устранить возникшее недопонимание с Варшавой, однако считает, что каждый народ вправе иметь свои исторические и национальные чувства. При этом Туск добавил, что, несмотря на это, ему в некоторой степени трудно понять стремление украинцев чтить память тех, кто убивал поляков, которые, как известно, сейчас являются ближайшими союзниками Украины.

В свою очередь, глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш требует, чтобы украинское руководство переименовало подразделение ВСУ, которое недавно получило имя «героев УПА»* (*террористическая организация, запрещенная в России). Обращаясь к главе офиса Зеленского Буданову* (*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), Косиняк-Камыш напомнил, что Польша и Украина являются стратегическими партнерами и должны урегулировать спорные вопросы, касающиеся некоторых исторических моментов. По словам главы польского Минобороны, он четко изложил украинской стороне позицию Варшавы относительно названий подразделений ВСУ и убежден, что память о жертвах «Волынской резни» является «красной линией», которую ни в коем случае нельзя переступать.
19 комментариев
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  1. Silver99 Звание
    Silver99
    +3
    Сегодня, 18:41
    Какой-то когнитивный диссонанс у поляка..... понимает прославление нацистов боровшихся с советской армией, и осуждает бандеровцев за убийство поляков, которых освободил тот самый советский солдат.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +5
      Сегодня, 18:50
      Туск считает, что украинцы в полном праве глорифицировать тех, кто воевал против «советских оккупантов».
      Если бы не "советские оккупанты", кем он сегодня был ( и был ли вообще) ? fool
    2. Амиго. Звание
      Амиго.
      +3
      Сегодня, 19:24
      Проституция в крови пшеков
      1. Себенза Звание
        Себенза
        0
        Сегодня, 19:39
        Это были в моей жизне лучшие.
    3. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 19:37
      Цитата: Silver99
      Какой-то когнитивный диссонанс у поляка.....
      причём у всех. Хоть Туска, хоть Дуды. Чуть что неприлично обжимаются с наркоманом. Как будто это самое приятное в их жизни. ТЬФУ, sad sad negative
    4. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 19:47
      Классика жанра-хороший Премьер и плохой глава Минобороны.
  2. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 18:41
    каждый народ вправе иметь свои исторические и национальные чувства
    я правильно понял что туск одобрил действия гитлера в польском генерал-губернаторстве?
    1. Наган Звание
      Наган
      +2
      Сегодня, 18:46
      Цитата: Василенко Владимир
      я правильно понял

      Есть другой вариант понимания?no
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        -1
        Сегодня, 18:52
        Цитата: Наган
        Есть другой вариант понимания?
        какой?!!!!
  3. Наган Звание
    Наган
    +1
    Сегодня, 18:44
    Туск считает, что украинцы в полном праве глорифицировать тех, кто воевал против «советских оккупантов».

    По словам главы польского Минобороны, он четко изложил украинской стороне позицию Варшавы относительно названий подразделений ВСУ и убежден, что память о жертвах «Волынской резни» является «красной линией»

    А то, что это одни и те же лица (вернее, хари), это как?
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 18:45
    Начинали они с борьбы против польских оккупантов. А с СССР они боролись слабо, больше против безоружных евррев, поляков да и тех же украинцев
  5. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    Сегодня, 18:52
    Премьер Польши в душе согласен, что поляков надо было резать, колоть и рубить? Я правильно все понял?
    Это сейчас такие премьеры? Настоящие гордые шляхтичи!
    Еще полска не снигела?: Странно, но движется в этом направлении.
    1. Lako Звание
      Lako
      +3
      Сегодня, 19:02
      Дело в том, что Туск, это типичный представитель польской либеральной элиты. Патриотизм и историческая память это не про них. Для него, интересы Брюсселя важнее Польши и поляков.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 19:41
        В рамках исторической памяти командовать парадом польские начальники предпочитают из Лондона, чтоб с безопасной дистанции
  6. 8_-MistVieh-_8 Звание
    8_-MistVieh-_8
    +2
    Сегодня, 18:53
    Echt jetzt?
    Hat der das gesagt, es wird immer wirrer.

    Dann steht ja einer Deutsch-Polnischen Freundschaft nichts mehr im Weg.

    wassat
  7. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    0
    Сегодня, 19:05
    Эти русофобы будут дерьмо ведрами жрать, если России на это просто смотреть неприятно будет.
  8. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 19:14
    Туск добавил, что, несмотря на это, ему в некоторой степени трудно понять стремление украинцев чтить память тех, кто убивал поляков, которые, как известно, сейчас являются ближайшими союзниками Украины.

    Ну и что? Немцы убивали и украинцев, и поляков. И теперь являются их ближайшими союзниками
  9. KCA Звание
    KCA
    +1
    Сегодня, 19:14
    Я вот пшеков не пойму, Орешник с болванками их не пугает, а папа РС-26 со штатными ТЯ зарядами до, или более, 1 МгТ тоже? Они трусы надеть не успеют, не то что спрятаться, а ведь комплексы уже и в Беларуси стоят, 2-3 минуты и поджарят, ЯО российское, согласование на применение секунды, меня в детстве удивляло, а в погонах я разбирался, смущали офицеры в форме подводников, хотя до моря мне ну 1500+ хоть до Белого, хоть до Чёрного, станция СКС под окном видна
  10. igorra Звание
    igorra
    0
    Сегодня, 19:53
    У нас самих таких мало что ли? Пол Питера стонало о баварском в 90ые. А уж имеющие недвижимость, деньги, детей за границей, готовы предать даже не через одного, а 9 из 10.