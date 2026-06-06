Премьер Польши «с пониманием» относится к прославлению на Украине нацистов
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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что он «с пониманием» относится к прославлению киевским режимом украинских нацистов. Туск считает, что украинцы в полном праве глорифицировать тех, кто воевал против «советских оккупантов».
Глава польского правительства убежден, что Киев постарается каким-то образом исправить ситуацию и устранить возникшее недопонимание с Варшавой, однако считает, что каждый народ вправе иметь свои исторические и национальные чувства. При этом Туск добавил, что, несмотря на это, ему в некоторой степени трудно понять стремление украинцев чтить память тех, кто убивал поляков, которые, как известно, сейчас являются ближайшими союзниками Украины.
В свою очередь, глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш требует, чтобы украинское руководство переименовало подразделение ВСУ, которое недавно получило имя «героев УПА»* (*террористическая организация, запрещенная в России). Обращаясь к главе офиса Зеленского Буданову* (*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), Косиняк-Камыш напомнил, что Польша и Украина являются стратегическими партнерами и должны урегулировать спорные вопросы, касающиеся некоторых исторических моментов. По словам главы польского Минобороны, он четко изложил украинской стороне позицию Варшавы относительно названий подразделений ВСУ и убежден, что память о жертвах «Волынской резни» является «красной линией», которую ни в коем случае нельзя переступать.
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