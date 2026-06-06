Мерц: После эскалации конфликта на Украине мир вступил в новую эпоху

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Мерц: После эскалации конфликта на Украине мир вступил в новую эпоху

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что после эскалации украинского кризиса весь мир вступил в новую эпоху. По мнению Мерца, осознать, насколько масштабными и глубокими окажутся эти перемены, станет возможно лишь спустя несколько лет после завершения боевых действий в рамках вооруженного конфликта на Украине. Только тогда станет ясно, что именно происходило в мире после 2022 года.

Немецкий канцлер называет начало специальной военной операции на Украине переломным моментом и глубоким историческим рубежом, который впоследствии неизбежно окажет влияние на дальнейшую историю всего мира. Как отмечает Мерц, по мнению некоторых историков, каждое поколение в течение своей жизни сталкивается с подобным масштабным историческим переломом.

Мерц считает, что ему повезло, что он родился на территории Западной Германии, жителям которой «выпало большое счастье — прожить восемьдесят лет в условиях свободы и мира». Очевидно, «условиями свободы и мира» немецкий канцлер считает жизнь в зоне послевоенной оккупации США. Впрочем, в отличие от СССР, США до сих пор не вывели свой военный контингент из ФРГ, расширив зону своей оккупации на всю территорию Германии.

Ранее Мерц заявлял, что представители Европы должны участвовать в переговорах с Россией по урегулированию украинского кризиса, и в ближайшее время готовится обсудить дальнейшие шаги в этом направлении с главой киевского режима Зеленским.
1 комментарий
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
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    Сегодня, 19:42
    Мерц вроде не эээссстттоонец.На 4 год что то начало доходить ?