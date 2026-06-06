Опубликовано видео дорог Харьковщины, ставших кладбищем для наземных роботов ВСУ
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В сети опубликовано видео дорог Харьковщины, ставших кладбищем для наземных роботов ВСУ. В основном это роботизированные комплексы, выпускаемые украинским предприятием DevDroid.
Кадры из Харьковской области, где демонстрируется техника и ее уничтожение, появились в Telegram-канале «Северный ветер».
В комментарии к видео сказано:
На некоторых дорожных участках уже образовалось настоящее «кладбище» наземных украинских роботов, которые противник отправляет по одному маршруту, пытаясь доставить припасы на передовые позиции.
Данная боевая техника представляет собой дистанционно управляемые платформы, в основном, на колесном ходу. Чаще всего с их помощью осуществляется доставка военных грузов подразделениям ВСУ на передовой.
Стоимость одной из моделей производства DevDroid составляет 30 тысяч долларов. Модификация с установленным на платформе пулеметом гораздо дороже – 50 тысяч.
Но долго пользоваться такой техникой украинским военным не удается – она регулярно уничтожается подразделениями ВС России. Чаще всего эти НРК поражают российские дроны-камикадзе.
Собственно, на Украине разрастаются не только «кладбища» битой военной техники, но и захоронения военнослужащих ВСУ. В больших городах, к примеру, в Киеве, Харькове и Львове, они занимают значительные площади. Там похоронены десятки тысяч граждан Украины и иностранных наемников, уничтоженных в ходе боевых действий.
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