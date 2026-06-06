Опубликовано видео дорог Харьковщины, ставших кладбищем для наземных роботов ВСУ

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Опубликовано видео дорог Харьковщины, ставших кладбищем для наземных роботов ВСУ


В сети опубликовано видео дорог Харьковщины, ставших кладбищем для наземных роботов ВСУ. В основном это роботизированные комплексы, выпускаемые украинским предприятием DevDroid.

Кадры из Харьковской области, где демонстрируется техника и ее уничтожение, появились в Telegram-канале «Северный ветер».

В комментарии к видео сказано:

На некоторых дорожных участках уже образовалось настоящее «кладбище» наземных украинских роботов, которые противник отправляет по одному маршруту, пытаясь доставить припасы на передовые позиции.

Данная боевая техника представляет собой дистанционно управляемые платформы, в основном, на колесном ходу. Чаще всего с их помощью осуществляется доставка военных грузов подразделениям ВСУ на передовой.

Стоимость одной из моделей производства DevDroid составляет 30 тысяч долларов. Модификация с установленным на платформе пулеметом гораздо дороже – 50 тысяч.

Но долго пользоваться такой техникой украинским военным не удается – она регулярно уничтожается подразделениями ВС России. Чаще всего эти НРК поражают российские дроны-камикадзе.

Собственно, на Украине разрастаются не только «кладбища» битой военной техники, но и захоронения военнослужащих ВСУ. В больших городах, к примеру, в Киеве, Харькове и Львове, они занимают значительные площади. Там похоронены десятки тысяч граждан Украины и иностранных наемников, уничтоженных в ходе боевых действий.

2 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -2
    Сегодня, 19:48
    Да уж ,пока транспортные платформы тупые : Улыбнитесь ,мы вас снимаем.А мухобойку на транспортную платформу поставить не вариант ?
  2. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 19:50
    С каждым днём фильм "Терминатор" становится всё менее фантастическим. Жаль вот только в прошлое никого не отправить, чтобы ход истории изменить.