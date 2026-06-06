Показано уничтожение двух катеров ВМС Украины ударами управляемых «Гераней»

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Показано уничтожение двух катеров ВМС Украины ударами управляемых «Гераней»

В сети опубликовано видео, на котором можно увидеть момент уничтожения двух катеров ВМС Украины ударами управляемых БПЛА семейства «Герань» в акватории Черного моря.

Как можно увидеть на показанных кадрах объективного контроля, наши «Герани» без труда настигли идущие на большой скорости плавсредства противника, после чего оба катера были полностью уничтожены. Точечные удары «Геранями» по катерам украинского флота являются крайне позитивным сигналом, поскольку это расширяет номенклатуру средств, используемых против ВМС противника. Ранее сообщалось о поражении «Геранью» артиллерийского катера «Гюрза-М» ВМС Украины. По информации украинских ресурсов, экипаж в количестве четырех военнослужащих также был ликвидирован. Ранее «Герани» уже поражали украинские катера, однако не во время движения, а на стоянке в порту Одессы. Судя по всему, этими катерами были «Айленды», в свое время переданные Киеву американскими «союзниками».



Из восьми бронекатеров этого типа, построенных США для ВМС Украины, три были взяты нашей армией в качестве трофеев («Аккерман», «Кременчуг», «Вышгород»), один уничтожен («Лубны») в 2022 году. Таким образом, в строю у киевского режима оставались 4 катера «Айленд», два из которых были в 2019 году захвачены силами Пограничной службы ФСБ России при попытке прорыва в Керченском проливе, однако в итоге возвращены («Бердянск» и «Никополь») и до недавнего времени базировались в Одессе. В марте 2024 года эти «Айленды» атаковались нашими «Ланцетами», однако, судя по всему, после ремонта были возвращены в строй и до встречи с «Геранями» использовались украинскими ВМС.

43 комментария
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +5
    Вчера, 20:44
    Видео впечатляет и даже радует, но уничтожать надо не катера, а нацистов в Киеве!
    1. ramschel Звание
      ramschel
      +5
      Вчера, 21:04
      The boat as well but Kiev should be priority number 1.
    2. Кулл90 Звание
      Кулл90
      +4
      Вчера, 22:02
      а почему катера с нацистами не надо уничтожать?
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 00:29
        Катера уничтожать надо, но это ловля мышей в стогу сена. Уничтожить надо все нацистское руководство и все административные здания, тогда за катерами перестанем гоняться...
    3. poquello Звание
      poquello
      +1
      Вчера, 22:03
      Цитата: Михаил-Иванов
      Видео впечатляет и даже радует, но уничтожать надо не катера, а нацистов в Киеве!

      не понял, катера уничтожать не надо?
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Вчера, 20:45
    Странно ,не могут уйти на быстроходном высокоманёвреном катере от какой-то Герани . wassat Российские Герани используют " гипноз" штоле . drinks
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Вчера, 20:51
      так там вроде на встречных курсах, не?
      Привет Андрей hi
    2. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Вчера, 21:38
      На катере нет людей, управление дистанционное. а в камеру герань еще заметить надо умудриться.
      А вообще не плохо было бы сделать подобие герани с парой маленьких ракет, или хотя бы даже пакетом НУРС -5. Дабы можно было свободны вылететь на перехват БЭКов.
      1. Кулл90 Звание
        Кулл90
        +2
        Вчера, 22:04
        а с чего вы взяли что на катерах нет людей?
      2. poquello Звание
        poquello
        +2
        Вчера, 22:06
        Цитата: topol717
        На катере нет людей, управление дистанционное. а в камеру герань еще заметить надо умудриться.

        " По информации украинских ресурсов, экипаж в количестве четырех военнослужащих также был ликвидирован." врут? обманывают, запутывают?
        1. topol717 Звание
          topol717
          +1
          Вчера, 22:38
          Цитата: poquello
          " По информации украинских ресурсов, экипаж в количестве четырех военнослужащих также был ликвидирован." врут? обманывают, запутывают?
          Перечитал, приношу свои извинения. Фигню я написал, думал почему то что атаковали БЭКи
          1. poquello Звание
            poquello
            +1
            Вчера, 22:48
            Цитата: topol717
            Тут же Герань атаковала БЭК.

            ВС РФ потопили в Чёрном море два катера со спецназом ВСУ (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
      3. михаилл Звание
        михаилл
        0
        Вчера, 22:17
        Цитата: topol717
        хотя бы даже пакетом НУРС -5. Дабы можно было свободны вылететь на перехват БЭКов.

        Нурсами в БЭК с БПЛА- это нужно "Страж-птицу" Роберта Шекли перечитать. Кстати да, в начале 50-х годов прошлого века фантасты предсказывали очень близкое будущее.
        Страшно представить, что нас ожидает Матрица.
        1. ГолыйМужик Звание
          ГолыйМужик
          0
          Сегодня, 00:42
          Матрица точно нет, там большая натяжка в сюжете, а так сохранять людей в колбах и вообще сохранять нет никакой надобности.
    3. михаилл Звание
      михаилл
      +4
      Вчера, 21:57
      Цитата: tralflot1832
      Российские Герани используют " гипноз" штоле . drinks

      Если на то пошло, то Герани не какие-то, а очень разные. Некоторые к сверхзвуку подбираются.
      А вот командирам стоит прозреть, и пересмотреть замечательный мультфильм. Я его пару раз в год пересматриваю, всякий раз открывая для себя все новые и новые слои смыслов. drinks
    4. poquello Звание
      poquello
      0
      Вчера, 22:09
      Цитата: tralflot1832
      Странно ,не могут уйти на быстроходном высокоманёвреном катере от какой-то Герани . wassat Российские Герани используют " гипноз" штоле . drinks

      какая скорость у этого быстроходного?
      1. михаилл Звание
        михаилл
        +1
        Вчера, 23:29
        drinks
        Цитата: poquello
        какая скорость у этого быстроходного?

        Сто узлов.
        Быстрее проще лететь, а не плавать.
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Вчера, 20:48
    ..это конечно прекрасно что какелы лишились ещё 2х боевых единиц. но в то время как по нам лупят по всему куда дотянутся - показанного маловато будет. надеюсь хвастаться уничтожением надувных лодок ВСУ не станут.... хотелось бы чтобы сообщали о поражении гораздо более существенных целей.
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      +5
      Вчера, 22:05
      так и мы лупим по всей пукраине, и так лупим что пукраина ползимы сидела без света и отопления
      так это явно не надувные катера, и где вы видите хвастовство, обычная работа
  4. Tagan Звание
    Tagan
    +8
    Вчера, 20:48
    В довесок:
    ‼️🇺🇦💥Атакованы суда под Одессой
    По имеющимся данным ударные дроны атаковали 2 грузовых судна в акватории Чёрного моря в районе Одессы.
  5. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    -1
    Вчера, 20:53
    Красиво, но несопоставимо с потерями российского флота. Нужно что-то потрясающее.
    1. helilelik Звание
      helilelik
      +1
      Вчера, 21:09
      А вы в процентном соотношении считайте. Причем,делите ещё по водоизмещению.
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        0
        Вчера, 22:04
        Цитата: helilelik
        вы в процентном соотношении считайте

        Или можно посчитать, у кого что осталось. Сколько там вна Украине кораблей на плаву?
    2. Кулл90 Звание
      Кулл90
      +2
      Вчера, 22:06
      так у пукров ничего и нет сопостовимого
    3. ian Звание
      ian
      0
      Сегодня, 00:31
      Цитата: Ivanhoe
      Красиво, но несопоставимо с потерями российского флота. Нужно что-то потрясающее.

      Экшена не хватает? Подпишите контракт. Потрясающее в кино или на шоу. На войне идет рутинная грязная работа. hi
  6. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +5
    Вчера, 20:54
    момент уничтожения двух катеров ВМС Украины ударами управляемых БПЛА семейства «Герань» в акватории Черного моря

    Как говорится, на хитрую попу найдётся... инструмент с винтом.
    То, что Герани научились бить по быстро движущимся целям тоже не может не радовать.
  7. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    +1
    Вчера, 20:55
    Вот тут вопрос, а по мостам парой десятком слабо?
    1. Анатолий Елисеев Звание
      Анатолий Елисеев
      0
      Вчера, 21:34
      Мосты нельзя - гуманттарная катастрофа будет. Жалко кастрюлеголоаых
  8. Evgeny64 Звание
    Evgeny64
    +5
    Вчера, 20:57
    "Герани" становятся самыми удачными FPV дронами, причем гораздо большей дальности, чем применяемые на ЛБС и со значительно более мощной БЧ.
    Пора еще один завод строить, масштабировать выпуск и, наконец, покончить уже с "вертикалью" в войне, когда каждую цель согласуют на "самом верху" и пока согласуют, по пути о ней уже несколько раз сливается информация, в результате противник знает о целях раньше тех, кто их поражает. (Это не фантазии параноиков, сами укровояки об этом говорят).
    У противника командир подразделения принимает решение о поражении цели, быстро, неожиданно и весьма болезненно. "Наверху" узнают о поражении целей постфактум. Ну, за исключением медийных ударов, которые планируются заранее и, все равно, они оказываются неожиданными, т.е. "утечки" у себя морекопатели сильно сократили, зачистили пространство от штабов до подразделений.
    А у нас, по прежнему, как решето, по пути принятия решения инфа разлетается во все стороны и никого это не волнует. request
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Вчера, 21:55
      Цитата: Evgeny64
      "Герани" становятся самыми удачными FPV дронами,
      Герань не является ФПВ в чистом виде. Это ударный дрон который летит по заранее заложенной программе. В данном случае какая-то разновидность с управлением по неизвестному каналу.
    2. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Вчера, 22:08
      Цитата: Evgeny64
      покончить уже с "вертикалью" в войне, когда каждую цель согласуют на "самом верху"

      Вот прямо каждую-каждую?

      Цитата: Evgeny64
      противник знает о целях раньше тех, кто их поражает. (Это не фантазии параноиков, сами укровояки об этом говорят)

      Ну, если сами укровояки говорят, то это чистая правда, конечно же.

      Цитата: Evgeny64
      У противника командир подразделения принимает решение о поражении цели

      Вот прямо каждой-каждой?
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Вчера, 21:04
    Цитата: Nexcom
    так там вроде на встречных курсах, не?
    Привет Андрей hi

    Дмитрий на встречном ещё проще уходить ,экипаж Герань видит .Точно российский ИИ - проект " Каа".
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Вчера, 21:24
    Геранями и украинские БЭКи можно уничтожать.
  11. helicop-man Звание
    helicop-man
    +2
    Вчера, 21:27
    Красота какая. Но мало, конечно. Скорей бы наши спутники включились
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Вчера, 21:32
    Цитата: nik-mazur
    момент уничтожения двух катеров ВМС Украины ударами управляемых БПЛА семейства «Герань» в акватории Черного моря

    Как говорится, на хитрую попу найдётся... инструмент с винтом.
    То, что Герани научились бить по быстро движущимся целям тоже не может не радовать.

    Николай сегодня англичане поднимут бокалы за победу российского оружия в одном знаменитом баре в посёлке российского присутствия Баренцбург,подгребают следующие. drinks Уверен ,русское гостеприимство имеет решающие значение. laughing
  13. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    +5
    Вчера, 21:53
    Сколько там кол-во экипажа ко дну пошло? Ведь они насколько я понимаю с экипажами были? А по поводу герани, то думаю её на постамент поставят после войны. Заслужила.
    1. poquello Звание
      poquello
      +2
      Вчера, 22:51
      Цитата: Stalingrad2010
      Сколько там кол-во экипажа ко дну пошло? Ведь они насколько я понимаю с экипажами были? А по поводу герани, то думаю её на постамент поставят после войны. Заслужила.

      Предположительно враг планировал высадку на Кинбурнской косе или буровых вышках «Черноморнефтегаза». https://rusvesna.su/news/1780769788
  14. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    0
    Вчера, 22:37
    А можно нормальное видео посмотреть, где виден прилёт, без галимого монтажа, типа идёт катер, а потом раз уже горит...
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +3
      Вчера, 22:46
      Цитата: вертухай 2003
      А можно нормальное видео посмотреть, где виден прилёт, без галимого монтажа

      Можно – вступайте в ряды Вооружённых сил России и наслаждайтесь.
  15. Nord11 Звание
    Nord11
    0
    Вчера, 22:49
    Интересно, а щирые уже завыли на весь мир, что эти катера везли детишек на дачу?
  16. Matsur Звание
    Matsur
    -1
    Вчера, 23:07
    Цитата: Кулл90
    а почему катера с нацистами не надо уничтожать?

    Человек вам про приоритеты говорит, а вы цепляетесь, как в анекдоте "мама, он меня с**** назвал!
  17. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Вчера, 23:21
    Пора уже доводить до полного автоматизма. Сначала с ручного, потом полуавтоматического и наконец полностью автоматический. Ручной когда
    1. Цель обнаружена, передана на пост
    2. Оператор дает команду на запуск дрона
    3. Оператор наводит на цель

    Полуавтоматический и далее автоматический подразумевает участие ИИ в наведении дрона с участием систем спутниковой и других средств разведки. Оператор наблюдает и вносит коррекции в систему.
  18. 123_123 Звание
    123_123
    0
    Сегодня, 00:15
    Цитата: Анатолий Елисеев
    Мосты нельзя - гуманттарная катастрофа будет. Жалко кастрюлеголоаых

    Жалко, но надо. Иногда нужно делать то, что дóлжно