Показано уничтожение двух катеров ВМС Украины ударами управляемых «Гераней»
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В сети опубликовано видео, на котором можно увидеть момент уничтожения двух катеров ВМС Украины ударами управляемых БПЛА семейства «Герань» в акватории Черного моря.
Как можно увидеть на показанных кадрах объективного контроля, наши «Герани» без труда настигли идущие на большой скорости плавсредства противника, после чего оба катера были полностью уничтожены. Точечные удары «Геранями» по катерам украинского флота являются крайне позитивным сигналом, поскольку это расширяет номенклатуру средств, используемых против ВМС противника. Ранее сообщалось о поражении «Геранью» артиллерийского катера «Гюрза-М» ВМС Украины. По информации украинских ресурсов, экипаж в количестве четырех военнослужащих также был ликвидирован. Ранее «Герани» уже поражали украинские катера, однако не во время движения, а на стоянке в порту Одессы. Судя по всему, этими катерами были «Айленды», в свое время переданные Киеву американскими «союзниками».
Из восьми бронекатеров этого типа, построенных США для ВМС Украины, три были взяты нашей армией в качестве трофеев («Аккерман», «Кременчуг», «Вышгород»), один уничтожен («Лубны») в 2022 году. Таким образом, в строю у киевского режима оставались 4 катера «Айленд», два из которых были в 2019 году захвачены силами Пограничной службы ФСБ России при попытке прорыва в Керченском проливе, однако в итоге возвращены («Бердянск» и «Никополь») и до недавнего времени базировались в Одессе. В марте 2024 года эти «Айленды» атаковались нашими «Ланцетами», однако, судя по всему, после ремонта были возвращены в строй и до встречи с «Геранями» использовались украинскими ВМС.
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