И снова что-то интересное в Китае
Итак, снова соседи придумали и построили нечто интересненькое, что начало будоражить людские умы по всему миру. Новая большая китайская подводная лодка с оригинальной особенностью попала на спутниковые снимки и понеслось…
Вот что-то навроде такого. Это американцы выдали. Откуда информация о том, что лодка атомная, что за быстроходные катера, которые будут охотиться за атомной подводной лодкой – разъяснений нет, но оно и не сильно нужно. Действительно, кто захочет – тот поймет, что лучшее применение атомной субмарины – это отираться недалеко от береговой линии, где ее будут перехватывать быстроходные катера.
Но в общем потоке глупостей получается найти и здравые мысли не совсем «одаренных» экспертов, и тогда картинка действительно получается интересная.
В Китае появился новый тип подводной лодки, у которой, судя по всему, нет традиционного паруса. Восемь лет назад на той же верфи была спущена на воду подводная лодка меньшего размера — демонстратор технологий.
Снимок малозаметной подводной лодки, спущенной на воду на верфи JN в 2018 году
И именно этот факт дает возможность сделать вывод о том, что новая лодка – это не экспромт, а вполне продуманная и реализованная стратегия развития.
Пекин не обнародовал никакой официальной информации о подводной лодке. Китайские власти вообще редко объявляют о спуске на воду подводной лодки первого в своем классе образца, особенно если речь идет о секретных военно-морских проектах. Из-за такой секретности сторонним аналитикам приходится полагаться на спутниковые снимки и оценки оборонных ведомств, чтобы составить представление о задачах и возможностях подводной лодки.
Даже при ограниченном объеме информации посыл очевиден. Китай продолжает ускоренными темпами развивать подводный флот, экспериментируя со все более необычными конструкциями подводных лодок.
Что особенного приготовили соседи, почему всем стало так интересно? А все просто: демонстратор технологий, или прототип – это всего лишь полигон для исследований. Появление полноразмерной лодки говорит о том, что с 2018 года Китай прогнал прототип через такую серию испытаний, что собранная информация позволила построить уже полноразмерную лодку.
А совсем недавно ведущий китайский судостроительный конгломерат представил концепцию беспилотного подводного аппарата (БПА) с примерно такой же формой корпуса.
Главная особенность новой субмарины – отсутствие того, что у них называется «парус», а у нас – «рубка». То есть, палубное ограждение-обтекатель всех выдвижных устройств, которых на лодке немало: перископы, антенны, шноркели и так далее.
Подобные конструкции подводной лодки могут быть выгодны с точки зрения скорости, маневренности и снижения акустической заметности, но у них есть и серьезные недостатки. Если задуматься, то парус/рубка помимо сохранения выдвижных устройств играет еще одну очень важную роль – стабилизатора вертикальной остойчивости при движении.
TWZ получила снимки подводной лодки, о которой идет речь, с верфи JN (Цзяннань) в Шанхае, сделанные 1 июня компанией Vantor (ранее Maxar Technologies). Лодка, название и/или обозначение которой на данный момент неизвестны, впервые появилась там в конце мая, по данным Naval News. Это издание первым сообщило о происходящем.
Новая подводная лодка на верфи JN в Шанхае, 1 июня 2026 года
Судя по снимку, у подводной лодки нет традиционного паруса. Либо не совсем понятно, как именно он устроены выдвижные устройства, если они вообще имеются конструктивно. Как уже отмечалось, верфь JN Shipyard в прошлом построила другую «беспарусную» подводную лодку.
По данным известного аналитика издания Naval News, Х. И. Саттона, проработавшего снимки, длина новой лодки составляет примерно 120 метров, а ширина от 10 до 11 метров.
Это больше обычных дизель-электрических подводных лодок (для сравнения: «Варшавянка» имеет длину 73 метра) и даже сопоставимо с большинством атомных многоцелевых подводных лодок. Для сравнения: длина китайской атомной ударной подводной лодки Type 093, одной из самых современных субмарин на вооружении ВМС НОАК, составляет примерно 110 метров, а ширина 10 метров. Длина и ширина подводных лодок ВМС США типа «Вирджиния» составляют 114,8 метра и 10,36 метра соответственно.
Так что размеры действительно побуждают подумать об истинном назначении этой лодки. Ведь они уступают только стратегическим ракетоносцам типа «Борей» и «Огайо», которые по 170 метров в длину.
Мы также видим, что подводная лодка на верфи JN Shipyard имеет X-образную конфигурацию руля. Такая конструкция имеет преимущества перед крестообразной кормой с горизонтальными и вертикальными рулями в плане маневренности, эффективности и безопасности.
Х-образная корма — отличительная черта китайской ударной подводной лодки нового поколения, которую обычно, но все же неофициально, называют Type 095. Naval News также сообщили о недавнем спуске на воду еще одной подводной лодки типа 095 с традиционным парусом на верфи «Бохай» в Хулудао, в сотнях километров к северу от Шанхая. Это, похоже, вызвало некоторую путаницу в сети: некоторые приняли лодку на верфи «Бохай» за лодку без паруса.
Отсутствие традиционного паруса по-прежнему является самой примечательной особенностью новой подводной лодки, построенной на верфи JN Shipyard. Отсутствие большой конструкции, выступающей над верхней частью корпуса, значительно улучшает обтекаемость всей конструкции.
Отсутствие сопротивления воздуха позволяет оптимизировать скорость и маневренность подводной лодки в подводном положении. Кроме того, это может сделать подводную лодку более тихой и, как следствие, менее заметной даже при движении на высокой скорости. Это может быть особенно полезно при преследовании целей, даже если они находятся далеко.
Но, конечно, возникает вопрос: традиционно на подводных лодках военно-морского флота паруса использовались для установки перископов и других мачт с датчиками, а также выдвижных антенн для связи и шноркелей для циркуляции воздуха без всплытия на поверхность. Это пространство можно использовать для других целей, в том числе для пусковых установок средств противодействия и хранения различных предметов.
Типичный пример набора мачт, возвышающихся над палубой современных подводных лодок
Помимо движения под водой, при движении по поверхности парус играет ключевую роль в общей навигации и обеспечении ситуационной осведомленности. При достаточной прочности он может даже пробивать лед во время операций в полярных регионах и вокруг них.
Парус ударной подводной лодки ВМС США типа «Лос-Анджелес» USS «Санта-Фе» пробивает лед во время учений за Полярным кругом в марте 2026 года
О чем может свидетельствовать отсутствие паруса?
Прежде всего – об отсутствии критической необходимости стабилизировать вертикальное положение лодки. Далее – об отсутствии необходимости использования перископов. Оба этих параметра могут стать свидетельством того, что перед нами безэкипажный подводный аппарат. Антенна для получения каких-либо сигналов управления может выпускаться из корпуса этого аппарата, например, вверх ее может поднять резервуар с гелием или водородом.
Хотя некоторые эксперты считают, что «Отсутствие паруса может свидетельствовать о том, что основное внимание уделяется операциям на морском дне, вдали от поверхности, где развертывание мачты и другие аспекты не так важны».
Здесь есть о чем поспорить, глубоководному аппарату все равно нужны элементы системы связи, к которым и относятся антенны. Понятно, что стодвадцатиметровое чудище – это не для операций на мелководье, но для операций на глубине, учитывая, что отсутствие паруса может дать очень хороший прирост в скорости из-за улучшения гидродинамики – то, что надо.
Как уже упоминалось, в 2018 году на верфи JN Shipyard уже была представлена подводная лодка без паруса меньшего размера. По оценкам Х. И. Саттона, длина этой модели составляла около 45 метров, а ширина от 4 до 4,5 метров. У малой подводной лодки также был не Х-образный руль и обычный гребной винт.
Точные причины, по которым была построена эта лодка, и то, как она использовалась на протяжении многих лет, остаются неизвестными, на этот счет в Китае умеют молчать. Но понятно, что она на месте не стояла, и все эти годы могла служить испытательным стендом и платформой для демонстрации технологий, позволяющих реализовать разработанную концепцию, а также, возможно, и другие возможности.
Особенно интересно, но тоже неясно, была ли она рассчитана на экипаж или на автономную работу, или же экипаж мог быть добавлен в любой момент. То же самое можно сказать и о новой подводной лодке. Можно только гадать, но хочется предположить, что лодка действительно гибридная в плане обитаемости, то есть, способна к выполнению автономных боевых задач, без экипажа, но в случае необходимости экипаж может занять месте и повести лодку.
Вид сверху на первую малозаметную подводную лодку, сошедшую со стапелей верфи JN Shipyard
На авиасалоне в Чжухае в 2024 году государственная Китайская государственная судостроительная корпорация (China State Shipbuilding Corporation, CSSC) представила модель беспрецедентно большого дизель-электрического необитаемого подводного аппарата. По общему дизайну он очень напоминал, по крайней мере в общих чертах, оригинальную подводную лодку верфи JN. Верфь JN — одна из многих дочерних компаний CSSC.
В CSSC тогда заявили, что подводная лодка-беспилотник может быть переоборудована для выполнения широкого спектра задач, включая нанесение ударов по вражеским судам, установку мин, поддержку сил специальных операций и использование в качестве носителя для более мелких необитаемых подводных аппаратов (UUV). Подробнее обо всем этом можно прочитать здесь.
Модель малозаметного морского беспилотного аппарата, разработанная компанией CSSC, была представлена на авиасалоне в Чжухае в 2024 году
Другие верфи и военно-морские силы по всему миру в прошлом изучали проекты малозаметных подводных лодок, но эти проекты, как правило, так и оставались на бумаге или в виде ограниченных экспериментов.
Например, ВМС США ранее испытывали уменьшенную демонстрационную модель подводной лодки Large Scale Vehicle Range (LSVR) с новой парусной конструкцией. Отдел акустических исследований (Acoustic Research Detachment, ARD) ВМС США проводил эти испытания на озере в Бэйвью, штат Айдахо.
В 2022 году в России была представлена модель низкопрофильной подводной лодки с баллистическими ракетами под названием «Арктур»
В целом – идея продолжает рассматриваться в ведомствах различных стран. Кто-то идет вперед, кто-то откатился назад, это в целом нормальный процесс.
А подводный флот ВМС НОАК продолжает расти с точки зрения возможностей и потенциала, в его составе все больше современных типов подводных лодок. В прошлом американские официальные лица открыто заявляли, что качество новых китайских подводных лодок приближается к уровню американских аналогов. Все это подтверждается недавним появлением еще одной новой подводной лодки в Бохае.
Помимо разработки новых атомных энергетических установок, Китай, как известно, также работает над проектом установки с гибридной ядерной/обычной силовой установкой, получившей название «Тип 041» или «Чжоу». Первый известный образец «Типа 041» был обнаружен после того, как он вызвал очень много шума, затонув на верфи в 2024 году.
Кран-баржи вокруг первой известной подводной лодки типа 041 после того, как она затонула на китайской верфи в Учане в 2024 году
Более широкое использование ядерных силовых установок позволит китайским подводным лодкам расширить зону своего присутствия в Тихом океане и за его пределами и, несомненно, является частью более масштабной концепции ВМС НОАК по наращиванию военно-морской мощи в будущем. И это сегодня откровенно бесит Соединенные Штаты, у которых пока не очень получается приличное противостояние в техническом смысле.
«Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая осуществляют значительный стратегический переход от дизель-электрических к полностью атомным судам, что является фундаментальным отходом от исторически сложившихся принципов строительства», — заявил контр-адмирал ВМС США Майк Брукс, глава Управления военно-морской разведки, в подготовленном выступлении перед членами Комиссии по обзору экономики и безопасности в отношениях между США и Китаем в марте.
Это… эпохально!
Брукс просто красавец, «нарушение исторически сложившихся принципов строительства» - это значит, что только США имеют право строить атомные субмарины, а весь остальной мир – как придется. Но желательно обходиться дизель-электрическими.
Брукс также подчеркнул, что гибридный тип 041 может предложить «большую выносливость, выполняя региональные задачи патрулирования и присутствия более экономично, чем полноразмерные SSN (обычные ударные подводные лодки) и SSGN (подводные лодки с ракетным вооружением».
Логично, именно для этого и работает в Китае не один НИИ и ОКБ. Китай предъявляет значительные требования к военно-морскому присутствию в целом, особенно в связи с отстаиванием своих территориальных претензий на морские акватории в Южно-Китайском море и в других местах. Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая продолжают увеличивать масштабы и расширять состав своего боевого флота в целом такими темпами, которые намного опережают темпы других военно-морских сил мира. Это касается и ВМС США, где неравенство вызывает все большую обеспокоенность.
Особенно американцам не по вкусу все усиливающаяся роль атомных реакторов в китайском подводном флоте. Хотя стоит отметить, что здесь наблюдается некий перебор: силовая установка новой подводной лодки до сих пор не определена, то есть, официально не объявлено, что будет приводить в движение вал субмарины, хотя аналитики считают, что наиболее вероятным вариантом является стандартный ядерный реактор, учитывая размеры судна.
Другой вариант связан с разрабатываемой в Китае технологией «ядерно-воздушной» силовой установки. Эта концепция сочетает в себе маломощный ядерный реактор и воздухонезависимую двигательную установку. Этакое «Два в одном». Такие системы обеспечивают большую автономность без сложностей, присущих полноразмерным атомным подводным лодкам.
Китай уже спустил на воду одну подводную лодку, созданную по этой концепции. Однако эксперты считают, что в новой разработке, скорее всего, будет использоваться традиционная атомная силовая установка.
В конце концов, если Россия смогла построить подводный дрон на атомном приводе – почему этого не сможет сделать Китай, который семимильными шагами осваивает мирный атом?
С вооружением тоже не все ясно и понятно на сегодня. При длине почти 120 метров подводная лодка кажется слишком узкой для размещения баллистических ракет. Новейшие китайские баллистические ракеты JL-3, запускаемые с подводных лодок, требуют значительно более просторных пусковых установок. Однако вариантов размещения много, и последнее слово за китайскими корабелами.
О новой подводной лодке, построенной на верфи JN Shipyard, пока известно немного, но она может стать прототипом низкопрофильных субмарин без традиционных парусов, которые, возможно, будут использоваться в качестве подводных высокоскоростных перехватчиков ВМС НОАК и станут частью будущего подводного флота Китая.
Мы уже не раз становились свидетелями того, как Китай удивлял весь мир, так что еще один раз только подтвердит тот факт, что КНР – это очень неоднозначный и интересный игрок на мировой арене. Особенно в плане вооружений и военной техники.
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