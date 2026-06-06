ВС РФ заняли территории на севере Константиновки, создав двойной огневой мешок

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ВС РФ заняли территории на севере Константиновки, создав двойной огневой мешок

Российские войска продолжают продвижение в городской черте Константиновки. Сегодня ударом с севера подразделения ВС РФ достигли станции Дмитриевка, которая в течение последних нескольких недель находится в «серой зоне».

По сути, это «запечатывает» остатки формирований противника, остающихся в центральной части Константиновки, создавая двойной «огневой мешок», выбраться из которого можно, разве что, с поднятыми руками.



Появляются сообщения о том, что с начала недели в Константиновке наши бойцы взяли в плен 13 военнослужащих армии противника, из которых, что обращает на себя внимание, лишь двое сдались сами. Однако после попадания в плен, как обычно, все украинские военные начинают утверждать, что воевать они «не хотели» и были «насильно отправлены на фронт». Вопрос «почему не сдавались» приводит к спектаклю с ответом в стиле: «Потому что боялись, что нас будут расстреливать в спину свои».

Примерная конфигурация в Константиновке на 6 июня 2026 года:



За украинскими войсками остаётся лишь западная часть города, представляющая собой в основном частный сектор. Единственным укрепом ВСУ в этой части является объект промки в районе улицы Тимирязева на западном выезде из населённого пункт - к северу от реки Кривой Торец, протекающей в черте города.
15 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Вчера, 21:49
    Дым войны ,по другим данным ВСУшники уже окружены в Константиновке.Ждём до понедельника .
    1. poquello Звание
      poquello
      +2
      Вчера, 21:52
      Цитата: tralflot1832
      Дым войны ,по другим данным ВСУшники уже окружены в Константиновке.Ждём до понедельника .

      окружены, просто промка осталась снаружи
    2. rytik32 Звание
      rytik32
      +3
      Вчера, 22:10
      Диванный генштаб закрасил еще большую территорию
      1. Теренин Звание
        Теренин
        0
        Вчера, 22:23
        наши бойцы взяли в плен 13 военнослужащих армии противника, из которых, что обращает на себя внимание, лишь двое сдались сами.

        Ну, так-то только двое и должны были быть доставлены по назначению yes
        1. poquello Звание
          poquello
          +2
          Сегодня, 00:02
          Цитата: Теренин
          Ну, так-то только двое и должны были быть доставлены по назначению

          тоже не понимаю этой гуманизации укропов
      2. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        -1
        Сегодня, 00:24
        Эту карту, видимо, Герасимов с Кузовлевым рисовали...
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Вчера, 22:43
      Цитата: tralflot1832
      Дым войны ,по другим данным ВСУшники уже окружены в Константиновке.Ждём до понедельника .

      Наконец-то, реально сдвинулась в нашу пользу ситуация и в районе Купянска. Аналитический ТГ-канал "Рыбарь", один из самых адекватных и осторожных, положительно оценивает складывающуюся обстановку, честно не скрывая, при этом, некоторые неприятные моменты.
      На Купянском направлении российские войска успешно продвигаются на восточном берегу Оскола. Плацдарм украинских формирований стремительно сокращается, но нюансов хватает.

      🔻 Где удалось продвинуться?

      🔸 Под контроль ВС РФ некоторое время назад перешли остатки Петропавловки и несколько близлежащих опорных пунктов. Это дает возможность организовать больше маршрутов для малых групп.

      🔸 В Кучеровке и окрестностях населённого пункта Подолы понемногу растет плотность присутствия ВС РФ, но о полном контроле говорить мало - в обоих населенных пунктах и близлежащих лесах хватает неосмотренных укрытий.

      🔸 В районе Куриловки развивается наступление к Ковшаровке, Новоосиново и Купянску-Узловому. Противник по-прежнему делает ставку на БЛА, а потому приходится действовать малыми группами.

      🔸 К востоку и юго-востоку от Глушковки идут бои за опорные пункты в полях, и территория под контролем противника также постепенно сокращается. Свидетельств механизированных штурмов, к счастью, нет.

      ❗️ Успехов российских подразделений на обоих берегах Оскола несколько больше, нежели можно сейчас показать, не навредив боевой работе. Следствие «работы над ошибками» видно невооруженным взглядом, хотя кое-где проблемы сохраняются.

      🔻 В чем нюанс?

      🔸 Хотя «информационное затишье» на участке идет на пользу продвижениям российских войск, её зачем-то нарушают полуофициальные источники, публикуя маршруты перемещения бойцов ВС РФ на юго-восточных окраинах Купянска.

      🔸 Ранее там же появлялись съёмки маршрутов передвижения «патрулей» российских военнослужащих, места присутствия групп просачивания, которые в результате этого были обнаружены противником.

      🔸 В отличие от моментов позирования с флагами — есть веские основания предполагать что снятые на кадрах бойцы не знают, что их пути перемещения попали в Сеть и уже привязаны по местности различными «активистами».

      🔸 С учётом повышенного внимания к публикуемым с данного участка кадрам из-за многократных подлогов, подобная халатность, похожая на прямое вредительство, выглядит крайне странно.

      📌 Медленно, но верно, ранее проблемное, Купянское направление становится стабильным источником хороших новостей. По результатам ожесточенных боев за Купянск ВСУ так и не смогли отбросить ВС РФ от окраин и теперь в руинах города вновь идет продвижение российских штурмовиков.

      Вражеский плацдарм на восточном берегу Оскола тоже сжимается. Часть сил противник вывел в попытках стабилизировать приграничье, но и заблокированных участников украинских формирований хватает, некоторые даже попадают в плен.

      Остается надеяться, что бездумная публикация кадров с перемещениями бойцов ВС РФ, а иногда и целых репортажей о деятельности конкретных подразделений тоже рано или поздно прекратится.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 00:21
        Опять про Петропавловку набрехали...
        Когда ее реально возьмут, Купянск плавно перейдет под наш контроль!
  2. poquello Звание
    poquello
    +4
    Вчера, 21:50
    ай, молодца! мешок завязали!
  3. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +3
    Вчера, 21:56
    ВС РФ достигли станции Дмитриевка ... это «запечатывает» остатки формирований противника, остающихся в центральной части Константиновки, создавая двойной «огневой мешок»

    Горшочек вари...
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +2
    Вчера, 22:32
    Вот и славно. Остаётся последняя и самая тяжёлая схватка за освобождение Донбасса. Слава нашим ребятам, смерть фашистским оккупантам!
  5. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    +1
    Вчера, 22:36
    А потом раз, и все спаслись...
    1. Pytnik Звание
      Pytnik
      +1
      Вчера, 22:43
      Какой у вас никнейм интересный) , но доля правды есть, "окружения" уже были ... ну по крайней мере в соц сетях...
  6. Франк Мюллер Звание
    Франк Мюллер
    0
    Сегодня, 00:12
    А ведь всё могло быть несколько иначе, если бы ВС РФ в 14 - м поддержали константиновских ополченцев, а "кое - кто" не изображал из себя "минского миротворца"? Ни развалин, ни штурмов, ни крови, ни людского горя не было бы точно. no
  7. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 00:15
    Новость хорошая. Взятие Константиновки откроет ещё одно направление для наступления на Славянск. Но до взятия там пока далеко...
    На фото к новости, видимо, тот сарай в который попал Орешник)))