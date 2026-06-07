Российский ядерный арсенал в 2026 году

Примечание. Все количественные показатели ниже — это оценки Федерации американских учёных (FAS), полученные по открытым источникам, а не официальные данные. Там, где приводятся числа боеголовок, речь идёт об экспертной реконструкции, сопряжённой со значительной неопределённостью, особенно в части нестратегических сил.

Для ясности далее различаются три категории: «развёрнутые» (боеголовки на готовых к применению носителях или на базах, откуда их можно быстро загрузить), «складские» (хранящиеся отдельно, в резерве действующих сил) и «ожидающие демонтажа» (выведенные из боевого состава). Заявленные 4400 — это сумма развёрнутых и складских; 5420 — с учётом ожидающих демонтажа.

Методология исследования и степень уверенности

государственные данные (заявления правительства, рассекреченные документы, бюджетная информация, материалы военных парадов, раскрытие данных по договорам);

негосударственные данные (сообщения СМИ, материалы аналитических центров, отраслевые публикации);

коммерческие спутниковые снимки.



Ядерная стратегия России

поступление достоверных данных о пуске баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) её союзников;

применение противником ядерного или иного оружия массового поражения против территории России и (или) её союзников, против российских объектов и (или) воинских формирований за пределами её территории;

воздействие противника на критически важную государственную или военную инфраструктуру России, вывод из строя которой сорвал бы ответные действия ядерных сил;

агрессия против России и (или) Республики Беларусь как участников Союзного государства с применением обычных вооружений, создающая критическую угрозу их суверенитету и (или) территориальной целостности;

поступление достоверных данных о массированном пуске (взлёте) средств воздушно-космического нападения (стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, беспилотных, гиперзвуковых и иных летательных аппаратов) и пересечении ими государственной границы России.



Возможно ли возвращение к ядерным испытаниям?

Совместное использование ядерного оружия в Белоруссии

Межконтинентальные баллистические ракеты

Подводные лодки и баллистические ракеты подводных лодок

Примечание по матчасти. В исходных материалах классы лодок были смешаны. Тяжёлые подводные крейсеры проекта 941 «Акула» (по классификации НАТО — Typhoon) — отдельный класс, не относящийся к проекту 667БДРМ «Дельфин» (Delta IV). Из семи когда-то имевшихся кораблей проекта 941 лодка «Подмосковье» (бывшая К-64, ныне БС-64) была выведена из боевого состава в 1999 году для переоборудования в носитель «специального назначения». Лодка «Екатеринбург» (К-84), относящаяся к проекту 667БДРМ, выведена из эксплуатации в 2022 году после 36 лет службы (ТАСС, 2016, 2021). Поскольку отнесение конкретных корпусов к классам в открытых источниках расходится, ниже сохранены осторожные формулировки.

Стратегические бомбардировщики

Нестратегическое ядерное оружие

Морское нестратегическое ядерное оружие

Авиационное нестратегическое ядерное оружие

Боеголовки систем ПВО и ПРО

Наземное нестратегическое ядерное оружие

Заключение