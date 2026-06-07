Российский ядерный арсенал в 2026 году
В журнале «Бюллетень учёных-атомщиков» (Bulletin of the Atomic Scientists) в колонке «Ядерный блокнот» (Nuclear Notebook) вышел очередной ежегодный доклад о состоянии ядерных сил России, подготовленный группой авторов под руководством Ханса Кристенсена, заместителя директора Мэтта Корды и старших научных сотрудников Элианы Джонс и Маккензи Найт-Бойл.
Россия завершает многолетнюю программу модернизации, в рамках которой все её ядерные системы советской эпохи должны быть заменены более современными. Однако программа сталкивается с серьёзными трудностями, из-за которых ввод новых систем в эксплуатацию откладывается. По нашим оценкам, на момент подготовки этого выпуска Россия располагает примерно 4400 ядерными боеголовками для стратегических и нестратегических сил — немного больше, чем годом ранее. Значительного увеличения количества нестратегического ядерного оружия, которое Пентагон прогнозировал пять лет назад, до сих пор не произошло. Строительство хранилища ядерного оружия в Белоруссии, судя по всему, близится к завершению.
Несмотря на то что Москва по-прежнему делает упор на ядерные силы, коммерческие спутниковые снимки и другие открытые источники свидетельствуют: модернизация российского ядерного арсенала идёт заметно медленнее, чем планировалось. Обновление парка межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и бомбардировщиков отстаёт от графика, а «значительного» роста количества нестратегического ядерного оружия, который Стратегическое командование Вооружённых сил США (СТРАТКОМ) прогнозировало пять лет назад, так и не случилось (Ричард, 2020).
По оценкам FAS, по состоянию на март 2026 года Россия располагает примерно 4400 ядерными боеголовками, предназначенными для стратегических ракет большой дальности и тактических ядерных сил меньшей дальности. Это больше, чем годом ранее, — в основном из-за пересмотра общей оценки числа боеголовок, приписанных к нестратегическим силам, после того как Стратегическое командование США обнародовало собственную оценку российского арсенала. Согласно этой оценке, впервые более чем за три десятилетия озвученной правительством США, «арсенал ядерных боеголовок России состоит примерно из 4600 единиц: 2600 из них предназначены для стратегической триады, а до 2000 — для тактического ядерного оружия» (Коррелл, 2026). Поскольку, по оценке разведывательного сообщества США, у России имеется от 1000 до 2000 нестратегических боеголовок (Государственный департамент США, 2025), формулировка «приблизительно» в заявлении СТРАТКОМ указывает на то, что общее число боеголовок составляет менее 4600, а нестратегических — менее 2000. Наши оценки по стратегическим боеголовкам согласуются с этими данными, но для сведе́ния общего количества нам пришлось скорректировать оценку нестратегических боеголовок в сторону значений, опубликованных в 2023 году (Кристенсен, Корда и Рейнольдс, 2023).
Из примерно 4400 боеголовок около 1796 — стратегические: порядка 892 на баллистических ракетах наземного базирования, около 704 на баллистических ракетах подводных лодок и около 200 на базах тяжёлых бомбардировщиков. Ещё около 810 стратегических боеголовок находятся на хранении, как и около 1794 нестратегических. Помимо этого военного арсенала, около 1020 выведенных из эксплуатации, но всё ещё пригодных боеголовок ожидают демонтажа. Таким образом, совокупный запас составляет около 5420 боеголовок.
Программа модернизации российского ядерного арсенала, по мнению экспертов, отчасти продиктована стремлением Кремля сохранить количественный и качественный паритет с Соединёнными Штатами. Кроме того, она, по-видимому, призвана компенсировать отставание России в обычных вооружениях и опирается на давнее убеждение российского руководства в том, что национальная система противоракетной обороны США представляет реальную угрозу для российского потенциала сдерживания. В ходе боевых действий на Украине Россия нанесла серию ударов высокоточным оружием двойного назначения: крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101 (ядерная версия — Х-102), крылатыми ракетами морского базирования 3М-14 «Калибр», баллистическими ракетами 9-А-7760 «Кинжал», крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22 (AS-4 Kitchen) и ракетами наземного базирования «Искандер» (Интерфакс, 2022; Рейтер, 2023). Министерство обороны Великобритании, кроме того, опубликовало несколько разведывательных сводок, согласно которым Россия применяла на Украине неядерные крылатые ракеты Х-55 (AS-15 Kent) (DefenceHQ, 2022, 2023).
В начале 2026 года фотографии обломков после российских ударов по Украине подтвердили, что Москва применяла также крылатую ракету наземного базирования 9М729, способную нести ядерный заряд; ранее сообщалось о её применении в 2022 и 2025 годах (Balmforth, 2026). Ещё в 2014 году администрация Обамы заявила, что Москва разработала и испытала эту ракету в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Кремль это отрицал. Спор о соблюдении ДРСМД стал одним из факторов выхода администрации Трампа из договора в 2019 году.
Программы модернизации российского арсенала в сочетании с прямыми ядерными предупреждениями и угрозами в адрес других стран на фоне масштабной войны на Украине усиливают неопределённость относительно долгосрочных намерений России и подпитывают международную дискуссию о характере её ядерной стратегии. Эти опасения, в свою очередь, привели к росту оборонных расходов, к собственным программам ядерной модернизации, к политическому сопротивлению дальнейшему сокращению ядерного оружия в Европе и США, а также к решениям Франции, Великобритании и США наращивать свои арсеналы.
Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III, New START) истёк в начале февраля 2026 года. Если Россия решит выйти за его рамки, она теоретически способна разместить сотни дополнительных боеголовок на уже развёрнутых средствах доставки, увеличив арсенал примерно на 60 процентов (Корда и Кристенсен, 2023). Скорость такого наращивания зависит от типа системы: бомбардировщики можно снарядить за часы или дни, полная загрузка боеголовок на подводных лодках займёт месяцы, а изменение конфигурации боеголовок на каждой МБР — несколько лет. Пока российское правительство заявляет о намерении соблюдать условия договора.
Методология исследования и степень уверенности
Аналитические материалы и оценки «Ядерного блокнота» опираются на открытые источники трёх типов:
- государственные данные (заявления правительства, рассекреченные документы, бюджетная информация, материалы военных парадов, раскрытие данных по договорам);
- негосударственные данные (сообщения СМИ, материалы аналитических центров, отраслевые публикации);
- коммерческие спутниковые снимки.
Поскольку каждый из этих источников даёт ограниченную и в разной степени неопределённую информацию, мы перепроверяем каждую точку данных по нескольким источникам и, по возможности, дополняем сведениями из личных бесед с официальными лицами.
Анализ ядерных сил России усложняется, в частности, из-за решения президента Владимира Путина в 2023 году приостановить участие России в Новом СНВ — двустороннем российско-американском договоре, обязывавшем стороны обмениваться данными о количестве развёрнутых стратегических боеголовок и пусковых установок. Договор был критически важным инструментом прозрачности и позволял аналитикам отталкиваться от совокупных официальных цифр при оценке распределения развёрнутых сил. После истечения его срока в феврале 2026 года достоверность оценок, основанных на открытых источниках, будет снижаться — до тех пор, пока не появится новое соглашение, предусматривающее обмен данными и публичную отчётность.
Согласно последним доступным данным по СНВ-III, по состоянию на 1 сентября 2022 года Россия располагала 1549 развёрнутыми боеголовками на 540 стратегических пусковых установках (Государственный департамент США, 2022). С тех пор Россия данных не публиковала, но, судя по всему, остаётся ниже установленных лимитов. Текущие оценки стратегических сил относительно близки к показателям 2022 года. При этом данные СНВ-III отличаются от оценок «Ядерного блокнота»: по правилам подсчёта договора каждому развёрнутому бомбардировщику условно приписывалась одна боеголовка, хотя в обычных условиях российские бомбардировщики ядерного оружия не несут, а оружие на базах бомбардировщиков договор не считал «развёрнутым». Мы же относим такое оружие к развёрнутому, если его можно быстро загрузить на борт, — это даёт более реалистичную картину.
Поскольку Россия не предоставляла данные США с сентября 2022 года, составить полное представление о структуре её сил всё труднее. Путин неоднократно заявлял, что Россия останется ниже общих пределов Нового СНВ, однако в отчёте Госдепартамента США за январь 2025 года отмечается, что «Соединённые Штаты не могут определить, соблюдала ли Российская Федерация в течение 2024 года своё обязательство ограничить количество развёрнутых боеголовок 1550 единицами — из-за близости России к лимиту на момент последнего обновления данных и невыполнения ею обязательств по режиму проверки договора» (Государственный департамент США, 2025). В докладе также сказано, что «Соединённые Штаты с высокой долей уверенности заявляют, что в 2024 году Россия не предпринимала крупномасштабных действий за рамками договора», но добавлено: «на протяжении большей части года Россия, вероятно, была близка к предельному количеству развёрнутых боеголовок и, возможно, в отдельные периоды 2024 года незначительно превышала этот показатель» (Государственный департамент США, 2025).
В сентябре 2025 года Путин заявил, что Россия готова соблюдать основные положения СНВ-III в течение года после истечения срока его действия и рассмотрит вопрос о добровольных ограничениях в 2027 году (Путин, 2025). После истечения срока договора в 2026 году помощник госсекретаря США Кристофер Йео сообщил, что Соединённые Штаты отклонили предложение Кремля сохранить основные положения договора, назвав СНВ-III «плохой сделкой» (Йео, 2026).
Чтобы повысить уверенность в оценках, мы дополняем исторические договорные данные и официальные заявления публикациями российских государственных и негосударственных СМИ, отраслевыми отчётами, переводами стратегических документов, видеоматериалами Министерства обороны России и иными источниками. Такие вторичные материалы нередко содержат ценную информацию о ходе закупок: сроках ввода и вывода систем, ожидаемом количестве единиц и технических характеристиках. Однако доступ к этим данным затрудняется: после начала военных действий российское государство закрыло доступ к ряду ранее открытых сайтов.
Кроме того, высокопоставленные российские военные в конце года обычно дают интервью государственным СМИ, рассказывая о положении дел в своих ведомствах. Иногда они раскрывают конкретные детали — например, число новых единиц техники, введённых за год, — а также делятся планами на следующий год, которые аналитики используют как ориентир для оценки хода модернизации.
Для такого анализа мы широко используем коммерческие спутниковые снимки, отслеживая малейшие изменения в структуре сил. Снимки позволяют идентифицировать авиационные, ракетные и военно-морские базы, а также вероятные хранилища ядерного оружия, и особенно полезны для мониторинга строительства и модернизации критически важных объектов — шахтных пусковых установок МБР, авиа- и подводных баз, хранилищ боеголовок. Анализируя наблюдаемую структуру сил, мы даём обоснованную оценку стратегического арсенала. Однако без обмена данными в рамках Нового СНВ относительная достоверность таких оценок со временем будет снижаться.
Ещё сложнее оценить нестратегическое ядерное оружие. Почти все российские средства его доставки имеют двойное назначение, то есть пригодны и для ядерных, и для обычных ударов. Поэтому допущение, что на каждом нестратегическом носителе установлена ядерная боеголовка, завышает оценку. Многим нестратегическим вооружениям уже по нескольку десятилетий, и трудно сказать, сколько из них ещё боеспособны, а сколько подлежат замене. Картину осложняют как самый крупный в мире российский запас такого оружия, так и нехватка достоверной публичной информации о нём. По оценке правительства США, у России от 1000 до 2000 единиц нестратегического ядерного оружия — существенно меньше, чем 2000–4000 единиц десятилетие с лишним назад (Государственный департамент США, 2025; Кристенсен, 2019). Погрешность при этом велика. Заявление СТРАТКОМ от марта 2026 года об оценке «до 2000» нестратегических боеголовок указывает, что их количество существенно не выросло и не превышает 2000 (Коррелл, 2026). По нашим оценкам, у России около 1794 единиц нестратегического ядерного оружия — это укладывается в указанный диапазон. Тем не менее наш анализ нестратегических сил ограничен спутниковыми снимками, текущими и архивными документами, новостными и иными негосударственными источниками; в отсутствие достоверных публичных данных эту оценку нельзя считать высоконадёжной.
Важно также критически относиться к внешним оценкам — в частности, к риску предвзятости цитирования и подтверждения, когда государственные и негосударственные организации постоянно ссылаются на оценки друг друга, иногда так, что читатель этого не замечает. Это способно непреднамеренно создать эффект эхо-камеры, при котором недостоверные сведения тиражируются и ведут к завышению численности и возможностей. Дополнительный фактор: исходная информация о количестве российского оружия в публичной дискуссии в основном поступает от американских военных, которые при оценке угроз для выработки ответных мер склонны выбирать наиболее пессимистичные сценарии.
Несмотря на эти ограничения, нашим оценкам российских сил мы доверяем больше, чем оценкам ряда других ядерных государств (Китая, Пакистана, Индии, Израиля, Северной Кореи), по которым официальные и неофициальные данные скудны, ненадёжны либо и то и другое. При этом оценки российских сил — особенно нестратегических — менее надёжны, чем оценки сил стран с более высокой прозрачностью (США, Великобритании, Франции).
Ядерная стратегия России
В последний раз Россия обновляла публичную официальную политику сдерживания в 2024 году, издав указ, в котором были прописаны условия возможного применения ядерного оружия (Министерство иностранных дел Российской Федерации, 2024):
- поступление достоверных данных о пуске баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) её союзников;
- применение противником ядерного или иного оружия массового поражения против территории России и (или) её союзников, против российских объектов и (или) воинских формирований за пределами её территории;
- воздействие противника на критически важную государственную или военную инфраструктуру России, вывод из строя которой сорвал бы ответные действия ядерных сил;
- агрессия против России и (или) Республики Беларусь как участников Союзного государства с применением обычных вооружений, создающая критическую угрозу их суверенитету и (или) территориальной целостности;
- поступление достоверных данных о массированном пуске (взлёте) средств воздушно-космического нападения (стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, беспилотных, гиперзвуковых и иных летательных аппаратов) и пересечении ими государственной границы России.
Эти условия шире, чем в доктрине 2020 года, согласно которой Россия могла применить ядерное оружие в ответ на нападение с применением оружия массового поражения либо «в случае агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства» (Министерство иностранных дел Российской Федерации, 2020). На Западе новую формулировку могут трактовать как снижение порога применения; вероятно, она отражает изменение ядерной динамики в отношениях Востока и Запада в ходе российско-украинского конфликта. При этом на Западе нет ясности, действительно ли российские военные изменили планы потенциального применения ядерного оружия и в какой степени.
Ядерные сигналы, которые Путин и другие российские чиновники подавали на протяжении конфликта, заставляют западных наблюдателей задаваться вопросом, где, как и когда Россия может применить ядерное оружие. Открытым остаётся и вопрос, какие страны, помимо прямо названной участником Союзного государства Белоруссии, входят в число «союзников» России, способных быть вовлечёнными в ядерный ответный удар. В ответ на западную реакцию на изменение доктрины Путин заявил: «Ещё раз подчеркну, чтобы никто не обвинял нас в попытках запугать всех ядерным оружием: это политика ядерного сдерживания» (Российская Федерация, 2024).
Хотя о ядерной доктрине регулярно высказываются многие российские чиновники, считается, что так называемые «ядерные портфели», позволяющие санкционировать применение ядерного оружия, есть только у трёх человек — президента Путина, министра обороны Андрея Белоусова и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. По имеющимся данным, приказ Путина должен быть продублирован как минимум одним из двух других обладателей портфелей, прежде чем будет подан сигнал на применение (Вен Бруусгаард, 2023). Не исключено, как полагают американские эксперты, что Путин видит стратегическую выгоду в том, чтобы не афишировать свои взгляды на условия применения ядерного оружия — взгляды, которые при нынешнем политическом устройстве России фактически и составляют официальную позицию государства. По меньшей мере российские предупреждения, судя по всему, нацелены прежде всего на то, чтобы удержать США и НАТО от прямого военного вмешательства в конфликт на Украине.
Российские стратегические ракеты шахтного и морского базирования остаются в боевой готовности с установленными боеголовками и способны к пуску в течение нескольких минут. Считалось, что боеголовки нестратегических сил хранятся отдельно от пусковых установок на центральных складах. Однако в выступлении перед Советом безопасности в декабре 2024 года Путин заявил: «Важно также поддерживать нестратегические ядерные силы в состоянии постоянной боевой готовности и продолжать проводить учения с их возможным применением» (Российская Федерация, 2024). Неясно, имелись ли в виду нестратегические пусковые установки или их боеголовки. Если бы Россия держала в боевой готовности хотя бы часть нестратегических сил со снаряжёнными боеголовками, это означало бы значительный сдвиг в её стратегии сдерживания; однако признаков того, что в обычных условиях ядерные боеголовки находятся на нестратегических пусковых установках, до сих пор нет.
В феврале 2024 года председатель комитета по разведке Палаты представителей Майк Тёрнер потребовал рассекретить информацию о некоей «серьёзной угрозе национальной безопасности» (House Intelligence Committee, 2024). На следующий день представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби подтвердил, что речь идёт о «вызывающем беспокойство» противоспутниковом оружии, разрабатываемом Россией (The White House, 2024). На слушаниях в комитете Палаты представителей по вооружённым силам в мае 2024 года помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб заявил, что Пентагон обеспокоен разработкой Россией средства «вывода ядерного оружия в космос», что поставило бы под угрозу спутники и иную космическую инфраструктуру (Harpley, 2024). В апреле 2025 года один из российских спутников, предположительно причастных к этой программе, начал «неконтролируемо вращаться» и, возможно, вышел из строя (Roulette, 2025). Размещение Россией ядерного оружия на орбите не только нарушило бы Договор о космосе 1967 года, но и стало бы крайне дестабилизирующим и беспрецедентным шагом.
Возможно ли возвращение к ядерным испытаниям?
В ноябре 2023 года Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), запрещающего любые ядерные взрывы (Федеральное собрание Российской Федерации, 2023). «Дератификация» последовала за сообщениями о том, что Россия может готовиться к возобновлению испытаний на бывшем полигоне на Новой Земле. Спутниковые снимки фиксировали возросшую активность на объекте: тяжёлые грузовики, строительные краны, морские контейнеры, новые постройки в зоне административных и жилых зданий (Льюис, 2023). Руководитель полигона на Новой Земле контр-адмирал Андрей Синицын в интервью «Российской газете» в сентябре 2024 года заявил, что полигон «полностью готов» к возобновлению «полномасштабных испытаний» («Российская газета», 2024). Затем, после неоднозначного заявления президента Трампа о том, что США начнут испытания «на равных» с Россией и Китаем, министр обороны России заявил, что «целесообразно немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям» (Российская Федерация, 2025). Это, однако, противоречит прежним заявлениям Москвы о том, что она не возобновит испытания, пока этого не сделают США (Исаченков, 2023; Осборн, 2023).
Совместное использование ядерного оружия в Белоруссии
Судя по всему, в 2022–2024 годах президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко создали инфраструктуру для передового размещения российского нестратегического ядерного оружия на территории Белоруссии. Находятся ли в Белоруссии боеголовки для этого оружия, неизвестно.
В марте 2023 года Путин уточнил, что Россия переоборудовала 10 белорусских самолётов Су-25 для применения ядерного оружия и передала Минску мобильные пусковые установки «Искандер» (SS-26) двойного назначения малой дальности (Smotrim, 2023). Предполагается, что белорусская бригада, вооружённая «Искандерами», базируется на южной окраине Осиповичей — примерно в 11 километрах к западу от места, где, по спутниковым снимкам, возведён двойной периметр безопасности вокруг склада с оружием; аналогичные сооружения обычно встречаются на российских ядерных объектах (Кристенсен и Корда, 2023). По ряду открытых данных, наиболее вероятный кандидат на роль новой базы «совместного использования ядерного оружия» в Белоруссии — авиабаза в Лиде, всего в 40 километрах от границы с Литвой и единственное подразделение ВВС Белоруссии, оснащённое самолётами Су-25 (Корда, Рейнольдс и Кристенсен, 2023). Вероятно, вместо хранения оружия на базе Россия будет направлять самолёты за боеголовками на свою территорию, а затем доставлять их к целям.
В конце декабря 2023 года Лукашенко заявил, что Россия завершила поставки ядерного оружия в Белоруссию, а в начале января 2024 года Белоруссия обновила военную доктрину, в которой ядерное оружие, как сообщалось, названо «важным компонентом превентивного сдерживания потенциального противника от развязывания вооружённой агрессии» (Associated Press, 2023; «Белта», 2024; Найт и Лау, 2024).
Несмотря на эти заявления, на наиболее вероятном месте размещения российского хранилища в Белоруссии, судя по всему, продолжаются строительные работы. Это модернизированный склад ядерного оружия времён холодной войны в Осиповичах, заметно изменившийся за последние годы. С 2023 года там появились четырёхслойный периметр безопасности, обширная лесополоса, новая охраняемая точка доступа, новые средства связи, противовоздушные заграждения и новая железнодорожная ветка, соединяющая склад с белорусской железнодорожной сетью и местами дислокации «Искандеров» (Kristensen, 2023b; Kristensen and Korda, 2024; Шаулюха и Ферлонг, 2025). По состоянию на март 2026 года железнодорожная ветка и погрузочная платформа всё ещё строились, но работы, судя по всему, близились к завершению. Если Россия разместит в Белоруссии боеголовки, их, скорее всего, доставят по железной дороге. Кроме того, поблизости возведены новые многоэтажные жилые дома, специально предназначенные для военнослужащих (Осиповичский районный исполнительный комитет, 2025), — вероятно, для сотрудников 12-го Главного управления Министерства обороны России, отвечающего за обслуживание и транспортировку ядерного оружия.
На связь объекта в Осиповичах с ядерной тематикой указывают и косвенные признаки: на ближайших зданиях установлены индикаторы радиации, а в тендерной документации на строительство железной дороги предусмотрен «пункт йодной профилактики» в соседнем селе — мера, обычно применяемая рядом с объектами ядерной инфраструктуры или зонами потенциального радиационного воздействия (Svaboda, 2025).
В декабре 2024 года Лукашенко заявил, что в Белоруссии находятся «десятки» российских ядерных боеголовок (Associated Press, 2024). Однако к марту 2026 года убедительных публичных доказательств хранения ядерного оружия в Белоруссии представлено не было.
Анализ спутниковых снимков и заявления лидеров Украины, Белоруссии и России указывают также на переброску в Белоруссию новых российских ракет двойного назначения «Оникс», впервые применённых на Украине в ноябре 2024 года (см. раздел «Наземное нестратегическое ядерное оружие»).
Межконтинентальные баллистические ракеты
В составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России имеется несколько вариантов шахтных и мобильных МБР. К шахтным относятся РС-20В «Воевода» (по классификации НАТО — SS-18), РС-12М2 «Тополь-М» (SS-27 Mod 1), РС-24 «Ярс» (SS-27 Mod 2) и «Авангард» (SS-19 Mod 4); к мобильным — РС-12М1 «Тополь-М» (SS-27 Mod 1) и РС-24 «Ярс» (SS-27 Mod 2).
Сопоставив спутниковые наблюдения с официальными заявлениями России и прежними обменами данными по СНВ, мы оцениваем, что у России может быть около 324 МБР с ядерными боеголовками, способных нести, по нашим оценкам, до 1092 боеголовок. Модернизация группировки МБР включает также оснащение шахт новыми системами противовоздушной обороны и защиты периметра; кроме того, лазерный комплекс «Пересвет» развёрнут не менее чем в пяти мобильных дивизионах МБР для «прикрытия их манёвренных операций» (Hendrickx, 2020; Министерство обороны Российской Федерации, 2019) — что, возможно, подразумевает в том числе функцию ослепления спутников-разведчиков.
Российские МБР входят в РВСН и распределены по трём ракетным армиям, включающим 12 дивизий и в общей сложности около 41 ракетного полка. Один из полков 8-й ракетной дивизии в Юрге оснащён системой «Сирена-М» на базе МБР «Тополь-М» (по нашей оценке, индекс соответствует SS-27 Mod 1; в исходных материалах встречается разнобой обозначений). Считается, что «Сирена-М» служит резервным передатчиком кодов запуска и потому ядерными боеголовками не оснащается. «Сирена-М» недавно сменила более ранний командный комплекс «Сирена».
Численность российских МБР сокращалась на протяжении трёх десятилетий. Россия утверждает, что программа замены всех ракет советской эпохи на новые выполнена примерно на 90 процентов (Красная звезда, 2025). С 2023 года заявленные темпы модернизации не менялись, что позволяет предположить замедление — возможно, из-за переориентации производственных мощностей на нужды войны на Украине (Красная звезда, 2023).
Судя по всему, Россия расширяет производство твердотопливных двигателей в интересах программы модернизации МБР (Hinz, 2024). После снятия в 2023 году с боевого дежурства мобильной МБР РС-12М «Тополь» (SS-25) единственными МБР советской эпохи на вооружении остаются, по нашей оценке, шахтные SS-18 и небольшое число SS-19, переоборудованных для запуска гиперзвукового планирующего блока «Авангард».
В отличие от шахтной группировки, все мобильные соединения МБР завершили переход с ракет советского образца на новые. Однако не все модернизированные гарнизоны расширены настолько, чтобы вместить всю технику обслуживания новых пусковых установок: часть вспомогательных машин приходится хранить под открытым небом под маскировочными сетями. При этом, если одни гарнизоны завершили переоборудование и заметно расширились, то строительство других, судя по спутниковым снимкам, в последние годы замедлилось или приостановилось, из-за чего отдельные бригады временно размещаются на бетонных площадках.
Помимо самих ракет и шахт, модернизация включает масштабную перестройку внешних ограждений, внутренних дорог и вспомогательных объектов. Каждый шахтный комплекс оснащается новой системой защиты периметра «Дым-2» с автоматическими гранатомётами, стрелковым оружием и дистанционно управляемыми пулемётными установками (Красная звезда, 2021; Russia Insight, 2018). Существенно перестроены и центры управления пуском, контролирующие каждый ракетный полк.
РС-20В «Воевода» (SS-18 Mod 5) — тяжёлая МБР шахтного базирования, принятая на вооружение в 1988 году. В 2022 году российские государственные СМИ показали видео с РС-20В, из которого следует, что ракета может нести до 14 разделяющихся головных частей индивидуального наведения (РГЧ ИН) — два яруса по семь боеголовок (Kornev, 2022). Однако боевой считается конфигурация до 10 боеголовок — именно столько Россия заявляла для этой ракеты в рамках СНВ. Предполагается, что оставшиеся четыре места отводятся под средства преодоления ПРО.
Срок службы РС-20В подходит к концу. В 13-й ракетной дивизии в Домбаровском и 62-й ракетной дивизии в Ужуре остаётся около 40 ракет SS-18 Mod 5, способных нести до 400 боеголовок. По нашим оценкам, число боеголовок на каждой РС-20В сокращено в соответствии с ограничением на развёрнутые стратегические боеголовки по Новому СНВ. В 2021 году начался официальный вывод РС-20В из эксплуатации в рамках подготовки к перевооружению 302-го ракетного полка на МБР РС-28 «Сармат» (SS-29).
МБР шахтного базирования УР-100Н УТТХ (SS-19) с шестью боеголовками, принятая на вооружение в 1980 году, ранее была снята с боевого дежурства, но небольшое число ракет переоборудовано и развёрнуто в двух полках 13-й ракетной дивизии на Домбаровском полигоне как SS-19 Mod 4 — носители гиперзвукового планирующего блока «Авангард». Первый полк (621-й) завершил перевооружение в декабре 2021 года (Российская Федерация, 2021), второй (368-й), по имеющимся данным, — в декабре 2023 года (Красная звезда, 2023). Однако по состоянию на март 2026 года связанные с перевооружением работы, в том числе прокладка новых кабельных линий, ещё продолжались, и полк, возможно, не достиг полной боеготовности. УР-100Н УТТХ остаётся в эксплуатации; в перспективе её планируется заменить на РС-28 «Сармат» (ТАСС, 2025).
РС-12М1 и РС-12М2 «Тополь-М» (обе по классификации НАТО — SS-27 Mod 1) — МБР с одной боеголовкой в мобильном (М1) и шахтном (М2) исполнении. Развёртывание завершилось в 2012 году: всего 78 ракет — 60 шахтных в 60-й ракетной дивизии в Татищеве и 18 мобильных в 54-й гвардейской ракетной дивизии в Тейкове. В декабре 2024 года командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что «в настоящее время в составе РВСН находится 1000 ракет», и назвал приоритетом на 2025 год перевооружение одного мобильного полка (в Тейкове) и одного шахтного (в Татищеве) на МБР РС-24 «Ярс» (SS-27 Mod 2) (Красная звезда, 2024). Остальные полки «Тополь-М» планируется перевооружить на «Ярс» во второй половине десятилетия. В декабре 2025 года Каракаев заявил, что «первый полк Татищевского соединения заступил на боевое дежурство, оснащённый ракетным комплексом шахтного базирования "Ярс"» (Красная звезда, 2025). Однако, судя по срокам модернизации других дивизий, дооснащение Тейковского и Татищевского соединений может занять больше времени: спутниковые снимки февраля 2026 года показывают, что в пяти шахтных пусковых установках первого модернизируемого полка строительные работы только начались и до их завершения остаётся несколько лет. Замена «Тополей-М» с одной боеголовкой на «Ярсы» с РГЧ ИН может увеличить суммарное число боеголовок на российских МБР на несколько сотен.
РС-24 «Ярс» (SS-27 Mod 2) — модификация SS-27 Mod 1, способная нести до трёх РГЧ ИН. Судя по всему, существует несколько вариантов комплекса: один, по некоторым данным, оснащён «лёгкими боеголовками», другой («Ярс-С») — более мощными боеголовками средней мощности для поражения укреплённых целей. По состоянию на март 2026 года Россия завершала последний этап перевооружения 28-й гвардейской ракетной дивизии в Козельске на РС-24 «Ярс». Загрузка ракет в шахты шла медленно — около двух МБР в год; в 2024 году она проходила в ноябре и декабре (Красная звезда, 2024; Министерство обороны Российской Федерации, 2024a). В декабре 2025 года Каракаев заявил, что «на этой неделе в Калужской области в шахтную пусковую установку загружена последняя МБР "Ярс", чем завершён этот значимый этап» (Красная звезда, 2025). Тем не менее по состоянию на март 2026 года спутниковые снимки показывали, что строительство двух шахтных пусковых установок ещё не начато, а на ряде других продолжаются мелкие работы.
В декабре 2020 года в интервью телеканалу Минобороны России Каракаев заявил, что на вооружении РВСН находится около 150 мобильных и шахтных «Ярсов» (Zvezda, 2020). По нашим оценкам, к марту 2026 года их число выросло примерно до 207 мобильных и шахтных пусковых установок МБР «Ярс».
Следующим важным этапом модернизации станет давно ожидаемая замена РС-20В «Воевода» (SS-18) на новую РС-28 «Сармат» (SS-29); в перспективе «Сармат», вероятно, заменит и SS-19 Mod 4. Презентация «Сармата», первоначально запланированная на 2018 год, сопровождалась многолетними производственными и техническими задержками и многочисленными неудачами на испытаниях. Из-за этого на оборонное ведомство оказывается политическое давление, что порождает противоречивые заявления высокопоставленных чиновников, не согласующиеся с наблюдениями на местах и спутниковыми снимками.
За исключением первого лётного испытания «Сармата» в апреле 2022 года — единственного известного успешного — результаты испытаний были неудовлетворительными. По данным американских официальных лиц, испытание в феврале 2023 года, скорее всего, окончилось неудачей, ещё несколько были отменены или перенесены (Интерфакс, 2022; «Камчатка Инфо», 2022; Либерман и Бертран, 2023; ТАСС, 2021). В сентябре 2024 года при лётных испытаниях «Сармата» произошла серьёзная авария, в результате которой была повреждена испытательная шахта на космодроме Плесецк (Тревельян, 2024).
Несмотря на малое число успешных испытаний, российские официальные лица неоднократно заявляли о близости «Сармата» к принятию на вооружение. В ноябре 2022 года гендиректор разработавшего ракету ракетного центра имени Макеева сообщил о запуске её в серийное производство (Емельяненков, 2022). В октябре 2023 года Минобороны России сообщило в Telegram о «завершающих этапах» строительства и монтажа на первом пусковом комплексе и связанном с ним командном пункте (Министерство обороны Российской Федерации, 2023). В ноябре 2023 года ТАСС — по всей видимости, ошибочно — сообщил, что первый полк «Сарматов» уже находится на «опытно-боевом дежурстве» и официально заступит на боевое дежурство в декабре 2023 года (ТАСС, 2023). В декабре 2023 года Каракаев отметил, что работа над «Сарматом» «практически завершена» (Красная звезда, 2023).
По спутниковым снимкам на март 2026 года, 302-й ракетный полк в Ужуре был разоружён для модернизации шахтных пусковых установок и центра управления пуском под «Сармат». Все шесть шахт полка находились на завершающей стадии строительства; некоторые, возможно, уже достроены. Тем не менее, по нашей оценке, к марту 2026 года ни одна ракета «Сармат» не загружена в шахту и не поставлена на боевое дежурство. Примечательно, что в ежегодных интервью Каракаева в конце 2024 и 2025 годов «Сармат» не упоминался, — это позволяет предположить, что значимых результатов, о которых стоило бы объявить, в эти годы достигнуто не было (Красная звезда, 2024, 2025).
Если «Сармат» заменит все нынешние SS-18 (Р-36М2), его разместят в 46 шахтах: три полка на Домбаровском полигоне и четыре на Ужурском (шесть полков по шесть ракет и один полк из 10 ракет).
Некоторые СМИ называют «Сармат» «Сыном Сатаны» — как развитие SS-18, прозванной США и НАТО «Сатаной» (Satan); это медийный ярлык, а не техническая характеристика. Боевая конфигурация, вероятно, будет близка к нагрузке SS-18 (до 10 боеголовок) плюс средства преодоления ПРО. Небольшое число «Сарматов», возможно, удастся оснастить гиперзвуковыми планирующими блоками «Авангард», которые сейчас устанавливаются на ограниченное число носителей SS-19 Mod 4 в Домбаровском. В декабре 2024 года Каракаев отметил, что командные пункты «Авангарда» получили обозначение «Бугай» (Красная звезда, 2024).
Считается, что «Сармат» обладает значительно большей дальностью, чем другие российские МБР. Каракаев заявлял, что ракета может проходить как над Северным, так и над Южным полюсом (Lenta, 2023), а в 2023 году занимающаяся испытаниями «Сармата» российская компания опубликовала экологическое исследование, согласно которому возможны испытания ракеты на дальность почти 36 000 километров (Marcuz, 2023). Очень большая дальность может быть важнее для имиджа, чем для практических задач; для испытаний «Сармата» и других МБР на коротких дистанциях Россия строит новый полигон в Северо-Енисейском районе — решение объявлено в декабре 2020 года (Marcuz, 2023; Министерство иностранных дел Российской Федерации, 2020). Основные работы там, возможно, завершены к концу 2024 года, но полигон, судя по всему, ещё не используется. Строительство нового комплекса могло быть продиктовано и тем, что Казахстан, где Россия исторически проводила испытания на полигоне Сары-Шаган, присоединился к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), требующему «уничтожения или необратимой конверсии всех объектов, связанных с ядерным оружием» (Организация Объединённых Наций, 2017).
Россия, судя по всему, находится на ранних стадиях разработки как минимум двух новых программ МБР, а также различных гиперзвуковых управляемых боевых блоков для модифицированных МБР. При этом сохраняется значительная неопределённость в обозначениях и характеристиках этих систем. В декабре 2021 года Каракаев сообщил о разработке «нового мобильного ракетного комплекса наземного базирования», в декабре 2022 года отметил, что система будет «более мобильной», чем «Ярс», и её разработка официально начнётся в 2023 году (Красная звезда, 2021, 2022). В декабре 2023 года он заявил, что система будет малозаметной и в перспективе может заменить РС-24 «Ярс» (Красная звезда, 2023). Однако в интервью Каракаева в конце 2024 и 2025 годов эти системы не упоминались.
Неясно, о какой именно системе говорил Каракаев, поскольку кандидатов несколько. Сообщается, что Россия разрабатывает новую МБР «Ярс-М» с несколькими боеголовками, каждая из которых имеет собственную двигательную ступень (так называемые независимые разгонные блоки): в такой конфигурации разделение боеголовок происходит раньше, что теоретически повышает устойчивость к ПРО. Хотя «Ярс-М», как сообщается, использует ту же пусковую установку и первую ступень, что «Ярс» и «Ярс-С», это относительно новая система доставки: её индекс ГРАУ заметно выше, и на разработку, вероятно, уйдут годы. (Индекс ГРАУ — система обозначений Минобороны России для классификации вооружения, техники и боеприпасов; последние цифры указывают на конкретную модель. Сильно различающиеся индексы могут говорить о том, что системы разрабатывались независимо, а не как последовательные версии.) «Ярс-М» следует характерной — и несколько запутывающей — российской схеме наименования, при которой системы со схожими названиями («Ярс» и «Ярс-М», «Тополь» и «Тополь-М») имеют мало технологического сходства. По имеющимся данным, испытания «Ярса-М» уже проводились.
Вторая разрабатываемая МБР — «Осина-РВ»; она может запускаться с мобильных и шахтных пусковых установок и, по некоторым данным, представляет собой модернизированную версию «Ярса-М» (Marcuz, 2023c; Рябков, 2023; War Bolts, 2021). Лётные испытания «Осины-РВ» предполагались в 2021 и 2022 годах, но состоялись ли они — неизвестно (Marcuz, 2023).
Россия разрабатывает и ещё одну систему МБР — «Кедр», которая к 2030 году должна сменить стоящие на вооружении «Ярсы» в мобильном и шахтном исполнении (ТАСС, 2021). «Кедр» — единственная новая российская система МБР, публично упомянутая командующим СТРАТКОМ с 2022 года (Ричард, 2022).
Судя по всему, Россия разрабатывает серию гиперзвуковых планирующих блоков для своих новых МБР — по аналогии с «Авангардом», который сейчас устанавливается на устаревшие SS-19 Mod 4. В открытых российских отраслевых документах упоминаются, в частности, «Градиент-РВ» и «Анчар-РВ», но программы строго засекречены, а их характеристики неясны. Ни эти, ни новые программы МБР Каракаев в интервью конца 2024 и 2025 годов не упоминал.
Помимо баллистических ракет, Россия разрабатывает крылатую ракету наземного базирования с ядерным зарядом и межконтинентальной дальностью — 9М730 «Буревестник» (по классификации НАТО — SSC-X-9 Skyfall). Её разработка изначально сопровождалась серьёзными неудачами, включая почти десяток провальных испытаний. В одном из них ракета упала в море, и её подъём со дна привёл к тяжёлым последствиям: в Нёноксе погибли пять учёных и двое военнослужащих (ДиНанно, 2019; Панда, 2019). После того как в октябре 2023 года газета The New York Times по спутниковым снимкам предположила скорое начало испытаний «Буревестника», Путин заявил об успешном испытании системы, не приведя подробностей (Mellen, 2023; РИА Новости, 2023).
В 2024 году Деккер Эвелет из корпорации CNA определил вероятное место размещения «Буревестника» — рядом с известным хранилищем ядерных боеприпасов (Landay, 2024). Площадка близ хранилища национального уровня «Вологда-20» под Череповцом, примерно в 360 километрах к северу от Москвы, включает девять стартовых позиций тремя группами внутри обвалований, с дорогами к вспомогательным зданиям и соседним ядерным бункерам. Это необычное расположение: обычно Россия не размещает ракетные позиции рядом с хранилищами боеголовок. По спутниковым снимкам, строительство началось в 2021 году, и хотя к марту 2026 года многие работы завершены, из девяти предполагаемых пусковых установок достроены лишь четыре. Вероятно, на объекте ведутся работы по интеграции ракеты.
Подводные лодки и баллистические ракеты подводных лодок
ВМФ России эксплуатирует 13 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) двух классов: пять ПЛАРБ проекта 667БДРМ «Дельфин» (по классификации НАТО — Delta IV) и восемь ПЛАРБ проекта 955/955А «Борей», пять из которых — усовершенствованные «Борей-А» (проект 955А). Каждая лодка несёт 16 баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), а каждая БРПЛ с РГЧ ИН — от четырёх до шести боеголовок в зависимости от типа ракеты. Не все лодки полностью боеспособны, и число боеголовок на части ракет могло быть сокращено, чтобы Россия не превышала лимит развёрнутых боеголовок по Новому СНВ. По нашим оценкам, в любой момент одна ПЛАРБ каждого типа обычно находится на обслуживании, ремонте или перезарядке реактора, поэтому боеголовок достаточно лишь для остальных лодок. Таким образом, по нашей оценке, российский арсенал БРПЛ насчитывает до 928 боеголовок, из которых около 704 — развёрнуты (разница — складские боеголовки, не находящиеся на готовых к пуску носителях).
Пять устаревших ПЛАРБ проекта 667БДРМ «Дельфин», построенных в 1985–1992 годах, входят в состав Северного флота и базируются в бухте Ягельная (Гаджиево) на Кольском полуострове. «Дельфины» несут 16 БРПЛ «Синева» (SS-N-23), каждая из которых берёт до четырёх боеголовок, либо их модификацию «Лайнер» (Подвиг, 2021). «Лайнер» может оснащаться той же боеголовкой, что и БРПЛ «Булава», и, по некоторым данным, нести до шести боеголовок малой мощности, но, скорее всего, несёт три-четыре. Ракеты и боеголовки SS-N-23, вероятно, хранятся на базах подводных лодок. Обычно в строю в любой момент находятся три-четыре из пяти лодок проекта 667БДРМ, ещё одна-две — на разных стадиях обслуживания.
В октябре 2025 года ПЛАРБ «Брянск» (К-117) проекта 667БДРМ приняла участие в ежегодных российских ядерных учениях, запустив БРПЛ «Синева» из акватории Баренцева моря (Российская Федерация, 2025).
Каждая ПЛАРБ «Борей» (проект 955/955А) вооружена 16 БРПЛ SS-N-32 («Булава»), несущими до шести боеголовок каждая. Возможно, нагрузка сокращена до четырёх боеголовок на ракету ради соответствия лимиту Нового СНВ. На вооружении находятся восемь лодок проекта 955А «Борей», из которых в любой момент одна-две на обслуживании или в ремонте, а ещё четыре — на разных стадиях строительства. Всего планируется построить 12 ПЛАРБ проекта 955А: ожидается, что шесть будут приписаны к Северному флоту, шесть — к Тихоокеанскому, заменив все оставшиеся лодки проекта 941 «Акула» (ТАСС, 2024). В октябре 2024 года ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» (К-552) также участвовал в ежегодных российских ядерных учениях, запустив «Булаву» в Баренцево море (Российская Федерация, 2024).
Обычно от закладки нового «Борея» до передачи флоту проходит в среднем восемь лет, хотя отдельные корабли задерживались дольше. Новейший крейсер «Князь Пожарский» спущен на воду в феврале 2024 года, в июле 2024 года вышел на ходовые испытания, а год спустя, после более долгого, чем обычно, периода испытаний, передан Тихоокеанскому флоту (Российская Федерация, 2025). Следующую ПЛАРБ — «Дмитрий Донской» — планировалось ввести в строй в конце 2025 года, но сроки сдвинулись. По данным ТАСС, кили двух последних лодок проекта «Борей» планировали заложить в 2024 году, но сроки также сместились (ТАСС, 2024). Не исключено, что будут заказаны ещё две ПЛАРБ «Борей».
На форуме «Армия-2022» была представлена концепция нового поколения российских стратегических АПЛ под названием «Арктур». Предполагается, что лодки этого проекта начнут заменять «Бореи» примерно с 2037 года (РИА Новости, 2023), будут меньше нынешних «Бореев» и нести меньше ракет (РИА Новости, 2022). «Арктур», кроме того, потенциально может служить носителем автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА) «Суррогат», что расширяет его роль в сравнении с традиционными ПЛАРБ (Демпси, 2022; РИА Новости, 2024). Гендиректор Центрального конструкторского бюро «Рубин» Игорь Вильнит в интервью РИА Новости заявил, что «Арктур» пятого поколения будет ориентирован на «робототехнику» и отличаться «ещё более высокой скрытностью и способностью дезориентировать средства противника» (РИА Новости, 2024). Каким окажется этот корабль, пока неясно.
Помимо баллистических ракет, ВМФ России разрабатывает ядерную торпеду межконтинентальной дальности «Посейдон». Её подводные испытания начались в декабре 2018 года; по слухам, боеприпас обладает большой мощностью — возможно, в несколько мегатонн (Hruby, 2019; ТАСС, 2019). Оружие предполагается размещать на лодках специальной постройки; поступление на вооружение ВМФ ожидается в 2027 году (ТАСС, 2018a). Первая такая лодка — проекта 09852 «Белгород» (К-329) — спущена на воду в апреле 2019 года и передана флоту в июле 2022 года; по имеющимся данным, она может нести до шести торпед «Посейдон» (Naval News, 2022; Саттон, 2021). Российские источники в оборонной сфере сообщали, что «первая партия» торпед «Посейдон» произведена и вскоре будет доставлена на «Белгород», хотя испытание торпеды в ноябре 2022 года, судя по всему, было прервано (ТАСС, 2023b). За неудачным испытанием, как сообщалось, последовало бросковое испытание макета «Посейдона» с «Белгорода» в январе 2023 года; по некоторым данным, ещё одно испытание могло состояться в июне 2023 года (Cook, 2023; Sciutto, 2022; Sutton, 2023; ТАСС, 2023). «Посейдон» снова испытывался в октябре 2025 года, но по состоянию на март 2026 года, как считается, к эксплуатации ещё не готов (Reuters, 2025).
Последующие лодки — носители «Посейдона» будут относиться к новому классу, проекту 09851 «Хабаровск». Первую из них планировали передать флоту осенью 2021 года, но из-за задержек она была спущена на воду лишь в ноябре 2025 года (Newdick, 2025; Starchak, 2023; ТАСС, 2021, 2023). По имеющимся данным, «Хабаровск» может нести до шести торпед «Посейдон» (ТАСС, 2020a). К 2027 году флоту планируется передать ещё одну лодку — «Оренбург». Таким образом, Россия будет располагать как минимум тремя, а возможно, и четырьмя носителями «Посейдона» (ТАСС, 2023).
И «Белгород», и «Хабаровск» будут базироваться на военно-морской базе Тихоокеанского флота на Камчатке, где сейчас идёт модернизация, в том числе хранилища боеголовок (ТАСС, 2023). По некоторым данным, в 2025 году Россия построила на базе атомных подводных лодок «Рыбачий» свой первый центр управления беспилотными аппаратами с противодронными сетями — для улучшения управления беспилотниками и защиты объектов («Известия», 2025).
На протяжении многих лет периодически появлялись сообщения о развёртывании российских подводных лодок у берегов США и в Средиземном море (Brugen, 2023). В сентябре 2025 года Морские силы самообороны Японии впервые зафиксировали лодку проекта «Борей» в проливе Лаперуза (Объединённый штаб Министерства обороны Японии, 2025; Mahadzir, 2025). В апреле 2023 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Соединённое Королевство также отслеживает российские подводные лодки «в Северной Атлантике, Ирландском и Северном морях, следующие необычными маршрутами» (Cook, 2023).
Стратегические бомбардировщики
У России есть два типа тяжёлых бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие: Ту-160 (по классификации НАТО — Blackjack) и Ту-95МС (Bear-H). По нашим оценкам, в строю около 60 бомбардировщиков. Эта цифра получена сопоставлением спутниковых снимков различных мест базирования и объектов обслуживания за 2025 год.
Оба типа способны нести ядерную крылатую ракету воздушного базирования AS-15 Kent (Х-55), а модернизированные версии оснащаются новой ядерной крылатой ракетой AS-23B (Х-102). За годы, как считается, выпущено несколько модификаций Ту-95: устаревшие Ту-95МС6 и Ту-95МС16, а также модернизированный Ту-95МСМ. В Договоре СНВ-1 1991 года две старые модификации различались по ракетному вооружению: Ту-95МС6 несёт до шести ракет внутри фюзеляжа, а Ту-95МС16 — до шести внутри и до 10 на подкрыльевых пилонах, то есть всего 16. По нашей оценке, версия МС16 в какой-то момент лишилась внешних узлов подвески, фактически став вариантом МС6. В рамках программы Ту-95МСМ узлы подвески восстанавливаются: на устаревшие Ту-95 устанавливают восемь внешних пилонов под ракеты AS-23B, что позволяет нести до 14 ракет на самолёт, включая шесть AS-15 внутри. Ту-160 также модернизируются под размещение до 12 ракет AS-23B внутри. Со временем AS-23B, устанавливаемые при модернизации, могут заменить AS-15.
Во время визита северокорейского лидера Ким Чен Ына на российский аэродром в Кневичах в сентябре 2023 года командующий дальней авиацией продемонстрировал Ту-160, оснащённый, по некоторым данным, «новыми» крылатыми ракетами Х-БД, которые могут быть созданы на основе AS-23B. По словам командующего, дальность новой ракеты — свыше 6500 километров, что может указывать на ядерный потенциал: ядерная боевая часть много легче тяжёлой обычной, что высвобождает вес под топливо. Министр обороны России добавил, что Ту-160 смогут нести 12 таких ракет, хотя некоторые эксперты в этом сомневаются (Cook, 2023; ТАСС, 2023). Сведений о новой ракете немного, но украинский военный новостной ресурс Militarnyi в октябре 2025 года сообщил, что получил российские закупочные документы, согласно которым Минобороны России заказало 32 ракеты Х-БД с поставкой в 2024–2026 годах — как с обычной, так и со «специальной» боевой частью (Yan, 2025).
Какое количество ядерного оружия закреплено за тяжёлыми бомбардировщиками, неизвестно. Каждый Ту-160 может нести до 40 тонн боеприпасов, в том числе 12 крылатых ракет воздушного базирования, а Ту-95МС — от шести до 16 ракет в зависимости от конфигурации. В сумме бомбардировщики способны нести более 650 единиц вооружения, но, по нашей оценке, оружие имеется только на тех машинах, что находятся в боевой готовности, — всего около 200 ядерных боеприпасов на базах. Эти боеприпасы, по оценке FAS, могут храниться на авиабазах Энгельс (Саратовская область) и Украинка (Амурская область) и потому считаются «развёрнутыми»; остальные, предположительно, находятся на центральном складе. Модернизация одного из двух бункеров для ядерного оружия в Энгельсе началась в 2018 году, но работы, судя по всему, застопорились или прекратились. Это может означать, что в будущем Россия станет хранить на базе меньше оружия: с 2022 года стратегические бомбардировщики в основном передислоцированы из-за угрозы со стороны украинских беспилотников большой дальности.
Командующий СТРАТКОМ генерал Коттон недавно заявил, что Ту-95 и Ту-160 «способны нести ядерные свободнопадающие бомбы» (Cotton, 2025). Однако более старый и медленный Ту-95 практически беззащитен перед современной ПВО, Ту-160 не является малозаметным, и, хотя оба применялись для пуска крылатых ракет в ходе войны на Украине, ни один, как считается, не сбрасывал свободнопадающих бомб, для чего пришлось бы преодолевать ПВО. Поэтому, несмотря на потенциальную возможность подвески бомб на Ту-160, мы не относим свободнопадающие бомбы к стратегическим силам России.
В 2025 году Россия провела несколько учений с тяжёлыми бомбардировщиками, в том числе в октябре, когда несколько Ту-95МС участвовали в учениях стратегических ядерных сил и, по словам Кремля, выпустили «залп» крылатых ракет воздушного базирования (Российская Федерация, 2025). 9 декабря 2025 года два Ту-95 провели совместное стратегическое воздушное патрулирование с китайскими бомбардировщиками H-6 над Японским и Восточно-Китайским морями; по данным китайских военных СМИ, это были уже десятые подобные учения, призванные «продемонстрировать решимость и способность сторон совместно поддерживать мир и стабильность в регионе» (China Military, 2025). В январе 2025 года Минобороны России сообщило, что два Ту-160 совершили плановый полёт над Северным Ледовитым океаном продолжительностью более 11 часов (Министерство обороны Российской Федерации, 2025).
Часть российских бомбардировщиков была уничтожена, часть повреждена ударами украинских беспилотников. После вероятного удара ВСУ по авиабазе Энгельс в декабре 2022 года российские власти сообщили о повреждении двух самолётов, один из которых — Ту-95 — виден на спутниковых снимках (Крамер, Швиртц и Сантора, 2022; Кристенсен, Корда и Рейнольдс, 2023; Рёпке, 2022). Затем, 1 июня 2025 года, Украина провела операцию «Паутина» — масштабную атаку беспилотников на пять российских авиабаз. По спутниковым снимкам, были уничтожены семь Ту-95 (четыре на авиабазе Оленья и три на авиабазе Белая) и повреждён ещё один (Janes, 2025).
Спутниковые снимки после июньских ударов показывают, что бо́льшая часть Ту-95 сосредоточена на авиабазе Украинка, а на Энгельсе, Белой и Оленьей — лишь по одному-два. После ударов Россия, судя по снимкам, полностью прекратила переброску Ту-160 на Белую. Сейчас парк Ту-160 сильно рассредоточен: три-пять машин обычно видны на Украинке, одна-две на Энгельсе и три на авиабазе Угольный под Анадырем, откуда они выполняют патрульные задачи в Арктике и на Дальнем Востоке.
Помимо модернизации имеющихся машин, Россия производит дополнительные Ту-160 и планирует выпустить до 50 новых самолётов. С обозначениями модернизированных моделей существует значительная путаница: Ту-160М, Ту-160М1 и Ту-160М2. По одним источникам, все модернизированные машины относятся к Ту-160М, а суффиксы М1 и М2 указывают на последовательные этапы доработки: на первом устанавливается новый двигатель НК-32-02, увеличивающий дальность примерно на 1000 километров (ТАСС, 2017), а также новый автопилот, и заменяются устаревшие компоненты; на втором — новая РЛС, кабина, средства связи и авионика (ТАСС, 2020). По другим источникам, обозначение «М» относится к Ту-160, собираемым по программе «воспроизводства» — из планеров советских времён и запчастей (Щербак, 2025; Тейлор, 2026).
Первый Ту-160М новой постройки совершил первый полёт в январе 2022 года (Объединённая авиастроительная корпорация, 2022). В июле 2023 года госкорпорация «Ростех» сообщила, что самолёт проходит совместные испытания Минобороны и ОАК. В феврале 2024 года Путин посетил Казанский авиазавод имени С. П. Горбунова, осмотрел четыре Ту-160М и совершил примерно 30-минутный полёт на одном из модернизированных бомбардировщиков — «Илье Муромце» (Министерство обороны Российской Федерации, 2024b). После полёта Путин заявил, что модернизированные Ту-160 «могут быть приняты на вооружение» (Associated Press, 2024). По данным российских СМИ, к 2027 году Минобороны должно получить 10 Ту-160М (Красная звезда, 2018). В 2025 году частная разведывательно-аналитическая компания Janes, по перехваченным документам, установила, что по состоянию на май 2025 года пять действующих российских Ту-160 находились на ремонте и модернизации на Казанском авиазаводе, а два новых Ту-160 строились (Janes, 2025). По имеющимся данным, в 2025 году Минобороны должно было получить четыре Ту-160М, но к началу января 2026 года Вооружённым силам передали лишь два (Джонсон, 2026; Тейлор, 2026).
Задержки по программе Ту-160М были столь серьёзными, что Министерство промышленности и торговли России подало в суд на производителя (Interfax, 2022). Цель в 50 новых Ту-160М, возможно, не будет достигнута, но если будет — большинство, если не все, оставшихся Ту-95МС, вероятно, спишут до 2035 года.
Программа модернизации Ту-160 — лишь промежуточный этап на пути к бомбардировщику нового поколения ПАК ДА, разрабатываемому уже несколько лет. Сообщается, что этот дозвуковой самолёт будет иметь пониженную радиолокационную заметность и сможет нести крылатые ракеты большой дальности и гиперзвуковые ракеты (Цуканов, 2023). В 2013 году правительство России заключило с «Туполевым» контракт на производство ПАК ДА на Казанском авиазаводе; ожидается, что машина во многом будет похожа на Ту-160М (ТАСС, 2019). Государственные лётные испытания (обычно следующие за испытаниями производителя) планировались на февраль 2026 года, начало производства — на 2027 год, серийный выпуск — на 2028–2029 годы («Известия», 2020; ТАСС, 2019). Однако из внутренних документов «Туполева» — с описанием маршрута поездки руководства в Казань и осмотра работ — следует, что по состоянию на март 2026 года в Казани всё ещё продолжалась сборка первого прототипа ПАК ДА для статических наземных испытаний (Janes, 2025). Сроки завершения работ пока не определены. Столь значительные задержки по Ту-160 и ПАК ДА могут указывать на недостаточные возможности российской авиапромышленности разрабатывать и производить два стратегических бомбардировщика одновременно.
Нестратегическое ядерное оружие
По нашим оценкам, на хранении у России находится около 1794 боеголовок для нестратегического (тактического) ядерного оружия. В отличие от стратегических боеголовок, эти, как считается, не развёрнуты, а содержатся на центральных складах и базовых хранилищах отдельно от средств доставки. Категория крайне разнородна: она охватывает боеприпасы для надводных кораблей и подводных лодок, тактической авиации, систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также наземных ракет малой дальности. Почти все средства доставки имеют двойное назначение, поэтому любая оценка числа боеголовок сопряжена со значительной неопределённостью (см. раздел «Методология»).
Распределение этого арсенала по видам носителей в открытых источниках оценивается лишь приблизительно, и суммы по категориям не всегда сходятся с общим показателем. Приводимые ниже значения по родам сил следует понимать как порядок величины, а не как точный поэлементный учёт.
Морское нестратегическое ядерное оружие
Наибольшая доля российского нестратегического арсенала, по нашим оценкам, приходится на ВМФ — порядка 767 боеголовок. Они предназначены для широкого спектра носителей: крылатых ракет большой дальности морского базирования, противокорабельных ракет, противолодочных ракет, торпед, глубинных бомб и зенитных ракет на надводных кораблях и подводных лодках. Ядерным боезарядом, как считается, могут оснащаться, в частности, крылатые ракеты семейства «Калибр» (SS-N-30) морского базирования, противокорабельные ракеты «Оникс» (SS-N-26) и ряд более старых систем советской эпохи.
Авиационное нестратегическое ядерное оружие
Второй по величине компонент — авиационный, около 488 боеголовок для бомбардировщиков средней дальности и тактической авиации. Носителями двойного назначения являются бомбардировщики Ту-22М3 (по классификации НАТО — Backfire), а также фронтовые самолёты Су-24М (Fencer), Су-34 (Fullback) и многоцелевые Су-30СМ и Су-35С. Часть этих машин относится к самолётам двойного назначения, то есть способна применять как обычные, так и ядерные средства поражения. Бомбардировщики Ту-22М3 могут нести ракеты Х-22 и новые Х-32, а также гиперзвуковые ракеты «Кинжал».
Боеголовки систем ПВО и ПРО
Около 307 боеголовок, по нашим оценкам, относятся к системам противовоздушной и противоракетной обороны. Россия исторически сохраняла ядерные боевые части для ряда зенитных ракет и системы ПРО, прикрывающей Московский регион (А-135, в перспективе А-235). Часть этих боеприпасов, по-видимому, постепенно выводится из эксплуатации, однако точная динамика по открытым источникам неясна.
Наземное нестратегическое ядерное оружие
Оставшаяся часть нестратегического арсенала приходится на наземные ракетные комплексы малой и средней дальности двойного назначения. К ним относятся прежде всего оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» (SS-26), способные применять как баллистические ракеты, так и крылатые ракеты наземного базирования 9М728 и 9М729 (SSC-8). Как отмечалось выше, обломки, обнаруженные на Украине, подтвердили боевое применение 9М729 — ракеты, ставшей предметом спора о соблюдении ДРСМД.
В ноябре 2024 года Россия впервые применила на Украине крылатую ракету «Оникс» наземного базирования; по ряду данных, такие ракеты могли быть также переброшены в Белоруссию (см. раздел «Совместное использование ядерного оружия в Белоруссии»). Россия, кроме того, развивает гиперзвуковые системы наземного базирования, в том числе комплекс «Циркон» (3М22), изначально разрабатывавшийся как противокорабельная ракета морского базирования, но, по-видимому, адаптируемый и под наземные пусковые установки. Способность этих новых систем нести ядерный заряд достоверно не подтверждена.
Заключение
Россия продолжает масштабную модернизацию всех компонентов своей ядерной триады и нестратегических сил, однако фактические темпы заметно отстают от заявленных планов и официальной риторики. Программы по ключевым системам — РС-28 «Сармат», ПАК ДА, обновлённому парку Ту-160 — сталкиваются с устойчивыми задержками, причинами которых, вероятно, служат технические трудности, ограниченные возможности промышленности и переориентация ресурсов на войну против Украины.
При этом общий размер арсенала остаётся стабильным, а истечение в феврале 2026 года срока действия СНВ-III лишает международное сообщество последнего двустороннего инструмента проверки и обмена данными. В отсутствие нового соглашения достоверность оценок, основанных на открытых источниках, будет неуклонно снижаться, а риск гонки вооружений и стратегической неопределённости — расти. На этом фоне сочетание ядерной модернизации с регулярными ядерными сигналами со стороны российского руководства делает прозрачность и контроль над вооружениями более насущными, чем когда-либо за последние десятилетия.
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