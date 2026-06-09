Система ПВО Саудовской Аравии: средства управления и контроля воздушного пространства
Саудовская Аравия занимает 2-е место в мире по разведанным запасам нефти. Ее общие доказанные ресурсы оцениваются примерно в 267 млрд баррелей, что составляет около 15 % от общемировых запасов. Разведанные объёмы газа — приблизительно 9,5 трлн кубических метров. На долю Саудовского королевства приходится около 4,3–4,4 % от общемировых запасов этого энергоресурса. При нынешних объёмах добычи имеющихся углеводородов саудитам хватит примерно на 150 лет.
Стоит отметить, что в отличие от Венесуэлы, занимающей первое место по запасам нефти (примерно 17 % от всех мировых), где основная часть населения не может похвастаться высокими доходами, королевская семья Саудовской Аравии распоряжается нефтегазовыми ресурсами разумно и обеспечивает высокий уровень жизни коренным жителям. В настоящее время страной управляют потомки первого короля Абделя Азиза. Законы в королевстве основаны на исламском праве, власть короля Салмана ибн Абдул-Азиза из династии Саудитов ограничена лишь нормами шариата.
Продажа нефти является источником богатства и процветания государства, на его основе формируется 75 % доходов страны. Стабильно высокие поступления в бюджет от нефтяного экспорта позволили провести ряд социальных реформ в стране и создать современную инфраструктуру. Уровень жизни коренного населения весьма высок, в стране помимо развития энергетического сектора активно инвестируют в современные отрасли, требующие высоких технологий, в образование, науку и благоустройство.
В то же время доля военных расходов в бюджете королевства очень велика, достигает 23 % от общих государственных расходов и стабильно входит в топ-5 стран мира с самыми высокими военными бюджетами, уступая США, КНР и России. В 2025 году на оборонные нужды было выделено примерно $83 млрд. В рамках программы Vision 2030 в 2030 году до 50 % военных расходов должно быть потрачено на закупку и обслуживание техники и вооружения, произведённого внутри страны, для чего осуществляется активное приобретение лицензий и создание совместных предприятий.
Общая численность силовых структур королевства превышает 280 000 человек. В рядах вооружённых сил проходят службу более 220 000 человек, все они контрактники. К воинской службе привлекаются и граждане других государств — в основном инструкторы и технические специалисты. По состоянию на 2025 год в Войсках противовоздушной обороны служило около 16 000 человек.
С учётом современных угроз на содержание и развитие ВВС и ПВО уходит более половины всех оборонных расходов Саудовской Аравии, что позволяет оснащать эти рода войск современными радарами, зенитными ракетными комплексами и истребителями, а также поддерживать высокий уровень боеготовности. Тем не менее, с учётом значительной территории страны и рассредоточенности стратегически важных гражданских и оборонных объектов, прикрыть их полностью от ракетных и дроновых ударов пока полностью не удаётся.
Система управления ПВО Саудовской Аравии
Саудовской Аравия занимает 12-е место в мире по размерам территории и является крупнейшим государством на Ближнем Востоке общей площадью 2 149 690 км² (около 80 % Аравийского полуострова). В стране развёрнуто 23 постоянно действующих радиолокационных поста, увязанных в единую сеть, являющуюся составной частью национальной системы противовоздушной обороны Peace Shield («Щит мира»).
Схема размещения стационарных радиолокационных постов на территории Саудовской Аравии
На представленной схеме видно, что основная часть радиолокаторов размещена на побережье Красного моря и Персидского залива и вдоль границы с Ираком. Ещё шесть постоянно действующих радиолокационных постов развёрнуто в окрестностях крупных авиабаз и административно-промышленных центров в глубине страны. Два стационарных поста, расположенных на юге в окрестностях города Шарура, контролируют воздушное пространство со стороны Йемена.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: стационарная РЛС, укрытая радиопрозрачным куполом, южней города Шарура. Снимок сделан в апреле 2023 года
На охраняемой территории, прилегающей к стационарным радиолокаторам, также имеются насыпи с бетонированными площадками, на которых в случае необходимости можно разворачивать мобильные РЛС, предназначенные для обнаружения маловысотных воздушных целей, малокалиберные зенитные артиллерийские установки или ЗРК малой дальности.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: узел связи рядом с радиолокационным постом в окрестностях города Шарура. Снимок сделан в апреле 2023 года
Радиолокационные посты, развёрнутые неподалёку от пунктов управления воздушным движением и региональных КП ПВО, связаны с ними оптоволоконными кабелями, проложенными под землёй. Для увязки в единую сеть радиолокаторов, находящихся в удалённых районах, задействованы высокоскоростные спутниковые терминалы и радиорелейные станции. В качестве дублирующих средств связи используются УКВ/КВ радиостанции.
Центральный командный пункт находится в центре Эр-Рияда. Из подземного бункера, под железобетонным зданием, где расположены офисные помещения Командования ПВО и кабинеты генералов, соединённого с подчинёнными подразделениями различными каналами связи, осуществляется непрерывный обмен данными с региональными КП ПВО и радиолокационными постами, общее управление, а также координация действий с Военно-воздушными силами.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: ЦКП ПВО и узел связи в центре Эр-Рияда. Снимок сделан в январе 2026 года
На спутниковом снимке видно, что неподалёку от Центрального командного пункта национальной системы противовоздушной обороны Peace Shield находятся купола с антеннами спутниковой связи. По неподтверждённым данным, саудовские военные совместно с МО США используют аппаратуру широкополосной спутниковой связи AN/GSC-52B SATCOM, предназначенную для глобального управления войсками и функционирования системы ПВО/ПРО.
Протокол обмена данными Link 16 (TADIL-J) обеспечивает передачу графических изображений, текстовых сообщений, а также два канала передачи голосовой информации со скоростью 2,4–16 кбит/с. Использование аппаратуры стандарта Link 16 позволяет напрямую получать данные с наземных радиолокационных постов и самолётов ДРЛО E-3 Sentry и транслировать её на истребители-перехватчики и КП зенитных батарей.
Помимо Центрального командного пункта в Эр-Рияде имеется пять региональных КП ПВО: в Дахране — на востоке страны, на авиабазе «Принц Султан» — в центральной части, в Хамис-Мушайте — на юге, в Таифе — на западе, и в Табуке — на северо-западе.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: КП ПВО и узел связи в Табуке. Снимок сделан в декабре 2025 года
Центральный командный пункт в Эр-Рияде осуществляет общее руководство силами ПВО и на основе обработанной информации определяет задачи региональным командованиям, которые уже выдают непосредственное целеуказание зенитным ракетным и артиллерийским батареям.
Наземные радиолокационные средства ПВО Саудовской Аравии
Как известно, радиолокаторы являются «глазами» системы ПВО и без современных РЛС невозможно построение эффективной защиты от средств воздушного нападения.
По данным Military Balance, на территории Королевства развернуто: 17 радаров дальнего обнаружения AN/FPS-117; 28 — AN/TPS-43G и AN/TPS-59; 35 — AN/TPS-63 и AN/TPS-70. Вся радиолокационная техника американского производства.
Самыми современными являются трёхкоординатные РЛС с АФАР AN/FPS-117. Станции этого типа могут перемещаться тягачами, но в Королевстве они, как правило, размещаются стационарно на башнях, а антенный пост, поднятый над землёй для лучшего обнаружения маловысотных целей, от пыли и песка защищается радиопрозрачным пластиковым куполом.
РЛС AN/FPS-117 производства Lockheed Martin работает в частотном диапазоне 1215–1400 МГц. Дальность обнаружения высотных целей может достигать 470 км. Данные радары являются вполне современными, они имеют высокую эксплуатационную надёжность, регулярно модернизируются и получили широкое распространение в радиолокационной сети оповещения NORAD и среди союзников США. Благодаря высокому энергетическому потенциалу радиолокаторы AN/FPS-117 могут использоваться для обнаружения тактических и оперативно-тактических ракет.
В случае необходимости РЛС AN/FPS-117 может перебазироваться и работать с грунта.
Буксируемый антенный пост РЛС AN/FPS-117
При этом все элементы станции размещаются на колёсных платформах. Однако на практике такие радары, как правило, работают стационарно.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: РЛС AN/FPS-117 в окрестностях аэродрома Аль-Кайсумах. Снимок сделан в апреле 2021 года
В марте 2026 года радар этого типа, расположенный в северо-восточной части аэропорта Аль-Кайсумах, был атакован иранским «шахедом».
Судя по имеющимся в сети спутниковым снимкам, дрон-камикадзе попал в радиопрозрачный купол, под которым находилась антенна АФАР, и полностью её уничтожил. Однако аппаратная часть РЛС уцелела.
В 1980 году Саудовская Аравия заключила контракт с США на поставку РЛС AN/TPS-43 производства Westinghouse. Всего на сумму $82 млн было закуплено семь станций.
РЛС AN/TPS-43 в Саудовской Аравии
Этот радар, работающий на частотах 2900–3100 МГц, в годы холодной войны считался одним из лучших в своём классе, в силу чего получил широкое распространение среди союзников США. Импульсная мощность — до 4 МВт. Скорость вращения антенны — 6 об./мин. Инструментальная дальность — до 450 км.
В 21 веке радиолокаторы AN/TPS-43 были модернизированы до уровня AN/TPS-43G, что позволило продлить срок службы, улучшить эксплуатационную надёжность и помехозащищённость. Семь саудовских РЛС AN/TPS-43G являются авиатранспортабельными и могут оперативно перебрасываться военно-транспортными самолётами С-130Н.
Радиолокаторы, изготовленные в разгар холодной войны, до сих пор несут дежурство вблизи авиабаз и рассматриваются командованием сил ПВО как мобильный резерв, который можно быстро развернуть в случае обострения обстановки на том или ином направлении.
РЛС AN/TPS-59 разработана специалистами компании Lockheed Martin в начале 1980-х. Несколько станций AN/TPS-59 было развёрнуто на территории Королевства в 1991 году.
Антенный пост РЛС AN/TPS-59 (V)3
Трёхкоординатный радар, работающий в частотном диапазоне 1215–1400 МГц, является мобильным, все его элементы могут перевозиться самолётами С-130Н, и его характеристики близки к AN/FPS-117. Самая современная модификация AN/TPS-59 (V)3 при средней мощности излучения около 11 кВт имеет инструментальную дальность обнаружения крупных высотных целей более 700 км и легко сопрягается с ЗРК «Пэтриот» и «Усовершенствованный Хок».
Согласно справочным данным, в Саудовской Аравии до сих пор работает несколько двухкоординатных станций AN/TPS-63, приобретённых в 1981 году. До появления РЛС AN/TPS-59 радиолокаторы AN/TPS-63 наряду с AN/TPS-43 являлись основными американскими мобильными радиолокационными станциями, пригодными для перевозки всеми видами транспорта. Однако в настоящее время ввиду высокой степени износа РЛС AN/TPS-63 размещены стационарно и являются вспомогательным средством дежурного режима, используемым в основном для управления воздушным движением в границах Саудовской Аравии.
РЛС AN/TPS-63
Радиолокаторы AN/TPS-63 выпускались корпорацией Northrup Grumman до 1985 года. Станция излучает в диапазоне частот 1,25–1,35 ГГц. При импульсной мощности около 150 кВт инструментальная дальность достигает 370 км. Антенна РЛС может делать от 6 до 12 оборотов в минуту.
В 1986 году компания Westinghouse приступила к производству трехкоординатных радиолокационных станций AN/TPS-70 с ФАР, которыми предполагалось заменить в войсках мобильные РЛС AN/TPS-43.
Антенный пост РЛС AN/TPS-70
По сравнению с предыдущими моделями мобильных РЛС AN/TPS-43 и AN/TPS-63, благодаря применению самых передовых на середину 1980-х технических решений в AN/TPS-70 удалось существенно улучшить характеристики: повысить помехозащищённость, надёжность и автоматизировать работу.
Станция состоит из двух основных элементов, пригодных для быстрого перебазирования: антенного поста и аппаратного контейнера, в котором также находятся рабочие места двух операторов. Антенный пост и аппаратная часть могут быть разнесены на расстояние до 200 м, что снижает риск гибели личного состава в случае прилёта противорадиолокационных ракет. Радиолокатор, работающий на частотах 2900–3000 МГц, излучает в импульсе до 3,5 МВт, средняя мощность — 6,2 кВт. Инструментальная дальность — 450 км. Скорость обновления информации — 6 раз в минуту.
В 21 веке саудовские РЛС AN/TPS-70 были модернизированы с переходом на современную элементную базу и адаптацией к новым средствам связи и боевого управления. Внедрение современных сенсорных мониторов и вычислительных средств дало возможность существенно повысить скорость обработки радиолокационной информации и осуществлять боевую работу одному оператору.
Хотя РЛС AN/TPS-70 являются высокомобильными и все элементы станции могут быть смонтированы на грузовом шасси повышенной проходимости, в Саудовской Аравии станции этого типа в большинстве случаев размещаются на стационарных позициях вблизи аэропортов и авиабаз. Для обеспечения лучшего обзора радиолокаторы устанавливают на металлические вышки высотой 10–15 м или размещают на искусственных возвышенностях.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: РЛС AN/TPS-70 в окрестностях Международного аэропорта имени короля Абдул-Азиза. Снимок сделан в ноябре 2020 года
На представленном выше спутниковом снимке РЛС AN/TPS-70 поднята на бетонированную вершину искусственного холма, склоны которого укреплены плитами. Эта станция контролирует воздушное пространство в окрестностях Международного аэропорта имени короля Абдул-Азиза, являющегося самым загруженным авиаузлом Саудовской Аравии, расположенным в 19 километрах к северу от Джидды.
В ходе атак дронов-камикадзе, запущенных Ираном и йеменскими хуситами, выявилась нехватка компактных радиолокаторов, способных осуществлять эффективное обнаружение малоразмерных воздушных целей, летящих на малой высоте. В распоряжении американского контингента, присутствующего в Саудовской Аравии, имеется четыре РЛС AN/MPQ-64F1 Sentinel, контролирующих подходы к некоторым военным объектам США.
РЛС AN/MPQ-64F1 Sentinel
Но с учётом того, что дальность обнаружения маловысотных целей не превышает 70 км, для полноценного контроля хотя бы части воздушного пространства этого количества РЛС AN/MPQ-64F1 Sentinel абсолютно недостаточно.
В качестве альтернативы американским РЛС AN/MPQ-64F1 Sentinel командование саудовскими силами ПВО рассматривает шведские радары Giraffe 1X производства компании Saab, которые имеют инструментальную дальность 75 км и могут монтироваться на различные мобильные шасси небольшой грузоподъёмности.
РЛС Giraffe 1X на шасси бронеавтомобиля RG-32 Scout
Однако с учётом недавних событий в мире резко возрос спрос на системы ПВО в целом и радиолокационные средства обнаружения воздушных целей в частности, и удастся ли саудитам быстро приобрести компактные маловысотные радары, неизвестно.
В 2020 году Саудовская Аравия заключила многомиллиардные контракты на поставку американских систем ПВО и ПРО. В рамках отдельной сделки предусматривалась поставка семи РЛС AN/TPY-2, предназначенных для использования в составе системы противоракетной обороны THAAD.
Антенный пост РЛС AN/TPY-2
Радиолокационная станция с АФАР AN/TPY-2, производимая компанией Raytheon, работает в диапазоне 8,55–10 ГГц и имеет инструментальную дальность около 1000 км. Углы сканирования по вертикали: –10–60°, по горизонтали — 80°. Данные, полученные от РЛС AN/TPY-2 по спутниковым каналам аппаратуры JTAGS, в реальном режиме времени транслируются на батарейный командный пункт системы THAAD в вышестоящие штабы и другим подразделениям ПРО и ПВО.
Согласно информации, опубликованной в открытых источниках, в 2025 году саудиты вместе с батарейным комплектом системы ПРО THAAD ввели в работу одну РЛС AN/TPY-2.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: РЛС AN/TPY-2 в 12 км восточней авиабазы «Принц Султан». Снимок сделан в феврале 2023 года
На снимке, датированном февралём 2023 года, один радиолокатор AN/TPY-2 удалось обнаружить в 12 км восточней авиабазы «Принц Султан», которая является основным опорным пунктом вооруженных сил США на территории Саудовского королевства. Но есть высокая вероятность, что эта станция в то время эксплуатировалась американцами и пусковых установок системы ПРО THAAD в этом районе не было, хотя неподалёку велось строительство стартовых позиций.
В начале 2025 года ещё одна РЛС AN/TPY-2 была развёрнута на площадке неподалёку от нефтеналивного терминала в 20 км юго-восточней Военно-морской базы «Король Фейсал».
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: РЛС AN/TPY-2 в 20 км юго-восточней Военно-морской базы «Король Фейсал». Снимок сделан в феврале 2025 года
К январю 2026 года в этом районе также разместили пусковые установки системы THAAD и построили военный городок для постоянного проживания личного состава.
Саудовские самолёты дальнего радиолокационного дозора
Важной составляющей средств контроля воздушного пространства Саудовской Аравии являются самолёты дальнего радиолокационного дозора Boeing E-3А Sentry.
Первый саудовский самолёт системы АWACS (Airborne Warning and Control System) был передан в июне 1986 года, поставки остальных четырёх Е-3А завершились к сентябрю 1987 года. На тот момент на Ближнем Востоке только Израиль и Египет располагали самолётами ДРЛО Grumman E-2С Hawkeye, но эти машины значительно уступали по своим возможностям E-3А Sentry.
Самолёт ДРЛО Е-3А Sentry Королевских ВВС Саудовской Аравии
При максимальном взлётном весе около 157 300 кг самолёт ДРЛО Е-3А способен находиться в воздухе без дозаправки 11 часов. Максимальная скорость достигает 855 км/ч. Потолок — 12 000 метров. Тактический радиус действия — 1600 км. Патрулирование обычно ведётся на высоте 8000–10 000 метров при скорости 750 км/ч.
Характерным идентификационным признаком самолёта ДРЛО является вращающийся дискообразный пластиковый радиопрозрачный обтекатель РЛС, водруженный на две 3,5-метровые опоры над фюзеляжем. Внутри пластикового диска массой около 1,5 тонны, диаметром 9,1 и толщиной 1,8 метра, помимо пассивной антенной решетки с электронным сканированием, установлены антенны системы распознавания «свой-чужой» и связного оборудования. Антенна может совершить полный оборот за 10 сек.
Радиотехническое и связное оборудование, вычислительный комплекс и средства отображения информации потребляют электроэнергии в несколько раз больше, чем оборудование базового Boeing 707-320. В связи с этим мощность генераторов на Е-3А была увеличена до 600 кВт. Подсистема обработки данных самолетов Е-3А, построенная на базе ЭВМ IBM CC-1, со скоростью обработки данных 740 000 операций в секунду, позволяет осуществлять устойчивое сопровождение одновременно до 100 целей. На этом самолете также была введена комплексная система скрытого обмена тактической информацией между самолётами ДРЛО, истребителями и наземными пунктами управления. Она обеспечивала быстрые и безопасные каналы связи для нескольких тысяч пользователей.
В 2012 году компания Boeing получила контракт стоимостью $66,814 млн на модернизацию средств связи и обновление радарных систем на самолетах ДРЛО E-3А Королевских ВВС Саудовской Аравии.
На модернизированном самолёте ДРЛО, помимо увеличения энергетического потенциала РЛС, возросли мощности вычислительных машин. Масса блоков цифровой обработки сигнала составляла почти 25 % от веса самой РЛС — более 800 кг. Общий вес радиолокационного оборудования был примерно 3,5 тонны. РЛС AN/APY-2 благодаря низкому уровню заднего и боковых лепестков диаграммы направленности антенны обладает высокой помехозащищенностью.
Всего один самолет системы AWACS, патрулирующий на высоте 9000 метров, способен контролировать территорию площадью около 330 000 км². Три E-3C могут осуществлять постоянный радиолокационный контроль воздушной обстановки над половиной территории страны, при этом зоны обнаружения РЛС самолетов будут взаимно перекрываться. По данным, опубликованным в СМИ, дальность обнаружения маловысотной цели с ЭПР 1м² на фоне земли при отсутствии помех составляет 400 км. Бомбардировщики на средней высоте обнаруживаются на дальности более 500 км, а высотные воздушные цели, летящие с большим превышением над горизонтом — до 650 км.
После модернизации самолётов AWACS серьёзно повышены возможности по наблюдению за беспилотными летательными аппаратами, крылатыми ракетами на предельно малой высоте и стартующими баллистическими ракетами. Большое внимание уделяется увеличению дальности полёта и продолжительности патрулирования, для чего регулярно происходит отработка дозаправки в воздухе от воздушных танкеров KC-30 (A330 MRTT) и KE-3A (на базе Boeing KC-707).
Все саудовские АВАКСы сведены в 18-ю эскадрилью радиолокационного дозора, приписанную к авиабазе «Принц Султан».
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: самолёты ДРЛО Е-3 Sentry на авиабазе «Принц Султан». Снимок сделан в августе 2004 года
Однако сейчас эта авиабаза больше используется ВВС США, а самолёты Е-3А Королевских ВВС гораздо чаще можно видеть в северной части Международного аэропорта «Король Халид», на территории, выделенной под размещение авиатехники 1-й эскадрильи ВВС Саудовской Аравии, предназначенной для обслуживания королевской семьи.
Спутниковый снимок Googlе Еаrth: самолёты ДРЛО Е-3А Sentry Королевских ВВС Саудовской Аравии рядом с ангарами обслуживания в северной части Международного аэропорта «Король Халид». Снимок сделан в мае 2022 года
В этой закрытой части аэропорта возведены крупногабаритные ангары, в которых осуществляется ремонт и техническое обслуживание самых крупных самолётов, в том числе и Е-3А Sentry.
При всех своих достоинствах самолёты системы AWACS весьма дороги в эксплуатации, и даже такая богатая страна, как Саудовская Аравия, использует их для рутинного патрулирования ограниченно. Кроме того, лётный ресурс машин, построенных в середине 1980-х, в значительной мере исчерпан, и командование ВВС поднимает АВАКСы в воздух не так часто. Для замены устаревающих Е-3А Sentry саудиты присматриваются к самолётам ДРЛО Е-7А Wedgetail, строящимся на базе авиалайнера Boeing 737. Однако окончательное решение по этому поводу пока не принято.
В качестве временной меры в 2010 году Королевские ВВС заказали два самолёта ДРЛО Saab 2000 AEW & C, переоборудованных из подержанных транспортно-пассажирских машин. Стоимость контракта составила $670 млн, поставка была осуществлена в 2014 году.
Саудовская Аравия стала вторым заказчиком радиолокационной системы Saab Erieye в варианте с установкой на региональный турбовинтовой самолет Saab 2000. Ранее в 2009–2012 годах четыре самолета Saab 2000 AEW&C с радиолокационным комплексом Erieye получил Пакистан, причем, как считается, их приобретение для ВВС Пакистана финансировалось Эр-Риядом.
Церемония ввода в состав ВВС Саудовской Аравии первого самолёта Saab 2000 AEW&C
На самолёте Saab 2000 AEW&C установлен компактный радар PS-890 Erieye с массой антенного блока 900 кг. Двусторонняя антенна АФАР, размещенная в «бревнообразном» обтекателе длиной 9 метров, состоит из 192 приёмо-передающих модулей. Луч с электронным сканированием обеспечивает просмотр пространства в секторе 150° с каждой стороны. РЛС, работающая в частотном диапазоне 2–4 ГГц, имеет несколько режимов работы, адаптированных для конкретных условий с разной частотой повторения импульсов и скоростью сканирования. Инструментальная дальность обнаружения крупных высотных целей составляет 450 км. Истребитель типа F-16, летящий на средней высоте, может быть обнаружен на дальности 350 км. Объекты с небольшой ЭПР, на малых высотах, на фоне земной поверхности фиксируются на дистанции от 180 км.
Недостатком данного радара является наличие спереди и сзади самолёта непросматриваемых секторов, 30° каждый. С учётом того, что шведская РЛС PS-890 Erieye не обеспечивает кругового обзора, это налагает определённые ограничения, и для предотвращения прорыва вражеских средств воздушного нападения через «мёртвые зоны» требует одновременно задействовать два самолёта ДРЛО.
Самолёт с максимальной взлётной массой 23 000 кг способен развивать скорость до 680 км/ч. Скорость патрулирования — 300 км/ч. Потолок — 9400 м. Полезная нагрузка составляет 5900 кг. Дежурство в воздухе может длиться 9 часов. Экипаж — 7 человек.
Самолёты Saab 2000 AEW&C сведены в 60-ю эскадрилью радиолокационного дозора и размещаются на авиабазе «Принц Султан». Однако, судя по всему, поднимаются в воздух они нечасто. В прошлом предполагалось закупить не менее восьми таких машин. Однако в 2015 году из-за вмешательства Саудовской Аравии во внутренний конфликт в Йемене правительство Швеции запретило продажу новых самолётов ДРЛО в Королевство.
Продолжение следует…
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