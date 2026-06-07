Российская артиллерия начала доставать до северных окраин Краматорска

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Российская артиллерия начала доставать до северных окраин Краматорска

Российские войска всё ближе подходят к Краматорску, несмотря на попытки противника остановить их. Как пишет украинская пресса, российская ствольная артиллерия уже добивает до города и работает по целям.

Линия боевого соприкосновения приближается к Славянско-Краматорской агломерации, превращенной противником в мощнейшие оборонительные узлы. Попытки врага остановить наступление ВС РФ провалились, штурмовые подразделения с боями продвигаются к двум городам, взятие которых будет обозначать полное освобождение Донбасса.



Российская ствольная артиллерия свободно работает по Краматорску, жалуются украинские военные. Накануне в ходе артиллерийского удара были накрыты цели в районе Новокраматорского машиностроительного завода, а это фактически северная часть города, т. е. наиболее удаленная от ЛБС.

Зафиксированы попадания по зданиям по территории машиностроительного завода, что свидетельствует о расширении возможностей вражеского огневого воздействия на город.

А еще украинским военным не дают покоя российские FPV-дроны, активно работающие по транспортным средствам. В последнее время в городе отмечено появление так называемых «ждунов» — FPV-дронов на оптоволокне, находящихся в засаде в ожидании появления транспортных средств ВСУ.

Как предполагают некоторые украинские околовоенные паблики, несмотря на возведенную оборону, ВСУ не удержит ни Славянск, ни Краматорск. По оптимистическим прогнозам, оба города могут перейти под контроль ВС РФ уже к осени.
2 комментария
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  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 06:39
    Артиллерия...Бог Войны...я рад что она не утратила своего значения в современной войне.
    Связка БПЛА+гаубица великое дело.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 08:45
    Хохлота бежит быстрее собственного визга.