Сегодня, во время встречи с генералом Кириллом Будановым, главой офиса президента Зеленского, я четко изложил ожидания Польши относительно решения назвать одну из военных частей в честь УПА. Память о жертвах Волыни не подлежит обсуждению. Есть границы, которые нельзя пересекать.

Польша потребовала от Украины переименовать подразделение, которому Зеленский присвоил имя «героев УПА»* (Украинская повстанческая армия* — экстремистская организация, запрещенная в России). Об этом сообщают украинские ресурсы.Власти Польши не хотят конфронтации с Киевом даже на фоне героизации УПА*, но возмущаться всё сильнее стал народ, а это уже тревожный звоночек. И пока Туск обнимался с Зеленским, глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал от главы офиса Кирилла Буданова* (внесен в России в списки экстремистов и террористов) переименовать подразделение, получившее имя «героев УПА»*.Как утверждается, Буданов* лично приехал в Варшаву, чтобы «утрясти» вопрос с «УПА»*, но в ходе переговоров ему был поставлен фактически ультиматум. Варшава требует переименования подразделения. В ином случае могут возникнуть проблемы во взаимоотношениях двух стран.Напомним, что Зеленский присвоил имя «героев УПА»* одному из подразделений центра специальных операций ВСУ. Данное решение возмутило Польшу, так как каратели из УПА* убили несколько сотен тысяч поляков на Западной Украине. В то же время власти Польши не собираются прерывать сотрудничество с Киевом.