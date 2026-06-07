Варшава требует от Киева переименовать названное в честь УПА подразделение

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Варшава требует от Киева переименовать названное в честь УПА подразделение

Польша потребовала от Украины переименовать подразделение, которому Зеленский присвоил имя «героев УПА»* (Украинская повстанческая армия* — экстремистская организация, запрещенная в России). Об этом сообщают украинские ресурсы.

Власти Польши не хотят конфронтации с Киевом даже на фоне героизации УПА*, но возмущаться всё сильнее стал народ, а это уже тревожный звоночек. И пока Туск обнимался с Зеленским, глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал от главы офиса Кирилла Буданова* (внесен в России в списки экстремистов и террористов) переименовать подразделение, получившее имя «героев УПА»*.



Сегодня, во время встречи с генералом Кириллом Будановым, главой офиса президента Зеленского, я четко изложил ожидания Польши относительно решения назвать одну из военных частей в честь УПА. Память о жертвах Волыни не подлежит обсуждению. Есть границы, которые нельзя пересекать.

Как утверждается, Буданов* лично приехал в Варшаву, чтобы «утрясти» вопрос с «УПА»*, но в ходе переговоров ему был поставлен фактически ультиматум. Варшава требует переименования подразделения. В ином случае могут возникнуть проблемы во взаимоотношениях двух стран.

Напомним, что Зеленский присвоил имя «героев УПА»* одному из подразделений центра специальных операций ВСУ. Данное решение возмутило Польшу, так как каратели из УПА* убили несколько сотен тысяч поляков на Западной Украине. В то же время власти Польши не собираются прерывать сотрудничество с Киевом.
18 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 06:39
    Вот эти гиены жгут,кто в лес кто по дрова,один за другой против,а Зеленский назад не сдаст в этом вопросе ,так что поляки умоются и сделают вид что всё нормуль.
    1. Сергей Киракосян Звание
      Сергей Киракосян
      +1
      Сегодня, 06:43
      Куда может сдать Зеленский если сзади нацики с бритами в спину автоматами тычут?
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 06:48
        Сергей Киракосян hi , скажем так влияние этих нациков уже давно не то, самых буйных и боеспособных давно утихомирили,"вождей" скупили на корню а молодежь она и в Африке молодежь,так что дело не в страхе Зеленского перед националистами.
        1. хрыч Звание
          хрыч
          0
          Сегодня, 08:23
          Цитата: Ропот 55
          влияние этих нациков уже давно не то

          Понятно, что на вершине украинской пирамиды стоят иудеи, но бандеровцы - это каркас режима. Заградотряды, ТЦК, спецназы и спецслужбы, будут также иметь картину, где костяк бандеровский, а координировать будет некто. При подавляющем русском населении система оккупационного режима. Схема, отработанная еще ватиканской сектой, когда заключается сделка с одним из этносов. Пример Прибалтики. Была Литва - мощное русское-славянское государство, а литвин название белого руса. Орден же заключил сделку с племенем жмудь, что задокументировано и в обмен на принятие католичества, а вернее в обмен на полное подчинение князьки получали преференции. И сейчас литовец не белорус, не славянин, а жмудин. Также латгаллы против курян-куршей-славян, по чьему имени Курская коса, Курский залив и Курляндия (страна курян). Даже сейчас по латышски Курляндия именуется Курземе - Земля курян. И эти лимитрофы отличаются запредельной русофобией. Так ранее приручили ляхов и ятвягов против пруссов. Они приняли католичество и латиницу с русофобией. И вот, племя галичане заключили сделку с демоном. Вернее, их подобрали проведя кастинг. Нужны обиженные, захудалые и бедные племена, чтоб им посулить ловлю шпрот, сало вдоволь и пр.
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 07:05
      Цитата: Ропот 55
      Вот эти гиены жгут,кто в лес кто по дрова, .....
      Их давние сборища по выбору короля так и проходили. Многочисленная нищая шляхта привыкла громко орать не раздумывая . Особенно теперь с гейропейской демократией. Но укропитеки упрямы. Не откажутся. Посмотрим. Хоть бы больше разбрехались
    3. Факапыч Звание
      Факапыч
      0
      Сегодня, 07:59
      Полякам скажут переписать историю, что сотни тысяч убитых были не поляками и евреями, а русскими. и пазл сойдется. Польские курвы на все пойдут ради денех.
  2. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +1
    Сегодня, 06:59
    возмущаться ...... стал народ
    Интересно, как поляки сверху исхитрятся заткнуть рты? Это ведь в традициях пщековской шляхты ---- орать, протестовать ...... достали укропитеки обычных людей
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 07:20
      Reptiloid hi ,заткнут и не в первый раз,история с перекрытием границ с Украиной уже подзабылась, Е.С. с Ю.Америкой какой то там договор о поставках сельхоз продукции подписал опять поляки фермеры бурагозили и что? Пошумели и затихли ,и тут так же будет.
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 07:39
        Как бы то не происходило, но склоки у арагов ---- дело хоршее. Пусть их будет болоше. Но как-то пшеки укропов накажут, думаю. Может, в чём урежут recourse
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 07:52
          Reptiloid,этих склок уже столько было,да и не только с участием Польши,а толку поорут погрозят и дальше нам гадить вот тут они единны и действуют в унисон.
          1. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            0
            Сегодня, 08:10
            Пока пшеки им не своими деньгами. помогают. Или ЕС, или США отстёгивают. Пшеки промежуточное звено. Укропы нужны пшекам как оружие, инструмент, ведь есть мечты о ЗУ..... Но пусть обостряются, пусть ненавидят друг-друга. Ополячивание уже было от которого укры страдали crying , но забыли по своей тупости . Поляки им напомнят, когда кого-то к себе присоединят и будут господами. Они помнят это.
  3. Mixanus Звание
    Mixanus
    0
    Сегодня, 07:14
    Они еще бандеру выкапают и в центре Киева перезахаронят !!
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 07:41
      Интересно, а если бы лишить укропов этих мертвяков lol как бы они тогда
  4. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 07:14
    Ну, а как не переименуют? Давайте угадаю: отнесутся с пониманием. Как говорится " это наш сукин сын". И всю шляхетскую гордость , запихнут себе в одно место. До поры, до времени. А, когда это время предет- все припомнят селюкам- бандеровцам.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +4
    Сегодня, 07:35
    Вот тут бы нашей пропаганде и подлить керосинчика в костер. Но нет, почему-то молчат
  6. 123_123 Звание
    123_123
    0
    Сегодня, 07:38
    Странно, что россия не требует (если это так, не встречал упоминания об этом)
  7. Z-1457 Звание
    Z-1457
    0
    Сегодня, 07:47
    Жабогадюкинг, как он есть! )) Никто ничего переименовывать не будет, конечно! А полякам надо было раньше думать о том, что поддерживать бандерлогов с их стороны - это просто позорище!
  8. Юра Звание
    Юра
    0
    Сегодня, 08:19
    Ну допустим поменяли название и что они стали белыми и пушистыми, перестали быть фашистами? Фашизм не лечиться, его можно только уничтожать.