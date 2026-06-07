Куба формирует ополчение на фоне подготовки США к вторжению
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Куба готовится к отражению американского вторжения, власти страны начинают мобилизацию населения и создание ополчения. Как сообщает венесуэльское издание Versión Final, власти острова начали раздачу оружия населению.
Кубинские власти начали формировать народное ополчение, которое вместе с армией должно отразить американское вторжение. Уже началась раздача оружия, военные инструкторы проводят занятия с гражданскими, обучая обращению с оружием, хотя большинство населения острова и так знает, как правильно держать автомат.
Правительство Кубы уже предупредило, что вторжение американцев неизбежно и произойдет оно в самое ближайшее время. Повторять судьбу Венесуэлы Куба не хочет, поэтому будет сопротивляться. Кроме мобилизации создаются укрытия на случай бомбардировок, медицинские учреждения готовятся к принятию большого количества раненых.
Оборонительная мобилизация кубинского руководства происходит на фоне недавних событий в Венесуэле.
Ранее Трамп заявил, что Куба будет следующей после завершения войны с Ираном, президенту США очень сильно нужна «победа» на фоне последних событий. Смещение властей Кубы и «возвращение» острова под контроль США даст Трампу возможность заявить о правильности его политики. Так что судьба острова Свободы фактически предрешена. Пентагон ждет только отмашки для начала вторжения.
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