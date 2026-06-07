Куба формирует ополчение на фоне подготовки США к вторжению

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Куба формирует ополчение на фоне подготовки США к вторжению

Куба готовится к отражению американского вторжения, власти страны начинают мобилизацию населения и создание ополчения. Как сообщает венесуэльское издание Versión Final, власти острова начали раздачу оружия населению.

Кубинские власти начали формировать народное ополчение, которое вместе с армией должно отразить американское вторжение. Уже началась раздача оружия, военные инструкторы проводят занятия с гражданскими, обучая обращению с оружием, хотя большинство населения острова и так знает, как правильно держать автомат.



Правительство Кубы уже предупредило, что вторжение американцев неизбежно и произойдет оно в самое ближайшее время. Повторять судьбу Венесуэлы Куба не хочет, поэтому будет сопротивляться. Кроме мобилизации создаются укрытия на случай бомбардировок, медицинские учреждения готовятся к принятию большого количества раненых.

Оборонительная мобилизация кубинского руководства происходит на фоне недавних событий в Венесуэле.

Ранее Трамп заявил, что Куба будет следующей после завершения войны с Ираном, президенту США очень сильно нужна «победа» на фоне последних событий. Смещение властей Кубы и «возвращение» острова под контроль США даст Трампу возможность заявить о правильности его политики. Так что судьба острова Свободы фактически предрешена. Пентагон ждет только отмашки для начала вторжения.
10 комментариев
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  1. Mixanus Звание
    Mixanus
    +3
    Сегодня, 07:06
    Как в Венесуэле у Трампона не получится..! Кстате охрана у Мадуро кубинцы были ,отстреливадись до последнего ..Всех их положили ,предали их купленная охрана из местных!
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 07:07
    вторжение американцев неизбежно и произойдет оно в самое ближайшее время

    Интересно что на этот раз выберет Трамп, какие варианты вторжения просчитали американские суперкомпьютеры?
    В свое время американцы давали обязательства не вторжения на Кубу СССР...нарушат ли они его в этот раз???
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +5
      Сегодня, 07:25
      Тот же ЛЕХА hi , если амеры пойдут наземной все будет зависеть от народа Кубы,Трампу нужна победа но гробы в большом количестве не нужны,а если будут ракетно-бомбовые удары,могут достигнуть своих целей.
    2. Сибиряк 66 Звание
      Сибиряк 66
      +3
      Сегодня, 07:58
      Амеры хитрые и циничные. Зачем им открытый честный бой с потерями? Самое простое - менять менталитет кубинцев. Пусть медленно, по капле, но неизбежно. Бедностью, нищетой, отсутствием электричества, топлива, проблемами с продуктами, медикаментами... Вспомните другую великую страну, которую уважал и боялся весь мир..
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 07:11
    Цитата: Mixanus
    Кстате охрана у Мадуро кубинцы были ,отстреливадись до последнего .

    Михан говорят им просто в затылок выстрелили в час "икс". request
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 07:38
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Интересно что на этот раз выберет Трамп
    Да ему бы на Иране шею себе не сломать, а вы про Кубу wink
  5. ГУМАНОИД Звание
    ГУМАНОИД
    +2
    Сегодня, 07:39
    Ничего,Куба 13 презиков щтатовских пережила,думаю и этого переживёт.За кубинский народ drinks
  6. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 07:44
    Эх, вот куда бы пару пароходов тех же Гераней и иже с ними переправить... Если кубинцы дотянутся до штатовской нефтегазовой структуры - это было бы не реально круто. Но - увы.
  7. Z-1457 Звание
    Z-1457
    +1
    Сегодня, 07:44
    Судьба острова не предрешена, автор! Куба - не Венесуэла, там живут люди с другим менталитетом. А ы получат по зубам, однозначно. Видимо, получив в Иране, им показалось мало! ))
  8. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 08:25
    Цитата: Schneeberg
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Интересно что на этот раз выберет Трамп
    Да ему бы на Иране шею себе не сломать, а вы про Кубу wink

    Вы Трампа не знаете... smile это ковбой с кольтом из сумасшедшего дома.