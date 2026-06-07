Враг бросает в бой недавно мобилизованных, пытаясь остановить ВС РФ

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Враг бросает в бой недавно мобилизованных, пытаясь остановить ВС РФ

Успехи российских войск на северном направлении вынуждают командование ВСУ бросать в бой недавно мобилизованных, не получивших необходимой подготовки. Об этом сообщают российские ресурсы.

В Харьковской области в районе Казачьей Лопани противник бросил в бой боевые группы, сформированные из недавно мобилизованных украинцев. Взятые в плен всушники признались, что были мобилизованы в апреле этого года, после чего прошли краткий курс боевой подготовки в мае и были брошены на передовую с задачей остановить российских штурмовиков, которые после взятия села Шевченко вошли в Казачью Лопань.



По данным украинских ресурсов, на данном участке фронта действуют подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, командование которой уже неоднократно было замечено в попытках заткнуть дыры в обороне новобранцами. В самой бригаде признают, что продолжительность жизни среднестатистического украинского солдата с момента мобилизации не превышает 2-3 месяцев, учитывая срок подготовки. То есть примерно месяц на подготовку и месяц в окопах, а потом всё.

О проблеме с подготовкой мобилизованных в ВСУ сообщалось уже не раз. Отправка на передовую не прошедших полноценную подготовку обусловлена большими потерями. Однако попытки заткнуть дыры в обороне неподготовленными солдатами опять же приводит к потерям. Замкнутый круг, который разорвать у Генштаба ВСУ никак не получается. Нужна передышка в боях, но Россия на временное перемирие не соглашается.
12 комментариев
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  1. Livonetc Звание
    Livonetc
    -4
    Сегодня, 07:48
    "вынуждают командование ВСУ бросать в бой недавно мобилизованных, не получивших необходимой подготовки."
    И это то, что надо.
    Дохни, дохни скакл нацист.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +1
      Сегодня, 08:03
      Сегодня на линии фронта в атаках нет крупных соединений, даже отделение до 10 человек как только собирается сразу прилет БПЛА, действуют группы по 2-3 человека и преимущественно раннее утро.
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      -3
      Сегодня, 08:22
      Цитата: Livonetc
      "вынуждают командование .....недавно мобилизованных .....Дохни, дохни скакл нацист.
      Что-то в этом знакомое кажется ---- то не хотели, их насильно, то повара, то есть нечего,.... и никак не здохнут
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    -4
    Сегодня, 07:50
    Враг бросает в бой недавно мобилизованных, пытаясь остановить ВС РФ

    Значит нашим ребятам будет легче. И поможем дружественной Индии стать основой мужского населения украины.
    Если она сохранится конечно.
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +6
      Сегодня, 07:58
      Цитата: pudelartemon
      Враг бросает в бой недавно мобилизованных, пытаясь остановить ВС РФ

      Значит нашим ребятам будет легче. И поможем дружественной Индии стать основой мужского населения украины.
      Если она сохранится конечно.

      Я бы не стал так смеяться над украми, ведь у нас не лучше, завозят миллионами таджиков, узбеков и прочих и создают им тепличные условия для размножения в в виде пособий.
    2. torbas41 Звание
      torbas41
      +6
      Сегодня, 08:04
      Они уже пятый год бросают "новобранцев" в бой, а нашим ребятам легче не становиться. Парадокс.
  3. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +6
    Сегодня, 08:00
    Вот когда начитаешься лозунгов про "только что мобилизованных и плохо подготовленных" всегда возникает чувство диссонанса, что ж они так хорошо сопротивляются "до последнего патрона" и в плен не сдаются если не хотят воевать, это как про пресловутые обломки сбитых беспилотников разрушающие то нефтебазу, то завод
  4. Naofumi Звание
    Naofumi
    +7
    Сегодня, 08:02
    Базовая общевойсковая подготовка в ВСУ может сокращаться до 30 дней, в то время как стандартный курс базовой подготовки у нас составляет две недели (14 дней). Проблемы со сроками обучения и дефицитом времени на слаживание зеркальны для обеих сторон конфликта, делая иронию неуместной. Ускоренная подготовка (14–30 дней) является общей практикой для конфликтов высокой интенсивности, где пехотные подразделения требуют немедленного пополнения.
  5. BAI Звание
    BAI
    +5
    Сегодня, 08:08
    То есть примерно месяц на подготовку и месяц в окопах, а потом всё.

    Все познается в сравнении.
    А у нас сколько?
  6. Tommy Calhoun Звание
    Tommy Calhoun
    +3
    Сегодня, 08:13
    5 год войны. А статьи всë теже... Вот вот, сейчас уже всё, перемололи всех. А тем временем пятый год пошёл. Уже ВОВ по длительности обошли...
  7. Kvakosavrus Звание
    Kvakosavrus
    +2
    Сегодня, 08:22
    Если верить новостям то они этих новобранцев штампуют как Саруман. Пятый год бросают а они все не заканчиваются lol
  8. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    -2
    Сегодня, 08:29
    Операторов ВСУ Бабы-яги стирают в порошок...впечатляющие кадры с фронта...без вариантов к выживанию. what