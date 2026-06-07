Израиль применяет белый фосфор для зачистки территории южного Ливана
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Израильская армия начала применять белый фосфор при обстрелах Ливана. Об этом сообщает американская пресса, приводя соответствующие снимки.
Израиль не намерен прекращать военную операцию на юге Ливана, израильская оппозиция требует аннексировать часть ливанской территории в качестве «компенсации» за обстрелы еврейского государства. Пока решения по данному вопросу не принято, тем не менее израильская армия буквально выжигает захваченную территорию, равняя с землей населенные пункты.
Отмечается применение ЦАХАЛ боеприпасов с белым фосфором, причем неоднократное, что противоречит «законам войны», возмущаются американские медиа. Согласно Женевской конвенции, применение белого фосфора разрешается только для создания дымовых завес или освещения, но не против живой силы или сооружений в гражданском секторе. При попадании на кожу он вызывает сильные ожоги, а вдыхание паров приводит к повреждению дыхательных путей. Опасен он и для глаз.
Тем не менее Израиль применил белый фосфор при штурме крепости Бофор, а также в Набатии, Тире, Клайяе, Хиаме и Йоморе. Это все зафиксировано. В Тель-Авиве в свою очередь заявляют, что все это неправда, израильская армия якобы ничего такого не совершала.
Кстати, применяемые ЦАХАЛ артиллерийские снаряды с белым фосфором американские.
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