Израиль применяет белый фосфор для зачистки территории южного Ливана

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Израиль применяет белый фосфор для зачистки территории южного Ливана

Израильская армия начала применять белый фосфор при обстрелах Ливана. Об этом сообщает американская пресса, приводя соответствующие снимки.

Израиль не намерен прекращать военную операцию на юге Ливана, израильская оппозиция требует аннексировать часть ливанской территории в качестве «компенсации» за обстрелы еврейского государства. Пока решения по данному вопросу не принято, тем не менее израильская армия буквально выжигает захваченную территорию, равняя с землей населенные пункты.



Отмечается применение ЦАХАЛ боеприпасов с белым фосфором, причем неоднократное, что противоречит «законам войны», возмущаются американские медиа. Согласно Женевской конвенции, применение белого фосфора разрешается только для создания дымовых завес или освещения, но не против живой силы или сооружений в гражданском секторе. При попадании на кожу он вызывает сильные ожоги, а вдыхание паров приводит к повреждению дыхательных путей. Опасен он и для глаз.

Тем не менее Израиль применил белый фосфор при штурме крепости Бофор, а также в Набатии, Тире, Клайяе, Хиаме и Йоморе. Это все зафиксировано. В Тель-Авиве в свою очередь заявляют, что все это неправда, израильская армия якобы ничего такого не совершала.

Кстати, применяемые ЦАХАЛ артиллерийские снаряды с белым фосфором американские.
5 комментариев
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  1. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +3
    Сегодня, 08:25
    Исключительным хоть писай в глаза, всё Божья роса.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +2
      Сегодня, 08:36
      Терзают меня смутные сомнения по поводу будущего Израиля и его населения, да и не только того, что проживает в этой стране.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 08:44
        Евреям все неймётся и прошлое забыли! Расстрел на пляже в Австралии тоже ничему не научил...
        Нетаньяху такой же беспрндельщик как и шут.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 08:32
    Отмечается применение ЦАХАЛ боеприпасов с белым фосфором, причем неоднократное, что противоречит «законам войны», возмущаются американские медиа.

    Ой ой ой...в Эль-Фалудже американцы кучу народа сожгли белым фосфором.
    ООН в тряпочку молчала...никто санкций против США так и не ввёл.
    Что тут про Израиль то говорить...еврейское ллоби в США и ООН скупило всех кого можно на корню.
  3. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    0
    Сегодня, 08:47
    Долбанные лицемеры что те что другие, и затевалось в ливане все из за аннексии территории, одно не понятно в израиле что все бессмертные или можно как в игре сохраниться и начать заново