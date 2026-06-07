США хотят пустить замороженные активы Ирана на компенсацию ущерба от войны
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Иран в рамках возможного мирного соглашения с США рассчитывает вернуть себе замороженные ранее активы, тогда как Вашингтон не торопится этого делать. Более того, американцы хотят направить эти средства своим союзникам на Ближнем Востоке. Об этом сообщает New York Post.
Глава американского Минфина Скотт Бессант поручил оценить ущерб от ударов иранских ракет и беспилотников по территории союзников США на Ближнем Востоке, а также необходимые затраты на восстановление и ремонт. Вот только тратить на это собственные средства американцы не намерены. В качестве компенсации рассматриваются замороженные иранские активы.
На данный момент США ищут возможность передать часть иранских активов монархиям залива для компенсации ущерба, причем не только причиненного в ходе текущего конфликта, но и более ранних. Исходя из этих заявлений можно предположить, что возвращать замороженные средства Ирану американцы не собираются, а ведь это одно из основных требований Тегерана для заключения мирного договора.
Как предполагают некоторые американские медиа, такой подход говорит о том, что США и не собираются заключать договор с Ираном, а боевые действия возобновятся в скором времени. Вот только Трамп проведет чемпионат мира по футболу и отпразднует свое 80-летие.
А история с замороженными активами Ирана напоминает аналогичную с российскими. И там и там их никто возвращать не собирается.
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