США хотят пустить замороженные активы Ирана на компенсацию ущерба от войны

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США хотят пустить замороженные активы Ирана на компенсацию ущерба от войны

Иран в рамках возможного мирного соглашения с США рассчитывает вернуть себе замороженные ранее активы, тогда как Вашингтон не торопится этого делать. Более того, американцы хотят направить эти средства своим союзникам на Ближнем Востоке. Об этом сообщает New York Post.

Глава американского Минфина Скотт Бессант поручил оценить ущерб от ударов иранских ракет и беспилотников по территории союзников США на Ближнем Востоке, а также необходимые затраты на восстановление и ремонт. Вот только тратить на это собственные средства американцы не намерены. В качестве компенсации рассматриваются замороженные иранские активы.



На данный момент США ищут возможность передать часть иранских активов монархиям залива для компенсации ущерба, причем не только причиненного в ходе текущего конфликта, но и более ранних. Исходя из этих заявлений можно предположить, что возвращать замороженные средства Ирану американцы не собираются, а ведь это одно из основных требований Тегерана для заключения мирного договора.

Как предполагают некоторые американские медиа, такой подход говорит о том, что США и не собираются заключать договор с Ираном, а боевые действия возобновятся в скором времени. Вот только Трамп проведет чемпионат мира по футболу и отпразднует свое 80-летие.

А история с замороженными активами Ирана напоминает аналогичную с российскими. И там и там их никто возвращать не собирается.
42 комментария
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  1. Комментарий был удален.
    1. Z-1457
      Z-1457
      -7
      Сегодня, 09:10
      В нашем Правительстве нет лохов! Американцам на слово не верит никто в мире, а уж Россия - и подавно!
      1. Анатолий Елисеев Звание
        Анатолий Елисеев
        +6
        Сегодня, 09:17
        Вы глубоко заблужлаетесь! Система образования советская уничтожена по их указанию!
      2. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        +6
        Сегодня, 09:39
        Цитата: Z-1457
        В нашем Правительстве нет лохов! Американцам на слово не верит никто в мире, а уж Россия - и подавно!

        Ага, точно нет, несколько дней назад Лавров сказал что в Анкоридже с рыжим договорились и он опять нашего доверчивого опять обманул и ни чего не выполнил, хотя Россия пошла на уступки.
      3. Пленник Звание
        Пленник
        +1
        Сегодня, 11:21
        А причем здесь вера? Пиндocы не убеждают, а покупают. Доверчивых нет, а вот продажные были, есть и запасов таких твapей на много лет хватит. sad
  2. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +11
    Сегодня, 09:10
    Вашингтон и не боится как-то, что доверие к $$$ ещё больше будет подорвано. laughing наплевать ему на это
    1. Сергей Киракосян Звание
      Сергей Киракосян
      +5
      Сегодня, 09:18
      Когда система уже пошла в разнос, то можно и наплевать.
      Держитесь крепче, погнали!!!
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +7
      Сегодня, 09:21
      Reptiloid
      Сегодня, 09:10
      Вашингтон и не боится как-то, что доверие к $$$ ещё больше будет подорвано. laughing наплевать ему на это

      hi Надо бы в Кремль и спецпредставителю Дмитриеву сообщить, что матрасники могут кинуть с тоннелем от Чукотки до Русской Аляски, если они ещё не в курсе, как ведут себя современные неджентльмены.
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +4
        Сегодня, 09:55
        hi Так кроме Ирана и РФ , США и в других ситуациях подрывали сами это доверие не стесняясь.Ведь и Венесуэле не вернули что-то. И нет боязни ----
        что люди подумают recourse
        и плювать, что кто-то не станет с ними дела вести. Они ещё кого ограбят
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +6
          Сегодня, 10:33
          Reptiloid
          Сегодня, 09:55

          hi Присоединяюсь к мнениям большинства, что наглосаксы - нация кидал.
          Варварские и пиратско-колониальные задатки у наглосаксов сформировались ещё более 5 веков назад, когда они грабили и отжимали чужие заморские территории, уничтожая коренное население.
          И, слава Богу, в мире растёт понимание в отказе от грабительско-диктаторской зелени в переходе на расчёты в национальных валютах и формировании новой системы финансовых расчётов.
      2. ettore Звание
        ettore
        +3
        Сегодня, 10:20
        Цитата: ZovSailor
        Reptiloid
        Сегодня, 09:10
        Вашингтон и не боится как-то, что доверие к $$$ ещё больше будет подорвано. laughing наплевать ему на это

        hi Надо бы в Кремль и спецпредставителю Дмитриеву сообщить, что матрасники могут кинуть с тоннелем от Чукотки до Русской Аляски, если они ещё не в курсе, как ведут себя современные неджентльмены.

        Не поверят. Уж теперь то их не обманут, это же такая крутая сделка.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +2
          Сегодня, 10:55
          ettore
          Сегодня, 10:20
          Не поверят. Уж теперь то их не обманут, это же такая крутая сделка.

          hi Необходимо понимать, кому более выгоден проект, а также исходить из современных реалий, требуя разморозки замороченных российских активов, блокировки поставок вооружений бандеронацистам, разведданных , однако, это невыполнимые желания.
      3. Себенза Звание
        Себенза
        +2
        Сегодня, 10:46
        Вот уж кто кто, а Дмитриев иллюзий не питает. Знает чьи набить карманы.
        1. frruc Звание
          frruc
          +3
          Сегодня, 11:03
          Себенза
          а Дмитриев иллюзий не питает.

          г-н Дмитриев явно не самостоятельная фигура. На кого он работает, даже непосвященному понятно. Страна в целом от его деятельности и тех, кто за ним стоит ничего не получит.
          1. Себенза Звание
            Себенза
            +1
            Сегодня, 11:11
            Так я же и написал- Знает чьи набить карманы.
        2. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 11:07
          Себенза
          Сегодня, 10:46
          Вот уж кто кто, а Дмитриев иллюзий не питает. Знает чьи набить карманы.

          hi Поскольку он директор РФПИ пусть и привлекает иностранные инвестиции, только не за счёт кабальных условий для российского народа и распила бюджетных денег, как это происходило во время CОVID-19.
          1. Себенза Звание
            Себенза
            +3
            Сегодня, 11:16
            Операция "Ковид" прокатила на ура. Замутить что-то новенькое... Есть вариант сливать титан с ураном по тонелю.
            1. ZovSailor Звание
              ZovSailor
              0
              Сегодня, 11:50
              Себенза
              Сегодня, 11:16
              Операция "Ковид" прокатила на ура. Замутить что-то новенькое... Есть вариант сливать титан с ураном по тонелю.

              hi Вопрос очень серьёзный и нуждается в народном референдуме.
              Как российский народ решит, так и будет.
      4. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 12:00
        Цитата: ZovSailor
        Reptiloid
        Сегодня, 09:10
        Вашингтон и не боится как-то, что доверие к $$$ ещё больше будет подорвано. laughing наплевать ему на это

        hi Надо бы в Кремль и спецпредставителю Дмитриеву сообщить, что матрасники могут кинуть с тоннелем от Чукотки до Русской Аляски, если они ещё не в курсе, как ведут себя современные неджентльмены.

        Хм а кто-то продолжает обсуждать тоннель?
    3. frruc Звание
      frruc
      +3
      Сегодня, 10:56
      история с замороженными активами Ирана напоминает аналогичную с российскими.

      Это лишний раз подтверждает о ядовитости западных активов, систем платежей и хранения. Примеры, более чем показательны.
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 09:10
    Придётся пойти и забрать своё,другого выхода нет. . . soldier
  4. Анатолий Елисеев Звание
    Анатолий Елисеев
    +5
    Сегодня, 09:18
    Воры американские, а Иран и наша набибулина лохи
    1. ettore Звание
      ettore
      +3
      Сегодня, 10:22
      Цитата: Анатолий Елисеев
      и наша набибулина лохи

      Эээ нет, эта не лох а откровенный враг и работает на них в открытую. Крыша у неё пока круче чем у реактора АЭС.
    2. Себенза Звание
      Себенза
      +1
      Сегодня, 10:48
      Набибулина- лох? Смешная шутка.
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +10
    Сегодня, 09:20
    США хотят пустить замороженные активы Ирана на компенсацию ущерба от войны

    Наглые ребята.
    Разбомбили Иран.
    Убили кучу народа.
    Перебили правительство Ирана.
    Ввели санкции.
    Заморозили деньги Ирана.
    Теперь за счет Ирана хотят покрыть свои убытки...губа не дура. what
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +5
      Сегодня, 09:40
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      США хотят пустить замороженные активы Ирана на компенсацию ущерба от войны

      Наглые ребята.
      Разбомбили Иран.
      Убили кучу народа.
      Перебили правительство Ирана.
      Ввели санкции.
      Заморозили деньги Ирана.
      Теперь за счет Ирана хотят покрыть свои убытки...губа не дура. what

      В след. раз провернут этот же трюк и с нашими замороженными актива.
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +3
        Сегодня, 09:57
        И там и там их никто возвращать не собирается.

        Цитата: ARIONkrsk
        В след. раз провернут этот же трюк и с нашими замороженными актива.

        А кто-то в этом сомневался ?
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +3
      Сегодня, 09:55
      Кто бы сомневался. Как говорили мои друзья из Вашингтона, мы такие же как вы, но только немного меркантильные...
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +5
    Сегодня, 09:23
    Цитата: Z-1457
    В нашем Правительстве нет лохов!

    smile За чей счёт тоннель на Аляску будет рыться???
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 10:31
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      В нашем Правительстве нет лохов!

      Уточните у Силуанова и у Набиулиной... crying what
    2. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 11:17
      Тот же ЛЕХА
      За чей счёт тоннель на Аляску будет рыться???

      Вопрос в другом: А на кой он нам нужен !!!
  7. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +5
    Сегодня, 09:30
    Странно было бы ожидать от них другого решения. Это даже не в стиле Трампа а обычная американская традиция.
  8. БойКот Звание
    БойКот
    +6
    Сегодня, 09:31
    Ребята живут одним днем, и чихать хотели на будущее. А что, ни разу за разбой и грабеж не ответили, а безнаказанность порождает вседозволенность, аксиома однако.
  9. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 09:46
    Они сами уничтожают фундамент на котором сидят .
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 11:12
      Ирек
      Они сами уничтожают фундамент на котором сидят .

      Ха ! Их фундамент основан на правилах, которые они придумали для всех народов. И эти правила могут меняться в зависимости от конъюктуры, не в ущерб себе.
  10. Mike777 Звание
    Mike777
    +1
    Сегодня, 09:57
    Iran should shut down the Strait of Hormuz and charge every passing ship a toll to make up for the losses they've taken from the US and Israel aggression.
  11. _DD_ Звание
    _DD_
    +4
    Сегодня, 09:58
    Кто про что, а светочи "цивилизации" про грабеж и воровство
  12. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 10:17
    Все вложенные в Запад "резервы" рано или поздно так или иначе будут отжаты, повод будет найден и для Японии, и для КСА, и для Катара. Которые сейчас типа союзники, пока не захотят вернуть свои деньги и расходовать их по своему усмотрению.
  13. лесничий Звание
    лесничий
    +3
    Сегодня, 10:42
    Честность и порядочность они навязывают другим, "где в правительстве нет лохов", а сами поступают как им нужно.
  14. drags33 Звание
    drags33
    +3
    Сегодня, 10:43
    Ну дональд же сказал, что никаких правил в мире больше НЕТ! Нам бы это учесть и прекратить сохранять "невинность" в ущерб стране и ее гражданам...
  15. Joker62 Звание
    Joker62
    +1
    Сегодня, 11:06
    Глава американского Минфина Скотт Бессант поручил оценить ущерб от ударов иранских ракет и беспилотников по территории союзников США на Ближнем Востоке, а также необходимые затраты на восстановление и ремонт.

    Ну что тут можно сказать - воры, однако... am
    Как и у нас украли (т.е. заморожены) наших активов....
    Янкам теперь никакое доверия - как в политическом и так финансово-экономических.
  16. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 11:14
    Вожди всех племен поголовно приняли систему по понятиям. Санкции, отъем активов - кроме бу-бу-бу в ответ ничего не происходит. И не произойдет, все деньги в руках кошерной мафии, а политика в руках кошерных советников.
  17. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 11:55
    Глава американского Минфина Скотт Бессант

    У них там тоже Скотт?