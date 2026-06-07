Новые подробности по уничтожению двух украинских катеров в Чёрном море
10 72526
История с накрытием двух украинских катеров потихоньку обрастает подробностями. На утро воскресенья, 7 июня, уже точно установлено, какие именно катера были уничтожены.
«Военное обозрение» накануне уже сообщало, что в акватории Черного моря ударами российских беспилотников было уничтожено два украинских катера. Высказывалось предположение, что это может быть бронекатер «Гюрза-М», но, как оказалось, это не так. По имеющимся данным, ударами управляемых дронов-камикадзе были поражены катер ПРК-07 проекта Patrol 24 WP SAR постройки эстонской компании Baltic Work Boats и малый сторожевой катер проекта Safe 27 американской компании Safe Boats.
Первый катер украинские паблики относят к поисково-спасательной службе ВМС Украины, а второй входил в состав отдельного отряда оперативного реагирования «Дозор» пограничной службы Украины. Судя по появившимся в Сети снимкам, катера уничтожены вместе с экипажами. Киев пока никак не комментирует удар российских дронов по катерам.
Расчеты БПЛА Черноморского флота поразили барражирующими боеприпасами у Одессы два украинских катера: 24-метровый катер морской ПРК-07 проекта Patrol 24 WP SAR и 9-метровый малый сторожевой катер проекта Safe 27.
О том, чем конкретно били по катерам, информации нет, явно это были не «Герани». Ранее сообщалось, что на вооружении подразделений БПЛА Черноморского флота имеется несколько видов дронов-камикадзе, способных работать на дальние расстояния. Впрочем, это всего лишь предположения. На самом деле не важно, чем ударили по этим катерам, самое главное, что их уничтожили.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация