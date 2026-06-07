Новые подробности по уничтожению двух украинских катеров в Чёрном море

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Новые подробности по уничтожению двух украинских катеров в Чёрном море

История с накрытием двух украинских катеров потихоньку обрастает подробностями. На утро воскресенья, 7 июня, уже точно установлено, какие именно катера были уничтожены.

«Военное обозрение» накануне уже сообщало, что в акватории Черного моря ударами российских беспилотников было уничтожено два украинских катера. Высказывалось предположение, что это может быть бронекатер «Гюрза-М», но, как оказалось, это не так. По имеющимся данным, ударами управляемых дронов-камикадзе были поражены катер ПРК-07 проекта Patrol 24 WP SAR постройки эстонской компании Baltic Work Boats и малый сторожевой катер проекта Safe 27 американской компании Safe Boats.



Первый катер украинские паблики относят к поисково-спасательной службе ВМС Украины, а второй входил в состав отдельного отряда оперативного реагирования «Дозор» пограничной службы Украины. Судя по появившимся в Сети снимкам, катера уничтожены вместе с экипажами. Киев пока никак не комментирует удар российских дронов по катерам.



Расчеты БПЛА Черноморского флота поразили барражирующими боеприпасами у Одессы два украинских катера: 24-метровый катер морской ПРК-07 проекта Patrol 24 WP SAR и 9-метровый малый сторожевой катер проекта Safe 27.

О том, чем конкретно били по катерам, информации нет, явно это были не «Герани». Ранее сообщалось, что на вооружении подразделений БПЛА Черноморского флота имеется несколько видов дронов-камикадзе, способных работать на дальние расстояния. Впрочем, это всего лишь предположения. На самом деле не важно, чем ударили по этим катерам, самое главное, что их уничтожили.

26 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 09:43
    С большой долей вероятности это был БПЛА "Иноходец", вооруженный ракетами ТКБ-1030 с лазерным наведением. Он является воздушным вариантом противотанковой ракеты "Корнет - Д", способной своей мощной боевой частью ликвидировать цели на дистанции до 10000 метров.

    Ударные БПЛА могут нести до четырех единиц таких средств поражения.

    Это не первое применение данного вооружения. 1 февраля 2025 года Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения БЭК Magura в Черном море. Катер утопила ракета ТКБ-1030 с лазерным наведением, выпущенная беспилотником "Иноходец", пишет Le Monde со ссылкой на военных блогеров и иностранных экспертов.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 10:18
      alexboguslavski
      Сегодня, 09:43

      hi Явно бандеронацисты не успокоются в попытках ударов по Крымскому мосту, трассе "Новороссия".
      В защите Крымского моста должно быть предусмотрено противодействие от подводных дронов и террористов-подводников по аналогии с атакой 10-ю БЭКами в 2024 г.
      1. Lptsk Звание
        Lptsk
        0
        Сегодня, 11:01
        уже построены заграждения моста. серьезные. прежде чем вбрасывать, изучите тему
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 11:14
          Lptsk
          Сегодня, 11:01
          уже построены заграждения моста. серьезные. прежде чем вбрасывать, изучите тему

          hi Достаточно изучить тему в свете недавних событий с погибшими пограничниками 30 апреля 2026 г. при отражении атаки, чтобы не понимать всю серьёзность мер, которые не бывают избыточны, тому как предусмотреть всё невозможно.
          Необходимо задаться вопросом, почему гибнут мои близкие и знакомые, если этого можно избежать?
    2. Алекс Старлей Звание
      Алекс Старлей
      +3
      Сегодня, 10:20
      Так видно, что по видео наводились дроны,т.е. имеет место широкополосный интернет через спутник, или трофейный старлинк присобачили к дрону или уже чё-то наше заработало..
    3. Stas157 Звание
      Stas157
      +1
      Сегодня, 10:33
      БПЛА "Иноходец", вооруженный ракетами ТКБ-1030 с лазерным наведением.

      Ракеты видео не снимают. А тут прямо видео приближающегося БПЛА вплоть до взрыва. Похоже на какой-то БПЛА камикадзе. Только не понятно как он улетел на большое расстояние.
      1. Митрич73 Звание
        Митрич73
        0
        Сегодня, 11:02
        Может "Иноходец" действовал как авиаматка и ретранслятор?
        1. мусоргский Звание
          мусоргский
          0
          Сегодня, 12:02
          Да " Иноходец" ракетами ТКБ 1030!
    4. PN Звание
      PN
      0
      Сегодня, 10:56
      А у неё кумулятивный заряд или фугасный? Просто если кумулятив и ракета шла сверху вниз, то почему он на плаву остался...
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 09:44
    Хахлы визжат що это простые рыбаки хамсу рыбачили , а мы их на корм отрпавили.
    1. Отставной старлей Звание
      Отставной старлей
      +1
      Сегодня, 10:26
      ...это простые рыбаки хамсу рыбачили...

      С такими корабельными волнами кроме кроме как от боевых катеров на воде могут быть только следы судов браконьеров и не хамсы, а кефали, но благодарности от хiхлов вряд ли дождёмся.
    2. frruc Звание
      frruc
      +6
      Сегодня, 10:30
      Ирек
      Хахлы визжат що это простые рыбаки хамсу рыбачили

      В Черном море скоро ничего не будет, кроме зоны экологической катастрофы. Xoxлы там все зacеpут.
      1. Napayz Звание
        Napayz
        +1
        Сегодня, 10:49
        ... и отравят придонные отложения. request
        1. BrTurin Звание
          BrTurin
          0
          Сегодня, 11:08
          там и так более 3 миллиардов тонн сероводорода растворено (90% воды в море м ним) и основной как раз на глубине...
          1. Napayz Звание
            Napayz
            0
            Сегодня, 11:12
            Значит, процент будет увеличен.
            1. BrTurin Звание
              BrTurin
              0
              Сегодня, 11:41
              на глубине то и... только если эти рванут Турецкий или Голубой поток, то это из глубины попрет к поверхности (как "кипело" море на Балтике), а тут могут быть "локальные неприятности"
              1. Napayz Звание
                Napayz
                +1
                Сегодня, 11:43
                Борис, Вы слишком серьёзны )))
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +11
    Сегодня, 09:44
    ...да хоть из рогатки потопили. глааное потопили.
  4. TerraSandera Звание
    TerraSandera
    +4
    Сегодня, 09:45
    Пора бы симметрично ложить все танкеры и зерновозы на пути к Одессе. ЧМФ, ваш выход?
  5. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +3
    Сегодня, 09:45
    самое главное, что их уничтожили.
    Что сгорит, то не утонет....Что утонуло - не сгорит ! wink
  6. Пленник Звание
    Пленник
    +2
    Сегодня, 10:14
    Вот гады натовские! Все меньше и меньше уверенности, что война с бандеровской cвoлочью окончится без большой войны в Европе. Пиндocня ведет к этому.
  7. next322 Звание
    next322
    +1
    Сегодня, 10:24
    ВСУ ударили по мосту в районе Чонгара на границе с Крымом ,движение через пункт пропуска "Джанкой" временно приостановлено.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:38
    Зачем эти два катера ВМС ВСУ выгнали в море днём - барабулю ловить на водных лыжах кататься ? bully
  9. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 10:51
    Киев пока никак не комментирует удар российских дронов по катерам.
    по чему ни как?!!!
    еще вчера отреагировали
    Войска страны-агрессора РФ нанесли удар по двум гражданским катерам морской поисково-спасательной службы Украины, которые выполняли гуманитарную миссию в пределах морского коридора. Об этом 6 июня сообщил вице-премьер-министр Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
    Чиновник отметил, что суда выполняли исключительно поисково-спасательные функции и имели специальную защиту в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

    Он напомнил, что, согласно положениям Женевских конвенций, подобные суда подлежат защите во время вооруженных конфликтов.

    "Эта атака является очередным доказательством сознательного пренебрежения РФ нормами международного права и создания прямой угрозы безопасному функционированию гуманитарных морских коридоров в Черном море", – подчеркнул Кулеба.

    https://gordonua.com/section-war/news-rf-atakuvala-dva-ukrayinski-poshukovo-ryatuvalni-sudna-ye-postrazhdali-06-06-2026.html
    1. helilelik Звание
      helilelik
      0
      Сегодня, 11:12
      После Старобельска очень обоснованное заявление. Тем более,один катер был оснащён пулемётом для гуманитарных миссий.
    2. БойКот Звание
      БойКот
      0
      Сегодня, 11:35
      выполняли гуманитарную миссию в пределах морского коридора
      ну и выполнят, покормят морских зверюшек. Они тоже хотят гуманного отношния.
      Судя по появившимся в Сети снимкам, катера уничтожены вместе с экипажами