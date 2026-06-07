Пашинян считает, что референдум по членству Армении в ЕС проводить пока рано

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Пашинян считает, что референдум по членству Армении в ЕС проводить пока рано

Армения пока не готова к членству в Евросоюзе, стране необходимо провести ряд реформ. Об этом заявил Пашинян в ходе общения с журналистами после процедуры голосования.

В Армении сегодня проходят парламентские выборы, которые должны определить дальнейший путь республики. В случае победы партии Пашиняна республика с большой вероятностью продолжит путь в Евросоюз, окончательно разрывая сотрудничество с Россией. В случае победы оппозиционных партий Ереван, скорей всего, сохранит связи с Россией. Предварительные итоги голосования будут известны ближе к сегодняшнему вечеру.



Москва ранее заявила, что Еревану необходимо окончательно определиться со своей дальнейшей позицией, но Пашинян выступает против проведения референдума, заявляя, что Армения якобы еще не готова стать членом ЕС. Сначала нужно провести реформы, а потом уже идти в Европу.

Референдум состоится тогда, когда будет предмет референдума. А предметом референдума должно быть как минимум официальное обращение Армении для вступления в Европейский союз, либо наличие у Армении статуса страны-члена Европейского союза.

Другими словами, Пашинян планирует и дальше сидеть на двух стульях, получая преференции от союза с Россией, но при этом стремясь в Евросоюз. Если выиграет выборы, конечно.
20 комментариев
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  1. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 11:09
    Пашинян планирует и дальше сидеть на двух стульях, получая преференции от союза с Россией, но при этом стремясь в Евросоюз. Если выиграет выборы, конечно.

    Штаны порвутся на двух стульях от потуги.
    А так, соросёнку желаю полное поражение на выборах в Армении!
    Надоел этот лицемерный и двуличный чел.
    1. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      +1
      Сегодня, 11:13
      Надоел этот лицемерный и двуличный чел.


      к сожалению он победит.
      1. taiga2018 Звание
        taiga2018
        +3
        Сегодня, 11:19
        Цитата: Сибирь55
        он победит.

        Огорчает даже не то,что он победит,а то,что наше руководство как ни в чем не бывало поздравит его с победой.
        1. Сибирь55 Звание
          Сибирь55
          +1
          Сегодня, 11:24
          наше руководство как ни в чем не бывало поздравит его с победой.


          и продолжит дальше субсидировать.
        2. bambr731 Звание
          bambr731
          0
          Сегодня, 11:50
          Огорчает даже не то,что он победит,а то,что наше руководство как ни в чем не бывало поздравит его с победой.

          Макар hi Вы абсолютно правы. Нам плюют в лицо, а наши гегемоны в ответ "ничего страшного, это по братски и по большой дружбе" am
      2. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 11:22
        Пашинян планирует и дальше сидеть на двух стульях

        Это заявление он сделал для потенциального электората, чтобы на первом этапе не провалить голосование за партию Армении "Гражданский договор".
      3. Mixanus Звание
        Mixanus
        0
        Сегодня, 11:28
        Цитата: Сибирь55
        Надоел этот лицемерный и двуличный чел.


        к сожалению он победит.

        Деньги победят.... на украину 5 лярдов потратили ..А тут уже сотни нужнот вложить ,чобы из Армении антироссию сделать Тут нас Православие держит ! Храмы вековые начнут подрывать ,все по схеме ..Пашинян не арменин по родству ..!!
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 11:29
      Joker62
      Сегодня, 11:09
      Штаны порвутся на двух стульях от потуги.
      А так, соросёнку желаю полное поражение на выборах в Армении!
      Надоел этот лицемерный и двуличный чел.

      hi Можно было бы направить ему в помощь миллионы соотечественников, проживающих в РФ и других странах строить райский сад из кружевных гейропейских труселей и печенек Нудельман ( Нуланд ) от рыжего педофила из Фашингтона.
      А султан и горский иврэец обязательно окажут соседям посильную помощь, если они забудут геноцид ХХ века.
      Давай, до свидания.
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 11:47
      Цитата: Joker62
      Пашинян планирует и дальше сидеть на двух стульях, получая преференции от союза с Россией, но при этом стремясь в Евросоюз. Если выиграет выборы, конечно.

      Штаны порвутся на двух стульях от потуги.
      А так, соросёнку желаю полное поражение на выборах в Армении!
      Надоел этот лицемерный и двуличный чел.

      Пашинян хочет, чтобы Россия оплатила дорогу Армении в Евросоюз. Надо жёстко нагибать Армению экономически, чтобы каждый армянин на своем кошельке ощутил дорогу в Европу.
  2. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 11:17
    Не уверен, что большинство армян захотят судьбинушку кастрюлеголовых. Не до конца ещё их прокачали до "свидомитости". Так что действительно рано. Вот крыса ушастая!
  3. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +3
    Сегодня, 11:17
    В общем российское руководство продолжит содержать Армению,готовить её к вступлению в ЕС,им не жалко,не за свой счет же они будут это делать.А когда Армения окончательно помашет России рукой это же руководство будет разводить руками,мол как же так,"никогда" такого не было и вот снова.
  4. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    0
    Сегодня, 11:24
    А ну и хмырь этот Пашенян. По сравнению с ним премьер министр Грузии выглядит просто Цезарем и Ницше в одном лице, не смотря на возраст. Грузии повезло в этом плане. Хотите, верьте, хотите нет, но Грузия в случае реальной внешней угрозы сама захочет объединиться с Россией. И тем более там у нас все нормально в истории.
  5. Denissdaf Звание
    Denissdaf
    -2
    Сегодня, 11:24
    Насильно, как говорится, мил не будешь. Может стоило или стоит Россию сделать настолько по всем параметрам привлекательной страной, что ее соседи сами захотят иметь с ней всяческие союзы?
    1. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      +3
      Сегодня, 11:26
      а может стОит России уже наконец-то в стОило поставить этих прилипал?
      Как говорится: не хочешь хлеба с маслом, соси морковку с горчицей!
      1. Denissdaf Звание
        Denissdaf
        -1
        Сегодня, 11:28
        Я же написал, по ВСЕМ параметрам.
  6. Mixanus Звание
    Mixanus
    +1
    Сегодня, 11:24
    Армения пока не готова к членству в Евросоюзе,

    Что же ты фраер Сдал назад ? ))) Прверка началась по всей России у армян и криминала !!
    P.S. Кстате Пашинян не армянин .там у него еврейское есть в роду ..))))
    Галстук перестал носить )))))А то вдруг ....
  7. tatra Звание
    tatra
    0
    Сегодня, 11:26
    Единственное ,что хорошо ,самозабвенно ,умеют делать наши враги СССР -так это создавать врагов созданного ими Государства и его народа -и на территории бывшего СССР ,и в мире ,а потом "
    возмущаться " , и почему же у них "кругом враги "?
    И еще неизвестно -что после выборов там будет ,дедушка очень мстительный ,и может там устроить а ля Майдан
  8. тарантул Звание
    тарантул
    0
    Сегодня, 11:48
    Этот клоун своих охранников на рынке что ли подобрал??
  9. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 11:49
    Вот хитросделанная мартышка
  10. Vladlous Звание
    Vladlous
    +1
    Сегодня, 11:53
    Несколько прискорбно, что на фоне 4 с половиной лет войны на Украине, судьба Пашиняна является одним из приопритетов внешней политики. Тонкие игры в гибридные войны - это явно не наш конёк. Хотя бы по той причине, что ведущий подобные войны не должен вести их на своей территории или даже частично на своей территории.

    А война с Украиной - это именно гибридный конфликт. И тут Армения? Нет, не спорю, что Кремль, возможно, имеет свои планы. Но народ их не понимает. А это опасно. В народной среде уже кипит недовольство.

    И тут вопросы про Пашиняна и тому подобное. Давайте ещё за счёт наших нлогоплтаельщиков отстроим кому-нибудь что-инбудь по полной программе, выразим озабоченность нацизмом где-нибудь на краю света и выделим средства энному недокоролю на поддержку правильного курса.

    Есть вещи первостепенные и есть второстепенные. Так вот Пашинян и те, кто за ним стоят - уже списаны. Это не стоит обсужадть. Надо о своих людях думать, а не очередном Пашиняне, Януковиче и кто там ещё по списку.