Пашинян считает, что референдум по членству Армении в ЕС проводить пока рано

Референдум состоится тогда, когда будет предмет референдума. А предметом референдума должно быть как минимум официальное обращение Армении для вступления в Европейский союз, либо наличие у Армении статуса страны-члена Европейского союза.

Армения пока не готова к членству в Евросоюзе, стране необходимо провести ряд реформ. Об этом заявил Пашинян в ходе общения с журналистами после процедуры голосования.В Армении сегодня проходят парламентские выборы, которые должны определить дальнейший путь республики. В случае победы партии Пашиняна республика с большой вероятностью продолжит путь в Евросоюз, окончательно разрывая сотрудничество с Россией. В случае победы оппозиционных партий Ереван, скорей всего, сохранит связи с Россией. Предварительные итоги голосования будут известны ближе к сегодняшнему вечеру.Москва ранее заявила, что Еревану необходимо окончательно определиться со своей дальнейшей позицией, но Пашинян выступает против проведения референдума, заявляя, что Армения якобы еще не готова стать членом ЕС. Сначала нужно провести реформы, а потом уже идти в Европу.Другими словами, Пашинян планирует и дальше сидеть на двух стульях, получая преференции от союза с Россией, но при этом стремясь в Евросоюз. Если выиграет выборы, конечно.