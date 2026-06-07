Пункт пропуска в Крым «Джанкой» закрыли после ударов украинских беспилотников

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Пункт пропуска в Крым «Джанкой» закрыли после ударов украинских беспилотников

Киевский режим продолжает бить по сухопутному пути в Крым, пытаясь прервать снабжение полуострова по трассе «Новороссия». Сегодня ночью удар был нанесен по пункту пропуска «Джанкой». Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Украинские беспилотники повредили мост в районе населенного пункта Чонгар Херсонской области, движение на этом участке временно не осуществляется, транспортные средства перенаправляются на пункты «Армянск» и «Перекоп». Пока сведений об открытии АПП «Джанкой» нет, работы по восстановлению движения ведутся, но сколько они займут времени, неизвестно.



В результате ночной атаки БПЛА повреждено мостовое полотно в районе н. п. Чонгар. В целях безопасности движение через АПП «Джанкой» временно перекрыто.

Киев ежедневно атакует трассу «Новороссия», по которой грузы доставляются в Крым в обход Крымского моста. В последнее время наши усилили противовоздушную оборону, нарастив количество мобильных огневых групп. Тем не менее некоторые украинские дроны все же прорываются, атакуя транспорт и объекты инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что бандеровский режим начал использовать ударные беспилотники для атак на идущий по «Новороссии» транспорт, особенно бензовозы, следующие в Крым. Поскольку нефтепродукты через Крымский мост перевозить нельзя, то такие удары приводят к дефициту горючего на полуострове.
5 комментариев
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  1. Сибирь55 Звание
    Сибирь55
    0
    Сегодня, 11:52
    зато все переходы с запада открыты. добро пожаловать
  2. lubesky Звание
    lubesky
    0
    Сегодня, 11:59
    Но ведь Картаполов сказал что советские мосты повредить нельзя! Быть такого не может!!! hi
    1. Электроник2000 Звание
      Электроник2000
      0
      Сегодня, 12:05
      Поразительно! Оказывается для повреждения советского моста и временного прекращения движения грузов по нему вовсе не требуется ядерного оружия, а достаточно обычных БПЛА! А, понял! ВСУ же понятия не имеет, что в мостах надо полностью разрушать бетонные опоры и желательно ядерным оружием, поэтому эти лошары бьют по ним беспилотниками! Хотя… постойте…
  3. Монтесума Звание
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 12:02
    Поскольку нефтепродукты через Крымский мост перевозить нельзя, то такие удары приводят к дефициту горючего на полуострове.

    Уважаемый Генштаб, ждём, когда начнётся дефицит беспилотников у ВСУ, пора бы лишить укронацистов возможности устраивать блокады на территории РФ. Каждодневные сводки такого рода становятся неприятно привычными, а логистика поставок из ЕС на Украину продолжает функционировать.
  4. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +1
    Сегодня, 12:06
    Оказывается повреждать мосты можно... Очевидно много было обещаний: в "этих" не стрелять", по "объектам" не пулять, проценты по кредитам - платить, "коридоры" не блокировать, АЭС не отключать от "сети"...Вообщем-то допустимо. А что народ России получил в замен?? Если бы на все "акты" отвечали зеркально с коэффициентом увеличения , не было бы ни Белгорода, ни Старобельска, ни Чонгара.