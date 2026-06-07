Пункт пропуска в Крым «Джанкой» закрыли после ударов украинских беспилотников
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Киевский режим продолжает бить по сухопутному пути в Крым, пытаясь прервать снабжение полуострова по трассе «Новороссия». Сегодня ночью удар был нанесен по пункту пропуска «Джанкой». Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
Украинские беспилотники повредили мост в районе населенного пункта Чонгар Херсонской области, движение на этом участке временно не осуществляется, транспортные средства перенаправляются на пункты «Армянск» и «Перекоп». Пока сведений об открытии АПП «Джанкой» нет, работы по восстановлению движения ведутся, но сколько они займут времени, неизвестно.
В результате ночной атаки БПЛА повреждено мостовое полотно в районе н. п. Чонгар. В целях безопасности движение через АПП «Джанкой» временно перекрыто.
Киев ежедневно атакует трассу «Новороссия», по которой грузы доставляются в Крым в обход Крымского моста. В последнее время наши усилили противовоздушную оборону, нарастив количество мобильных огневых групп. Тем не менее некоторые украинские дроны все же прорываются, атакуя транспорт и объекты инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что бандеровский режим начал использовать ударные беспилотники для атак на идущий по «Новороссии» транспорт, особенно бензовозы, следующие в Крым. Поскольку нефтепродукты через Крымский мост перевозить нельзя, то такие удары приводят к дефициту горючего на полуострове.
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