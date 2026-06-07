Над созданием имиджа Пашиняна работает французская разведка

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Над созданием имиджа Пашиняна работает французская разведка

Французская разведка активно работает с армянским правительством, помогая блокировать критику политики Пашиняна в Сети. Особенно активизировались французы в преддверии парламентских выборов в Армении. Об этом сообщает газета Le Journal du Dimanche.

Правительство Пашиняна поддерживает связи с французской разведкой, именно эта организация отвечает за блокировку в интернете порочащих армянского премьера материалов. Французы отслеживают в Сети материалы, которые противоречат «официальным» заявлениям Еревана, после чего зачищают их. Никакая информация, которая могла бы навредить Николу Воваевичу, не проходит через «фильтры» французов. Поэтому Пашинян весь такой «белый и пушистый», а его оппоненты из оппозиции — наоборот.



В борьбе с «инакомыслием» армянские власти пользуются активной поддержкой французской разведки. Сотрудники специального подразделения VIGINUM отслеживают и блокируют в интернете заявления, противоречащие официальной версии.

Как подчеркивается, соглашение о поддержке в области информационной политики между Арменией и Францией было подписано во время визита в республику Эммануэля Макрона. Причем французский лидер и не скрывает этого, заявляя, что такой вариант «сотрудничества» вполне устраивает и Париж, и Ереван. По словам Макрона, таким способом Франция поддерживает «надежного партнера».
32 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 12:41
    Во всех европейских брехунках - выборы в Армении проходят под колосальным давлением России .Полный " абзац".
    1. Mixanus Звание
      Mixanus
      0
      Сегодня, 13:02
      Цитата: tralflot1832
      Во всех европейских брехунках - выборы в Армении проходят под колосальным давлением России .Полный " абзац".

      Да давим Армению ..Прооверки пошли по всем армянам и криминальному миру жестко в России !!
      С грузинами так же было ..Сакашвилли в дурдоме сидит !!!Грузины нах послали ЕС и англосаксов ...Они их давили ,открыть второй фронт антироссия и боевые действия начать Ума хватила грузинам отказаться ..Живут тихо пока !
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 13:06
      Как не старался Пашинян голубя мира отправить в небо ---- не получилось! К чему бы это? Плохой знак! am Неужели это не смущает? Вспомнить как птицы себя вели, когда Папа Римский для украипы хотел.
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 13:25
      Цитата: tralflot1832
      Во всех европейских брехунках - выборы в Армении проходят под колосальным давлением России .Полный " абзац".

      Но, при этом, партия власти Пашиняна, вопреки всем требованиям, на избирательных участках нарушает правила.
      ЕРЕВАН, 7 июн — Sputnik. Представители партии "Гражданский договор" совершают систематические и массовые нарушения, проникая на избирательные участки со своими агитационными материалами. Об этом написала пресс-секретарь блока "Сильная Армения" Марианна Каграманян в соцсетях.
  2. ВСЗМК Звание
    ВСЗМК
    +3
    Сегодня, 12:49
    Пашинян транслирует архетип "невинного ребенка". Поэтому ему готовы прощать многое и списывают все грехи на его окружение или иностранных партнеров.
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +2
      Сегодня, 12:58
      Царь хороший, бояре плохие 🤗
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 13:02
      Цитата: ВСЗМК
      Пашинян транслирует архетип "невинного ребенка". ......

      lol wassat вот оно что! Значит, скоро баба-муж love am появится! Будет невинному синяки под глаза ставить и стегать по заду до синих полосок.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 13:15
        ..Пашиняна образ хоть рихтуй, хоть не рихтуй - всё равно получится в рифму... laughing Вот чес слово! yes
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +2
          Сегодня, 13:21
          Ждём, когда обниматься-целоваться с Макроном будет. Может Бриджит настучит обоим laughing Дмитрий hi
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 13:24
            нивапрос! laughing Микроня признанный спец по жону в возрасте и по баханью в дёсна с внешне мужеским полом. wassat Reptiloid hi
          2. Alex013 Звание
            Alex013
            +1
            Сегодня, 14:18
            Да, Леха Панин им задаст))
    3. Mixanus Звание
      Mixanus
      0
      Сегодня, 13:04
      Цитата: ВСЗМК
      Пашинян транслирует архетип "невинного ребенка". Поэтому ему готовы прощать многое и списывают все грехи на его окружение или иностранных партнеров.

      Он не армянин ,а помесь ...И ему плевать на армян !!
  3. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 12:55
    Над созданием имиджа Пашиняна работает французская разведка

    " Голосуй, а то проиграешь ! " А в итоге все равно получишь, то что задумано. Или уже что-то новое придумали с армянским национальным колоритом.
    1. Alex013 Звание
      Alex013
      +1
      Сегодня, 14:19
      "Голосуй не голосуй, все равно получишь..." - Пашиняна. Сорос там глубоко сидит
  4. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 12:59
    Не зря он довольно нагло говорил с Путиным,будучи уверенным на сто процентов в своей победе...
    Всё уже решено......да и "майдан" в противном случае есть кому "замутить".
    С ними надо общаться не "по братски", а "по соседски"......но деньги вперёд....
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 13:15
      Неужели французы скупят все овощи и коньяк? По какой цене? Вот хорошая лёгкая жизнь будет в Армении, как Пашинян обещает. Наверно стоит российским армянам туда переехать. Армения будп цэ еуропа laughing
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 13:38
        дык армяне вовсю туда стремятся. и вообще - рассказывают байки что все знаменитые французы произошли именно от армян. например божатся что настоящая фамилия Шарля Азнавура - Азнавурян....

        зы очередные "копатели" морей вызревают?? laughing а как делить будут первых Адама и Еву с какелами??? laughing
        1. mann Звание
          mann
          +1
          Сегодня, 14:03
          Цитата: Nexcom
          божатся что настоящая фамилия Шарля Азнавура - Азнавурян....

          У Азнавура, действительно, армянские корни. Что есть, то есть.
        2. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          Сегодня, 14:09
          [quote=Nexcom]дык армяне вовсю туда стремятся. .....[/ quote] Вы про Францию, а я про Армению ---- ридну неньку laughing

          [quote] .... зы очередные "копатели" морей вызревают?? laughing laughing[/quote] Уже учебники переписывают
        3. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 14:13
          Цитата: Nexcom
          например божатся что настоящая фамилия Шарля Азнавура - Азнавурян...

          Дмитрий, добрый день! hi
          Так он и на самом деле этнический армянин, даже российская интернет-энциклопедия об этом пишет:
          Шарль Азнавур родился во Франции 22 мая 1924 года в семье этнических армян, эмигрантов из Грузии, приехавших во Францию в конце 1923 года. Отец, Мамикон Азнавурян, родился в 1897 году в Ахалцихе Тифлисской губернии Российской империи (дед Азнавура по отцовской линии, Мисак Азнавурян, был поваром губернатора в Тифлисе). Мать Азнавура, Кнар Багдасарян-Азнавурян, происходила из армянской купеческой семьи, жившей в Турции (г. Адапазары)

          https://ru.ruwiki.ru/wiki/Азнавур,_Шарль
          1. советник 2 уровня Звание
            советник 2 уровня
            +1
            Сегодня, 14:22
            Цитата: Монтесума
            https://ru.ruwiki.ru/wiki/Азнавур,_Шарль

            из известных французоармян, сходу вспоминается А.Прост (гонщик) и действующий министр МВД Франции.. а так-их там много...
      2. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        +1
        Сегодня, 13:45
        Цитата: Reptiloid
        Неужели французы скупят все овощи и коньяк? По какой цене? Вот хорошая лёгкая жизнь будет в Армении, как Пашинян обещает. Наверно стоит российским армянам туда переехать. Армения будп цэ еуропа

        на самом деле, овощи и коньяк- неглавное далеко, что они производят: по уровню дохода перечисление: медная и молибденовая руды, ферромолибден, алюминиевая фольга, золото, бриллианты, ювелирные изделия, коньяк, табак, энергия.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          Сегодня, 14:13
          Тогда, значит, если ископаемые, быстро станут фпанцузской колонией взамен утраченных африканских
          1. советник 2 уровня Звание
            советник 2 уровня
            +1
            Сегодня, 14:21
            Цитата: Reptiloid
            Тогда, значит, если ископаемые, быстро станут фпанцузской колонией взамен утраченных африканских

            уже.. они ж их не нам продают, а куче стран-главные Китай и ОАЭ и еще пару десятков.. РФ лишь треть забирает экспорта, в основном коньяком и овощами как раз hi
            1. Монтесума Звание
              Монтесума
              +1
              Сегодня, 14:31
              Цитата: советник 2 уровня
              уже.. они ж их не нам продают, а куче стран-главные Китай и ОАЭ и еще пару десятков.. РФ лишь треть забирает экспорта, в основном коньяком и овощами как раз

              Как бы то ни было, Армения очень сильно зависит от экспорта в ЕАЭС. Нашёл данные на начало 2025 года, предполагаю, что за год сильных изменений не случилось.
              В последние месяцы весьма актуальными стали вопросы сопоставления эффективности сотрудничества Армении со странами Евразийского экономического Союза (ЕАЭС) и странами
              Европейского Союза (ЕС). Рассмотрим торговые аспекты такого взаимодействия. Напомним, что Армения стала участницей ЕАЭС в 2015г., в Евразийский Союз помимо Армении также входят Россия,
              Беларусь, Казахстан и Киргизстан. В ЕС входят 27 стран западной, центральной и восточной Европы.
              ЕС и ЕАЭС – значимые торговые партнеры Армении: их совместная доля в экспорте Армении в 2021г. превысила 51%, в том числе 29% пришлось на страны ЕАЭС и 22% - на страны ЕС. В результате
              влияния геополитических факторов за период с 2022г. по 2024г. структура экспорта Армении существенно изменилась: доля стран ЕС в армянском экспорте снизилась до 5%, в то время как доля
              стран ЕАЭС возросла до 44%.               Однако, если рассматривать стоимостные значения экспорта Армении в эти группы страны, то ситуация не столь критична. За период 2015-2024гг. объем армянского экспорта на рынки стран ЕАЭС возрос в 13 раз, а в страны ЕС – в 1,5 раза.

              https://www.armassociation.com/media/2025/02/14/0f398e29fc98f6373829d87a2e982a1725012ebe.pdf
            2. Reptiloid Звание
              Reptiloid
              0
              Сегодня, 14:50
              Овощи-фрукты и вина-коньяки, вероятно фермеры-селяне производят. А вот что посерьёзней --- наверно Пашинян владеет recourse При вступлении в ЕС не будет нефти газа от РФ по прежним ценам recourse
    2. Alex013 Звание
      Alex013
      +1
      Сегодня, 14:21
      Да он во власть зашел после "армянского майдана". Тут упущение старой карабахской мафии, слишком успокоились и "зажрались"...
  5. esoterica Звание
    esoterica
    +2
    Сегодня, 13:09
    Запад сделал хорошие выводы после Саакашвили и Януковича. В отличие от наших дураков, которых история не учит вообще ничему, Запад теперь никоим образом не допустит, чтобы на выборах победил любой не проевропейский кандидат. Такому ихнему кандидату простят всё, даже отстранение от выборов оппонентов под любыми надуманными предлогами. Да ещё нарисуют любое количество голосов в поддержку этого проевропейского кандидата.
    1. Электроник2000 Звание
      Электроник2000
      +1
      Сегодня, 13:35
      Да фиг с ним с этим Западом! Мы-то почему упорно не можем понять, что засыпая кредитами, скидками и "плюшками" соседние государства - мы не только не приобретаем у них авторитета и уважения, а наоборот выставляем себя беспомощными дурачками, которые изо всех сил пытаются получить любовь за деньги?

      Неужели недостаточно было опыта СССР, где центр развивая и финансируя союзные республики откровенно забивал на РСФСР, а как только у этих союзных республик появилась возможность независимости, то они роняя тапки рванули на выход из СССР и никто даже не сказал "спасибо"?

      Сейчас мы вновь повторяем советские ошибки, еще в много худшем варианте, наводняя страну мигрантами из Средней Азии (чтобы там не начался кризис из-за безработицы), строя школы и АЭС. Закончится все также как и с СССР, что уже отлично видно на примере Армении.
  6. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    +2
    Сегодня, 13:36
    Армяне во Франции ещё до нашей эры появились. Один Д'Артаньян чего стоит)) у них национальная черта, если освоились надолго , то это их земля и жили они там тысячи лет. И Ной (не коньяк) их тоже)) Очень хорошо приспосабливаются ....
  7. axren1 Звание
    axren1
    0
    Сегодня, 14:17
    Да че тут непонятного , Макрон любит когда его DP , а у его жены один а с Пашиняней два ))
  8. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 14:49
    Точно, думаю - накого же он похож?
    На французского разведчика!
    В исполнении Жан-Поля Бельмондо или Жана Рено... А, вспомнил: на Луи де Фюнеса в фильме "Фантомас разбушевался"!