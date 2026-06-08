Балансир без точки опоры
Малые и средние державы не выбирают себе соседей, но почти всегда выбирают, как с ними жить. Финляндия времён холодной войны превратила несвободу манёвра в искусство, назвав это нейтралитетом; Румыния Чаушеску играла самостоятельность на трещинах внутри социалистического лагеря, пока лагерь держался. Общее у этих сюжетов одно: государство, зажатое между более крупными, выживает расчётом, а не силой; и работает этот расчёт ровно до тех пор, пока вокруг ничего не двигается. Когда опоры начинают сдвигаться, держащий равновесие узнаёт об этом раньше всех.
Азербайджан образца 2026 года – поздняя и куда более амбициозная версия того же сюжета. Баку давно перестал быть объектом чужих стратегий и стал субъектом собственной, играя одновременно с Россией, Турцией, Израилем и Украиной – и против Ирана. Этот курс принято называть многовекторностью; слово осторожное, даже лестное. Между тем в начале июня два эпизода, на первый взгляд не связанные, показали, куда смещён центр тяжести всей конструкции.
Ночь в Азовском море
Первый эпизод прост и страшен своей будничностью. В ночь на 5 июня украинские беспилотники атаковали суда в акватории Азовского моря, в районе российских портов. Минобороны РФ сообщило о массированном налёте дронов; украинская сторона предъявила свою версию: командир украинских Сил беспилотных систем заявил о пяти поражённых судах, обслуживавших, по его словам, российскую военную логистику. Версия эта пока односторонняя, независимого подтверждения характера судов нет. Бесспорно одно: среди экипажей оказались граждане Азербайджана – двадцать пять человек на двух сухогрузах под флагами третьих стран (что для торгового флота обычная практика), шедших из Турции в Ростов. Пятеро погибли, трое были ранены и доставлены в Ейск.
Дальше начинается политика. МИД Азербайджана выпустил заявление по всем правилам жанра: подтвердил факт атаки, назвал число жертв, сообщил о консульской работе и репатриации, выразил соболезнования. В этом тексте есть всё, кроме одного: виновника. Украина не названа. Слова «осуждение», «протест», «расследование», «компенсация» отсутствуют. Президент Ильхам Алиев, имеющий привычку лично и резко высказываться, когда задеты интересы Баку, не произнёс ничего.
Сама по себе сдержанность МИДа – не новость и не порок. Новостью её делает то, как тот же Баку реагирует, когда считает, что задет всерьёз.
Асимметрия, которую трудно не заметить
Регистры стоит сравнить. Когда Иран, по версии азербайджанской стороны, нанёс удары дронами по целям в Нахичевани, Алиев публично обвинил Тегеран в терроризме и пообещал ответные меры. Когда речь заходит об Армении, риторика Баку годами держится на повышенном, жёстком тоне. Инструмент жёсткой реакции существует, отлажен и применяется охотно, но избирательно.
И здесь напрашивается вопрос, который удобнее не задавать вслух. Окажись эти беспилотники российскими, тон Баку был бы иным. За нотой протеста последовали бы воинственные заявления, а за ними вполне материальные шаги: вплоть до задержания российских граждан как рычага давления. Так уже бывало: после серии инцидентов прошлого года Баку шёл на задержания российских граждан именно в ответ на действия Москвы. Получается, реакция на гибель собственных моряков зависит не от самой гибели, а от того, чей флаг был на дроне. Гибнут все одинаково. А отвечают на это смотря по тому, чей дрон.
Молчание по поводу Киева – не равнодушие к собственным гражданам, хотя выглядит именно так. Равнодушие тут побочный эффект. Дело в иерархии: Украина и стоящий за ней Запад в нынешнем раскладе Баку весят больше, чем демонстрация защиты своих, и тем более больше, чем чувствительность Москвы. Гибель пяти моряков случайно высветила то, что обычно скрыто за дипломатическими формулами.
Почему молчание выгоднее ноты
Логика Баку, если убрать эмоцию, безупречна. За полтора месяца до трагедии, в конце апреля, Зеленский и Алиев подписали в Баку шесть соглашений, и центральным стало оборонно-промышленное сотрудничество – прежде всего по беспилотникам. Украинские специалисты по дронам, по словам украинского президента, уже работают в Азербайджане; Киев делится опытом войны, которому сегодня нет аналогов. Для Баку, готовящегося к возможному столкновению с Ираном и помнящего, что именно дроны решили карабахскую кампанию, это доступ к самой актуальной военной школе на континенте.
Публично обвинить Киев (особенно повторив за этим российскую версию событий) значило бы поставить под удар именно эту линию. И заодно испортить отношения с западными партнёрами, для которых Азербайджан после сокращения российских поставок газа стал заметным звеном энергоснабжения Европы. На одной чаше – пять погибших и жест, который ничего не вернёт. На другой – технологии, политический капитал, репутация ответственного партнёра. Авторитарная система, не обязанная объясняться перед обществом, выбирает вторую чашу быстро и без объяснений. Демократия, вероятно, пришла бы к тому же решению, но заплатила бы за него публичным спором и репутационными издержками. Разница не в выборе, а в его цене.
Айсберг с израильской подводной частью
Второй июньский эпизод увёл взгляд от Азова к иранской границе. Телеканал CNN со ссылкой на четыре анонимных источника сообщил, что во время недавней войны США и Израиля против Ирана израильские силы (спецназ, спасательное вертолётное подразделение, сотрудники «Моссада») действовали с нескольких объектов на юге Азербайджана, в 60–100 километрах от Тебриза. По этой версии, азербайджанская территория стала частью сети опорных точек вокруг Ирана, наряду с площадками в Ираке, Эмиратах и Сомалиленде.
Здесь нужна осторожность, которую сам сюжет провоцирует обойти. Это версия на анонимных источниках, без спутниковых снимков и документов; Баку её категорически отрицает, ссылаясь на принцип неиспользования своей территории против третьих стран. Принимать её за доказанный факт нельзя.
Но и отмахнуться не получается: слишком хорошо она совпадает с тем, что и так известно про эти отношения. Израиль годами остаётся главным поставщиком вооружений Баку: по оценкам, опирающимся на данные о военном импорте, на него приходилось до 70 % основной номенклатуры между 2016 и 2020 годами. Азербайджан, в свою очередь, закрывает значительную долю израильского нефтяного импорта. Алиев однажды сравнил отношения с Израилем с айсбергом, у которого над водой лишь малая часть. Репортаж CNN – описание подводной части, верное оно или нет. Для Тегерана разница между правдоподобной версией и доказанным фактом невелика: подозрение само по себе становится политическим действием.
Кого Алиев «кинул» — и кинул ли
Из этого узла легко вывести эффектную формулу: Алиев предал сначала Москву, потом Анкару, поставив на Израиль. Формула звучит хлёстко и почти ничего не объясняет.
С Москвой всё сложнее, чем разрыв. Товарооборот растёт, Россия остаётся одним из крупнейших торговых партнёров, экономические связи целы. Изменился политический вес: Москва из доминирующего игрока на Южном Кавказе превратилась в одного из нескольких, и Баку, пользуясь тем, что украинская война связала российские ресурсы, методично расширяет поле самостоятельности. Это не предательство, а холодная работа с чужой слабостью – ровно то, что на месте Баку сделала бы любая держава, читающая баланс сил трезво.
С Анкарой никакого предательства нет вовсе: турецко-азербайджанский союз остаётся фундаментом, формула «одна нация — два государства» наполнена реальным военным и политическим содержанием. Парадокс в том, что именно Баку выступил посредником в восстановлении отношений между Турцией и Израилем после их разрыва из-за Газы. Азербайджан не выбирал между Анкарой и Тель-Авивом. Он встал над обоими. Сделал свою территорию местом, где их интересы пересекаются, и от самого этого пересечения выигрывает.
Тут себя стоит одёрнуть. Получается уж слишком гладкий портрет: холодный виртуоз, всё под контролем. Но виртуозность балансира проверяется не тем, сколько шаров он держит в воздухе при попутном ветре. Настоящей бури эта конструкция пока не видела. А до неё все разговоры о виртуозности – аванс.
Отец, сын и цена осторожности
Сравнение с Гейдаром Алиевым давно стало общим местом, но оно работает. Отец строил внешнюю политику из позиции слабости: разорённая первой карабахской войной страна, скудные ресурсы, со всех сторон державы крупнее. Осторожность тут была единственной доступной стратегией, а не чертой характера; многовекторность означала прежде всего «не дразнить никого крупного».
Кстати, об осторожности отца ходит больше легенд, чем она того заслуживает. Гейдар Алиев, выходец из советской госбезопасности и член Политбюро, рисковать умел и умел жёстко: просто его риск был внутренним, аппаратным, невидимым извне. Снаружи оставалась фигура осмотрительного патриарха. Так что противопоставление «осторожный отец — безрассудный сын» отчасти оптический обман: сменились не столько характеры, сколько сцена и освещение.
Сын играет из позиции силы – модернизированная армия, энергетические козыри, благоприятная конъюнктура, ослабевшая Россия. Та же многовекторность в его исполнении сменила знак: из щита превратилась в инструмент расширения влияния. Карабах показал, что сила приносит дивиденды; союз с Израилем и Украиной – что на чужом ослаблении можно строить собственное возвышение. Вывод, что Ильхам менее осторожен, чем отец, верен, но неполон. Риск Ильхама – следствие изменившейся среды не в меньшей степени, чем темперамента. Окажись отец в сегодняшней силе, а сын в тогдашней слабости, ещё неизвестно, кто из них оказался бы смелее.
Где кончается свобода манёвра
Конструкция, выстроенная Баку, до поры устойчива. Слабость её не в отдельных решениях, а в их сумме: каждое по отдельности рационально, но вместе они держатся исключительно на неподвижности окружения. Пока Россия связана, Иран сдержан, Турция и Израиль терпят соседство друг друга, а Украина благодарна, равновесие сохраняется.
Стоит сдвинуться чему-то одному, и набор удобных нейтралитетов превращается в набор обязательств, которые трудно совместить. Новое обострение между Анкарой и Тель-Авивом заставит выбирать. Прямой конфликт с Ираном, к которому, по оценкам аналитического центра CEPA, напряжённость подошла опасно близко, превратит азербайджанскую территорию из удобной площадки в потенциальную мишень. Серия инцидентов вроде азовского, если Москва решит использовать их как рычаг, сузит пространство для молчания.
Пять моряков в ночном Азове не сдвинут большую стратегию: они слишком малы, чтобы качнуть весы. Но как точка замера они безошибочны: в иерархии Баку человеческая жизнь стоит ровно столько, сколько стоит политический ответ на её гибель, а ответ зависит от того, чей флаг был на дроне. Сегодня расклад работает на Алиева, и потому всё сходится. Но расклады не вечны. Когда первый из них дрогнет, у Баку останется очень мало времени, чтобы решить, кем он готов пожертвовать первым, и хватит ли этого времени, не знает пока никто.
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