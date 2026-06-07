Рост ударов БПЛА по трассе «Новороссия» создал дефицит дронов у Казачьей Лопани

5 395 15
Рост ударов БПЛА по трассе «Новороссия» создал дефицит дронов у Казачьей Лопани

Угрожающая ситуация для ВСУ сложилась в Харьковской области, где российские войска после взятия Шевченко начали бои за Казачью Лопань. Как пишут украинские ресурсы, взятие этого поселка фактически открывает путь на Харьков.

О сложной ситуации на данном участке фронта говорят сами украинские военные. По их словам, на сегодняшний день на направлении катастрофически не хватает живой силы и беспилотников. Если с резервами и до этого было туго, то ситуация с БПЛА ухудшилась только недавно. Как заявляется, командование Сил беспилотных систем сняло с данного участка часть подразделений БПЛА и перекинуло их на Донбасс и в Запорожскую область с задачей нанесения ударов по трассе «Новороссия» и по Крыму.



Вину за ситуацию на фронте военные возлагают на министра обороны Михаила Федорова, который очень любит снимать видео и ездить в заграничные командировки. Но очень не любит заниматься реальными делами, в том числе и в вопросе беспилотников.



Военные на Харьковском направлении говорят, что если Казачью Лопань мы не удержим, то это открывает прямой путь на Харьков. Так пусть наш министр обороны Фёдоров понимает, что если он будет больше видосиков снимать и делать громких заявлений, то это не поможет.

Казачья Лопань — это крупный логистический хаб ВСУ на Харьковском направлении. Российские войска уже вошли в поселок и ведут бои за его контроль. Противник перебрасывает резервы, пытаясь удержать не только населенный пункт, но и линию фронта, но штурмовые группы ВС РФ продолжают продвигаться вперед.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Никита Че Звание
    Никита Че
    +1
    Сегодня, 13:29
    Очередная шляпа про дефицит,а вот видосов с трассы Новороссия в инете пруд пруди.Где вдоль дороги огромное количество сожженной техники.Начиная от бензовозов,заканчивая камазами,уралами и прочими фурами.
    1. poquello Звание
      poquello
      +5
      Сегодня, 13:44
      Цитата: Никита Че
      Очередная шляпа про дефицит

      В Запорожской области ударами фугасных авиабомб уничтожено несколько расчетов элитного украинского подразделения БПЛА «Скифские грифоны» вместе со всем специальным оборудованием,
    2. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 14:20
      Цитата: Никита Че
      вдоль дороги огромное количество сожженной техники

      «А вдоль дороги мёртвые с косами стоят. И тишина...»
      Огромное количество в циферки можете перевести для лучшего понимания огромности? Вы ведь считали сожжённую технику, когда смотрели прудпрудильное количество видосиков? Или нет и просто подвзбзднули, что бы перевести стрелки?
      1. cytadell Звание
        cytadell
        0
        Сегодня, 14:32
        Вы ведь считали сожжённую технику, когда смотрели прудпрудильное количество видосиков?
        Главный провокатор mazur на месте fellow
        Ну привет.
        У вас наверное должность на сайте разгонять панику, клеймить и освистывать, попутно выясняя у посетителя о его осведомлённости о цифрах. По вашему, каждый кто пишет о потерях - враг и паникер. А как по мне, люди пытаются указать здесь в комментариях на просчеты, как своего рода обратная связь: МО И ВПР - не спите!
        Или не? Все враги?
  2. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +5
    Сегодня, 13:33
    Дефицит , нехватка , некомпетентность...как же ВСУ до сих пор не капитулировали?
    Я понимаю необходимость пропаганды но иногда и меру надо знать.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 13:41
      Цитата: Самый вежливый
      Я понимаю необходимость пропаганды

      взятие этого поселка фактически открывает путь на Харьков.
      До Харькова еще 100 км....
    2. NordOst16 Звание
      NordOst16
      0
      Сегодня, 14:01
      Судя по популярному сюжету аналогичное можно сказать и про ВС РФ: дефицит , нехватка , некомпетентность...как же ВС РФ до сих пор не капитулировали?
      Просто два оппонента +/- в равных возможностях находятся.
  3. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 13:42
    на направлении катастрофически не хватает живой силы и беспилотников.

    Я не верю, что на Харьковском направлении чего-то у них не хватает. А эти заявления для ввода в заблуждение и дезориентации.
    1. NordOst16 Звание
      NordOst16
      +3
      Сегодня, 14:03
      Вполне возможно наличие проблем, пусть и ее катастрофических, но с той стороны сидят такие же военкоры и телеграмные эксперты и они так же любят наводить панику.
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 14:12
        NordOst16
        они так же любят наводить панику.

        Только почему-то все они дуют в "одну дуду" , дружно и организованно, Вы не находите ?
        1. NordOst16 Звание
          NordOst16
          +1
          Сегодня, 14:43
          Ну так они так же на срочносборах и на прикормах от своих покровителей как и наши сидят. Поэтому и очень друг друга напоминают.
          1. frruc Звание
            frruc
            +1
            Сегодня, 14:56
            По мне, все их разговоры, это организованная пропаганда и работают там спец.службы стран НАТО. В любом случае, стоит полагаться на разведку, а не на байки в сми. С разведкой у нас, кстати, не все благополучно.
  4. Не_боец Звание
    Не_боец
    0
    Сегодня, 14:00
    Да уж.. открывает дорогу.. Тут карта была топографическая. Поселок находится в низине, то есть кто его займет превратится в мишени.
  5. Alex013 Звание
    Alex013
    +1
    Сегодня, 14:15
    "Рост ударов БПЛА по трассе «Новороссия» создал дефицит дронов у Казачьей Лопани" - тут главное не дефицит дронов под Харьковом, а то что противник нарастил удары по логистике в Крым. Нельзя превозносить одни позитивные новости за счет проблем. Журналисты они такие....
    1. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      +1
      Сегодня, 14:58
      Ну, одна их приоритетных задач журналистов (своих...) в ходе БД, это поддержание высокого морального и боевого духа своих войск. И своего населения (аудитории) в целом. В т.ч. и за счёт распространения информации о потерях и проблемах врага...

      А решение своих проблем это приоритетная задача своего командования. И журналисты, при обнаружении таковых проблем, вообще-то, изначально должны приоритетно и активно и не публично информировать о них своё командование. А не "всех" кто умеет читать или имеет доступ в Сеть...