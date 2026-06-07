Дроны в Эстонию запускает Киев, а виновата всё равно Москва

Ответственность на России. Именно из-за действий России мы видим украинские беспилотники на территории НАТО, мы поддерживаем контакт и совместно с украинской стороной ищем способы исключить любые инциденты в будущем.

Если в воздушном пространстве Эстонии появится дрон, и у нас будет возможность сбить, мы его собьём.