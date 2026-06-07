Дроны в Эстонию запускает Киев, а виновата всё равно Москва
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Страны НАТО, включая Эстонию, не предоставляют свое воздушное пространство для атак украинских беспилотников на Россию, заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур. Впрочем, Киев ни разу не запрашивал на это разрешения.
Глава Минобороны Эстонии в интервью немецкой прессе заявил, что Таллин ни разу не предоставлял Киеву коридор для ударов беспилотниками по России. Да и Украина ни разу его якобы не запрашивала, а украинские дроны попадали в воздушное пространство Эстонии исключительно по вине России. Ведь это Россия напала на Украину, которая просто защищается.
Ответственность на России. Именно из-за действий России мы видим украинские беспилотники на территории НАТО, мы поддерживаем контакт и совместно с украинской стороной ищем способы исключить любые инциденты в будущем.
Никаких протестов Киеву Таллин выдвигать не будет, но на будущее предупредил, что в «определенных случаях» некоторые украинские дроны будут сбиваться. А некоторые не будут, потому что поднимать в воздух истребители слишком дорого. То есть Певкур и не скрывает, что и в дальнейшем украинские беспилотники будут летать над Эстонией. Без всяких запросов.
Если в воздушном пространстве Эстонии появится дрон, и у нас будет возможность сбить, мы его собьём.
Ранее сообщалось, что при последних атаках на Санкт-Петербург украинские беспилотники заходили на город над Финским заливом со стороны Эстонии.
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