Дроны в Эстонию запускает Киев, а виновата всё равно Москва

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Дроны в Эстонию запускает Киев, а виновата всё равно Москва

Страны НАТО, включая Эстонию, не предоставляют свое воздушное пространство для атак украинских беспилотников на Россию, заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур. Впрочем, Киев ни разу не запрашивал на это разрешения.

Глава Минобороны Эстонии в интервью немецкой прессе заявил, что Таллин ни разу не предоставлял Киеву коридор для ударов беспилотниками по России. Да и Украина ни разу его якобы не запрашивала, а украинские дроны попадали в воздушное пространство Эстонии исключительно по вине России. Ведь это Россия напала на Украину, которая просто защищается.



Ответственность на России. Именно из-за действий России мы видим украинские беспилотники на территории НАТО, мы поддерживаем контакт и совместно с украинской стороной ищем способы исключить любые инциденты в будущем.

Никаких протестов Киеву Таллин выдвигать не будет, но на будущее предупредил, что в «определенных случаях» некоторые украинские дроны будут сбиваться. А некоторые не будут, потому что поднимать в воздух истребители слишком дорого. То есть Певкур и не скрывает, что и в дальнейшем украинские беспилотники будут летать над Эстонией. Без всяких запросов.

Если в воздушном пространстве Эстонии появится дрон, и у нас будет возможность сбить, мы его собьём.

Ранее сообщалось, что при последних атаках на Санкт-Петербург украинские беспилотники заходили на город над Финским заливом со стороны Эстонии.
25 комментариев
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  1. frruc Звание
    frruc
    +1
    Сегодня, 14:01
    некоторые украинские дроны будут сбиваться. А некоторые не будут

    Они(дроны) еще будут в Эстонии и взрываться, опять эстонский министр обороны не договаривает.
    1. Mixanus Звание
      Mixanus
      0
      Сегодня, 14:14
      Тут суть одна ..Англосаксы пытаются Русски спровоцировать на ядерый удар ..Чтобы не по ним
      А украинцев и рибалтов не жалко !!
      Но мы то знаем теперь кто за всем этим стоит !!! Ушки торчат хе хе
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 14:32
        Mixanus
        Но мы то знаем теперь кто за всем этим стоит !!!

        В этом секрета никакого и не было. Xoxлы подписались за войну и эстонцы подпишутся. А ядерный удар может последовать, см. Военную Доктрину РФ (Указ Президента РФ 991 от 2024 г). пп 18, 19.
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +5
    Сегодня, 14:04
    Господи, да хренакните уже какой-нибудь трофейной "бабой-ягой" по эстонскому парламенту, израильтяне давно б так сделали. Сколько можно святее Папы римского из себя строить.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +5
      Сегодня, 14:06
      Цитата: Pharmacist
      Господи, да хренакните уже какой-нибудь трофейной "бабой-ягой" по эстонскому парламенту, израильтяне давно б так сделали. Сколько можно святее Папы римского из себя строить.

      Дроны взлетают прямо с территории Эстонии. В любом случае агрессия на Россию идет из стран НАТО, что можно использовать, как казус Белли.
      1. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        +1
        Сегодня, 14:11
        Цитата: Бородач
        Цитата: Pharmacist
        Господи, да хренакните уже какой-нибудь трофейной "бабой-ягой" по эстонскому парламенту, израильтяне давно б так сделали. Сколько можно святее Папы римского из себя строить.

        Дроны взлетают прямо с территории Эстонии. В любом случае агрессия на Россию идет из стран НАТО, что можно использовать, как казус Белли.

        Надо просто в Украину запустить дроны через Эстонию, тогда по логике эстонцев будет виновата Украина, но наши госдеды боятся, вот тогда бы полеты через третьи страны прекратились.
      2. Mixanus Звание
        Mixanus
        -2
        Сегодня, 14:19
        Цитата: Бородач
        Дроны взлетают прямо с территории Эстонии. В любом случае агрессия на Россию идет из стран НАТО, что можно использовать, как казус Белли.

        Англосаксы прям упрашивют Русских ну долбаните ))) Ээээ нет хоспода ..Цетры принятия решений мы знаем уже где находятся Вот туда и долбанем !! И не важно сколько тысяч км ))) Скифы донные устанавливаем и подключаем к системе "Периметр " ...
        1. Себенза Звание
          Себенза
          -1
          Сегодня, 14:44
          А сколько платят? Довольствие мож какое?
          1. Mixanus Звание
            Mixanus
            0
            Сегодня, 14:47
            Цитата: Себенза
            А сколько платят? Довольствие мож какое?

            Бараны англосакские ___))))
            1. Себенза Звание
              Себенза
              0
              Сегодня, 14:50
              готов завербоваться, деньги только с начало на счёт киньте.
    2. Dizel200 Звание
      Dizel200
      0
      Сегодня, 14:06
      Это наше все laughing вернее руководства
      1. Mixanus Звание
        Mixanus
        -1
        Сегодня, 14:47
        Цитата: Dizel200
        Это наше все laughing вернее руководства

        Угу нойте дальше ..
      2. Себенза Звание
        Себенза
        0
        Сегодня, 14:58
        Приятно быть на одной волне.
  3. Alex013 Звание
    Alex013
    +1
    Сегодня, 14:10
    " При последних атаках на Санкт-Петербург украинские беспилотники заходили на город над Финским заливом со стороны Эстонии" - с чухонцами понятно, а что ПВО БФ делало, в носу ковырялось?
  4. Себенза Звание
    Себенза
    0
    Сегодня, 14:10
    Проверить как разлетается, чего-там под пристальным наблюдением до метра. Ну вроде, сама напрашивается как полигон. Стоп. Бизнес. Партнёры. Связи. Хватит уже гнать волну. До тех пор пока Россия не для русских, всё будет так, как есть. Жду минусов с объявой о разжигание.
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 14:31
      Минусатор- Ау, где твой ответ? Хотя, не сбивая пешеходов тяжко клацать по экрану.
  5. aybolyt678 Звание
    aybolyt678
    0
    Сегодня, 14:12
    представляю как они ржут, когда выдумывают такие вот заявления
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 14:20
      Цитата: aybolyt678
      представляю как они ржут, когда выдумывают такие вот заявления

      Они считают их очень остроумными lol
    2. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +1
      Сегодня, 14:32
      Цитата: aybolyt678
      представляю как они ржут, когда выдумывают такие вот заявления

      Представьте как они еще больше ржут, когда после такого бреда Россия молчит и не реагирует на полеты из их страны.
    3. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 14:37
      Поправил. Не ржут, а срут на голову.
  6. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 14:17
    Непонятно только почему полосу вдоль границы объявили заранее бесполетной зоной. Видимо заглянули в завтрашний день
  7. bambr731 Звание
    bambr731
    +1
    Сегодня, 14:30
    Если в воздушном пространстве Эстонии появится дрон, и у нас будет возможность сбить, мы его собьём.

    Не будет у вас никаких возможностей. Вы ни на что не способны кроме как на РФ пасть раскрывать. А дроны пусть у вас падают и падают почаще. drinks
    1. Napayz Звание
      Napayz
      0
      Сегодня, 14:41
      ... пасть...
      громко сказано. Вернее будет "поганый рот".
  8. sasha_cho Звание
    sasha_cho
    0
    Сегодня, 14:43
    тоже считаю ,что прибалтийская шайка уже давно заслужила подарки в виде крылатых ракет и прочих подарков ,пока только без ядерного заряда! если не одумаются то я бы прям красную линию начертил и предупредил , что в следующий раз будет кузькина-мать! уверен старый свет сглотнет и выразит озабоченность,вписываться пока они точно не будут,но можем упустить время
  9. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 14:56
    Не получилось бы так, что пролетел один как ляцкий дрон, а за ним десяток-другой дронов нато, "на помощь". what sad