Производство баллистических ракет в КНДР превысило объёмы во всём блоке НАТО

1 490 18
Производство баллистических ракет в КНДР превысило объёмы во всём блоке НАТО

Северокорейский лидер Ким Чен Ын провёл инспекцию ключевого оборонного предприятия, где ознакомился с ходом выполнения плана по производству баллистических ракет на первое полугодие 2026 года. Его сопровождали высокопоставленные чиновники: секретарь ЦК ТПК Чо Чхун Рён, первый замглавы отдела ЦК ТПК Ким Чон Сик, начальник Главного управления ракетостроения Чан Чхан Ха, советник Минобороны Пак Чон Чхон, замминистра обороны Ким Ган Ир, президент Академии национальной обороны Ким Ён Хван и другие руководители.

Государственные СМИ КНДР опубликовали подробный репортаж, подчёркивая значительный прогресс в ракетной программе. По данным KCNA, предприятие демонстрирует высокие темпы выпуска ракет семейства «Хвасон-11» (известных на Западе как KN-23 и его варианты). Фотографии с завода показывают конвейерную сборку сотен корпусов ракет, что свидетельствует о переходе к по-настоящему серийному производству.



Эксперты отмечают, что КНДР существенно расширила мощности завода в Хамхыне. В конце 2025 года спутниковые снимки и официальные снимки зафиксировали расширение цехов и крупные партии изделий.

«Хвасон-11» — это современные твердотопливные оперативно-тактические ракеты с маневренной боевой частью. Причём эта БЧ может быть как обычная (конвенциональная), так и ядерная. Диапазон дальности оценивается в 400–700 км в зависимости от модификации и нагрузки. Северная Корея активно развивает варианты с гиперзвуковыми планирующими блоками и другими усовершенствованиями.

Визит Ким Чен Ына подчёркивает приоритет ракетной программы. Лидер поставил задачи по дальнейшему наращиванию объёмов выпуска, включая приказы о 2,5-кратном увеличении мощностей в ближайшие годы. Это позволяет Пхеньяну поддерживать высокий темп производства баллистических ракет.

Уже сегодня объёмы производства баллистических ракет в КНДР таковы, что по этому показателю страна обходит все страны НАТО, вместе взятые. Если производство будет масштабировано, то Северная Корея увеличит своё преимущество ещё больше.
18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. mad-max78 Звание
    mad-max78
    -7
    Сегодня, 14:32
    Интересно почему КНДР не отдают заказы на производство для РФ тех же Искандеров?
    Могли бы как минимум лицензию на производство передать им с Ираном, все таки унификация вооружения.
    1. Napayz Звание
      Napayz
      +9
      Сегодня, 14:33
      А почему об этом должны знать посторонние?
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 14:55
        Цитата: Napayz
        А почему об этом должны знать посторонние?

        Тот, кому вы задали вопрос, видимо забыл, что между КНДР и РФ существует договор о всеобъемлющем партнёрстве, и в нём есть интересные статьи, подразумевающие взаимодействие в негласных направлениях.
        Статья 10
        Стороны способствуют расширению и развитию сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и научно-технической областях.
        Стороны развивают обмены и сотрудничество, а также активно поощряют совместные исследования в области науки и технологий, включая такие сферы, как космос, биология, мирная атомная энергия, искусственный интеллект, информационные технологии и иные.

        Статья 21

        Стороны активно сотрудничают в целях заключения и последующей реализации отраслевых соглашений, направленных на выполнение настоящего Договора, а также соглашений в иных областях, не предусмотренных настоящим Договором.
    2. Mixanus Звание
      Mixanus
      +2
      Сегодня, 14:39
      Ну КНДР готовятся ..Россия им закинула техологии ! Ракет хватит на Весь англосакский мир !!
      Они не продадуться северокорейцы !!!
    3. commbatant Звание
      commbatant
      0
      Сегодня, 14:57
      Цитата: mad-max78
      Интересно почему КНДР не отдают заказы на производство для РФ тех же Искандеров?
      Могли бы как минимум лицензию на производство передать им с Ираном, все таки унификация вооружения.

      Вассенаарские соглашения не позволяют это сделать.
  2. Napayz Звание
    Napayz
    +5
    Сегодня, 14:32
    Отлично!
    Так держать и Успехов, товарищ Ким!
    1. Mixanus Звание
      Mixanus
      +2
      Сегодня, 14:40
      Цитата: Napayz
      Отлично!
      Так держать и Успехов, товарищ Ким!

      КНДР они знают ,что англосаксам доверять нельзя !!
    2. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 14:40
      объёмы производства баллистических ракет в КНДР таковы, что по этому показателю страна обходит все страны НАТО, вместе взятые.

      Xoxлы нервно курят в стороне.
  3. Pivot Звание
    Pivot
    +2
    Сегодня, 14:33
    Вот это молодцы, вот что значит нет там ни Баутиста, ни Манта ни других эффективных менеджеров.
  4. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    +3
    Сегодня, 14:34
    Союзники (настоящие причем, а ни как некоторые) поделятся ...
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      0
      Сегодня, 14:41
      Союзники (настоящие причем, а ни как некоторые)

      При всем при том, что РФ имеет непосредственное отношение к санкциям, действующим в отношении КНДР
    2. Mixanus Звание
      Mixanus
      +1
      Сегодня, 14:44
      Цитата: Сергей Ткач
      Союзники (настоящие причем, а ни как некоторые) поделятся ...

      Договореность есть , проверили их ..Настоящие союзники !! И кровью заплатили ..Мы тоже в пятидесятых за корейцев кровь проливал ..Они помнят !!
      1. commbatant Звание
        commbatant
        0
        Сегодня, 14:59
        Цитата: Mixanus
        Мы тоже в пятидесятых за корейцев кровь проливал ..Они помнят !!

        А ранее в 45-м...
  5. Вадим Топал-Паша Звание
    Вадим Топал-Паша
    0
    Сегодня, 14:39
    А когда всё это богачество направится в Европу? На гиперзвуковых скоростях... И какими путями? :)
  6. 30 вис Звание
    30 вис
    +1
    Сегодня, 14:40
    О чём это говорит ? О том , что в Северной Корее есть высококвалифицированные рабочие и ИТР . Приборостроение на высочайшем уровне . Грамотное , население .
  7. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 14:42
    С логикой у них порядок: поэтому никакая ... никакие там беспилотники по Пхеньяну запускать не захочет.
    И эти ракеты может и не будут применены, потому что они есть и их много.
    А вот если примутся как не в себя их резать и переплавлять на кастрюли - тогда жди беды.
  8. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 14:51
    Очень хорошая новость, не связанная с КНДР, но связанная с баллистическими ракетами, а именно "Точкой -У".

    Подох полковник ВСУ Валерий Дрогайцев, отдавший приказ обстрелять Белгород в 2022 году ракетами "Точка-У". При очень интересных обстоятельствах.
  9. RUSSR Звание
    RUSSR
    0
    Сегодня, 14:57
    Хорошо быть кимом. Плохо быть рабочим на заводе кима. Хотя может они и счастливы за идею работать. Скоро и у нас может так будет.