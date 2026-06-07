Производство баллистических ракет в КНДР превысило объёмы во всём блоке НАТО
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын провёл инспекцию ключевого оборонного предприятия, где ознакомился с ходом выполнения плана по производству баллистических ракет на первое полугодие 2026 года. Его сопровождали высокопоставленные чиновники: секретарь ЦК ТПК Чо Чхун Рён, первый замглавы отдела ЦК ТПК Ким Чон Сик, начальник Главного управления ракетостроения Чан Чхан Ха, советник Минобороны Пак Чон Чхон, замминистра обороны Ким Ган Ир, президент Академии национальной обороны Ким Ён Хван и другие руководители.
Государственные СМИ КНДР опубликовали подробный репортаж, подчёркивая значительный прогресс в ракетной программе. По данным KCNA, предприятие демонстрирует высокие темпы выпуска ракет семейства «Хвасон-11» (известных на Западе как KN-23 и его варианты). Фотографии с завода показывают конвейерную сборку сотен корпусов ракет, что свидетельствует о переходе к по-настоящему серийному производству.
Эксперты отмечают, что КНДР существенно расширила мощности завода в Хамхыне. В конце 2025 года спутниковые снимки и официальные снимки зафиксировали расширение цехов и крупные партии изделий.
«Хвасон-11» — это современные твердотопливные оперативно-тактические ракеты с маневренной боевой частью. Причём эта БЧ может быть как обычная (конвенциональная), так и ядерная. Диапазон дальности оценивается в 400–700 км в зависимости от модификации и нагрузки. Северная Корея активно развивает варианты с гиперзвуковыми планирующими блоками и другими усовершенствованиями.
Визит Ким Чен Ына подчёркивает приоритет ракетной программы. Лидер поставил задачи по дальнейшему наращиванию объёмов выпуска, включая приказы о 2,5-кратном увеличении мощностей в ближайшие годы. Это позволяет Пхеньяну поддерживать высокий темп производства баллистических ракет.
Уже сегодня объёмы производства баллистических ракет в КНДР таковы, что по этому показателю страна обходит все страны НАТО, вместе взятые. Если производство будет масштабировано, то Северная Корея увеличит своё преимущество ещё больше.
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