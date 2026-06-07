После ответа Путина Зеленский срочно засобирался в Лондон

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После ответа Путина Зеленский срочно засобирался в Лондон

Зеленский отправляется в Лондон на встречу со своими европейскими хозяевами. Как предполагают западные медиа, будет обсуждаться вопрос принуждения России к миру на условиях Киева.

Номер с открытым письмом Путину у Зеленского не прошел, да и глупо было надеяться, что российский лидер примет предлагаемые Киевом условия, с большой вероятностью согласованные с западными союзниками. Теперь Зеленский летит в Лондон, где встретится сначала со Стармером, а потом уже и с Макроном и Мерцем, которые тоже отправляются в Великобританию.



Официальная причина встречи «нелегитимного» с тройкой самых «верных» союзников бандеровского режима — поддержка Украины в рамках «коалиции желающих» и обсуждение гарантий безопасности. Неофициальная — обсуждение следующих шагов по принуждению России к миру на условиях Брюсселя и Киева. Не зря же «нелегитимный» заявил, что к ноябрю война закончится, причем поражением Москвы. Видимо, какой-то план у него и союзников все же есть. Просто пришло время внести коррективы с учетом последних событий.

Напомним, что Зеленский написал открытое письмо Путину, в котором призвал к введению временного перемирия, личной встрече и обмене пленными всех на всех. В Москве назвали письмо «хамским» из-за угроз, которые в нем были, а Путин ясно дал понять, что останавливать боевые действия не будет.
25 комментариев
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  1. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +3
    Сегодня, 15:02
    Три кокаиновых весельчака ждут зеленюгу с новой партией дури.... За одно покалякают шмыгая носами чего бы еще выдумать пакостного. Хренушки у вас получится убогие... laughing
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 15:17
      Завидно? Ну так ценник растёт. А сидя, прошу прощение за банальщину, на диване. Уясните себе, что эти люди создают видимость, что они правят миром.
  2. taiga2018 Звание
    taiga2018
    0
    Сегодня, 15:04
    Можно сколько угодно смеяться над Зеленским, но с таким мягкотелым отношением к проведению СВО Россию точно принудят к миру.
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 16:10
      Зеленский летит в Лондон, где встретится сначала со Стармером, а потом уже и с Макроном и Мерцем

      Все понятно, будет требовать гарантии на поставку оружия, денег и усиления давления на Россию во всех отношениях. Лишь бы xoxлы не заканчивались, а там глядишь, депортации "беженцев" из Европы начнутся.
    2. SAG Звание
      SAG
      0
      Сегодня, 17:30
      Россию точно принудят к миру.

      Во-первых принуждалка там короткая.
      А во-вторых Россия на мир всегда была согласна, на условиях демилитаризации и денацификации Украины и её нейтрального статуса, который оговорен в Будапештском меморандуме!
  3. RUSSR Звание
    RUSSR
    +2
    Сегодня, 15:08
    Ну и правильно. Угроз для верхушек обеих сторон практически нет. Можно дальше воевать. Война это прибыльно.
    1. 123_123 Звание
      123_123
      +2
      Сегодня, 15:44
      Угроз нет выгодоприобретателям войны, да. Угроза должна проецироваться именно на них, бенефициаров внутри- и парабританских капиталов, влияющих на британский истеблишмент, управляющий своими украинскими рабами. То есть, целью потенциальных ударов должны быть материальные активы и предприятия, принадлежащие ротшильдам, бэрингам, кесвикам, ллойдам, свифтам, баркли т.д., причем нужно быть готовыми реализовать эти риски для британских бенефициаров украинских преступлений, тогда это будет эффективно и будет иметь смысл, иначе для них это возня в песочнице, которая конкретно виновникам ничем не угрожает. Но, видя текущую эффективность внешней политики и дипломатии рф, есть сомнения в способности к разработке и воле к реализации подобных комплексных операций.
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        +1
        Сегодня, 16:07
        Цитата: 123_123
        То есть, целью потенциальных ударов должны быть материальные активы и предприятия, принадлежащие ротшильдам, бэрингам, кесвикам, ллойдам, свифтам, баркли т.д.

        Для этого необходимо наносить удары ядерными боеприпасами по всему миру, а как то со всем миром ядерную войну вести не комильфо. Перечисленным вами господам принадлежит ОЧЕНЬ много промышленности по всей земле. Можно было бы самих правителей этого богатства уничтожить, так у них родословная тоже разрослась немерено. Воевать одной страной со всем теневым правительством утопия. Мы в принципе и так со всеми ими воюем на украине. И что то мне сдается, что и поведение нашей верхушки учитывает это самое "правительство", не зеленского же они боятся так осторожничая не по детски.
        1. yu ging Звание
          yu ging
          +1
          Сегодня, 16:39
          在自己的国家危急存亡之际，不会在乎“全世界”想什么。而如果克里米亚和新俄罗斯的情况继续恶化下去，为了阻止颓势，可能开始核威慑。

          Когда нация сталкивается с критическим экзистенциальным кризисом, она не обращает внимания на то, что думает «остальной мир». Если ситуация в Крыму и Новороссии продолжит ухудшаться, для предотвращения дальнейшего обострения могут быть задействованы средства ядерного сдерживания.
          1. SAG Звание
            SAG
            0
            Сегодня, 17:37
            Если ситуация в Крыму и Новороссии продолжит ухудшаться

            А вот тут вы ошибаетесь. Ситуация в Крыму и Новоросии улучшается, хоть и медленно!
            быть задействованы средства ядерного сдерживания.

            Приминение ядерного оружия чётко прописано в военной доктрине России. Прочтите.
  4. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 15:15
    По Киеву-то теперь прилетит системно раз все самые важные уехали? Или там остались еще какие-то важные люди, прикрывающие центры принятия решений от ночных ударов?
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +6
    Сегодня, 15:16
    Помнится во время принуждения к миру, одной очень гордой страны,её президент в прямом эфире жевал от страха собственный галстук. . . request
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 16:05
      Он был трус, обреченный. Тогда прокатило.
  6. Vladlous Звание
    Vladlous
    +8
    Сегодня, 15:25
    Ответы на подобные консультации не должны быть хитрыми, завуалированными и закрытыми. Пришло время отбросить в сторону белые перчатки и начать дейстоввать в соответсвии с интересами своей страны.

    Владимир Владимирович Путин, если бы Вы были читателем этого портала, а, возможно, кто знает, может так оно и есть, то я бы клятвенно просил бы Вас побыстрее завершить эту войну убедительной победой.

    Враг нагло и открыто получает консультации из Лондона. Британские террористы, а по другому нельзя назвать агентов влияния британских спецслужб, не только дают рекомендации бандеровскому режиму, но консультируют на предмет проведения террористических актов в нашей стране, ставших уже регулярными и всё более кровавыми с каждым разом.

    Возможно ли завершить войну к осени? Возможно, да. Сохранить сотни тысяч жизней наших людей, принести мир на наши земли и в наши города. Закончить войну убедительной победой и полным уничтожением бандеровского нацистского режима вместе с его главарями и пособниками.

    Однако дял этого, как Вы понимаете, нужно давно уйти от практики красных линий. Необходимо открыть сезон охоты на высокопоставленных нацистов Украины. Начать отстреливать их как перпёлок, истреблять всеми силами и средствами.

    Очевидно, что обьявление войны - это ошибочный ход, и Вы блестяще отказываетесь от этого пути. Но, вероятно, очевидно и другое - врага надо ломать быстро и решительно.

    Всякие переговоры фатальны, неприятель не испытывает страха, а потому дерзок. Если же он будет опасаться сходить в туалет и не встать с унитаза, то отношение его будет совершенно иным.

    Охваченный кошмамром нацистский режим - должен начать умирать от ужаса, инсультов и инфарктов, ещё до того как их настигнут наши дроны, ракеты, снаряды и пули отмщения. Они и их близкие должны превратиться в зайцев, на которых обявлена священная охота без правил, без условий и без ограничений.

    Кто знает, быть может Вы прочтёте.
    1. Себенза Звание
      Себенза
      -2
      Сегодня, 16:12
      Это ж какой тонкий сарказм. Без плюсика не остались. Просить справедливости у воров..,ну только если по понятиям.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +5
    Сегодня, 15:29
    Цитата: андрей мартов
    Помнится во время принуждения к миру, одной очень гордой страны,её президент в прямом эфире жевал от страха собственный галстук. . .
    Вы, наверное, обратили внимание, что клоун не носит галстуков? wink
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 16:16
      Schneeberg
      клоун не носит галстуков?

      Наверно пример покойного жиденка Березовского не дает покоя, которого удавили на галстуке в собственном сортире.
    2. Joker62 Звание
      Joker62
      +1
      Сегодня, 16:20
      Цитата: Schneeberg
      Цитата: андрей мартов
      Помнится во время принуждения к миру, одной очень гордой страны,её президент в прямом эфире жевал от страха собственный галстук. . .
      Вы, наверное, обратили внимание, что клоун не носит галстуков? wink

      Боится быть удавленным этим галстуком, как удавлен Борька Березёвский. wassat
    3. Серик Бур Звание
      Серик Бур
      +1
      Сегодня, 16:45
      Решил, что галстук муторно жевать, занюхать полегче и глазёнки выпучить. hi
  8. BrTurin Звание
    BrTurin
    -2
    Сегодня, 15:49
    А что к ноябрю то... У Макрона в середине весны 2027 выборы и пока лепенисты в лидерах - если в середине мая
    Согласно данным опроса, в случае, если кандидатом от "Национального объединения" был бы Барделла, он мог бы получить 31% голосов избирателей, ближайший конкурент – экс-премьер Эдуар Филипп – набирает 21%, далее идет лидер партии республиканцев, нынешний глава МВД Брюно Ретайо. Если участвовать в выборах смогла бы Марин Ле Пен, она также набрала бы 31% голосов, поддержка Филиппа и Ретайо при таком сценарии осталась бы на тех же значениях https://1prime.ru/20250521/pen-857772933.html
    , то теперь еще прибавили
    Рейтинг доверия председателя «Национального объединения» RN Жордана Барделля достиг 47%, прибавив сразу шесть пунктов за месяц. У Марин Ле Пен соответственно 40% и плюс четыре пункта. https://www.kommersant.ru/doc/8712477

    В прошлом году АдГ победила на выборах в Тюрингии, теперь Мерц допускает ее победу в в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге — Передней Померании...
    В великобритании по опросам партия Стармера - может оказаться на 3 или 4 месте в результате выборов (но выборы там только в 2029), но... Макрон точно не переизберется, вопрос сколько осталась Стармеру и Мерцу.... замена не изменит политики, но...
  9. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    -1
    Сегодня, 15:54
    ВВП очень доходчиво ответил на малявы наркомана( выбора братского народа) Во- первых никаких условий. Второе- наркоман нелегитивен. Юридически, Зеленский- пустое место и не может выступать стороной любого переговорного процесса. С таким же у пехом можно заключать договора с бомжом,с трех вокзалов. Хотя,московские бомжи возможно,более вменяемые.
  10. лесничий Звание
    лесничий
    0
    Сегодня, 15:55
    Лучше бы зеля с ними планировал новый сериал сватов снял. Это у него лучше получается, чем страну гробить и грабить.
  11. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +6
    Сегодня, 15:56
    Мочить его надо. Если партнеры сунутся в Киев - мочить скопом, всех вместе. Вот это будет достойный ответ на попытку принуждения России к миру на их условиях. Но мы уже не надеемся, веры в наше руководство уже нет ни на грош……..
  12. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 16:34
    и обсуждение гарантий безопасности.

    "Ты не бойся,мы тебя не больно зарежем, чик - и ты уже на небесах"
    Так что за гарантиями - к Горбатому! wassat
  13. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Сегодня, 16:56
    Номер с открытым письмом Путину у Зеленского не прошел, да и глупо было надеяться, что российский лидер примет предлагаемые Киевом условия, с большой вероятностью согласованные с западными союзниками.

    Глупость, что Зеленский отправляя письмо на что-то там наделся.
    Со слов гр. Ушакова это письмо ничто иное как "несколько страниц хамства".
    А вот на что надеялись те, кто отправлял гонца к Зеленскому?