Меркель не видит окончания конфликта на Украине в ближайшее время

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Меркель не видит окончания конфликта на Украине в ближайшее время

Вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным можно, но для этого нужно обладать легитимной политической властью. Об этом заявила Ангела Меркель, добавив, что быстрого окончания конфликта на Украине ждать не нужно.

Бывший немецкий канцлер отказалась быть посредником от Евросоюза на переговорах России и Украины, объяснив свой отказ тем, что не обладает реальной политической властью. По ее словам, без этого вести переговоры с Путиным бесполезно, так что сегодняшним европейским лидерам нужно определить одного представителя, который и будет говорить от всего Евросоюза, а не просить это сделать уже вышедших на покой политиков.



Вести переговоры с российским президентом можно, только обладая политической властью, которая в демократии предоставляется на ограниченный срок. Олланд и я не стали бы просить кого-либо другого вести переговоры с Путиным в Минске за нас. Даже сегодня это остается прерогативой тех, кто обладает властью и легитимностью.

По словам Меркель, она может дать какой-нибудь совет, если к ней обратятся, но выступать посредником не будет. Кроме того, экс-канцлер считает, что война на Украине продлится еще долго, не менее «10 лет». Причем закончится победой Европы, потому что Украина станет «свободной и независимой». Откуда такие сроки, она не пояснила.

Через 10 лет война в Украине, будем надеяться, закончится. И таким образом, что Украина станет независимой, свободной, суверенной страной.
18 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 16:09
    Таки ты сама хохлоту и подняла в поход за ношенными кружевными труселями.
    1. Shuman Звание
      Shuman
      +1
      Сегодня, 17:09
      Не совсем так, бабку вынудили, чем её взяли не так уж и важно, а вот то что она училась в Донецке (по обмену бестолочами) и была комсомолкой - это факт!
      А в поход за труселями, главная - Вика Нуланд, ещё одна старушка с признаками деменции.
  2. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +4
    Сегодня, 16:09
    Она и так проштрафилась побитая молью канцлерша, ВВП в уши дула,а оказывается все было так задумано, теперь веры ей нет
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 16:33
      Меркель не видит окончания конфликта на Украине

      Вот это бабуля вместе с Олландом "заварили кашу" на десятилетия.
      По словам Меркель, она может дать какой-нибудь совет, если к ней обратятся

      Обойдемся без таких советчиков, трухлявого убожества.
    2. Алексий Звание
      Алексий
      0
      Сегодня, 17:34
      "Доверия тебе минус ноль!")))
  3. Краснов
    Краснов
    +1
    Сегодня, 16:12
    Бабка меня рассмешила. Я не вижу в врага не денег не солдат не нормального ВПК чтобы вести войну годами. У большого Бангладеша остались понты как у центра мира.
  4. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 16:20
    Для пенсионерки ходящей по магазинам в поисках акций она говорит почти здравые мысли, кроме того что победит Европа и свободная Украина будет ходить в кружевных труселях и мужчины и женщины. Пусть вспомнит как советские солдаты кормили таких как она кашей из полевых кухонь в Берлине. В следующий раз может и кормить будет некого.
  5. Себенза Звание
    Себенза
    -3
    Сегодня, 16:21
    Вести переговоры с российским президентом можно, только обладая политической властью, которая в демократии предоставляется на ограниченный срок. Как есть сказала, не учла только, что в России царь на троне.
  6. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 16:25
    Отказалась она где-то месяц или полтора назад и тут это уже обсуждали.
  7. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 16:29
    что Украина станет независимой, свободной, суверенной страной

    Или, такой страны не будет от слова вообще....
  8. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    -2
    Сегодня, 16:31
    Я пишу всегда: еще 3 года, ровно на столько хватит мужчин на Украине.
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      +1
      Сегодня, 16:37
      Я пишу всегда: еще 3 года...

      И четыре года назад, так писали? laughing
    2. Краснов
      Краснов
      0
      Сегодня, 17:33
      Уважаемый у Сталина в ВОВ воевали всего 45℅ мужчин. В гражданскую за всё стороны воевало всего 5% мужчин. Свинарник давно привысил нормальную норму мобилизации. И закрывает стесавшихся за счёт тыловиков. Всяких ментов, погранцев, охраны объектов... И всё равно при этом у них сбродные силы в основном дедушки по 50+.А их нужно комиссовввать, даже если просто без войны заставить провести осенне-зимний сезон в полях. Какие три года?
  9. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    0
    Сегодня, 16:33
    Бывшая предводитель комсомола в ГДР где-то права кстати....
  10. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 16:36
    Неймётся старухе Изергиль, всё прокомментировать что-то пытается.
    Сидела бы спокойно на своей пенсии в 15000 евро и не раздражала своим кваканьем
  11. yu ging Звание
    yu ging
    0
    Сегодня, 16:57
    鉴于“大黄蜂”对物流的打击以及星链无人机对和可能在这个夏天和秋天造成我们军事和人道主义上的灾难，我认为普京可能会开始使用核威慑以构建紧张局势，俄罗斯已经付出了太多，不能接受单输局面。注意6月3日圣彼得堡上对核威慑的强调。

    Учитывая влияние ракет «Хорнет» на логистику и потенциальную военную и гуманитарную катастрофу, вызванную беспилотниками «Старлинк» этим летом и осенью, я считаю, что Путин может начать использовать ядерное сдерживание для нагнетания напряженности. Россия уже заплатила слишком высокую цену и не может позволить себе проигрышную ситуацию. Обратите внимание на акцент на ядерном сдерживании на митинге в Санкт-Петербурге 3 июня.
  12. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 17:03
    Вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным можно, но для этого нужно обладать легитимной политической властью.
    да вроде не нужно, можно быть просроченным наркоманом, достаточно только в Москву приехать
  13. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    0
    Сегодня, 17:25
    по словам Меркель ..... совет .

    Какие советы от старой вруньи могут быть? sad negative