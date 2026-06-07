Меркель не видит окончания конфликта на Украине в ближайшее время
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Вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным можно, но для этого нужно обладать легитимной политической властью. Об этом заявила Ангела Меркель, добавив, что быстрого окончания конфликта на Украине ждать не нужно.
Бывший немецкий канцлер отказалась быть посредником от Евросоюза на переговорах России и Украины, объяснив свой отказ тем, что не обладает реальной политической властью. По ее словам, без этого вести переговоры с Путиным бесполезно, так что сегодняшним европейским лидерам нужно определить одного представителя, который и будет говорить от всего Евросоюза, а не просить это сделать уже вышедших на покой политиков.
Вести переговоры с российским президентом можно, только обладая политической властью, которая в демократии предоставляется на ограниченный срок. Олланд и я не стали бы просить кого-либо другого вести переговоры с Путиным в Минске за нас. Даже сегодня это остается прерогативой тех, кто обладает властью и легитимностью.
По словам Меркель, она может дать какой-нибудь совет, если к ней обратятся, но выступать посредником не будет. Кроме того, экс-канцлер считает, что война на Украине продлится еще долго, не менее «10 лет». Причем закончится победой Европы, потому что Украина станет «свободной и независимой». Откуда такие сроки, она не пояснила.
Через 10 лет война в Украине, будем надеяться, закончится. И таким образом, что Украина станет независимой, свободной, суверенной страной.
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