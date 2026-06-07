Макрон задумал грандиозный военный парад, желая показать России «мощь» Франции

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Макрон задумал грандиозный военный парад, желая показать России «мощь» Франции

Традиционный военный парад в честь взятия Бастилии в этом году должен показать всю мощь французской армии, а заодно продемонстрировать поддержку Украины. Об этом пишет французская пресса.

Эммануэль Макрон, досиживающий срок в кресле президента Франции, решил напоследок поразить Россию «мощью» французской армии, заодно показав результаты перевооружения с учетом конфликта на Украине. Так что 14 июля 2026 года в Париже планируется грандиозный военный парад, в котором примут участие не менее 10 тысяч французских военных, а количество военной техники и авиации будет увеличено на 30% по сравнению с прошлым годом.



Для того чтобы «произвести впечатление» на зрителей, истребители французских ВВС впервые пролетят с муляжами ракет, а на Елисейских полях будут показывать новейшую бронетехнику и вертолеты.

Не обойдется парад и без упоминания Украины, в честь поддержки бандеровского режима один из самолетов Mirage 2000 перекрасят в желто-синий цвет, а пилотировать его будет украинский пилот.

В Генштабе ВС Франции заявили, что концепция парада в этом году была сформирована с учетом ситуации в Европе, войны Украины с Россией и желания показать возможности перевооруженной французской армии. Кстати, для Макрона это последний военный парад, который он будет принимать в качестве президента.
16 комментариев
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  1. Perpetually Звание
    Perpetually
    +7
    Сегодня, 16:39
    Планируется шоу трансвеститов?
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 16:40
      должен показать всю мощь французской армии

      Ну, если промаршируют с голыми задницами, то это впечатлит.
      1. Shkworen Звание
        Shkworen
        0
        Сегодня, 17:33
        парад алле с трансами и драг-квины во главе :)
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 16:41
    Военная мощь тут не при чём, хочет отвлечь внимание от .....
  3. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +3
    Сегодня, 16:42
    Сценариста пригласите из фильма такси, а то пригласите сценариста с олимпиады и будет хохот по всему миру. а вообще есть поговорка - чем выше лезет обезьяна тем лучше и дальше виден красный зад....
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +2
    Сегодня, 16:48
    Ой боюсь-боюсь-боюсь. Боюсь,что лопну от смеха. Кроме Иностранного легиона нет во Франции практически боеспособных войск. Всегда из французов были вояки,как из волчьего хвоста отбойный молоток. А уж сейчас с гендерным и прочим равенством при приёме на службу - толстые бабы и прочие тела неизвестной ориентаци,олигофрены и прочая шваль в войсках... Небое wassat способненько,но зато демократичненько.
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 16:58
      Цитата: pudelartemon
      Кроме Иностранного легиона нет во Франции практически боеспособных войск
      Да и там собран разный генетический мусор. Охотники за французским гражданством wink
    2. lukash66 Звание
      lukash66
      0
      Сегодня, 17:01
      Цитата: pudelartemon
      Ой боюсь-боюсь-боюсь. Боюсь,что лопну от смеха. Кроме Иностранного легиона нет во Франции практически боеспособных войск. Всегда из французов были вояки,как из волчьего хвоста отбойный молоток. А уж сейчас с гендерным и прочим равенством при приёме на службу - толстые бабы и прочие тела неизвестной ориентаци,олигофрены и прочая шваль в войсках... Небое wassat способненько,но зато демократичненько.

      Ну уж Вы немного погорячились. А как же наполеоновские войны? Всю гейропу к ногтю прижали. А после него конечно сдулись.
      1. Гиперион Звание
        Гиперион
        0
        Сегодня, 17:14
        Цитата: lukash66
        Всю гейропу к ногтю прижали. А после него конечно сдулись.

        В России тоже набедокурили. Ажно Москву вынудили сжечь. Слава богу, генерал Мороз подсобил выгнать супостатов. И Кутузов ещё конечно.
  5. greencon Звание
    greencon
    +2
    Сегодня, 16:52
    "...желая показать России "мощь" Франции". - именно так серьезный репортер передает свою мысль читателю.
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:57
    А перед нападением Гитлера на Францию парады тоже устраивали? wink
  7. 123_123 Звание
    123_123
    0
    Сегодня, 17:19
    Будет интересно посмотреть. Нет, ну серьезно, очень давно же такого не было.
  8. Лена Петрова Звание
    Лена Петрова
    0
    Сегодня, 17:27
    Для показа этой мощи, очевидно, в параде будет задействована вообще вся армия Франции. В полном составе.
  9. otempora o mores
    otempora o mores
    0
    Сегодня, 17:30
    "l'Armée de terre française réarmée"
    Réarmée seulement dans la tête de ce sociopathe narcissique.
  10. next322 Звание
    next322
    0
    Сегодня, 17:37
    На этот традиционный июльский французский парад,наверное придется ответить морским парадом в Кронштадте,пока на БФ еще остались корабли......но это - если разрешит наркоман
  11. poquello Звание
    poquello
    0
    Сегодня, 17:39
    "один из самолетов Mirage 2000 перекрасят в желто-синий цвет, а пилотировать его будет украинский пилот."
    ну и сбить его нах, сказать ошиблись