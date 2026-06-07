Макрон задумал грандиозный военный парад, желая показать России «мощь» Франции
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Традиционный военный парад в честь взятия Бастилии в этом году должен показать всю мощь французской армии, а заодно продемонстрировать поддержку Украины. Об этом пишет французская пресса.
Эммануэль Макрон, досиживающий срок в кресле президента Франции, решил напоследок поразить Россию «мощью» французской армии, заодно показав результаты перевооружения с учетом конфликта на Украине. Так что 14 июля 2026 года в Париже планируется грандиозный военный парад, в котором примут участие не менее 10 тысяч французских военных, а количество военной техники и авиации будет увеличено на 30% по сравнению с прошлым годом.
Для того чтобы «произвести впечатление» на зрителей, истребители французских ВВС впервые пролетят с муляжами ракет, а на Елисейских полях будут показывать новейшую бронетехнику и вертолеты.
Не обойдется парад и без упоминания Украины, в честь поддержки бандеровского режима один из самолетов Mirage 2000 перекрасят в желто-синий цвет, а пилотировать его будет украинский пилот.
В Генштабе ВС Франции заявили, что концепция парада в этом году была сформирована с учетом ситуации в Европе, войны Украины с Россией и желания показать возможности перевооруженной французской армии. Кстати, для Макрона это последний военный парад, который он будет принимать в качестве президента.
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