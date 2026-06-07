Непубличные контакты тоже периодически происходят.

В интервью «Вестям» помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал визит неназванного российского бизнесмена в Киев. Напомним, что о самом визите сообщил президент в беседе с главредами информагентств во время проведения Петербургского экономического форума. Владимир Путин тогда не стал раскрывать имя этого человека, отметив, что посещение Киева тем состоялось в конце мая и что потом этот «неназванный бизнесмен» передал ему (Путину) послание от Зеленского о намерении провести личную встречу.Юрий Ушаков не ответил на вопрос о том, кто именно этот бизнесмен, о котором заявил президент, при этом отметил, что он «достаточно крупный».По словам Ушакова, власти России ведут «как открытые, так и закрытые» переговоры с Киевом:Напомним, что накануне нардеп ВРУ Гончаренко (*внесён в России в список террористов и экстремистов) со ссылкой на свои источник заявил, что этим «довольно крупным бизнесменом» был Роман Абрамович. Напомним, что в своё время он тоже засветился при «непубличных переговорах», после которых главари «Азова» (*запрещённая в России террористическая группировка) после сдачи в плен на заводе «Азовсталь» были отправлены сначала в Турцию, а затем возвращены на Украину. Теперь отдельные из них снова командуют украинскими вооружёнными формированиями.Информацию о поездке в Киев не прокомментировал ни сам Абрамович, ни пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, ни Банковая.Однако в обществе возник вопрос, что вообще может крыться за так называемыми «непубличными» контактами, и какие вопросы обсуждаются на «закрытых» переговорах, если такие контакты и переговоры имеют место быть? Сам факт того, что российский бизнесмен приглашается в Киев, но это не афишируется и в самом Киеве, может свидетельствовать о том, что непубличная плоскость контактов в итоге может оказаться превалирующей над публичной. И в этом случае не хотелось бы, чтобы и чаша весов с непублично принятыми решениями в конечном итоге перевесила.