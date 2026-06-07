Помощник президента России подтвердил наличие непубличных контактов с Киевом

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Помощник президента России подтвердил наличие непубличных контактов с Киевом

В интервью «Вестям» помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал визит неназванного российского бизнесмена в Киев. Напомним, что о самом визите сообщил президент в беседе с главредами информагентств во время проведения Петербургского экономического форума. Владимир Путин тогда не стал раскрывать имя этого человека, отметив, что посещение Киева тем состоялось в конце мая и что потом этот «неназванный бизнесмен» передал ему (Путину) послание от Зеленского о намерении провести личную встречу.

Юрий Ушаков не ответил на вопрос о том, кто именно этот бизнесмен, о котором заявил президент, при этом отметил, что он «достаточно крупный».



По словам Ушакова, власти России ведут «как открытые, так и закрытые» переговоры с Киевом:

Непубличные контакты тоже периодически происходят.

Напомним, что накануне нардеп ВРУ Гончаренко (*внесён в России в список террористов и экстремистов) со ссылкой на свои источник заявил, что этим «довольно крупным бизнесменом» был Роман Абрамович. Напомним, что в своё время он тоже засветился при «непубличных переговорах», после которых главари «Азова» (*запрещённая в России террористическая группировка) после сдачи в плен на заводе «Азовсталь» были отправлены сначала в Турцию, а затем возвращены на Украину. Теперь отдельные из них снова командуют украинскими вооружёнными формированиями.

Информацию о поездке в Киев не прокомментировал ни сам Абрамович, ни пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, ни Банковая.

Однако в обществе возник вопрос, что вообще может крыться за так называемыми «непубличными» контактами, и какие вопросы обсуждаются на «закрытых» переговорах, если такие контакты и переговоры имеют место быть? Сам факт того, что российский бизнесмен приглашается в Киев, но это не афишируется и в самом Киеве, может свидетельствовать о том, что непубличная плоскость контактов в итоге может оказаться превалирующей над публичной. И в этом случае не хотелось бы, чтобы и чаша весов с непублично принятыми решениями в конечном итоге перевесила.
14 комментариев
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  1. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +2
    Сегодня, 16:54
    подобные договоренности вот и на ..... не нужны, да и переговорщики тоже - "после сдачи в плен на заводе «Азовсталь» были отправлены сначала в Турцию, а затем возвращены на Украину. Теперь отдельные из них снова командуют украинскими вооружёнными формированиями." отлично справились
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +5
      Сегодня, 17:00
      Говорят Абрамовичу зато счета разблокировали. Так что взамен можно за него порадоваться. Заодно за Медведчука порадоваться. И за Ушакова, который просто звездой стал последнее время, чаще Пескова вещает
  2. HAM Звание
    HAM
    +6
    Сегодня, 16:57
    Абрамович-российский бизнесмен !?? Тогда в Африке живут Снегурочки...
  3. alexoff Звание
    alexoff
    +4
    Сегодня, 16:58
    Непубличные контакты о договоренностях как будет происходить обмены войны на позор, войну и последующие жалобы что опять обманули
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 17:00
    Какая-то странная война. Абрамовичи какие-то.......
  5. Гиперион Звание
    Гиперион
    +4
    Сегодня, 17:02
    По словам Ушакова, власти России ведут «как открытые, так и закрытые» переговоры с Киевом

    У него там не «закрытый», а «открытый» перелом. (с)
    И в этом случае не хотелось бы, чтобы и чаша весов с непублично принятыми решениями в конечном итоге перевесила.

    Хотелось бы услышать начальника транспортного цеха... (с)
    Есть такая актуальная на все времена сербская пословица: "Когда война завершается, политики пожимают друг другу руки, богатые поднимают цены на продовольствие, а бедные ищут могилы своих детей."
    1. АрхиФил Звание
      АрхиФил
      +1
      Сегодня, 17:20
      Хотелось бы услышать начальника транспортного цеха... (с)
      Нет,не услышим мы его.Он выше этих...*контактов*.Ходы,блин,просчитывает!
      1. Гиперион Звание
        Гиперион
        +1
        Сегодня, 17:22
        Цитата: АрхиФил
        Ходы,блин,просчитывает!

        Всё учтено могучим ураганом (с)
  6. АрхиФил Звание
    АрхиФил
    +4
    Сегодня, 17:13
    Противно и горько.Это если в двух словах о политике властей РФ.
  7. axren1 Звание
    axren1
    +1
    Сегодня, 17:14
    Об-на которая азовцам телефоны дарила ,ну спасибо гарант блин .
  8. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 17:15
    Неназванный российский бизнесмен , а по совместительству гражданин Израиля и Португалии
  9. Скорин Звание
    Скорин
    +2
    Сегодня, 17:16
    Зато можно сказать, что наши власти во главе с Великим многоходовочником это - непубличный дом.
  10. pvs Звание
    pvs
    0
    Сегодня, 17:17
    А теперь представьте такие непубличные контакты во время Великой Отечественной! Однозначно измена. Продажа интересов России в обмен на свои серебряники.
  11. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    +1
    Сегодня, 17:28
    Дедушка старый - войдите в положение. Ему сказали, что на полшурика зайдем, всех напугаем, бумаги подпишем и наступит великое счастье. А оно вон, как вышло. Сейчас говорят, что надо замирятся.