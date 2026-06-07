Россия производит в два раза больше баллистических ракет, чем США зенитных
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Киеву в любом случае не хватит зенитных ракет для систем Patriot, даже если США напрягутся и поставят дополнительные партии. Все дело в том, что у России все равно больше баллистических ракет. Об этом сообщает Defense Express.
Украинское издание сравнило возможности России по запуску баллистики, подсчитав примерное количество пусков, а также Украины по отражению ракетных ударов, придя к выводу, что у США нет такого количества зенитных ракет, которое требуется Украине. Как оказалось, американцы производят очень небольшое количество этих высокотехнологических ракет, а расширить производство пока не в состоянии.
Согласно данным из открытых источников, Россия в месяц производит в два раза больше баллистических ракет, чем США противоракет для ЗРК Patriot. Пока американская компания Lockheed Martin способна выпустить за месяц примерно 52 ракеты, тогда как в России за этот же период производится где-то 113 баллистических ракет разных видов. И не нужно забывать про крылатые ракеты, на которые также нужно тратить зенитные.
Даже если США будут отдавать Киеву все произведенные за месяц ракеты, то это не поможет, считают украинские эксперты. К тому же есть и другие страны, которым также нужны ракеты к системам Patriot, никто не будет жертвовать своей безопасностью ради Украины. Так что все потуги Зеленского бесполезны, без собственного производства систем ПВО и ракет к ним противоракетный зонтик над Украиной не выстроишь.
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