Россия производит в два раза больше баллистических ракет, чем США зенитных

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Россия производит в два раза больше баллистических ракет, чем США зенитных

Киеву в любом случае не хватит зенитных ракет для систем Patriot, даже если США напрягутся и поставят дополнительные партии. Все дело в том, что у России все равно больше баллистических ракет. Об этом сообщает Defense Express.

Украинское издание сравнило возможности России по запуску баллистики, подсчитав примерное количество пусков, а также Украины по отражению ракетных ударов, придя к выводу, что у США нет такого количества зенитных ракет, которое требуется Украине. Как оказалось, американцы производят очень небольшое количество этих высокотехнологических ракет, а расширить производство пока не в состоянии.



Согласно данным из открытых источников, Россия в месяц производит в два раза больше баллистических ракет, чем США противоракет для ЗРК Patriot. Пока американская компания Lockheed Martin способна выпустить за месяц примерно 52 ракеты, тогда как в России за этот же период производится где-то 113 баллистических ракет разных видов. И не нужно забывать про крылатые ракеты, на которые также нужно тратить зенитные.

Даже если США будут отдавать Киеву все произведенные за месяц ракеты, то это не поможет, считают украинские эксперты. К тому же есть и другие страны, которым также нужны ракеты к системам Patriot, никто не будет жертвовать своей безопасностью ради Украины. Так что все потуги Зеленского бесполезны, без собственного производства систем ПВО и ракет к ним противоракетный зонтик над Украиной не выстроишь.
5 комментариев
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  1. belost79 Звание
    belost79
    0
    Сегодня, 17:25
    Нам так и не удалось закидать врагов шапками, как хотел генерал-лейтенант Кирьяков в Крымскую войну. Может, удастся закидать ракетами?
  2. Алексий Звание
    Алексий
    0
    Сегодня, 17:27
    Ну и где эти ракеты??? Уже могли бы с десяток по каждому мосту запустить.
  3. Гиперион Звание
    Гиперион
    0
    Сегодня, 17:30
    Зато мы делаем ракеты
    И перекрыли Енисей,
    А также в области балета,
    Мы впереди планеты всей (с)
  4. acetophenon Звание
    acetophenon
    -1
    Сегодня, 17:31
    CCCP тоже делал много баллистических ракет. Слишком много. Нефтевышка с ракетами?
  5. reframing
    reframing
    0
    Сегодня, 17:34
    Не нужно забывать о мощностях.
    И.Маск строит в Брансвилле суперзавод по производству сверхтяж. ракет.
    1000 в год!
    И это, как минимум.
    Не надо обманываться сугубо мирным характером производства.
    Космич.ракеты легко превращаются в МБР.