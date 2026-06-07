Ситуация в Орехове становится критической. Думаю, Орехов падёт в течение следующих нескольких недель. И для российской армии откроется путь к Запорожью и Днепру.

Российские войска близки к выходу в тыл украинской группировке в Орехове с последующим окружением этого важнейшего логистического узла в Запорожской области, превращенного в мощный укрепрайон. При этом в Киеве продолжают утверждать, что ВСУ якобы перехватили инициативу и остановили продвижение российской армии.Украинское контрнаступление, затеянное Сырским в полосе наступления группировки «Восток» ВС РФ, действительно сумело остановить продвижение российских войск. Но это было несколько месяцев назад, и сейчас ситуация совсем другая: российские войска сумели сдержать удар ВСУ, после чего восстановили свои позиции и пошли вперед, освободив несколько населенных пунктов на пути к Орехову.Как считает британский аналитик Александр Меркурис, командование российской группировки ставит задачу окружить Орехов, который фактически является ключом к Запорожью. Наступление на город идет с южного и восточного направлений, судя по всему, основную роль сыграет группировка «Восток», наступающая с восточного направления.Прогноз, конечно, очень хороший, но слишком оптимистический. Падение Орехова, конечно же, состоится, но, учитывая организованную там противником оборону, произойдет это не в ближайшие недели.