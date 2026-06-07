Британский эксперт: взятие Орехова откроет российским войскам путь на Запорожье

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Британский эксперт: взятие Орехова откроет российским войскам путь на Запорожье

Российские войска близки к выходу в тыл украинской группировке в Орехове с последующим окружением этого важнейшего логистического узла в Запорожской области, превращенного в мощный укрепрайон. При этом в Киеве продолжают утверждать, что ВСУ якобы перехватили инициативу и остановили продвижение российской армии.

Украинское контрнаступление, затеянное Сырским в полосе наступления группировки «Восток» ВС РФ, действительно сумело остановить продвижение российских войск. Но это было несколько месяцев назад, и сейчас ситуация совсем другая: российские войска сумели сдержать удар ВСУ, после чего восстановили свои позиции и пошли вперед, освободив несколько населенных пунктов на пути к Орехову.



Как считает британский аналитик Александр Меркурис, командование российской группировки ставит задачу окружить Орехов, который фактически является ключом к Запорожью. Наступление на город идет с южного и восточного направлений, судя по всему, основную роль сыграет группировка «Восток», наступающая с восточного направления.



Ситуация в Орехове становится критической. Думаю, Орехов падёт в течение следующих нескольких недель. И для российской армии откроется путь к Запорожью и Днепру.

Прогноз, конечно, очень хороший, но слишком оптимистический. Падение Орехова, конечно же, состоится, но, учитывая организованную там противником оборону, произойдет это не в ближайшие недели.
9 комментариев
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    +1
    Сегодня, 18:02
    До Орехова ещё далеко. Если возьмём к концу года, то это успех.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 18:12
      Бородач hi ,там ниже новости о не публичных контактах "добавляют" оптимизма.
  2. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +4
    Сегодня, 18:16
    Судя по тому, что наступление идет севернее, вдоль трассы Запорожье - Донецк, Орехов может остаться в стороне. В случае захвата Омельника, он превратится в очередную "фортецю" постепенно теряющую стратегическое значение и становящейся дотационной))
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 18:17
    Жители Кронштадта и спасатели МЧС заметили, что во время вчерашней атаки дроны ВСУ раскидывали кассетные боеприпасы и мины ПФМ-1 "лепесток". Спасателей успели предупредить, но есть раненые. Сообщают так же, что противник уже производит собственные серийные ПФМ-1 с аналогом ВС-6д (взрывающейся жидкости).

    https://ok.ru/video/15461456284288
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 18:27
      alexboguslavski hi ,а чему удивляться,моральными нормами они себя не обязывали,мы для них недочеловеки,бабла хватает заводы на них в Е.С. пашут и лаборатории с прочими разработчиками тоже вдоволь,так чего как говориться не наладить.
    2. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +1
      Сегодня, 18:34
      Неужели и мы не можем сделать больно и показательно? А если не поймут, то после второго удара и показывать будет некому,
      1. Prometey Звание
        Prometey
        +2
        Сегодня, 18:36
        Цитата: pudelartemon
        Неужели и мы не можем сделать больно и показательно?

        Не можем. Лавруша же прямо намекнул - жизни укров для них дороже, жизней российских граждан.
      2. spektr9 Звание
        spektr9
        +1
        Сегодня, 18:36
        Неужели и мы не можем сделать больно и показательно?

        Можем, а зачем ? Вы не забывайте что у кое кого там наши люди, а не здесь
      3. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 18:40
        pudelartemon hi,можем почему нет, только вот на данный момент имеем что имеем,от наших с вами желаний и комментариев ничего не зависит, решение на причинение боли принимают другие люди.
  4. Комментарий был удален.