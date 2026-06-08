Опрос показал поддержку размещения ядерного оружия США в Польше
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Большинство граждан Польши положительно относятся к перспективе размещения на территории страны американского ядерного оружия в рамках программы совместного использования ядерных вооружений НАТО. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу газеты Rzeczpospolita.
Согласно исследованию, 44,6% респондентов поддерживают размещение ядерного оружия в Польше. Против такой инициативы выступили 26,2% опрошенных, тогда как еще 29,2% затруднились дать однозначный ответ.
Интерес к вопросу усилился после появления сообщений о том, что США обсуждают с рядом европейских государств возможное расширение программы ядерного обмена. Официальных решений по этому вопросу пока не принято, однако Польша неоднократно заявляла о готовности присоединиться к подобным механизмам сотрудничества.
Как отмечают польские СМИ, Варшава на протяжении нескольких лет добивается более тесного участия в системе ядерного сдерживания НАТО. Помимо контактов с США, вопросы, связанные с ядерными гарантиями безопасности, обсуждались и с Францией, которая располагает собственным ядерным арсеналом.
Наиболее высокий уровень поддержки идеи размещения ядерного оружия зафиксирован среди мужчин - 55%. Среди женщин этот показатель составляет 35%. Также инициативу чаще поддерживают граждане с профессиональным образованием и респонденты с ежемесячным доходом свыше 7 тыс. злотых (более 140 тыс. рублей). Наибольшая доля сторонников размещения ядерного оружия проживает в городах с населением от 200 тысяч до 499 тысяч человек.
Насколько доверять данным этого социологического исследования - вопрос открытый.
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