Иран грозит ракетным ударом по Израилю в ответ на атаку Бейрута
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Иран находится в полной готовности нанести удар по Израилю в ответ на удары еврейского государства по столице Ливана. Обещание «дать ответ» прозвучало от представителя комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахима Резаи.
Израиль сегодня нанес удары по району Дахия Бейрута, заявив, что это ответ на удары «Хизбаллы» по территории еврейского государства. Приказ на атаку ливанской столицы отдал министр обороны Исраэль Кац по распоряжению премьера Биньямина Нетаньяху. Как утверждают в Тель-Авиве, ЦАХАЛ бил по «штабам террористов».
Удары по Бейруту являются красной линией для Ирана, который требовал от США полного прекращения боевых действий на территории Ливана в качестве одного из условий мирного соглашения. Но, судя по происходящему, Трамп не имеет большого влияния на Нетаньяху, несмотря на все его заявления.
Между тем в Тегеране звучат предупреждения о возможном ударе по Израилю в ответ на атаку Бейрута. Как заявил Резаи, сегодня нужно будет обратить внимание на ночное небо над Израилем.
Мы дадим решительный и болезненный ответ на атаку сионистского режима на Дахию. Эти бешеные псы должны быть усмирены и поставлены на место. Посмотрите на небо над оккупированными землями сегодня ночью.
Последует ли удар по Тель-Авиву или это просто угрозы, узнаем в ближайшее время. Вероятней всего, удара не последует, так как это будет фактическое продолжение конфликта.
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