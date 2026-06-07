Иран грозит ракетным ударом по Израилю в ответ на атаку Бейрута

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Иран грозит ракетным ударом по Израилю в ответ на атаку Бейрута

Иран находится в полной готовности нанести удар по Израилю в ответ на удары еврейского государства по столице Ливана. Обещание «дать ответ» прозвучало от представителя комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахима Резаи.

Израиль сегодня нанес удары по району Дахия Бейрута, заявив, что это ответ на удары «Хизбаллы» по территории еврейского государства. Приказ на атаку ливанской столицы отдал министр обороны Исраэль Кац по распоряжению премьера Биньямина Нетаньяху. Как утверждают в Тель-Авиве, ЦАХАЛ бил по «штабам террористов».



Удары по Бейруту являются красной линией для Ирана, который требовал от США полного прекращения боевых действий на территории Ливана в качестве одного из условий мирного соглашения. Но, судя по происходящему, Трамп не имеет большого влияния на Нетаньяху, несмотря на все его заявления.

Между тем в Тегеране звучат предупреждения о возможном ударе по Израилю в ответ на атаку Бейрута. Как заявил Резаи, сегодня нужно будет обратить внимание на ночное небо над Израилем.

Мы дадим решительный и болезненный ответ на атаку сионистского режима на Дахию. Эти бешеные псы должны быть усмирены и поставлены на место. Посмотрите на небо над оккупированными землями сегодня ночью.

Последует ли удар по Тель-Авиву или это просто угрозы, узнаем в ближайшее время. Вероятней всего, удара не последует, так как это будет фактическое продолжение конфликта.
11 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 18:41
    Ждём восточной ночи,а там как говориться видно будет.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 19:01
      Последует ли удар по Тель-Авиву или это просто угрозы, узнаем в ближайшее время.

      Думаю что последует.
      Иран не просто рисует красные линии!
  2. ВитаминBF3mg Звание
    ВитаминBF3mg
    +2
    Сегодня, 18:46
    "1000 и одна ночь ...."
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 18:50
      ВитаминBF3mg hi ,а что названия ракеты класса земля-земля "Шахерезада".
      1. ВитаминBF3mg Звание
        ВитаминBF3mg
        +1
        Сегодня, 19:27
        И я об этом soldier Вы поняли-благодарю good
        Коммент слишк...
  3. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +2
    Сегодня, 18:50
    Там и здесь ... - там медоед кидается на льва и лев отступает - здесь большой медведь слабо отбивается от своры собак - и собаки видя что им не особо достается продолжают кусать медведя ..
  4. bambr731 Звание
    bambr731
    +2
    Сегодня, 19:07
    Приказ на атаку ливанской столицы отдал министр обороны Исраэль Кац по распоряжению премьера Биньямина Нетаньяху. Как утверждают в Тель-Авиве, ЦАХАЛ бил по «штабам террористов».

    А для нас киевские штабы - табу recourse
  5. Гиперион Звание
    Гиперион
    +2
    Сегодня, 19:16
    Иран грозит ракетным ударом по Израилю в ответ на атаку Бейрута

    Отсель грозить Сиону будем
    И про Бейрут мы не забудем
    Ведь красных линий череда
    Реально - край, хоть иногда
  6. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +2
    Сегодня, 19:20
    Штабы террористов не в Бейруте, а в Тель-Авиве.
  7. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    0
    Сегодня, 19:33
    Июнь может быть очень кровопролитным, как на ближневосточном в театре военных действий, так и на Украине. Прям вот вообще такие ощущения, что в предпоследнюю неделю июня произойдут какие-то сверхжестокие события, причем кардинально меняющее всё. В общем, все очень тревожно и печально.
  8. Десница ока Звание
    Десница ока
    +1
    Сегодня, 19:37
    Последует ли удар по Тель-Авиву или это просто угрозы, узнаем в ближайшее время. Вероятней всего, удара не последует, так как это будет фактическое продолжение конфликта.

    А я думаю - последует...
    Писала тут уже ранее и повторюсь - сионистское зверье, столько зла бесчеловечного натворило, столько жизней невинных загубило, столько распрей на БВ породило и тд., что справедливое и страшное воздаяние, просто обязательно должно уже настигнуть безжалостное, жестокое племя. И, увы, кроме Ирана, стать воздающей рукой Немезиды, вижу, просто некому.., а время собирать камни Израилю - давно уже пришло.) А значит, уверена, если даже не сегодня ночью, то в ближайшее время точно - конфликт Ирана и сионо-нацистов ( понятное дело с гегемоном за спиной) опять разгорится с новой силой... И, очень надеюсь и верю, что в итоге, каким то чудом, с помощью высших сил и/или еще как - но именно Иран положит начало концу искусственному агрессивному бесчеловечному образованию, вотчине максимального зла на земле. И, так же, знаю, когда это сосредоточение зла и силы его падет - и нам и всему миру, всем неугодным сионосаксонской правящей миром кодле - жить станет легче и лучше. И, мы должны помочь, положить конец этому исчадию ада, источнику многих бед и кровопролитий, распрей и тп. на земле... ))))