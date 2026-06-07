ВС РФ вошли в квартал Новосёловка - северо-западную окраину Константиновки

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ВС РФ вошли в квартал Новосёловка - северо-западную окраину Константиновки

Вооружённые силы России в результате продолжающегося наступления в городской черте Константиновки вошли в северо-западную часть города. Речь идёт о кварталах, который носят название Новосёловка. Ранее это было отдельное село, но со временем оно вошло в состав города Константиновка, став её северо-западной окраиной.

Бои идут южнее реки Кривой Торец, которая делится Константиновку на две части.





Примечательно, как ситуацию в Константиновке описывает противник. На фоне того, что за ВСУ в городе остаётся в лучшем для них случае 12% территории, украинская пропаганда пишет следующее:

Появляется информация о том, что российские штурмовые группы проникают в Константиновку.

По большому счёту, это традиционный для врага антикриз, который, как это было в своём время с целым рядом других городов, в итоге выльется в сводки, где название «Константиновка» попросту исчезнет как таковое.

Напомним, что Константиновка - крупнейший город ДНР вне Славянско-Краматорской агломерации, в котором продолжают оставаться силы противника. Освобождение Константиновки откроет путь в указанную агломерацию с юго-востока.
4 комментария
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  1. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    +3
    Сегодня, 19:17
    Главное ни одного пидорга из окружения не выпустить живым...
  2. Обычный Звание
    Обычный
    +2
    Сегодня, 19:32
    Силы, мужчины, родные.
  3. Aken Звание
    Aken
    -1
    Сегодня, 19:41
    Круто.
    Как сказал советник президента, эта бодяга ещё на 20-30 лет. А он знает, что говорит.
    Дорогу осилит идущий.
    Путь в тысячу ли начинается с одного шага.
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 20:00
    Кирдык похоже подкрался сами знаете к кому. так держать, ребята!