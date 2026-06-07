Во время визита в Киев Абрамович встречался не только с Зеленским

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Во время визита в Киев Абрамович встречался не только с Зеленским

Тема тайной встречи Зеленского с российским бизнесменом, в роли которого выступил Роман Абрамович, обрастает новыми подробностями. Как утверждает Ukraine Context со ссылкой на неназванные источники, Абрамович встречался не только с «нелегитимным».

По данным канала, в ходе своей согласованной с Кремлем поездки в Киев несколько недель назад Абрамович встречался с главой фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией. Встреча была закрытая, о чем разговаривали Арахамия и Абрамович, неизвестно, но в ходе разговора представитель Украины якобы совершил телефонный звонок в Москву и о чем-то переговорил с Владимиром Путиным.



Как утверждается, сам звонок был непродолжительным, буквально несколько минут, после чего встреча Арахамии и Абрамовича была продолжена. Стоит отметить, что официального подтверждения якобы состоявшегося телефонного разговора нет, хотя сама встреча Арахамии с Абрамовичем подтверждается несколькими украинскими источниками. Вполне возможно, что информация о разговоре является вбросом с целью давления на Арахамию, который находится в не очень хороших отношениях с Зеленским и выступает за переговоры с Россией.

В Москве, как уже сообщалось ранее, подтвердили, что сохраняют закрытые контакты с Киевом. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, в Киев на встречу с Зеленским ездил «достаточно крупный» бизнесмен, которого «многие знают».
45 комментариев
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  1. Владимир М Звание
    Владимир М
    +15
    Сегодня, 20:26
    В Москве, как уже сообщалось ранее, подтвердили, что сохраняют закрытые контакты с Киевом.

    Эти переговоры "закрытые" только для населения России.
    Евролюди получают данные о переговорах из первых рук.
    А к рыжему господину вообще наперегонки бегут с докладом...
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +14
      Сегодня, 20:31
      А не хотите этого "крупного бизнесмена" лет так на 15 посадить..... идет война, а тут прямой контакт с врагом am люди гибнут, а этим все деньги подавай.
      1. Zaurbek Звание
        Zaurbek
        -6
        Сегодня, 20:35
        А за что, например? Какого он гражданства?
        1. Silver99 Звание
          Silver99
          +10
          Сегодня, 20:39
          Так Президент, он же Верховный Главнокомандующий, он же гарант Конституции..... его с гордостью назвал российским бизнесменом и публично подтвердил контакты или вы ставите под сомнение наличие у него паспорта России, а может он честным трудом на Западе зарабатывает ? Кто его уполномичил от имени России что-то мутить ?
          1. Владимир М Звание
            Владимир М
            0
            Сегодня, 20:51
            К сожалению, его уполномочивали мутить от имени России.
            А если его мутки всего лишь отсебятина, то это ещё хуже для Государства Российского.
            1. Tagan Звание
              Tagan
              0
              Сегодня, 21:16
              К сожалению, его уполномочивали мутить от имени России.

              Откуда дровишки?
              ВВП как раз говорил об обратном.
              1. Владимир М Звание
                Владимир М
                +2
                Сегодня, 21:19
                Так я и написал, значит это ещё хуже.
                Получается государственные вопросы "решает" человек вообще не занимающий никакой должности в Государстве.
                1. nik-mazur Звание
                  nik-mazur
                  -2
                  Сегодня, 21:33
                  Цитата: Владимир М
                  Получается государственные вопросы "решает" человек вообще не занимающий никакой должности в Государстве

                  Хм, и что же этот человек решает?
        2. Отставной старлей Звание
          Отставной старлей
          +3
          Сегодня, 20:55
          ... Какого он гражданства?

          Он не только российское гражданство имеет, но и португальское тоже, по месту происхождения ашкенази - европейских иудеев. Он его получил подтвердив португальское происхождения своих предков, предоставив оригинал свидетельства их рождения из тогдашнего пещерного ЗАГС'а, выдолбленное на камне. laughing
      2. Mixanus Звание
        Mixanus
        0
        Сегодня, 22:03
        Цитата: Silver99
        А не хотите этого "крупного бизнесмена" лет так на 15 посадить..... идет война, а тут прямой контакт с врагом am люди гибнут, а этим все деньги подавай.

        Кошелек ЕБН ....Этот черт "Начальник Чукотки " самый хитрый из "семибанкирщины " Опять что то выцыганивает ?
        Галстуков не носит после Березовского ))))
    2. lubesky Звание
      lubesky
      +1
      Сегодня, 21:27
      Надо сказать, на каком бы уровне не было согласие на поездку этого слизняка, кто бы не дал полномочия - это банальные сепаратные переговоры, недостойные нашей державы! am
    3. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      -1
      Сегодня, 21:56
      Переговоры "закрытые" пока о них никто не знает, а если Ушаков что-то там сказал, "слил" грубо говоря, значит интерес к этим переговорам уже утрачен и был смысл информацию озвучить recourse
  2. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    -10
    Сегодня, 20:26
    Тема тайной встречи Зеленского с российским бизнесменом, в роли которого выступил Роман Абрамович, обрастает новыми подробностями ... со ссылкой на неназванные источники ... о чем разговаривали Арахамия и Абрамович, неизвестно ... представитель Украины якобы совершил телефонный звонок в Москву ... официального подтверждения якобы состоявшегося телефонного разговора нет ...

    «И словно мухи тут и там ходят слухи по домам...»
    Только по умам их сейчас разносят не старухи, а блогеры.
    Ну, и грянет срач ,конечно же...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 20:45
      Цитата: nik-mazur
      Только по умам их сейчас разносят не старухи, а блогеры.

      Старухи пакостей меньше делают, чем блогеры. Бабульки на скамеечке, посудачили, а блогеры весь интернет на уши ставятт.
      1. Aken Звание
        Aken
        +4
        Сегодня, 20:51
        Проблема не в блогерах. Проблема в неправильном народе, который верит блогерам, а не Пескову. Надо сменить народ и всё сразу наладится.
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          -2
          Сегодня, 21:30
          Цитата: Aken
          Проблема в неправильном народе, который верит блогерам, а не Пескову

          Проблема в том гиперактивном народе, который верит чему попало, если это совпадает с их кочкой зрения. Что там на самом деле, для этого народа значения не имеет.
          1. Aken Звание
            Aken
            +1
            Сегодня, 22:04
            Я и говорю. Не повезло с народом. Никому не верит. Ни чиновникам, ни либерастам, ни 5 колонне. Потому и активная замена идёт. На правильный.
      2. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        -4
        Сегодня, 21:22
        Цитата: carpenter
        блогеры весь интернет на уши ставят

        Ну, дык, финки ЛГБТ сами себя не продадут, срочносборы сами себе не соберут. А страшная правда монетизируется многократно лучше, чем сухие факты без хайпа.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +2
          Сегодня, 21:26
          А что насчет прошлых успешных переговоров Абрамовича? Какие там сухие факты что во время оставления Харьковской области с почетом вывез нацистов, а обратно целого Медведчука получили?
  3. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +7
    Сегодня, 20:26
    Патриот России Рома Абрамович опять призван на службу.
    То обменом пленных занимался , теперь вопросами мира и войны с самим Зеленским обсуждает.
    Хотя деньги за продажу Челси так и не перевёл на украинские счета , хотя и обещал.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 20:47
      Цитата: Самый вежливый
      Патриот России Рома Абрамович опять призван на службу.
      То обменом пленных занимался , теперь вопросами мира и войны с самим Зеленским обсуждает.

      "евреи, евреи, кругом одни евреи" (В.Высоцкий).
      1. invisible_man Звание
        invisible_man
        +4
        Сегодня, 20:51
        "Базовые" куплеты написал Костя Беляев. А наиболее известный исполнитель - Аркадий Северный, он же Звездин.
      2. Гений Ё Звание
        Гений Ё
        +1
        Сегодня, 21:06
        А Главковерх России всей, - просто в принципе еврей!!!
    2. alexoff Звание
      alexoff
      -1
      Сегодня, 21:27
      Интересно, по какому принципу отбирают? Почему не выбрали какого-нибудь Ходорковского, небось как и Абрамович порвался бы за Россию-матушку, выторговал бы все левобережье в обмен на бусы
  4. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 20:27
    С местными эскортницами он там не встретился? А вообще там много было народу помимо "просроченного".
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 20:49
      Просроченный с ним не встречался. Побрезговал. К Абрамовичу выходил для общения халдей.
  5. Slon_on Звание
    Slon_on
    +8
    Сегодня, 20:28
    Когда поганая козья морда где-то светится во властных коридорах, это значит жди беды. Во всяком случае для народов России. И что он российский бизнесмен это правда?
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +3
      Сегодня, 20:47
      Цитата: Slon_on
      И что он российский бизнесмен это правда?

      Какие могут быть сомнения?
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 20:50
      Цитата: Slon_on
      И что он российский бизнесмен это правда?

      Трудно сказать, но всё нажитое, явно нажито не честным путём.
  6. urik62 Звание
    urik62
    +9
    Сегодня, 20:29
    Понятно почему мосты целые и вся эта банда жива ещё
    1. al3x Звание
      al3x
      +13
      Сегодня, 20:39
      Кому война, а кому мать родна. На войне политики дают патроны, богатые дают еду, а бедные дают своих детей. Когда война заканчивается, политики пожимают друг другу руки, богатые поднимают цены на продукты, а бедные ищут могилы своих детей
  7. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +1
    Сегодня, 20:42
    Все спецслужбы слушали переговоры , без сомнения
    1. Третий район Звание
      Третий район
      +2
      Сегодня, 20:57
      Цитата: Pavel57
      Все спецслужбы слушали переговоры , без сомнения

      И что толку от этого? Ну слушали... Объясню образно , как выглядит ситуация. Большие дяди играют за столом в карты а все остальные как дети бегают под столом. Если кто-то (кем бы он ни был )начинает лезть в эту игру и трогать карты , тот получает по рукам.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      -1
      Сегодня, 21:29
      Наши вряд ли, ведомство Нарышкина кажись ничего не слушает, пресс-релизы только пишет
  8. Aken Звание
    Aken
    +2
    Сегодня, 20:47
    Враги клевещут, что СВО началась только из-за того, что Абрамович пообещал переворот в Киеве и свержение Зеленского в пользу Кума.
    Но я не верю. Это же враги. а Абрамович - друг.
  9. Светлан Звание
    Светлан
    +1
    Сегодня, 20:50
    Новый профессор Плейшнер )))
    1. Отставной старлей Звание
      Отставной старлей
      0
      Сегодня, 21:08
      Новый профессор Плейшнер )))

      Думаете выпадет в окно? winked Не, в наше время удобно в ванной на шарфике "от Коти" вешаться. Стильно, модно, молодёжно!
  10. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 20:55
    Цитата: Silver99
    А не хотите этого "крупного бизнесмена" лет так на 15 посадить..... идет война, а тут прямой контакт с врагом am люди гибнут, а этим все деньги подавай.


    А Вы не забыли про Мавзолей и недопустимость идеологии вкупе с СВО, а не тем, что Вы написали?
    Личное мнение...
    Капиталисты-миллиардеры хоть не скрывают, что их интересует рост их капитала. В России. В штатах или европе они лишние.
    А судьи кто? А кто снабженцы? А кто приёмкой занимался?
  11. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 21:00
    Горько узнавать вот о таких "переговорах/разговорах", ведущихся за спиной наших бойцов, да и всей страны... И главное - кем ведущихся? Абсолютно омерзительным типом, не имеющим отношения к России (ну разве что денег он здесь наворовал немерянно...). Как всё это понимать?
  12. sdivt Звание
    sdivt
    -2
    Сегодня, 21:03
    о чем разговаривали Арахамия и Абрамович, неизвестно, но в ходе разговора представитель Украины якобы совершил телефонный звонок в Москву и о чем-то переговорил с Владимиром Путиным

    то есть, Абрахамия, вот так, свободно, позвонил Путину?
    на прямой номер, видимо?
    вот честно, сам люблю посмеяться и поёрничать, но в такую чушь точно не поверю
    бред сивой кобылы
    либо, как вариант, неуклюжее накидывание на вентилятор, лапша на уши прочитавшим и, разумеется, свято поверившим
    бред
    1. Karabin Звание
      Karabin
      +1
      Сегодня, 22:03
      вот честно, сам люблю посмеяться и поёрничать, но в такую чушь точно не поверю
      бред сивой кобылы

      А вот через пару дней Путин возьмет и расскажет о разговоре с киевским партнером. Получится опять неудобно,как с орешником по сараям.
      1. sdivt Звание
        sdivt
        0
        Сегодня, 22:09
        Цитата: Karabin
        А вот через пару дней Путин возьмет и расскажет о разговоре с киевским партнером. Получится опять неудобно,как с орешником по сараям

        или, как вариант, не расскажет
        и кому из нас тогда будет неудобно?
        засекаем пару дней?
  13. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 21:29
    Интересно, "достаточно крупный" - это рост, вес, кошелек, каков критерий?
    И что означает "достаточно", для чего достаточно, каков нужен достаток?
  14. Олег Валов
    Олег Валов
    0
    Сегодня, 21:41
    Владимир!
    Это может быть ГТ.
    Всему есть предел, скромнее надо быть, даже в мыслях
  15. Умптек Звание
    Умптек
    0
    Сегодня, 22:09
    весьма вероятно, что и нынешний его вояж в матерь городов русских связан с обменом высокоценных персонажей, находящихся в пленах у обеих сторон. Кто из наших у бандеровцев в застенках?