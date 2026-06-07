Британия не в состоянии вывести в море ударные атомные субмарины класса Astute

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Британия не в состоянии вывести в море ударные атомные субмарины класса Astute

Великобритания осталась без атомных подводных лодок, от когда-то великого флота «владычицы морей» фактически ничего не осталось, кроме амбиций. Как сообщает британская пресса, все многоцелевые АПЛ класса Astute находятся на «техобслуживании».

Все пять атомных субмарин класса Astute, ввод которых в состав Королевского флота Великобритании производился с 2010 по 2022 год, вышли из строя и находятся на техобслуживании. Шестая субмарина данного класса проходит испытания и на сегодняшний день не готова к выполнению боевых задач. Таким образом, у Великобритании на данный момент нет ни одной ударной подводной лодки, задачей которых является охрана стратегических субмарин с ядерными ракетами.



Весь имеющийся в распоряжении ВМС флот боевых атомных подводных лодок находится в порту… Все пять британских подлодок класса Astute ожидают технического обслуживания и ремонта.

Между тем, данная новость не является какой-то сенсацией, проблемы с атомными субмаринами класса Astute у ВМС Великобритании появились задолго до этого. Еще в 2024 году сообщалось, что на июль в строю находилась только единственная АПЛ Triumph проекта Trafalgar, тогда как все пять субмарин Astute были уже длительное время прикованы к причальной стенке. А причиной этого называется отсутствие возможности для ремонта. То денег нет, то запчастей, то работников не хватает.

Водоизмещение АПЛ класса Astute составляет 7400 тонн, длина корпуса – 97 метров. Скорость под водой – до 29 узлов. Рабочая глубина погружения – 300 метров. Вооружение – шесть 533-мм торпедных аппаратов, а также крылатые ракеты «Томагавк» и противокорабельные ракеты «Гарпун». Силовая установка – ядерный реактор PWR-2 компании «Роллс-Ройс», работающий на две турбины. Те в свою очередь обеспечивают вращение одного вала и работу водометного движителя.
8 комментариев
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  1. Buyan Звание
    Buyan
    +2
    Сегодня, 21:18
    Джентельмены потихоньку вырождаются wassat оно и к лучшему
  2. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +1
    Сегодня, 21:20
    Вика
    Ядерное вооружение Великобритании состоит из 4 (5)атомных подводных лодок. Ранее у Великобритании были и другие виды ядерных войск, но к 1998 году все они были расформированы.

    То есть все ЯО мелкобритов находится в одной точке ... ух самое время звездануть ... lol
  3. михаилл Звание
    михаилл
    +1
    Сегодня, 21:33
    ударные атомные субмарины класса Astute

    Кстати да, откуда взялось определение "ударные"?
    Обычная подлодка с торпедными аппаратами- пускай хош торпеды, хош крылатые ракеты.
    А то, что они атомные- это только проблемы с утилизацией и экологией.
    Хотя у буржуинов с экологией более, чем двойные стандарты. До сих пор снимают фильмы и сериалы про Чернобыль, только чернобыльский реактор в железобетонном саркофаге, а Фукусима до сих пор в Тихий Океан фонит и это вообще никому не интересно.
    1. Керенский Звание
      Керенский
      0
      Сегодня, 22:07
      они атомные- это только проблемы с утилизацией и экологией.

      Экология - наука. οἶκος — жилище и λόγος — учение.
  4. Fangaro Звание
    Fangaro
    -1
    Сегодня, 21:34
    "Британия не в состоянии вывести в море ударные атомные субмарины класса Astute"

    Не можешь похвастаться нашими успехами?
    Пиши об их неудачах.
    1. NordOst16 Звание
      NordOst16
      0
      Сегодня, 22:06
      Душу греют только новости о российских неудачах? :)
  5. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    -1
    Сегодня, 21:35
    Зато стратегическое поражение России наносить собираются! Дегенераты островные.
    Больше помощи Украине! Скоро совсем без штанов останетесь, мелкобритые!
  6. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 21:47
    Мелкобриты как и вся просвещенная Европка все поставили на Украину
    Там у них фронт и передний край
    Там за них воюет до последнего украинца еврей
    Если там у них не выгорит то : "всё пропало шеф ,всё пропало !"
    Сами они уже давным- давно постарели ,обросли жиром и воевать не хотят, потому что некем