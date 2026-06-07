Британия не в состоянии вывести в море ударные атомные субмарины класса Astute
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Великобритания осталась без атомных подводных лодок, от когда-то великого флота «владычицы морей» фактически ничего не осталось, кроме амбиций. Как сообщает британская пресса, все многоцелевые АПЛ класса Astute находятся на «техобслуживании».
Все пять атомных субмарин класса Astute, ввод которых в состав Королевского флота Великобритании производился с 2010 по 2022 год, вышли из строя и находятся на техобслуживании. Шестая субмарина данного класса проходит испытания и на сегодняшний день не готова к выполнению боевых задач. Таким образом, у Великобритании на данный момент нет ни одной ударной подводной лодки, задачей которых является охрана стратегических субмарин с ядерными ракетами.
Весь имеющийся в распоряжении ВМС флот боевых атомных подводных лодок находится в порту… Все пять британских подлодок класса Astute ожидают технического обслуживания и ремонта.
Между тем, данная новость не является какой-то сенсацией, проблемы с атомными субмаринами класса Astute у ВМС Великобритании появились задолго до этого. Еще в 2024 году сообщалось, что на июль в строю находилась только единственная АПЛ Triumph проекта Trafalgar, тогда как все пять субмарин Astute были уже длительное время прикованы к причальной стенке. А причиной этого называется отсутствие возможности для ремонта. То денег нет, то запчастей, то работников не хватает.
Водоизмещение АПЛ класса Astute составляет 7400 тонн, длина корпуса – 97 метров. Скорость под водой – до 29 узлов. Рабочая глубина погружения – 300 метров. Вооружение – шесть 533-мм торпедных аппаратов, а также крылатые ракеты «Томагавк» и противокорабельные ракеты «Гарпун». Силовая установка – ядерный реактор PWR-2 компании «Роллс-Ройс», работающий на две турбины. Те в свою очередь обеспечивают вращение одного вала и работу водометного движителя.
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