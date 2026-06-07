Данные экзитполов по итогам выборов в Армении оказались противоречивыми

В Армении завершились парламентские выборы. Они ознаменовались рекордной в сравнении с предыдущими подобного рода выборами явкой. Она, по данным республиканского ЦИК, составила почти 59 процентов. Для сравнения – на предыдущих выборах явка не дотянула и до 50% от числа зарегистрированных избирателей.Примечательно, что более активно идти на выборы граждан Армении призывали оппозиционные силы. Для правящей партии Пашиняна идеальным вариантом стала бы минимальная явка, что, как считает, оппозиция, позволило бы премьеру идти на масштабные подтасовки.Самыми активными в ходе голосования оказались жители Сюникской области, что на юге республики. Там проголосовали почти 67% избирателей. Именно через неё нынешнее правительство Армении собирается прокладывать так называемый «коридор Трампа», который соединил бы Нахичеванский регион с «основной» частью Азербайджана.Примечательно то, что разные агентства дают разные показатели экзитполов – опросов на выходе с участков. По одним данным, партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» набирает 54%, а оппозиционная «Сильная Армения» Самвела Карапетяна – в два с лишним раза меньше (около 21%). Другой опрос свидетельствует о том, что «Сильная Армения» примерно на 2% опережает партию Пашиняна – 34% против 32%. В новый состав парламента проходит и партия Роберта Кочаряна (экс-президента Армении) с результатом от 13 до 19%.Как видно, данные противоречивые. По одним из них - у партии Пашиняна, как и в прошлый раз, абсолютное большинство голосов. По другим, оппозиция берёт верх. Официальные данные пока не озвучены.

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