Данные экзитполов по итогам выборов в Армении оказались противоречивыми

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Данные экзитполов по итогам выборов в Армении оказались противоречивыми

В Армении завершились парламентские выборы. Они ознаменовались рекордной в сравнении с предыдущими подобного рода выборами явкой. Она, по данным республиканского ЦИК, составила почти 59 процентов. Для сравнения – на предыдущих выборах явка не дотянула и до 50% от числа зарегистрированных избирателей.

Примечательно, что более активно идти на выборы граждан Армении призывали оппозиционные силы. Для правящей партии Пашиняна идеальным вариантом стала бы минимальная явка, что, как считает, оппозиция, позволило бы премьеру идти на масштабные подтасовки.



Самыми активными в ходе голосования оказались жители Сюникской области, что на юге республики. Там проголосовали почти 67% избирателей. Именно через неё нынешнее правительство Армении собирается прокладывать так называемый «коридор Трампа», который соединил бы Нахичеванский регион с «основной» частью Азербайджана.

Примечательно то, что разные агентства дают разные показатели экзитполов – опросов на выходе с участков. По одним данным, партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» набирает 54%, а оппозиционная «Сильная Армения» Самвела Карапетяна – в два с лишним раза меньше (около 21%). Другой опрос свидетельствует о том, что «Сильная Армения» примерно на 2% опережает партию Пашиняна – 34% против 32%. В новый состав парламента проходит и партия Роберта Кочаряна (экс-президента Армении) с результатом от 13 до 19%.

Как видно, данные противоречивые. По одним из них - у партии Пашиняна, как и в прошлый раз, абсолютное большинство голосов. По другим, оппозиция берёт верх. Официальные данные пока не озвучены.
16 комментариев
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  1. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +2
    Сегодня, 21:06
    Пашинян убери руки от Сюникской области! Не видать тебе коридора Трампа!
  2. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +6
    Сегодня, 21:09
    Народ одурачить достаточно просто. Особенно тот, который хочет быть одураченным. А, вообще, выберут того, кого назначит запад. Если нет, то по старой схеме- вмешательство России и т.д. и т.п.
    1. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      +1
      Сегодня, 21:49
      Да еще проще, никому никого выбрать не дадут, как в Румынии, объявят выборы незаконными и все laughing
      Ну и арестуют кандидата, потом еще раз проведут выборы request
      В принципе, уже с утра прошли аресты оппозиции.
      Если один раз дать прийти к власти ставленникам этих отмороженных "демократий", играя по их правилам, потом они уже свое не упускают, и плюют на свои правила, меняя их так, как им нравится.
      Куча примеров, их кандидаты не проигрывают, а если проигрывают, действующая "их" власть, любыми способами, вплоть до физического устранения, убирает выигравшего и снова выбирает того, кого надо.
      Только вот удивительно Грузия умудрилась сорваться "с крючка", видимо не ожидали.
    2. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 21:52
      Как видно, данные противоречивые.

      Ничего страшного, с помощью западных партнеров и наблюдателей посчитают все правильно. what
  3. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +17
    Сегодня, 21:11
    Дед приходит на избирательный участок, подходит к одному из членов комиссии и спрашивает:
    — Я могу узнать, моя жена проголосовала?
    — Конечно, сейчас посмотрим в списках. Да, вот она расписалась в получении бюллетеней. А что, дедушка, вы не живете вместе?
    — Да нет, она у меня умерла 15 лет назад, но каждый раз приходит голосовать. А я ее все застать не могу.
  4. Wratch Звание
    Wratch
    +5
    Сегодня, 21:24
    Пересчитают "правильно". Пашинян навечно! И фиг кто из опозиции пролезет. В другой вариант верить крайне наивно.
  5. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +3
    Сегодня, 21:26
    Сейчас в Армении прозападное правительство а уж как там умеют проводить "честные" выборы всем известно ...
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      0
      Сегодня, 21:43
      Цитата: Андрей Малащенков
      Сейчас в Армении прозападное правительство а уж как там умеют проводить "честные" выборы всем известно ...

      А сейчас почти во всех "братских" некогда республиках, а нынче в независимых, потому что от населения ничего не зависит, везде прозападные правительства и проводят "демократические" выборы, по "удалёнке" с участием диаспорчан и прочих "мёртных душ".
      Так что результаты предсказуемы.
    2. Seal Звание
      Seal
      0
      Сегодня, 21:44
      Цитата: Андрей Малащенков
      Сейчас в Армении прозападное правительство
      В Армении не бывает ни про-российских ни про-западных правительств.
      Те, которые по недоразумению называли "про-российскими" отличались от тех, кого по недоразумению называли "про-западными" всего лишь тем, что получая деньги и от России и от Запада первые громче славословили нам, а вторые - громче славословили Западу.
  6. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 21:36
    А в России граждане Армении голосовали?
    Была у них такая возможность?
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      -1
      Сегодня, 21:41
      Цитата: Fangaro
      в России граждане Армении голосовали

      Говорят, что голосовать можно исключительно в Армении. Так что все армяне за рубежом идут нафиг, независимо от гражданства.
    2. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      0
      Сегодня, 21:44
      Цитата: Fangaro
      А в России граждане Армении голосовали?
      Была у них такая возможность?

      Должны были проголосовать, на всех 2-х участках, по 500 бюллетеней !
  7. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 21:40
    Цитата: Андрей Малащенков
    Сейчас в Армении прозападное правительство а уж как там умеют проводить "честные" выборы всем известно ...


    "Честные" выборы бывают в любой стране.
    1. Karabin Звание
      Karabin
      0
      Сегодня, 21:48
      Например в Лаосе.Где партия Единый Лаос побеждает с результатом 146%
  8. Mixanus Звание
    Mixanus
    0
    Сегодня, 21:58
    По одним из них - у партии Пашиняна, как и в прошлый раз, абсолютное большинство голосов. По другим, оппозиция берёт верх. Официальные данные пока не озвучены.
    Армянский криминал еще свое слово в России не сказал ! Пашинян галстук снял на всякий случай хе хе
  9. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 22:02
    Цитата: nik-mazur
    Цитата: Fangaro
    в России граждане Армении голосовали

    Говорят, что голосовать можно исключительно в Армении. Так что все армяне за рубежом идут нафиг, независимо от гражданства.


    Представляете, во что превратится ремонт наших дорог и дворовых территорий без обычных армянских рабочих?
    А если за деньги федерального бюджета "позволить" строителям из Армении поехать в отпуск на родину и по 150 тыс рублей в благодарность добавить. И поедет 200-300 тысяч. Наверное дорожники и строители не все откажутся?