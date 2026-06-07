Франция разместит войска на Кипре, Турция выразила протест

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Франция разместит войска на Кипре, Турция выразила протест

Франция и Кипр в понедельник соглашение о статусе сил взаимодействия, которое позволит разместить французских военных на территории республики.

Документ будет подписан министром Вооружённых сил Франции Катрин Вотрен и министром обороны Кипра Василисом Пальмасом в Никосии.



По данным Politico и кипрских официальных источников, соглашение определит условия пребывания французских войск, порядок проведения совместных учений, логистику и другие аспекты двустороннего оборонного сотрудничества. Кипрский президент Никос Христодулидис подчеркнул, что присутствие французских сил будет носить «строго гуманитарный характер» (а какой же ещё?) и служить частью усиленного стратегического партнёрства двух стран.

Соглашение является продолжением углубления оборонного сотрудничества между Парижем и Никосией. В последние годы Франция уже поставляла Кипру вооружение и участвовала в совместных учениях в Восточном Средиземноморье. Новый документ позволит французским военным более гибко использовать инфраструктуру острова для операций и, как утверждается, поддержки региональной стабильности.

Подписание происходит на фоне растущей напряжённости в регионе и активизации европейского военного присутствия на Кипре. Турция уже выразила обеспокоенность по поводу усиления иностранного военного контингента на острове.

Напомним, что на Кипре находятся также две британские военные базы - Акротири и Декелия.
9 комментариев
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  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +1
    Сегодня, 21:32
    Ну тут как говорится либо французский недонаполеон чересчур самонадеян, либо турецкий недосултан чересчур непосильную ношу потянул.
    Будем посмотреть, как "милые" бранятся и показывают, у кого фаберже крепче laughing
  2. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 21:32
    Эрдогану только и остается дать точные координаты персам и внести в кассу сколько попросят. Потому как сам он по "Антантическим солидариям" бить не может, а Ирану все в кассу.
  3. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 21:44
    "Франция и Кипр в понедельник соглашение о статусе сил взаимодействия, которое позволит разместить французских военных на территории республики."

    Живых людей поувольняли, за Клавдию платить не стали, читайте то, что получилось. А скоро IPO ВО.
    Зачем нужны глаголы? И так же все поймут.
  4. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 21:44
    Франция разместит войска на Кипре

    Каких только войск и баз на Кипре нет. Проходной двор.
    присутствие французских сил будет носить «строго гуманитарный характер»

    В этом никто и не сомневается, будут принимать участие в гуманитарных миссиях.
  5. Seal Звание
    Seal
    0
    Сегодня, 21:48
    Юридическим оформлением предоставления независимости Кипра стали Цюрихско‑лондонские соглашения 1959 года, значительно ограничивающие суверенитет республики. По этим соглашениям Англия, Греция и Турция являлись и поныне являются гарантами «независимости, территориальной целостности и безопасности» Кипра, что дает этим странам возможность вмешательства в его внутренние дела («Договор о гарантиях»). Кроме того, Греция и Турция получили право держать на острове свои военные контингенты – соответственно 950 и 650 человек («Договор о союзе»).
    Великобритания сохранила на Кипре под своим полным суверенитетом территорию площадью 99 кв. миль, на которой расположены две крупные военные базы – Декелия и Акротири, а также обеспечила себе право использовать другие «небольшие участки» и инфраструктуру в связи с деятельностью баз и объектов.
    Макаронину, видать жаба душит, что в 1959 году в вопросе Кипра обошлись без Франции.
  6. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 21:49
    Сразу мне вспомнилась веселая песенка в исполнении Леонтьева, одетого в рыболовную сеть и прозрачные шорты.
    "Каждый хочет любить и солдат и моряк
    Каждый хочет иметь и невесту и друга...".
    Я так иносказательно высказался потому, что банят за прямосказание.
  7. Mixanus Звание
    Mixanus
    0
    Сегодня, 21:54
    Иран тоже против ..)))Может мочкануть !!
  8. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 22:06
    Он могут денег дать Ирану, Иран жахнет по Кипру
  9. Mixanus Звание
    Mixanus
    0
    Сегодня, 22:07
    Макрон балабол ..Ничего он там н разместит ..Пиарщик тупой хайпы ловит баран