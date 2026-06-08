Пашинян назвал себя и свою партию победителями на выборах в Армении

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Пашинян назвал себя и свою партию победителями на выборах в Армении

ЦИК Армении опубликовал результаты выборов после обработки 58% бюллетеней. Согласно этим данным, партия действующего премьера Никола Пашиняна уверенно лидирует с результатом примерно 50,9% голосов.

Значительно отставая от «Гражданского договора», второй идёт партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. У неё порядка 23% голосов.



Тройку лидеров голосования замыкает партия экс-президента страны Роберта Кочаряна, набравшая, по данным ЦИК, 9,6% голосов.

Обработка бюллетеней продолжается.

При этом партия «Гражданский договор» Пашиняна уже объявила о своей победе. Оппозиционные силы Армении заявляют, что «о победе нельзя говорить, так как подсчёт голосов избирателей продолжается, в том числе по Еревану». Но даже математически отрыв партии Никола Пашиняна слишком велик, чтобы в конечном итоге даже все оппозиционные силы, вместе взятые, смогли превзойти приведённый ЦИКом результат «Гражданского договора».

На этом фоне представляющие оппозицию политики Армении обвиняют прозападные силы во главе с Пашиняном в узурпации власти.

И теперь всё идёт к тому, что Пашинян сохранит за собой кресло армянского премьера и будет формировать новое правительство при большинстве кресел у своей партии в парламенте страны. А это означает продолжение курса на интеграцию с Западом.

К настоящему моменту сам Пашинян уже называет себя победителем и призывает к скорейшему открытию границ с Турцией и Азербайджаном.
24 комментария
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  1. tralmaster Звание
    tralmaster
    +5
    Сегодня, 05:57
    Ну и теперь если не свергнут этого премьерства я армянам незавидную. Будет второй клоун кровавый.
    1. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      +3
      Сегодня, 06:38
      В очередной раз убеждаюсь в неадекватности нашей пропаганды, которая пыталась создать мнение, что народ Армении ненавидит Пашиняна и особенно после наезда на армянскую апостольскую церковь. И никакие показательные акции от нашего Санэпиднадзора, "а-ля Онищенко", не повлияли на выбор армян.
      И остается вопрос, почему у пророссийских оппозиционеров во всех бывших республиках, очень плохо получается с удержанием власти. Пример Молдавии тут особенно ярок, как бездарно отдавали власть всякие додоны.
      Остаётся ждать официальных поздравлений Пашиняна от Путина и Лукашенко с упоминанием исторических связей и пр. Мы получили ещё один показательный щелчок по носу, а если рыпнемся дальше, получим базу США в Гюмри вместо нашей.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 06:01
    ❝ К настоящему моменту сам Пашинян уже называет себя победителем и призывает к скорейшему открытию границ с Турцией и Азербайджаном ❞ —

    — «Гудбай, Армения!» ...

    — ❝ Թողած Կարսում, գետի ափին, տունս՝ շինված անտաշ քարով,
    Կարսը թողած, Կարսի այգին ու հայրենի երկինքը ...
    ---
    Покинут Карс, где у реки — мой старый дом, родимый кров.
    Покинув Карс, — его сады, лазурь небес, печаль отцов ... ❞
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 06:03
    После Армении соросята возьмутся за Абхазию и Южную Осетию.
    1. Пленник Звание
      Пленник
      +3
      Сегодня, 06:19
      В Абхазии местные элитки почву для этого подготовили и удобрили. Да и по духу население там халявщики не слабее небратьев. Так что у этих крыс шансы не слабые. sad
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 06:05
    Пашинян назвал себя и свою партию победителями на выборах в Армении
    Если прочитать между строк, то победил Алиев с Эрдоганом. Теперь очередь за созданием Западного Азербайджана wink
  5. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +2
    Сегодня, 06:07
    Армяне упустили свой шанс.... Теперь будет вторая Украина , пусть готовят кастрюли
  6. Слово Звание
    Слово
    +2
    Сегодня, 06:15
    Спасли их разок другой от персов,турков, хорош нянчиться. Их всё равно турки с азерами окучат, сейчас экономически, а после как карта ляжет, но туза у них уже не будет.
    1. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      0
      Сегодня, 06:52
      Спасли их разок другой от персов,турков, хорош нянчиться.

      То же самое у нас говорили про Грузию с Гамсахурдией и Саакашвили и особенно про Аджарию, где у нас не получилось как с Ю.Осетией и Абхазией, сделать её независимой. А теперь Аджария самый процветающий регион Грузии благодаря Турции и тащит на себе всю остальную страну.... В том числе и за счет наших туристов. А в этом сезоне укры особенно помогут нашим желающим отдохнуть у Черного моря, отправляя их в Батуми вместо Крыма.
      А за Старобельск мы уже в расчете с украми?
      1. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        +2
        Сегодня, 07:14
        Цитата: Сабуров_Александр53
        Спасли их разок другой от персов,турков, хорош нянчиться.

        То же самое у нас говорили про Грузию с Гамсахурдией и Саакашвили и особенно про Аджарию, где у нас не получилось как с Ю.Осетией и Абхазией, сделать её независимой. А теперь Аджария самый процветающий регион Грузии благодаря Турции и тащит на себе всю остальную страну.... В том числе и за счет наших туристов. А в этом сезоне укры особенно помогут нашим желающим отдохнуть у Черного моря, отправляя их в Батуми вместо Крыма.
        А за Старобельск мы уже в расчете с украми?

        Вам же САМ сказал что отомстили, ночью после предупреждения снесли сарай и ангар в Киеве.
        1. Сабуров_Александр53 Звание
          Сабуров_Александр53
          +1
          Сегодня, 07:22
          снесли сарай и ангар в Киеве.

          Я даже слышал от него, что всё развалины сарая "засняли с дронов до миллиметра"... Но показывать это нам ни в коем случае нельзя. Если только показать такие фото, сразу будут рассекречены все технические параметры "Орешника", вплоть до цвета краски на его корпусе. lol request
          1. nepunamemuk Звание
            nepunamemuk
            0
            Сегодня, 07:58
            Но показывать это нам ни в коем случае нельзя. Если только показать такие фото

            xoxлы сами давно уже показали всё на видео
      2. Konnick Звание
        Konnick
        +1
        Сегодня, 07:26
        Цитата: Сабуров_Александр53
        А в этом сезоне укры особенно помогут нашим желающим отдохнуть у Черного моря, отправляя их в Батуми вместо Крыма.

        Я бы не сравнивал Крым и Аджарию. В Аджарии если только вино пить...море там никакущее
        1. Сабуров_Александр53 Звание
          Сабуров_Александр53
          +2
          Сегодня, 07:49
          море там никакущее

          Кажется я нашёл единомышленника в этом вопросе касаемо воды и всего что под ней. Но по такому принципу все наше побережье Краснодарского края и особенно Сочи, это сплошная помойка и канализационные неочищенные стоки. Уже можно забыть напрочь, когда можно там плавать там с маской и трубкой, с видимостью под водой до 1,5 метров. Но не все же у нас любители снорка и коралловых рифов.
          1. Konnick Звание
            Konnick
            0
            Сегодня, 07:56
            Цитата: Сабуров_Александр53
            Но не все же у нас любители снорка и коралловых рифов.

            Ну за этим дешевле слетать в Египет. Просто Крым это не только чистая вода, там есть места где можно лежать на чистейшем песочке и рядом в радиусе 200 метров не будет никого кроме бакланов и чаек
  7. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 06:21
    Если победит эта крыса, армяне считай проиграли. Но это до них дойдет не сразу.
    1. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      +2
      Сегодня, 07:33
      Если победит эта крыса, армяне считай проиграли.

      У нас точно это же говорили про победу Санду в Молдавии... А она показала всем "нашим" додонам, как надо уметь защищать свою власть. И где теперь Додон, и где отважная Гуцул? Первый сопли на кулак наматывает, а вторая шконку трёт.
      Армянской оппозиции приготовиться к тому же... А в Ереване наверняка будет устроен национальный праздник после официального оглашения итогов. С возложением цветов к памятнику национального героя Григорина Нжде (армянский Бандера и приспешник Гитлера) на месте бывшего памятника В.И. Ленину. И водрузили этот памятник фашистскому прихвостню не при Пашиняне, а при самом "пророссийском" премьере Саргсяне.
  8. Дес Звание
    Дес
    +3
    Сегодня, 06:41
    Выбор у граждан Армении был? Был. Глобальные нарушения в ходе (до ) выборов были - глобальных не было.
    Зачистку неугодных не считаем - так делают и в других странах рядом с Арменией)).
    Значит бОльшая часть граждан Армении надеется, что выбор пути с "Европой", США и остальным миром - им более понятен, приемлем и, главное, перспективен. А вот с РФ почему то не так. Хотя именно от нас переводы идут на 3 млрд.ам.денег, наши туристы оставляют там ещё 2млрд. и + торговля (всем) в ЕАЭС.
    Но вот получим официальный результат.
  9. север 2 Звание
    север 2
    +1
    Сегодня, 06:47
    Армению в ЕС примет в ускоренном порядке . Года через два Армения будет в ЕС . Как раз за это время ЕС из политико-экономического союза превратится в военно- политический союз . Вступление хоть Армении хоть Украины в ЕС , равноценно их вступлению в новый военный союз против России , который даже опаснее для России , чем нынешний НАТО . Почему туда так стремятся армяне ? До потому что если в СССР пять чемоданов мандаринов отправленных перед Новый год в Москву дядей у которого был брат "цеховик" отправлявший в Москву "фирменные "джинсы , а другой дядя был вором в законе ( фактически все воры в законе в СССР были армяне, грузины и азербайджанцы) ,вот такие вот были тогда богатейшие нации в СССР . Времена кончились , мандаринов завались хот с Турции хоть с Марокко , джинсов каких хочешь полные магазины , а ихних воров в законе заменила молодая чеченская и дагестанская поросль . С базаров и рынков в России их тоже выживают . Что , осталось армянам только таксовать в Сочи ? А в это время Монако , Монте-Карло и Неаполь ломятся от Bentley и Ferrary с украинскими гос. номерами да все украинки давно уже в гипюровых трусялях и в силиконовых грудях да ботоксовых губах шарят по Лазурному берегу Франции !!! Нет , армяне , только вперёд в ЕС за "халявой " Правда , перед этим на вас оденут ещё и кастрюли , как на Украине .
  10. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 06:51
    Значит и эти тоже будут помирать за нелегитимную хунту...
  11. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 07:04
    Петля анаконды затягивается.
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 07:18
      Цитата: pexotinec
      Петля анаконды затягивается.

      С наружи петля анаконды, внутри охлаждение экономики и ее последствия, кажется все идет по плану, но точно не по нашему.
  12. Жеребливый Звание
    Жеребливый
    0
    Сегодня, 07:28
    Ну и отлично. Не надо бояться обидеть армян. Сами выбрали, пусть живут теперь с этим. Но без российских "плюшек".
  13. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Сегодня, 08:02
    Ну а как иначе))? кто президент тот обычно и выигрывает училки всегда в комиссии помогут правильно циферки нарисовать((