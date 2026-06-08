Иран и Израиль обменялись ракетными ударами, Трамп пытается остановить эскалацию

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Иран и Израиль обменялись ракетными ударами, Трамп пытается остановить эскалацию

Иран и Израиль обменялись ракетными ударами спустя два месяца после введения перемирия, Трамп призывает Тель-Авив «не торопиться», названивая Нетаньяху. Конфликт на Ближнем Востоке может вспыхнуть с новой силой.

Иран, как и обещал накануне, нанес ракетный удар по Израилю в ответ на атаки Бейрута. Примерно около 10 ракет ударили по северу еврейского государства, был закрыт аэропорт Бен-Гурион, власти призвали граждан проследовать в укрытия. Израильские медиа сообщают о работе систем ПВО. По результатам атаки информации нет, Израиль традиционно не раскрывает такую информацию. В Тегеране подтвердили нанесение удара, который назвали «предупреждением».



В Израиле на удары отреагировали призывами, что Иран «должен гореть», после чего нанесли собственные удары. Как утверждается, баллистическими ракетами. Согласно заявлению ЦАХАЛ, ВВС страны работали по военным объектам в центральной и западной частях Ирана. Сообщения о работе иранской ПВО появились в Исфахане, Наджафабаде, Тебризе, Керманшахе и Карадже, гремели взрывы и в самом Тегеране в районе аэропорта. Информации о последствиях пока не было.

До Трампа довели информацию о ракетном ударе Ирана по Израилю, американский лидер попытался предотвратить ответные удары Израиля, позвонив Нетаньяху. Как утверждает израильская пресса, Трамп просил «не торопиться» с ответом, поскольку он уже якобы почти «заключил сделку» с иранскими властями.

Если Биби ударит в ответ, это просто продолжится, как в последние 47 лет, или как в последние 3000 лет… Мы очень близки к окончательной сделке с Ираном. Я не хочу, чтобы она сорвалась из-за того, что происходит сейчас… Я сейчас позвоню Биби и скажу ему не отвечать. Каждый из них уже повеселился. Израиль нанёс свой удар, Иран нанёс свой. Нам не нужен ещё один.
2 комментария
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  1. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 06:23
    Я сейчас позвоню Биби и скажу ему не отвечать.

    Вот так он его и послушался! am До чего же этот маленький клоп вонючим оказался!
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:36
    ❝ Я сейчас позвоню Биби и скажу ему не отвечать ❞ —

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