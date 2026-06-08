ВС РФ в ночь на 8 июня ударили по целям в Харькове, Запорожье, Днепропетровске

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ВС РФ в ночь на 8 июня ударили по целям в Харькове, Запорожье, Днепропетровске

В ночное время суток российские войска нанесли серию ударов по целям на подконтрольных противнику территориях. По последним данным, значительное число БПЛА типа «Герань» атаковали объекты в Днепропетровске и области.

В результате прилётов в Днепропетровске, Павлограде и Кривом Роге возникли пожары. Один из пожаров вспыхнул на топливном хранилище и продолжается в утренние часы.





Местные ставленники киевского режима сообщают о прилётах по «объектам транспортной инфраструктуры», а также о возникших проблемах с электроснабжением.

Пожар возник в районе аэродрома Баштанка Николаевской области. По некоторым данным, там так же поражено хранилище топлива.

Значительное число дронов типа «Герань» было использовано для ударов по целям в Харьковской области. Украинские паблики публикуют сведения о прилётах в Богодухове, Великом (Большом) Бурлуке, Балаклее, а также непосредственно в областном центре.

Ночной Харьков (8 июня 2026 года):



Поступают сведения о применении ФАБ с УМПК по целям на оккупированных противником территориях Запорожской области, включая и само Запорожье. Огневое поражение нанесено стоянкам автотранспорта ВСУ и хранилищам топлива.
5 комментариев
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  1. Егоза Звание
    Егоза
    +4
    Сегодня, 06:24
    Маловато будет! Маловато! (с)
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 06:53
    Это очень хорошие новости с утреца.
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 07:43
      Нам в Новороссе тоже досталось с 2-30 до 4-00.. Дроны атаковали с моря и со стороны Анапы над сушей. ПВО сбила около 46 дронов, основную часть над морем. Над сушей несколько прорвались к нефтебазе Грушовая, возник пожар. Большой столб дыма сейчас поднимается из-за гор.
  3. Гаврило Принцип Звание
    Гаврило Принцип
    0
    Сегодня, 07:05
    25 мая 2026, 22:45 • Политика
    Россия начинает раскалывать Украину системными ударами по Киеву
    Постоянные удары по гражданской инфраструктуре и теракт в Старобельске переполнили чашу терпения Москвы. Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в Киеве станут системными. Эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование.
  4. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    0
    Сегодня, 07:06
    Дык, мосты ж совсем рядом