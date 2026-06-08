ВС РФ в ночь на 8 июня ударили по целям в Харькове, Запорожье, Днепропетровске
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В ночное время суток российские войска нанесли серию ударов по целям на подконтрольных противнику территориях. По последним данным, значительное число БПЛА типа «Герань» атаковали объекты в Днепропетровске и области.
В результате прилётов в Днепропетровске, Павлограде и Кривом Роге возникли пожары. Один из пожаров вспыхнул на топливном хранилище и продолжается в утренние часы.
Местные ставленники киевского режима сообщают о прилётах по «объектам транспортной инфраструктуры», а также о возникших проблемах с электроснабжением.
Пожар возник в районе аэродрома Баштанка Николаевской области. По некоторым данным, там так же поражено хранилище топлива.
Значительное число дронов типа «Герань» было использовано для ударов по целям в Харьковской области. Украинские паблики публикуют сведения о прилётах в Богодухове, Великом (Большом) Бурлуке, Балаклее, а также непосредственно в областном центре.
Ночной Харьков (8 июня 2026 года):
Поступают сведения о применении ФАБ с УМПК по целям на оккупированных противником территориях Запорожской области, включая и само Запорожье. Огневое поражение нанесено стоянкам автотранспорта ВСУ и хранилищам топлива.
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