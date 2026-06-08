После очередных переговоров с главой киевского режима главы Германии, Франции и Британии озвучили очередные условия для «перемирия». Мерц, Макрон и Стармер опубликовали совместное заявление, в котором указывается на то, что урегулирование конфликта должно начинаться с ряда шагов. Стоит ли говорить о том, что в этом списке нет ровным счётом ничего из того, что в своё время обозначалось Москвой как основные цели разрешения украинского кризиса.Итак, что же продвигают главы трёх европейских «демократий» с рейтингом менее 38% на троих?В публикации говорится о том, что, во-первых, всё должно начаться с незамедлительного прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения. Во-вторых, именно текущая линия фронта должна стать «отправной точкой для переговорного процесса». В-третьих, после начала действия режима прекращения огня Украина должна получить гарантии безопасности. В-четвёртых, любое конечное соглашение должно основываться на защите интересов европейских стран и на их безопасности.Также в заявлении говорится, что российские активы за рубежом должны продолжать оставаться замороженными «до полного урегулирования вопросов репараций (компенсаций) со стороны России».Кроме того, главы указанных выше стран заявили о «поддержке начала переговоров между Украиной и Россией» при их посредничестве и посредничестве со стороны США. А почему не при посредничестве, например, Белоруссии или КНДР?

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