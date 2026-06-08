Мерц, Макрон и Стармер выставили условия перемирия между Украиной и Россией

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Мерц, Макрон и Стармер выставили условия перемирия между Украиной и Россией

После очередных переговоров с главой киевского режима главы Германии, Франции и Британии озвучили очередные условия для «перемирия». Мерц, Макрон и Стармер опубликовали совместное заявление, в котором указывается на то, что урегулирование конфликта должно начинаться с ряда шагов. Стоит ли говорить о том, что в этом списке нет ровным счётом ничего из того, что в своё время обозначалось Москвой как основные цели разрешения украинского кризиса.

Итак, что же продвигают главы трёх европейских «демократий» с рейтингом менее 38% на троих?

В публикации говорится о том, что, во-первых, всё должно начаться с незамедлительного прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения. Во-вторых, именно текущая линия фронта должна стать «отправной точкой для переговорного процесса». В-третьих, после начала действия режима прекращения огня Украина должна получить гарантии безопасности. В-четвёртых, любое конечное соглашение должно основываться на защите интересов европейских стран и на их безопасности.

Также в заявлении говорится, что российские активы за рубежом должны продолжать оставаться замороженными «до полного урегулирования вопросов репараций (компенсаций) со стороны России».

Кроме того, главы указанных выше стран заявили о «поддержке начала переговоров между Украиной и Россией» при их посредничестве и посредничестве со стороны США. А почему не при посредничестве, например, Белоруссии или КНДР?
12 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:41
    ❝ Мерц, Макрон и Стармер выставили условия ... ❞ —

    — Этих троих не сегодня-завтра самих «выставят» со своих постов ...
    1. Володин Звание
      Володин
      +8
      Сегодня, 06:44
      Выставят этих, придут другие - политика не поменяется.
      1. Русич Звание
        Русич
        +2
        Сегодня, 06:54
        Цитата: Володин
        Выставят этих, придут другие - политика не поменяется.

        Это, да...
      2. Сабуров_Александр53 Звание
        Сабуров_Александр53
        +2
        Сегодня, 07:08
        придут другие - политика не поменяется.


        А мы и про других будем продолжать подсчитывать проценты их рейтинга... У нас такая национальная забава в Кремле, меряться рейтингами. Уж как низки были рейтинги у всех предшественников Стармера, но пришел именно он, с ещё более низким...а на смену ему придёт не лучше.
        Или все забыли как у нас потешались над бездарным Шольцем с прыгуньей на батуте? И что, лучше стало с их сменой у власти?
    2. Андрей К Звание
      Андрей К
      +3
      Сегодня, 06:52
      ❝ Мерц, Макрон и Стармер выставили условия ... ❞ —

      Делят шкуру не убитого медведя...
      Болт всей троице на воротник и от мёртвого осла уши, а не репарации.
      1. Гаврило Принцип Звание
        Гаврило Принцип
        0
        Сегодня, 07:02
        И удар Орешником по ним вместо сараев
      2. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        -1
        Сегодня, 07:07
        Цитата: Андрей К
        ❝ Мерц, Макрон и Стармер выставили условия ... ❞ —

        Делят шкуру не убитого медведя...
        Болт всей троице на воротник и от мёртвого осла уши, а не репарации.

        И каким образом вы помешаете им изъять и направить украденные наши активы на Украину?
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 06:51
    Причём эти три гнуса , уже не просто хромые петухи.
  3. Essex62 Звание
    Essex62
    +1
    Сегодня, 06:56
    Русс,сдавайся ... Размечтались заднеприводные. am
  4. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    +2
    Сегодня, 06:58
    Дочитав вот до этого

    [/quote]Также в заявлении говорится, что российские активы за рубежом должны продолжать оставаться замороженными «до полного урегулирования вопросов репараций (компенсаций) со стороны России».[quote]


    Я понял ,они нам ультиматум как проигравшей стороне строят,РЕПАРАЦИИ,и тут возникает слово ,,ИДИТЕ между ног болтается,на Х называется.

    РАБОТАЙТЕ БРАТЬЯ,еще жестче РАБОТАЙТЕ БРАТЬЯ
  5. Жеребливый Звание
    Жеребливый
    0
    Сегодня, 07:11
    m&m's )) Красный m (Макрон) и Желтый m (Мерц) обхаживают Зеленого в образе девки на выданье. Бестолковый Стармер (s) в хвосте конструкции.
    По делу: сборище без пяти минут сбитых летчиков. Свалят эти, придут другие, расклад не изменится: крайне низкие рейтинги спустя полгода-год - и так до тех пор, пока не перестанут ублажать Уханину и не откажутся от антироссийской политики.
  6. Avsch Звание
    Avsch
    0
    Сегодня, 07:54
    Кому там два месяца отводили на выход с Донбасса? И? Тошно все это видеть, слышать, читать